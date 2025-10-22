La Yangwang U9 Xtreme s'impose comme la supercar électrique la plus rapide sur la Nordschleife

Voiture
la plus rapide de la planète, la Yangwang U9 Xtreme
signe un temps de référence
pour une supercar électrique sur le circuit du Nürburgring
, surnommé « l'Enfer vert » du sport automobile
.
À peine un mois après avoir atteint une vitesse record de 496,22 km/h sur la piste d'essai d'ATP Papenburg, l'hypercar électrique Yangwang U9 Xtreme s'impose comme la plus rapide sur la Nordschleife
.
Depuis juillet 2024, l'équipe d'ingénieurs de Yangwang mène des essais
au circuit du Nürburgring, sur la Nordschleife longue de 20,832 km. Les données collectées au fil de ces sessions ont nourri le développement de l'hypercar électrique U9 Xtreme.
Le 22 août 2025, la Yangwang U9Xtreme a bouclé un tour du Nürburgring en 6 minutes 59,157 secondes, soit plus de cinq secondes de mieux que le précédent temps de référence dans la catégorie supercars électriques, devenant le premier véhicule de ce type à franchir la barre symbolique des sept minutes.
Stella Li, Vice-Présidente Exécutive du Groupe Byd, a déclaré : « Nous nous attachons à repousser les limites de ce que la technologie permet d'accomplir, et le Nürburgring représente un défi aussi mythique pour les voitures que pour les pilotes. Il était donc naturel pour nos ingénieurs d'y poursuivre leurs rêves. Je félicite toute l'équipe pour cette performance exceptionnelle. Notre édition limitée, la U9 Xtreme, a démontré qu'elle n'est pas seulement la voiture la plus rapide du monde en ligne droite, mais aussi un véhicule doté des qualités dynamiques et du niveau de performance nécessaires pour battre des records sur un circuit aussi exigeant, où s'enchaînent les virages les plus variés. »
Le tour record a été réalisé par Moritz Kranz, pilote allemand chevronné, fort de près de 10 000 tours bouclés sur la Nordschleife du Nürburgring au cours de sa carrière en compétition GT. Il a déclaré : « La Nordschleife du Nürburgring est sans conteste le tracé le plus exigeant au monde, et notre chrono illustre parfaitement le niveau de développement atteint par Byd et Yangwang. Sans le travail colossal effectué pour concilier tout le potentiel d'une plateforme électrique à très haute puissance et les exigences complexes de réglage du châssis, une telle performance aurait été impossible. »
La U9 Xtreme repose sur une plateforme 1 200 V ultra-haute tension. Produite en série, elle est équipée de quatre moteurs haute performance capables d'atteindre jusqu'à 30 000 tr/min. Elle délivre une puissance totale de plus de 3 000 ch, pour un rapport poids/puissance de 1 217 ch par tonne.
Basée sur la plateforme e4 et le système intelligent de contrôle de caisse DiSus-X identique à la Yangwang U9 de série, la U9 Xtreme introduit la technologie de « contrôle d'attitude de la carrosserie » sur circuit permettant de combiner vitesse de pointe et efficacité sur un tour au sein d'un même véhicule.
Pour affronter les 20,832 km du Nürburgring, réputé pour ses forts dénivelés et ses virages techniques, la U9 Xtreme bénéficie d'une préparation spécifique digne d'un prototype de course. Elle a adopté un système de refroidissement entièrement repensé, un freinage carbone-céramique à alliage de titane, ainsi que des pneus semi-slick Giti Sport e-GTR Pro, développés avec Giti Tire. Ces évolutions permettent à la voiture d'exceller aussi bien lors du défi de vitesse maximale à 496,22 km/h que dans l'épreuve d'endurance et de précision de l'« Enfer vert » du Nürburgring.
La U9 Xtreme est proposée à la vente dans le cadre d'une série ultra-limitée à 30 exemplaires.