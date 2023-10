Les ménages modestes dans l'impasse face à la transition vers la voiture électrique

Les ménages modestes réticents au passage à la voiture électrique

« Ce qui est très important pour nous, Français, c'est qu'on est attachés à la bagnole, on aime la bagnole ».Alors que résonnent ces mots du Président de la République, l'enquête réalisée par Aramisauto avec Opinionway "Les ménages modestes et la voiture " montre que lLe baromètre Aramisauto - Opinionway "Les ménages modestes et la voiture"Comment vivent-ils la transition au tout électrique ? Quelles sont leurs pratiques et leurs intentions d'achat ? Quel est leur sentiment face aux politiques publiques et aux mesures gouvernementales ?Dans un contexte de pression financière sur les ménages modestes, le passage à la voiture électrique (une des solutions permettant de circuler dans les Zones à Faibles Emissions (ZFE), la seule pour circuler dans la métropole du Grand Paris à partir de 2030) est encore loin d'être plébiscité :(33%).Et ils sontLe budget moyen mensuel que les ménages modestes sont prêts à concéder au poste automobile est de 262 euros en 2023 contre 273 euros en 2022.Aujourd'hui,Ce chiffre s'explique par une méconnaissance du dispositif Crit'Air qui persiste, avec plus de 4 ménages modestes sur 10, avouant ne pas connaître le Crit'Air de leur voiture (42%).Les Zones à Faibles Emissions (ZFE) représentent un défi majeur pour les ménages modestes, pour qui la voiture est un outil essentiel aux déplacements quotidiens (90%), notamment pour se rendre sur leur lieu de travail (75%).Parmi les détenteurs de modèles Crit'Air 4 et Crit'Air 5 qui sont déjà interdits de circulation dans les Zones à Faibles Emissions (ZFE),(36%).Néanmoins, cette solution n'est pas viable sur le long terme et ils sont moins nombreux à l'envisager par rapport à l'année dernière (moins 6 points).A défaut de pouvoir se déplacer autrement et pour éviter de payer une amende forfaitaire, ils sont de plus en plus nombreux (plus 7 points par rapport à 2022) à(21%).Parmi les raisons expliquant cette défiance, le sentiment de contrainte :que d'une mesure bénéfique pour l'environnement.4 Français sur 10 (39%) expriment un réel doute quant à l'efficacité de la mesure concernant la diminution de la pollution en ville.Score révélateur,Un rebond des moteurs thermiques est même observé : 65% des sondés se dirigeraient vers un véhicule thermique en cas d'achat d'une nouvelle voiture , soit plus 6 points par rapport à 2022.Cela se traduit par une(35%, soit moins 5 points par rapport à 2022).(21%, même proportion qu'en 2022).Alors que les véhicules électriques bénéficient de nombreuses aides de l'Etat, les ménages modestes se sentent perdus dans le maquis des dispositifs (74%).Leasing social, bonus écologique , malus au poids, seuil des émissions de CO2 , prime à la conversion, prime à la casse ... Ces démarches sont jugées trop complexes pour 7 sondés sur 10 (70%) et ne leur permettent pas de se lancer dans l'achat d'un véhicule (électrique ou autre)qui permette de respecter les Zones à Faibles Emissions (ZFE).Une majorité des sondés (54%) indique que même le dispositif de leasing social de véhicule électrique à 100 euros par mois ne suffirait pas à les convaincre à sauter le pas. Un sentiment d'illégitimité explique en partie cette défiance : 70% des sondés pensent qu'ils ne pourront tout simplement pas en bénéficier.: presque 8 ménages modestes sur 10 considèrent qu'elles ne devraient pas concerner uniquement l'achat de voitures électriques (79%). 60% estiment que ce n'est pas aux pouvoirs publics de subventionner l'acquisition de SUV ou berlines de luxe ou encore de véhicules électriques.« Le déploiement des Zones à Faibles Émissions va impacter plusieurs millions de véhicules et représente un défi majeur pour les ménages modestes. Au vu des freins financiers, beaucoup de ces ménages se retrouvent dans l'impasse et ne parviennent pas à se projeter dans l'électrique », analyse Romain Boscher, Directeur Général Aramisauto.: Baromètre annuel Aramisauto – OpinionwayMéthodologie : cette étude a été réalisée auprès d'un échantillon de 1000 automobilistes possédant au moins une voiture qu'ils conduisent au moins une fois par semaine, issu d'un échantillon représentatif de la population française des employés et ouvriers âgés de 18 ans et plus. Les revenus moyens mensuels du foyer dans l'échantillon s'établissent à 2 525 euros. Les interviews ont été réalisées par questionnaire autoadministré sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview) du 30 août au 5 septembre 2023.