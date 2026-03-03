Stellantis est le premier déposant français de brevets à l'INPI en 2025

16 807 demandes de brevets
ont été publiées à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) en 2025 soit une progression de 8,7 % par rapport à 2024 (15 458 brevets), après plusieurs années de relative stabilisation.Stellantis, Safran et Renault constituent le trio de tête de l'édition 2025 de l'INPI
.
Stellantis et Safran confirment leur position de leaders, chacun avec plus d'un millier de brevets déposés, tandis que Renault accède à la troisième place.
La structure du classement reflète la diversité des acteurs engagés dans la recherche, le développement et l'innovation en France. Parmi les 50 premiers déposants, 37 sont des grandes entreprises.
Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) confirment leur rôle structurant, avec notamment Gaztransport et Technigaz (GTT), Groupe Soitec et Automotive Cells Company SE (ACC). Dans le domaine des batteries, Verkor, se trouve à la 46ème place.
Les PME, absentes du top 50 cette année, poursuivent une activité soutenue de dépôt, en cohérence avec leur poids dans l'écosystème de l'innovation.
Les établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur occupent une place significative dans le palmarès. Le Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA) demeure le premier établissement public déposant, tandis que le Centre National de la Recherche Scientifique conserve une position de premier plan.
Quatre universités et un institut polytechnique figurent parmi les 50 premiers déposants, témoignant de la place centrale de la recherche publique dans la production et la valorisation des connaissances.
Les 50 premiers déposants représentent près de 63 % des dépôts effectués à l'INPI en 2025, les 20 premiers comptant pour environ 53 %. Cette répartition révèle un écosystème de déposants de brevets français concentré et stable.
La filière mobilité, qui englobe constructeurs et équipementiers de l'aéronautique et des transports terrestres et maritimes, est prédominante, avec 31 % des entreprises du classement, regroupant des acteurs de l'automobile
, de l'aéronautique et des transports.
Le transport s'impose comme le premier domaine d'innovation protégé par brevet à l'INPI. Il représente un quart des demandes de brevet déposées par des personnes morales. Les 50 principaux déposants rassemblent à eux seuls un peu plus de quatre demandes sur cinq relevant du sous-domaine du transport. Cette prédominance reflète le poids des acteurs de la filière mobilité parmi les principaux déposants. Les inventions protégées concernent majoritairement les véhicules et les systèmes de transport, tant dans l'automobile que dans l'aéronautique. Elles portent notamment sur les systèmes de propulsion et de transmission, l'électrification des véhicules, les dispositifs de commande et d'assistance à la conduite
, ainsi que les équipements
de sécurité et les aménagements embarqués.
Le sous-domaine des machines, appareils et énergie électriques occupe la deuxième position en 2025, avec près d'une demande sur sept. Les 50 premiers déposants réalisent environ trois quarts des dépôts dans ce domaine. Les inventions concernent principalement les batteries, les moteurs électriques, les systèmes de production, de conversion et de distribution de l'énergie, ainsi que les dispositifs d'éclairage. La part importante des brevets liés aux batteries et aux systèmes électriques traduit les enjeux croissants associés à l'électrification des usages, à l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la transition vers des solutions de propulsion et d'alimentation plus durables.
Avec 1 294 demandes de brevet déposées en 2025, Stellantis conserve la tête du classement (1 289 demandes de brevet déposées en 2024) pour la troisième année consécutive.
Les 1 294 brevets déposés en 2025 attestent des innovations produites par les équipes de recherche et développement de Stellantis basées en France, lesquelles travaillent sur de nombreux projets, tels que :
- La conduite autonome
de niveau 4. De nombreux brevets, couvrent ainsi les travaux sur la plateforme AV Ready Plateform (les plateformes de fourgon électrique de taille moyenne ou de véhicules sur plateforme STLA Small, conçues pour prendre en charge les capacités de conduite autonome. Elles sont dotées d'une direction et d'un freinage redondants, de capteurs avancés, de réseaux de communication et de systèmes de nettoyage).
Elle sert de base à la réalisation de robotaxis et est engagée dans des collaborations avec des partenaires comme Poniy.ai, Nvidia, Wayve, Uber et Bolt ;
- La communication par satellite, avec des solutions techniques permettant d'intégrer l'antenne en respectant les contraintes automobiles.
- Le stockage et la conversion électrique optimisée. C'est ce qu'illustre le projet IBIS (Intelligent Battery Integrated System), une technologie qui marque une avancée significative pour les applications énergétiques mobiles, en étant plus efficace, plus durable et plus rentable.
Ces dépôts de brevets couvrent également toutes les facettes des nombreux développements produits en cours et sont équitablement répartis entre trois domaines techniques :
- L'électronique et le software représentent à eux seuls 400 dépôts de brevets Stellantis en 2025. Ils concernent tout à la fois les architectures électroniques, les systèmes d'Infotainment et de connectivité, ainsi que logiciels de conduite autonome, en particulier L2 plus.
- La conception et l'intégration dans les plateformes Stellantis des groupes motopropulseurs et de la gestion de la charge. En ce domaine de la motorisation, cela représente 427 brevets Stellantis déposés en 2025. Les innovations visent notamment à simplifier l'expérience client.
- Dans le domaine du châssis et des équipements (soit 467 brevets en 2025), les brevets Stellantis couvrent les inventions qui permettent d'intégrer les créations des designers ou des nouvelles motorisations Stellantis. Il en va ainsi de l'intégration de l'airbag sur le volant Hypersquare que lancera la marque Peugeot
et qui a généré de nombreux brevets.
Au sein de Stellantis, les demandes faites en France auprès de l'INPI représentent environ la moitié des dépôts initiaux de brevets au global dans le monde.
Safran reste au deuxième rang avec 1 266 demandes de brevet déposées (1 216 demandes de brevet déposées en 2024).
L'écart entre ces deux déposants s'est réduit par rapport à l'an dernier et ils restent tous deux au-delà des 1 000 demandes de brevet déposées.
Le groupe Renault fait son entrée sur le podium au troisième rang. Il connaît un augmentation notable avec 746 demandes de brevet déposées en 2025 contre 587 en 2024.
Le groupe L'Oréal recule d'une place pour occuper la quatrième place du classement avec 714 demandes de brevet déposées en 2025 contre 740 en 2024.
Le Groupe Valeo occupe la cinquième place avec 457 demandes de brevet déposées en 2025 contre 612 en 2024.Les 20 premiers déposants français de brevets à l'INPI en 2025 (palmarès 2025):
|Rang
|Déposant des brevets
|Nombre de brevets publiés
|
|
|
|1
|Stellantis
|1 294
|2
|Safran
|1 266
|3
|Renault Group
|746
|4
|L'Oreal
|714
|5
|CEA (Commissariat à l'Energie Atomique et aux Énergies Alternatives)
|568
|6
|Valeo
|457
|7
|Centre National de la Recherche Scientifique
|350
|8
|Airbus
|295
|9
|Orange
|288
|10
|Thales
|246
|11
|STMicroelectronics
|217
|12
|Michelin
|212
|13
|Air Liquide
|190
|14
|Seb S.A.
|163
|15
|Saint-Gobain
|161
|16
|IFP Energies Nouvelles
|152
|17
|Groupe Arkema
|125
|18
|Forvia
|123
Méthodologie du palmarès INPI 2025
|19
|TotalEnergies
|113
|20
|Sidel Participations
|110
Le palmarès national publié par l'INPI recense uniquement les demandes de brevet déposées directement auprès de l'INPI, c'est-à-dire les dépôts par la voie nationale. La majorité de ces demandes correspond à des premiers dépôts, mais certaines sont effectuées sous priorité étrangère. Les demandes européennes (EP) et les demandes internationales (PCT) visant une protection sur le territoire français ne sont pas comptabilisées dans ce palmarès national.
Le palmarès des principaux déposants de brevets à l'INPI porte sur le nombre de demandes de brevet déposées par des personnes morales entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025. Les demandes de certificat d'utilité et les demandes provisoires sont également comptabilisées.
Le palmarès des 25 premiers titulaires de brevets considérés en vigueur en France au 31 décembre 2025 publié par l'INPI recense :
- les demandes de brevet déposées à l'INPI en cours d'examen et les brevets délivrés par l'INPI ayant fait l'objet du paiement d'une taxe de maintien en vigueur au cours de l'année 2025,
- les brevets européens (EP) délivrés par l'Office européen des brevets (OEB) ayant fait l'objet du paiement d'une annuité à l'INPI en 2025, ainsi que
- les brevets à effet unitaire non déchus au 31 décembre 2025.
Les brevets et les certificats d'utilité considérés en vigueur sur le territoire français sont comptabilisés, au même titre que les demandes et les demandes provisoires de ceux-ci s'ils remplissent les conditions précédentes
Source: INPI Palmarès 2025