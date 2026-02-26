Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto
La Tribune Auto
Lexus et Toyota en tête de la fiabilité des voitures à long terme dans le classement du Consumer Report Lexus et Toyota en tête de la fiabilité des voitures à long terme dans le classement du Consumer Report

Lexus et Toyota en tête de la fiabilité des voitures à long terme dans le classement du Consumer Report

2 photos
Lexus et Toyota en tête de la fiabilité des voitures à long terme dans le classement du Consumer Report

Lexus et Toyota en tête de la fiabilité des voitures à long terme dans le classement du Consumer Report

La puissante association de consommateurs américaine Consumer Report a classé Lexus à la première place, sur 26 constructeurs automobiles, dans son étude sur la fiabilité des voitures à long terme publiée en décembre 2025. Toyota arrive en deuxième position très largement devant Mazda, classée troisième.

Dans cette enquête sur la fiabilité des voitures dans la durée, l'organisme américain de référence Consumer Report a analysé les problèmes rencontrés par ses adhérents représentant plus de 140 000 véhicules âgés de 5 à 10 ans.

Les scores de fiabilité des voitures d'occasion d'une marque sont calculés en faisant la moyenne du score global de fiabilité pour tous les modèles d'une marque pour les années modèles 2016 à 2021.

Consumer Report conclut : « Nos données montrent de façon constante au fil du temps que les voitures des marques Lexus et Toyota (classée en deuxième position, NDLR) sont fiables lorsqu'elles sont neuves, et qu'elles restent fiables en vieillissant. »

Depuis la création de Lexus en 1989, la fiabilité est une priorité absolue de la marque haut de gamme japonaise afin de garantir à tous ses clients une sérénité totale au quotidien. Aujourd'hui, à l'ère de l'électrification, l'expérience unique de Lexus dans ce domaine fait la différence. Pionnier de l'hybride premium avec le RX 400h en 2005, Lexus a commercialisé plus de 2 millions de véhicules électrifiés dans le monde en deux décennies, acquérant ainsi un savoir-faire exceptionnel.

Depuis le Lexus LBX, modèle le plus compact de la gamme, jusqu'à la prestigieuse berline LS, les ingénieurs de la marque Lexus veillent à la durabilité sans faille des technologies adoptées, aux côtés des artisans Takumi de Lexus qui sont les garants de la qualité des matériaux et des assemblages.

Etude fiabilité Consumer Report Décembre 2025

Classement Marque Score fiabilité
     
1 Lexus 77
2 Toyota 73
3 Mazda 58
4 Honda 57
5 Acura 53
6 BMW 53
7 Buick 51
8 Nissan 51
9 Audi 49
10 Volvo 48
11 Mercedes-Benz 47
12 Subaru 47
13 Volkswagen 46
14 Lincoln 46
15 Mini 46
16 Cadillac 45
17 Hyundai 43
18 Chevrolet 40
19 Ford 39
20 Dodge 39
21 Kia 39
22 GMC 37
23 Chrysler 36
24 Ram 35
25 Jeep 32
26 Tesla 31


Modèles

Lexus

CT 200h ES ES Hybrid GS GX IS LS LX NX NX Hybrid RX RX Hybrid RX L UX

Toyota

4Runner Avalon Avalon Hybrid Camry Camry Hybrid C-HR Corolla Corolla Hatchback Corolla Hybrid Highlander Highlander Hybrid Prius Prius C Prius Prime Prius V RAV4 RAV4 Hybrid RAV4 Prime Sequoia Sienna Tacoma Tundra Venza

Mazda

3 6 CX-3 CX-30 CX-5 CX-9 MX-5 Miata

Honda

Accord Accord Hybrid Civic Clarity CR-V CR-V Hybrid Fit HR-V Insight Odyssey Passport Pilot Ridgeline

Acura

MDX RDX TLX

BMW

Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 i3 X1 X3 X5 X5 Plug-in Hybrid X7

Buick Enclave Encore Encore GX Envision LaCrosse Regal Regal TourX

Nissan

Altima Frontier Kicks Leaf Maxima Murano Pathfinder Rogue Rogue Sport Sentra Titan Versa Note

Audi

A3 A4 A5 A6 Allroad Q3 Q5 Q5 Plug-in Hybrid Q7

Volvo

S60 S90 V60 V90 XC40 XC60 XC70 XC90

Mercedes-Benz

Classe C Classe E GLC GLE Sprinter

Subaru

Ascent Crosstrek Forester Impreza Legacy Outback

Volkswagen

Atlas Beetle Golf Golf Alltrack Golf Sport Wagen Golf GTI ID4 Jetta Passat Tiguan

Lincoln

Aviator Continental Corsair MKC MKX MKZ Nautilus Navigator

Mini

Cooper Cooper Clubman Cooper Countryman

Cadillac

CT5 SRX XT4 XT5 XT6 XTS

Hyundai

Accent Elantra Elantra GT Genesis Ioniq Kona Kona Electric Palisade Santa Fe Santa Fe Hybrid Santa Fe Sport Santa Fe XL Sonata Sonata Hybrid Tucson Venue

Chevrolet

Blazer Bolt Camaro Colorado Corvette Cruze Equinox Impala Malibu Silverado 1500 Silverado 1500 LD Silverado 2500HD Silverado 3500HD Suburban Tahoe TrailBlazer Traverse Trax Volt

Ford

Bronco Bronco Sport C-Max EcoSport Edge Escape Escape Hybrid Expedition Explorer F-150 F-150 Hybrid F-250 F-350 Fiesta Flex Focus Fusion Mustang Mustang Mach-E Ranger Taurus Transit

Dodge

Durango Grand Caravan Journey

Kia

Forte Niro Niro Electric Optima Sedona Seltos Sorento Soul Sportage Telluride

GMC

Acadia Canyon Sierra 1500 Sierra 2500HD Sierra 3500HD Terrain Yukon Yukon XL

Chrysler

200 300 Pacifica Pacifica Hybrid Town & Country Voyager

Ram

1500 1500 Classic 2500 3500

Jeep

Cherokee Compass Gladiator Grand Cherokee Grand Cherokee L Patriot Renegade Wrangler Wrangler JK

Tesla

Model 3 Model S Model X Model Y

Source: étude Consumer Report sur la fiabilité des véhicules âgés de 5 à 10 ans

Eric Houguet, écrit le 26/02/2026

Sur le même thème

Rechercher sur le site

SONDAGE > VOIR LES RÉSULTATS

Faut-il supprimer des fautes éliminatoires (franchissement ligne blanche, « stop glissé », etc.) à l’examen du permis de conduire ?

VOTRE CREDIT AUTO MOINS CHER

Simulez le financement de votre voiture neuve ou d'occasion

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

VOTRE ASSURANCE AUTO MOINS CHERE

Jusqu'à 357 € d'économies sur votre devis assurance auto

Lexique automobile

Certains termes automobiles vous échappent. Nous vous aidons avec notre lexique à y voir plus clair.

Consultez le lexique automobile

Icon newsletterNewsletter

Ne manquez rien de l’actualité automobile en vous inscrivant gratuitement à notre newsletter.

Je m'abonne

Shopping

Nous avons sélectionné pour vous des prestataires : concessionnaires, revendeurs, banquiers, radars…

Contactez nos partenaires
Reportage : constructeurs - Découvrez le Renault Trezor Concept