78% des Français utilisent leur véhicule personnel pour se rendre au travail en 2024

Une étude réalisée en janvier 2024 par l'Ifop pour Roole montre que les Français sont dépendants de leur voiture - 75% des Français ont besoin de leur voiture pour se rendre au travail.- 80% en sont dépendants pour rendre visite à des proches, à des amis.- 79% des Français sont dépendants de leur voiture pour faire les courses ou se rendre à des rendez-vous médicaux.Cette forte dépendance à la voiture est majoritaire partout en France, mais nettement plus à mesure que l'on s'éloigne des centres urbains: 90% des habitants des communes rurales sont dépendants de leur voiture pour rendre visite à des proches, contre 66% dans l'agglomération parisienne.Enterprise Mobility, spécialiste de la location de voitures , s'est intéressée à l'opinion et aux besoins des actifs français dans leurs déplacements.Les résultats de l'étude menée avec Opinium complètent ceux publiés par Roole :- 78% des Français qui conduisent pour se rendre au travail utilisent leur véhicule personnel pour leurs déplacements professionnels.- La moitié des conducteurs (51%) se rendant à leur travail en voiture souhaitent davantage de voyages multimodaux pour leurs déplacements professionnels.- Près de la moitié des entreprises (46%) encouragent les déplacements multimodaux.Les déplacements multimodaux, qui impliquent l'utilisation de transports partagés, ont le potentiel de réduire le nombre de voitures particulières sur les routes.Le covoiturage limite fortement les embouteillages, les émissions, les coûts et risques associés à l'utilisation d'une voiture personnelle pour les déplacements professionnels.: sondage Ifop pour Roole de janvier 2024 et enquête commandée à Opinium pour Enterprise MobilityMéthodologie du sondage Ifop pour Roole: L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 2 232 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, incluant 2 002 personnes possédant au moins une voiture. La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d'agglomération. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto -administré en ligne du 9 au 12 janvier 2024.Méthodologie de l'enquête commandée à Opinium par Enterprise Mobility : L'enquête a analysé les habitudes de voyage de 1 000 employés de bureau français qui se déplacent en voiture dans leur propre pays pour rendre visite à des clients, des fournisseurs ou assister à des événements. Elle est représentative d'environ 11,5 millions d'employés dans le pays. Cette étude fait partie d'une étude plus large menée auprès de 4 000 employés de bureau en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni, qui visait à comprendre l'évolution des tendances en matière de voyages d'affaires effectués en voiture, ainsi que les défis et les opportunités que cela représente pour les entreprises.