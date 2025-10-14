La voiture indispensable hors des grandes villes

La France est marquée par de profondes disparités d'accès à la mobilité selon les régions et la densité urbaine.Une dépendance automobile bien plus marquée dans les zones rurales
Si 62 % des Français utilisent leur voiture
presque tous les jours, cet usage grimpe à 72 % en Normandie et 69 % en Nouvelle-Aquitaine, contre 48 % seulement en Île-de-France.
Dans les zones rurales, 85 % estiment ne pas pouvoir s'en passer, contre 57 % dans les villes de plus de 100 000 habitants et 46 % dans l'agglomération parisienne.
La possession multiple de véhicules est également révélatrice : 41 % des foyers en Occitanie et 45 % dans les Pays de la Loire possèdent plusieurs voitures
, contre 30 % en Île-de-France.Des usages et des mentalités qui varient selon les territoires
Les motivations de possession diffèrent nettement selon le lieu de vie. En zone rurale, la voiture répond à une nécessité familiale, citée par 54 % des répondants, contre 43 % en agglomération parisienne.
À l'inverse, en Île-de-France, la voiture est davantage associée à une forme de plaisir (31 %, contre 19 % en zone rurale).
Et 51 % des habitants ruraux la jugent indispensable pour pallier le manque de transports en commun, contre 34 % au global.L'électrique, une transition à plusieurs vitesses
Selon les régions, l'approche concernant les véhicules électriques
est très contrastée. Le baromètre révèle que les habitants de Nouvelle-Aquitaine sont les plus enclins à envisager l'achat
d'un véhicule électrique
à court terme (35 %), alors qu'ils ne sont que 9 % dans les Hauts-de-France.
En agglomération parisienne, 23 % évoquent le manque d'espace
pour recharger à domicile, tandis qu'en zone rurale, 40 % citent le temps de recharge comme frein principal.« Ces chiffres traduisent une fracture bien réelle : dans les zones rurales, la voiture reste un outil vital, indispensable pour travailler, se soigner ou accompagner les enfants à l'école. Dans les grandes métropoles, elle devient davantage un choix - plus raisonné, parfois même un luxe. L'avenir de la mobilité se joue dans cet équilibre entre nécessité et liberté.»,
explique Antoine Lacharmoise, Directeur Général de Turo France.Source
: Étude pour Turo (plateforme de location entre particuliers aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France et en Australie)Méthodologie
: Étude Opinionway pour Turo réalisée en avril 2025 sur un échantillon national de 2 000 répondants représentatif des Français âgés de plus de 18 ans en 2018.
Photo vehicule-sur-la-chaussee-pres-des-arbres-228094 de Riccardo sur Pexels