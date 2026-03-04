Alfa Romeo a réalisé plus de 73 000 ventes dans le monde en 2025

Alfa Romeo
a enregistré plus de 73 000 unités vendues dans le monde en 2025
, soit une croissance mondiale des immatriculations de plus de 20 % par rapport à 2024.
L'Europe mène cette croissance avec une progression de 31,1 % en glissement annuel, soutenue par des hausses à deux chiffres sur les principaux marchés : Royaume-Uni (plus 80,1 %), France (plus 41,9 %), Italie (plus 20,7 %), Allemagne (plus 20,5 %) et Espagne (plus 15,1 %).
L'expansion hors Europe renforce le profil global de la marque sportive italienne, avec le Moyen-Orient & Afrique en hausse de 16,3 %, le Maroc en hausse de 65 %, la Turquie en hausse de 38,7 % et l'Asie en hausse de 43,8 %, où le Japon a enregistré une hausse de 71,4 % et où la marque a été relancée à Taïwan et en Malaisie.
Le SUV urbain Alfa Romeo Junior
a pris son envol avec plus de 60 000 commandes dans plus de 40 marchés depuis son lancement, et un leadership dans le segment des B-SUV premium dans plusieurs pays.
L'Alfa Romeo Tonale
est le deuxième modèle le plus performant en volumes mondiaux.
Parallèlement, les emblématiques Giulia
et Stelvio
(les deux modèles incarnent les valeurs d'Alfa Romeo), dont la présence dans la gamme est confirmée jusqu'en 2027, tentent de faire de la résistance, avec un mix Quadrifoglio de 11 %.
En 2025, la marque sportive italienne Alfa Romeo a enregistré une croissance mondiale de 20,1 % de ses ventes, dépassant les 73 000 unités vendues dans le monde. Plus de 80 % des ventes totales sont concentrées en Europe, région leader pour Alfa Romeo, suivie par l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient & Afrique, puis l'Asie.
En Europe, la croissance est à deux chiffres, avec une hausse de 31,1 % des unités vendues par rapport à 2024. Les performances
sur les principaux marchés européens sont significatives : au Royaume-Uni, les ventes ont augmenté de 80,1 %, en France de 41,9 %, en Italie de 20,7 %, en Allemagne de 20,5 % et en Espagne de 15,1 %.
Dans la région Moyen-Orient & Afrique, la croissance atteint 16,3 %. Au Maroc, Alfa Romeo enregistre une hausse de 65 % des immatriculations, tandis qu'en Turquie elle affiche plus 38,7 %.
En Asie, la progression est plus marquée, avec une hausse de 43,8 % par rapport à 2024 ; le Japon enregistre une hausse de 71,4 % et la marque a été relancée à Taïwan et en Malaisie.
Le modèle Alfa Romeo Junior est le moteur principal de cette croissance. Commercialisé dans 41 marchés, le Junior a dépassé les 60 000 commandes depuis son lancement (dont 17 % en version électrique à batterie).
En Europe, le SUV urbain sportif se classe
troisième dans le segment des B-SUV premium, prenant la tête en Italie, France, Autriche, Grèce et Slovaquie.
En 2025, le C-SUV Alfa Romeo Tonale s'est confirmé comme le deuxième modèle en volumes mondiaux.
Santo Ficili, CEO d'Alfa Romeo, a déclaré : « Dépasser les 20 % de croissance mondiale, avec l'Europe à plus 31 %, signifie une chose très claire : Alfa Romeo est de retour dans la course. Mais ce qui compte le plus, c'est la qualité de cette trajectoire. Nous centrons chaque décision sur les clients et les conducteurs, car notre ambition n'est pas seulement d'augmenter les volumes mais de construire la désirabilité, la fidélité et la valeur dans le temps. Junior a élargi notre base clients tout en restant fidèle à l'ADN sportif de la marque. Tonale entre maintenant dans sa première année pleine avec le nouveau modèle et constitue un pilier stratégique pour 2026. La gamme comprend également Giulia et Stelvio, dont les versions Quadrifoglio, des voitures qui restent des références en matière de dynamique de conduite et d'identité de marque. Et la 33 Stradale continue de fasciner les passionnés à travers le monde, nous rappelant l'essence la plus authentique de la marque. Notre voie est claire : évoluer tout en restant authentiquement Alfa Romeo. Merci à toute l'équipe Alfa Romeo et à nos partenaires pour l'énergie, l'engagement et la passion qui ont rendu ce résultat possible. »