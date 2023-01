Le marché 2022 des véhicules d'occasion en baisse à 5 127 955 immatriculations

Après une année record en 2021,(pour 5 966 869 véhicules immatriculés en 2021 et 5 518 281 véhicules immatriculés en 2020).Après une année record en 2021, le marché du véhicule d'occasion devait revenir à une situation plus en ligne avec la période pré-Covid.En 2022, la guerre en Ukraine et la crise énergétique ont fait chuter le nombre d'immatriculations de véhicules d'occasion de 14,1% par rapport à 2021.Par rapport à l'année 2019 qui avait battu tous les records, la baisse du marché français des véhicules d'occasion atteint 16,7%.Parallèlement,En France en 2022, il s'est vendu(contre 3,6 véhicules en 2021, 3,34 véhicules en 2020 et 2,19 véhicules en 2019).L'augmentation des prix observée en 2021 combinée à une offre peu abondante de véhicules d'occasion avait déjà conduit un ralentissement du marché fin 2021. Le marché de l'occasion n'a donc pas pu compenser le manque de véhicules neufs mis en circulation.Malgré une demande réduite,Le marché de l'occasion estLes différents segments du marché de l'occasion connaissentLe segment des très jeunes occasions (1 an et moins) est en net repli avec une perte de 34,3% en volume et 23,6% en part de marché (9,84% de part de marché) en raison du manque d'offres, les constructeurs ne devant pas faire d'immatriculations tactiques (immatriculations véhicules 0 km) gonflant les chiffres de ventes de voitures neuves Cette évolution entraîne une tension à la hausse sur les prix des véhicules d'occasion récents (1 an et moins), ce qui pousse les acheteurs à se tourner vers des modèles plus anciens moins onéreux.Les jeunes occasions (2 à 5 ans) représentent le segment le plus important avec 26,97% de part de marché mais perd 15,9% en volume et 2,1% en part de marché.Le segment des véhicules âgés 6 à 10 ans continue sa lente érosion avec 19,6% de part de marché.L'évolution la plus spectaculaire est à observerqui regagnent de l'intérêt des consommateurs ne trouvant pas dans des segments plus jeunes des véhicules à un prix raisonnable. Les 11 à 15 ans progressent de 4,8% en part de marché (21,96% de part de marché) alors que les 16 ans et plus progressent de 17% (21,66% de part de marché).Les marques françaises ont perdu des parts de marché au profit des marques allemandes.A quelques exceptions, toutes les marques montrent un déclin en volume dans un marché en berne.Les marques françaises accusent des légères pertes en part de marché assez similaires avec Renault moins 1,4%, Peugeot moins 1,2% et Citroën moins 1,2%. La jeune marque DS est une exception et perd 9,0% en volume mais augmente sa part de marché de 5,9%.Renault reste la marque la plus vendue en occasion avec une part de marché de 19,2% (contre 19,5% en 2021).Les marques allemandes Premium gagnent en parts de marché, mais de façon moins flagrante par rapport aux années antérieures : BMW devient la première marque Premium avec une part de marché de 4,4% soit une augmentation de 1,9% devant Audi stable (moins 0,1% perte de part de marché) et Mercedes -Benz plus 3,0%.La raison de cette performance relative est probablement à chercher du côté des prix très élevés.Parmi les stars de 2022, on relève la performance de Mini (1,60% de part de marché) et Porsche (0,71% de part de marché) qui ont vu leur part de marché augmenter respectivement de 10,9% et 8,4%.Parmi les autres généralistes, quelques marques se distinguent par une belle résistance tels que Toyota avec plus 8,3% de part de marché (3,33% de part de marché), Dacia plus 6,9% (2,64% de part de marché), Seat plus 2,8% (1,52% de part de marché), Hyundai plus 10,6% (1,19% de part de marché) et Kia plus 8,6% (1,18% de part de marché),.La Renault Clio reste la star du marché de l'occasion mais perd 15,8% en volume et 2,1% en part de marché.La famille Peugeot 205-208 se classerait en première place si les générations étaient consolidées avec un volume de 356 149 unités mais en régression de 11,8% en volume sur l'année.Les berlines sont recherchées en priorité (56,6%), suivies des SUV/Tout-terrain (20,7%) et des monospaces (13,0%).Les SUV/Tout-terrain ne progressent plus et sont en ligne avec la moyenne du marché.La motorisation Diesel reste prédominante sur le marché de l'occasion.au profit des motorisations essence (40,90% de part de marché), hybrides (4,55% de part de marché) et électriques (1,39% de part de marché).AAA - AutoScout24Image by face-4 from Pixabay