Lexus et Toyota en tête de la fiabilité des voitures à long terme dans le classement du Consumer Report

La puissante association de consommateurs américaine Consumer Report a classé Lexus
à la première place, sur 26 constructeurs automobiles
, dans son étude sur la fiabilité des voitures à long terme
publiée en décembre 2025. Toyota
arrive en deuxième position très largement devant Mazda
, classée troisième.
Dans cette enquête sur la fiabilité des voitures dans la durée, l'organisme américain de référence Consumer Report a analysé les problèmes rencontrés par ses adhérents représentant plus de 140 000 véhicules âgés de 5 à 10 ans
.
Les scores de fiabilité des voitures d'occasion
d'une marque sont calculés en faisant la moyenne du score global de fiabilité pour tous les modèles d'une marque pour les années modèles 2016 à 2021
.
Consumer Report conclut : « Nos données montrent de façon constante au fil du temps que les voitures des marques Lexus et Toyota (classée en deuxième position, NDLR) sont fiables lorsqu'elles sont neuves, et qu'elles restent fiables en vieillissant. »
Depuis la création de Lexus en 1989, la fiabilité est une priorité absolue de la marque haut de gamme japonaise afin de garantir à tous ses clients une sérénité totale au quotidien. Aujourd'hui, à l'ère de l'électrification, l'expérience unique de Lexus dans ce domaine fait la différence. Pionnier de l'hybride
premium avec le RX 400h en 2005, Lexus a commercialisé plus de 2 millions de véhicules électrifiés dans le monde en deux décennies, acquérant ainsi un savoir-faire exceptionnel.
Depuis le Lexus LBX, modèle le plus compact de la gamme, jusqu'à la prestigieuse berline
LS, les ingénieurs de la marque Lexus veillent à la durabilité sans faille des technologies adoptées, aux côtés des artisans Takumi de Lexus qui sont les garants de la qualité des matériaux et des assemblages.Etude fiabilité Consumer Report Décembre 2025
|Classement
|Marque
|Score fiabilité
|
|
|
|1
|Lexus
|77
|2
|Toyota
|73
|3
|Mazda
|58
|4
|Honda
|57
|5
|Acura
|53
|6
|BMW
|53
|7
|Buick
|51
|8
|Nissan
|51
Modèles
Lexus
CT 200h ES ES Hybrid GS GX IS LS LX NX NX Hybrid RX RX Hybrid RX L UX
Toyota
4Runner Avalon Avalon Hybrid Camry Camry Hybrid C-HR Corolla Corolla Hatchback Corolla Hybrid Highlander Highlander Hybrid Prius Prius C Prius Prime Prius V RAV4 RAV4 Hybrid RAV4 Prime Sequoia Sienna Tacoma Tundra Venza
Mazda
3 6 CX-3 CX-30 CX-5 CX-9 MX-5 Miata
Honda
Accord Accord Hybrid Civic Clarity CR-V CR-V Hybrid Fit HR-V Insight Odyssey Passport Pilot Ridgeline
Acura
MDX RDX TLX
BMW
Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 i3 X1 X3 X5 X5 Plug-in Hybrid X7
Buick Enclave Encore Encore GX Envision LaCrosse Regal Regal TourX
Nissan
Altima Frontier Kicks Leaf Maxima Murano Pathfinder Rogue Rogue Sport Sentra Titan Versa Note
Audi
A3 A4 A5 A6 Allroad Q3 Q5 Q5 Plug-in Hybrid Q7
Volvo
S60 S90 V60 V90 XC40 XC60 XC70 XC90
Mercedes-Benz
Classe C Classe E GLC GLE Sprinter
Subaru
Ascent Crosstrek Forester Impreza Legacy Outback
Volkswagen
Atlas Beetle Golf Golf Alltrack Golf Sport Wagen Golf GTI ID4 Jetta Passat Tiguan
Lincoln
Aviator Continental Corsair MKC MKX MKZ Nautilus Navigator
Mini
Cooper Cooper Clubman Cooper Countryman
Cadillac
CT5 SRX XT4 XT5 XT6 XTS
Hyundai
Accent Elantra Elantra GT Genesis Ioniq Kona Kona Electric Palisade Santa Fe Santa Fe Hybrid Santa Fe Sport Santa Fe XL Sonata Sonata Hybrid Tucson Venue
Chevrolet
Blazer Bolt Camaro Colorado Corvette Cruze Equinox Impala Malibu Silverado 1500 Silverado 1500 LD Silverado 2500HD Silverado 3500HD Suburban Tahoe TrailBlazer Traverse Trax Volt
Ford
Bronco Bronco Sport C-Max EcoSport Edge Escape Escape Hybrid Expedition Explorer F-150 F-150 Hybrid F-250 F-350 Fiesta Flex Focus Fusion Mustang Mustang Mach-E Ranger Taurus Transit
Dodge
Durango Grand Caravan Journey
Kia
Forte Niro Niro Electric Optima Sedona Seltos Sorento Soul Sportage Telluride
GMC
Acadia Canyon Sierra 1500 Sierra 2500HD Sierra 3500HD Terrain Yukon Yukon XL
Chrysler
200 300 Pacifica Pacifica Hybrid Town & Country Voyager
Ram
1500 1500 Classic 2500 3500
Jeep
Cherokee Compass Gladiator Grand Cherokee Grand Cherokee L Patriot Renegade Wrangler Wrangler JK
Tesla
Model 3 Model S Model X Model Y
Source: étude Consumer Report sur la fiabilité des véhicules âgés de 5 à 10 ans