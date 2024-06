L'Audi RS 3 réalise un temps record dans la catégorie compacte sur le Nürburgring-Nordschleife

Le modèle de présérie, doté d'un, établit unL'Audi RS 3 a réalisé un temps de, battant de plus de cinq secondes le temps au tour le plus rapide actuel dans la catégorie des voitures compactes.Le modèle compact ultra sportif RS 3 était conduit par le pilote de course et de développement d'Audi SportLe record a été rendu possible par l', qui permet à l'Audi RS 3 de déployer son agilité plus tôt et de manière contrôlée, comme l'explique Frank Stippler : « C'est la clé de notre succès. La Nouvelle Audi RS 3 tourne plus volontiers à l'entrée du virage grâce à un réglage fin - y compris la vectorisation du couple de freinage - qui permet au véhicule d'être positionné plus tôt et mieux pour la sortie du virage à partir du point de corde. Il en résulte un angle de braquage plus faible entre le point de corde et la sortie du virage, ce qui réduit les frottements et permet d'accélérer plus rapidement, et donc d'avoir plus d'élan et de vitesse dans les lignes droites suivantes »La dynamique de conduite du véhicule RS 3 repose sur l'interaction entre le répartiteur de couple, qui assure une répartition entièrement variable du couple entre les roues arrière, le contrôle électronique de la stabilisation, le contrôle du couple en fonction des roues (vectorisation du couple de freinage) et les amortisseurs adaptatifs (optionnels) de la suspension sport RS. Le contrôleur modulaire de la dynamique du véhicule relie les données de tous les composants pertinents pour la dynamique latérale avec une sensibilité plus grande grâce à un algorithme amélioré.La puissance est fournie par unAssocié à des pneus Pirelli P Zero Trofeo R semi-slick, au système de freinage en céramique de 19 pouces, à la suspension sport RS avec contrôle adaptatif des amortisseurs et à la configuration optimisée du châssis, le moteur 2.5 TFSI propulse l'Audi RS 3 avec plus d'entrain dans les virages. Le tout souligné par un rugissement profond, grâce à sa séquence d'allumage caractéristique 1-2-4-5-3.Le modèle ultra sportif de la gamme A3 est la voiture compacte la plus rapide à ce jour.