Lexus et Toyota en tête de la fiabilité des voitures à long terme dans le classement du Consumer Report

Classement Marque Score fiabilité 1 Lexus 77 2 Toyota 73 3 Mazda 58 4 Honda 57 5 Acura 53 6 BMW 53 7 Buick 51 8 Nissan 51

9 Audi 49 10 Volvo 48 11 Mercedes-Benz 47 12 Subaru 47 13 Volkswagen 46 14 Lincoln 46 15 Mini 46 16 Cadillac 45 17 Hyundai 43 18 Chevrolet 40

19 Ford 39 20 Dodge 39 21 Kia 39 22 GMC 37 23 Chrysler 36 24 Ram 35 25 Jeep 32 26 Tesla 31

La puissante association de consommateurs américaine Consumer Report a classé Lexus à la première place, sur 26 constructeurs automobiles , dans son étude sur lapubliée en décembre 2025. Toyota arrive en deuxième position très largement devant Mazda , classée troisième.Dans cette enquête sur la fiabilité des voitures dans la durée, l'organisme américain de référence Consumer Report a analysé les problèmes rencontrés par ses adhérents représentantLes scores de fiabilité des voitures d' occasion d'une marque sont calculés en faisant la moyenne du score global de fiabilité pour tous les modèles d'une marque pour lesConsumer Report conclut : « Nos données montrent de façon constante au fil du temps que les voitures des marques Lexus et Toyota (classée en deuxième position, NDLR) sont fiables lorsqu'elles sont neuves, et qu'elles restent fiables en vieillissant. »Depuis la création de Lexus en 1989, la fiabilité est une priorité absolue de la marque haut de gamme japonaise afin de garantir à tous ses clients une sérénité totale au quotidien. Aujourd'hui, à l'ère de l'électrification, l'expérience unique de Lexus dans ce domaine fait la différence. Pionnier de l' hybride premium avec le RX 400h en 2005, Lexus a commercialisé plus de 2 millions de véhicules électrifiés dans le monde en deux décennies, acquérant ainsi un savoir-faire exceptionnel.Depuis le Lexus LBX, modèle le plus compact de la gamme, jusqu'à la prestigieuse berline LS, les ingénieurs de la marque Lexus veillent à la durabilité sans faille des technologies adoptées, aux côtés des artisans Takumi de Lexus qui sont les garants de la qualité des matériaux et des assemblages.



Source: étude Consumer Report sur la fiabilité des véhicules âgés de 5 à 10 ans