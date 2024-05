Les comportements au volant sont le miroir des défauts de la société en 2024

La Fondation Vinci Autoroutes publie les résultats du 14ème Baromètre de la conduite responsable.Cette enquête annuelle dresse un état des lieux des comportements et représentations des Européens au volant. Elle permet de suivre l'évolution des conduites à risque et des bonnes pratiques.- 88 % des conducteurs français déclarent avoir peur du comportement agressif des autres conducteurs (83 % des conducteurs européens) ;- 67 % admettent injurier d'autres conducteurs (52 % des conducteurs européens) ;- 55 % klaxonnent de façon intempestive les conducteurs qui les énervent (50 % des conducteurs européens) ;- 32 % « collent » délibérément le véhicule d'un conducteur qui les énerve (31 % des conducteurs européens) ;- 18 % descendent de leur véhicule pour s'expliquer avec un autre conducteur (21 % des conducteurs européens).- 91 % des conducteurs français déclarent dépasser de quelques kilomètres/heure la limitation de vitesse indiquée (85 % des conducteurs européens) ;- 72 % déclarent ne pas respecter les distances de sécurité (58 % des conducteurs européens) ;- 46 % roulent sur la voie du milieu de l'autoroute alors que la voie de droite est libre (53 % des conducteurs européens) ;- 28 % doublent à droite sur l'autoroute (35 % des conducteurs européens).- 78 % des conducteurs français utilisent leur smartphone ou programment leur GPS au volant (77 % des européens) ;- 65 % téléphonent au volant et 44 % le font même régulièrement (44 % des européens). L'utilisation du Bluetooth se généralise : 59 % des conducteurs s'en servent pour téléphoner (57 % des européens) ;- Parmi ceux qui téléphonent, 14 % ont déjà eu ou failli avoir un accident en raison de l'utilisation du téléphone au volant (14 % des européens) ;- 87 % des conducteurs déclarent qu'il leur arrive de détourner le regard de la route plus de 2 secondes lorsqu'ils sont au volant (84 % des européens).- 43 % des conducteurs français déclarent prendre le volant alors qu'ils se sentent très fatigués (38 % des européens) .Parmi eux :42 % (38 % des européens) ont déjà eu l'impression de s'assoupir au volant contre 30 % des conducteurs en général (26 % des européens) ;20 % (18 % des européens) ont déjà eu un accident ou un presqu'accident en raison d'un assoupissement au volant contre 14 % des conducteurs en général (13 % des européens) ;34 % ne s'arrêtent jamais pour faire une sieste contre 33 % des conducteurs en général (38 % des européens contre 38 % des européens).- 26 % des hommes de 25 à 34 ans (17 % des hommes européens de 25 à 34 ans) ont déjà pris le volant en état d'ébriété, c'est-à-dire en étant au-dessus de la limite du taux d'alcool autorisé et en ressentant les effets de l'alcool sur leur état physique ou leur perception, contre 9 % des conducteurs en général (7 % des européens) ;- 16 % des hommes de 25 à 34 ans (9 % des hommes européens de 25 à 34 ans) ont déjà conduit après avoir fumé du cannabis contre 4% des conducteurs en général (4 % des européens) ;-21 % de l'ensemble des conducteurs qui déclarent avoir déjà conduit en ressentant les effets de l'alcool, l'ont également déjà fait après avoir fumé du cannabis (26 % des européens) ;- 30 % des conducteurs ayant pris le volant en état d'ébriété, ont déjà eu ou failli avoir un accident lié à cet excès (40 % des européens).- 92 % des conducteurs français qui ont personnellement eu ou failli avoir un accident, ou dont un proche a été tué ou blessé grièvement dans un accident de voiture , ont fait évoluer leur comportement au volant (89 % des européens).Parmi eux :85 % déclarent être plus vigilants sur la route (82 % des européens) ;81 % déclarent respecter plus strictement le code de la route (77 % des européens) ;33 % sont davantage stressés quand ils prennent la voiture (30 % des européens).Bernadette Moreau, Déléguée générale de la Fondation VINCI Autoroutes, commente " Le portrait des Français au volant qui ressort de cette nouvelle édition du Baromètre de la conduite responsable reflète une société partagée entre la crainte de la montée de la violence, y compris sur la route, et la difficulté de chacun, quel que soit son âge, à agir en faveur de son apaisement. Respecter les règles du code de la route, avoir conscience des conséquences de ses actes pour soi-même et pour les autres, résister à l'impulsivité et à l'individualisme sont autant de moyens de lutter contre la violence routière et la violence en général.": 14ème Baromètre de la conduite responsable de la Fondation Vinci Autoroutes.: Etude annuelle (Baromètre de la conduite responsable) réalisée par Ipsos auprès de 12 413 personnes dans 11 pays européens. Ipsos a interrogé du 19 février au 19 mars 2024, par Internet, 12 413 personnes âgées de 16 ans et plus, dont 2 413 Français et 1 000 personnes minimum dans chacun des 10 autres pays sondés (Allemagne, Belgique, Espagne, Grèce, Italie, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède). La représentativité de chaque échantillon est assurée par la méthode des quotas.Image by Romain Armante from Pixabay