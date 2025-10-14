Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

La voiture indispensable hors des grandes villes

La France est marquée par de profondes disparités d'accès à la mobilité selon les régions et la densité urbaine.

Une dépendance automobile bien plus marquée dans les zones rurales

Si 62 % des Français utilisent leur voiture presque tous les jours, cet usage grimpe à 72 % en Normandie et 69 % en Nouvelle-Aquitaine, contre 48 % seulement en Île-de-France.

Dans les zones rurales, 85 % estiment ne pas pouvoir s'en passer, contre 57 % dans les villes de plus de 100 000 habitants et 46 % dans l'agglomération parisienne.

La possession multiple de véhicules est également révélatrice : 41 % des foyers en Occitanie et 45 % dans les Pays de la Loire possèdent plusieurs voitures, contre 30 % en Île-de-France.

Des usages et des mentalités qui varient selon les territoires

Les motivations de possession diffèrent nettement selon le lieu de vie. En zone rurale, la voiture répond à une nécessité familiale, citée par 54 % des répondants, contre 43 % en agglomération parisienne.

À l'inverse, en Île-de-France, la voiture est davantage associée à une forme de plaisir (31 %, contre 19 % en zone rurale).

Et 51 % des habitants ruraux la jugent indispensable pour pallier le manque de transports en commun, contre 34 % au global.

L'électrique, une transition à plusieurs vitesses

Selon les régions, l'approche concernant les véhicules électriques est très contrastée. Le baromètre révèle que les habitants de Nouvelle-Aquitaine sont les plus enclins à envisager l'achat d'un véhicule électrique à court terme (35 %), alors qu'ils ne sont que 9 % dans les Hauts-de-France.

En agglomération parisienne, 23 % évoquent le manque d'espace pour recharger à domicile, tandis qu'en zone rurale, 40 % citent le temps de recharge comme frein principal.

« Ces chiffres traduisent une fracture bien réelle : dans les zones rurales, la voiture reste un outil vital, indispensable pour travailler, se soigner ou accompagner les enfants à l'école. Dans les grandes métropoles, elle devient davantage un choix - plus raisonné, parfois même un luxe. L'avenir de la mobilité se joue dans cet équilibre entre nécessité et liberté.», explique Antoine Lacharmoise, Directeur Général de Turo France.

Source : Étude pour Turo (plateforme de location entre particuliers aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France et en Australie)

Méthodologie : Étude Opinionway pour Turo réalisée en avril 2025 sur un échantillon national de 2 000 répondants représentatif des Français âgés de plus de 18 ans en 2018.

Photo vehicule-sur-la-chaussee-pres-des-arbres-228094 de Riccardo sur Pexels

Eric Houguet, écrit le 14/10/2025

