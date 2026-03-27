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La Renault Clio désignée Voiture de l'année 2026 par L'argus

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La Renault Clio désignée Voiture de l'année 2026 par L'argus

La Renault Clio a été désignée Voiture de l'année 2026 à l'occasion de la 33ème édition des Trophées de L'argus.

La Renault Clio de sixième génération devance, avec un total de 425 points, le Dacia Bigster (387 points) , le Skoda Elroq (340 points) et le Citroën C5 Aircross (337 points).

Trophées de L'argus 2026 - Voiture de l'année

Classement Modèles Nombre de points
     
1 Renault Clio 425 points
2 Dacia Bigster 387 points
3 Skoda Elroq 340 points
4 Citroën C5 Aircross 337 points
5 Volkswagen T-Roc 296 points
6 Honda Prélude 268 points
7 Fiat Grande Panda 242 points
8 Kia EV4 226 points
9 MG EHS 217 points
10 Jeep Compass 198 points
11 Nissan Leaf 195 points
12 Mazda 6e 189 points
13 Byd Atto 2 171 points
14 Opel Frontera 142 points
15 Leapmotor B10 89 points

La Renault Clio succède à la Renault 5 E-Tech élue en 2025.

La Renault Twingo (Nouveauté de l'année), la Mercedes-Benz (Voiture premium de l'année), l'Alpine A110 R Ultime (Voiture sportive de l'année), le Citroën Elo (Concept-car de l'année), le Volkswagen California (Voiture de loisirs de l'année) et le Kia PV5 Cargo (Voiture utilitaire de l'année) ont parallèlement décroché la timbale dans leurs catégories respectives.

Quels sont les critères de vote des Les Trophées de L'argus et comment s'organise l'élection ?

Les critères de vote considèrent le budget à l'usage, dont la valeur résiduelle établie par L'argus. Ces données sont pondérées par l'agrément général du véhicule, qui tient compte de la conduite, du confort, des technologies et de la qualité perçue. Le vote est un classement par points. Chaque jury établit sa notation de la manière suivante : 15 points vont au premier choix, 14 points au deuxième choix, etc. Le modèle gagnant est celui qui cumule le plus de points.

Le jury des Trophées de L'argus 2026

Le jury des Trophées des voitures particulières est composé des journalistes et experts de la valorisation et du référencement de L'argus. Il est renforcé par des confrères d'autres médias aux compétences variées dans les domaines du produit automobile, de l'industrie, de la technologie et de l'économie. Chacun vote dans son domaine de prédilection. Au total, 33 votants s'expriment pour l'ensemble des neuf Trophées 2026.

Source: L'argus

Eric Houguet, écrit le 27/03/2026

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