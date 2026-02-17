Les livraisons mondiales de véhicules électriques Tesla atteignent 1 654 667 unités en 2025

Les livraisons mondiales de véhicules électriques Tesla
ont atteint 1 654 667 unités sur l'année 2025
.
Les livraisons de véhicules Tesla
ont diminué de 7,5%
en 2025 par rapport à 2024 (1 789 226 unités sur l'année 2024).
La baisse de 7,5% représente un volume de 135 000 unités en moins par rapport à 2024.
Tesla dispose d'une gamme de modèles limitée et vieillissante par rapport à ses concurrents chinois et principalement Byd.
Tesla rencontre, à l'heure actuelle, des difficultés pour attirer le public avec ses Model 3 et Model Y anciennes. L'opération semble délicate, au vu de l'agressivité des constructeurs chinois.
Les ventes mondiales de véhicules électriques Tesla
reposent en 2025 sur le Model 3 et le Model Y.
Les Model 3 et Model Y
représentent 97%
(1 585 279 véhicules) des ventes de Tesla en 2025.
Les Model S
, Model X
et Cybertruck
ne représentent que 50 850 véhicules sur l'année 2025.
Pour le pick-up électrique Cybertruck, les chiffres de ventes sont catastrophiques. Le modèle électriques prévu à 250 000 unités par an par le constructeur américain, n'a pas atteint 18 000 ventes en 2025, contre 32 000 unités vendues en 2024, ce qui représente une baisse de près de 44%, et moins de 10% des prévisions de ventes initiales.
On constate une chute des ventes de Tesla de l'ordre de 28% en Europe (235 000 ventes en 2025 contre 325 000 unités vendues en 2024).
La Chine (735 000 unités vendues, soit une baisse de 7%) et les USA (573 000 unités vendues, soit une baisse de 5% à) sont aussi en baisse.
Seule la présence de la marque américaine sur de nouveaux marchés internationaux permet de limiter la baisse des ventes au niveau mondial, comme la Corée du Sud ou la Turquie.
En raison du report du lancement du SUV
de segment C à 2030 et de l'arrêt des Model S et X en 2026, les ventes de Tesla devraient continuer à décliner jusqu'à 2030, peut-être jusqu'à 1,4 million d»unités en 2029. Historique des livraisons annuelles mondiales de véhicules électriques Tesla:
2025: 1 654 667 véhicules
2024: 1 789 226 véhicules
2023: 1 808 581 véhicules
2022: 1 313 851 véhicules
2021: 936 172 véhicules
2020: 499 550 véhicules
2019: 367 500
véhicules
2018: 245 200 véhicules
2017: 103 100 véhicules
2016: 76 200 véhicules
2015: 50 000 véhicules
2014: 32 000 véhiculesSources
: Tesla, Inovev, Tridens technology