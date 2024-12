Le déploiement des Zones à Faibles Émissions influence les décisions d'achat automobile des Français

Le dispositif des(ZFE-m) s'apprête à franchir une. Alors qu'elles ne concernaient jusqu'alors que, ces zones, destinées à interdire la circulation des véhicules les plus anciens, seront déployées dansAvec cette règlementation, des(donc des millions d'automobilistes Français) se verront interdits de circulation dans ces zones, selon leur classification Crit'Air.Dès le 1er janvier 2025, les interdictions de circulation seront. Au cumul, ce serait environs, qui feraient l'objet d'une interdiction de circulation (véhicules Crit'Air 5, Crit'Air 4 et Crit'Air 3). A ce jour, l'interdiction des véhicules Crit'Air 3 ne concernent que les métropoles du Grand Paris et de Lyon.À ce stade, les Zones à Faibles Émissions mobilité (ZFE-m) concernent les métropoles suivantes : Grand Paris, Lyon, Aix-Marseille, Toulouse, Nice, Montpellier, Strasbourg, Grenoble, Rouen, Reims et Saint-Étienne.À partir du 1er janvier 2025, les Zones à Faibles Émissions mobilité (ZFE-m) seront déployées dans 32 nouvelles agglomérations: Amiens, Annecy, Angers, Annemasse, Avignon, Bayonne, Béthune, Bordeaux, Brest, Caen, Chambéry, Clermont-Ferrand, Dijon, Douai-Lens, Dunkerque, Le Havre, Le Mans, Lille, Limoges, Metz, Mulhouse, Nantes, Nancy, Nîmes, Pau, Orléans, Perpignan, Rennes, Saint-Nazaire, Toulon, Tours et Valenciennes.Les Zones à Faibles Émissions mobilité (ZFE-m), élargissant considérablement leur impact sur les conducteurs Français.Le déploiement des nouvelles Zones à Faibles Émissions mobilité (ZFE-m) et l'extension des interdictions de circulation aux véhicules dotés d'une vignette Crit'Air 3 seront accompagnés progressivement de mesures de contrôle automatisé du respect des interdictions de circulation.Certaines métropoles, comme le Grand Paris, expérimenteront dès mi-2025 des, tandis que desdestinés au contrôle des interdictions de circulations dans les Zones à Faibles Émissions mobilité (ZFE-m) devraient être opérationnels à partir deSelon une étude réalisée par Poll&Roll pour Leocar auprès d'un échantillon de 1 000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 à 65 ans,. 20% des Français envisagent de se tourner vers un véhicule Crit'Air 1, 13% vers un Crit'Air 2 et 8% vers un véhicule électrique Concernant les Zones à Trafic Limité (ZTL), elles semblent moins influentes : 67% des Français indiquent qu'elles ne changent rien à leurs intentions d'achat, tandis que 33% se disent même démotivés par ces restrictions.« Le prix et les infrastructures limitent encore le passage à l'électrique, mais l'extension des ZFE pourrait accélérer ce mouvement en France », souligne Christophe Dandois, cofondateur de Leocare.: étude réalisée par Poll&Roll pour Leocare: étude conduite du 14 au 19 novembre 2024 auprès d'un échantillon de 1 000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 à 65 ans (3 catégories : 18-34 ans, 35-49 ans, 50-65 ans).