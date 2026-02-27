Lexus classée marque automobile la plus fiable du marché dans l'étude Que Choisir 2025

Pour la cinquième fois consécutive, Lexus
est classée marque automobile la plus fiable du marché
dans l'étude publiée par le mensuel Que Choisir.
La marque Lexus est suivie par Toyota
(2ème), Suzuki
(3ème), Subaru
(4ème) et Honda
(5ème), soit cinq marques automobiles
japonaises aux cinq premières places. On retrouve encore deux marques japonaises dans le Top 10: Mazda
(8ème) et Mitsubishi
(9ème).
Les marques françaises ferment la marche: Renault
(26ème), Peugeot
(32ème), Citroën
(33ème) et DS
Automobiles (34ème).
La fiabilité apparait comme le deuxième critère d'achat
(45% des répondants européens et 51% des sondés français) après le prix
.
Le magazine Que Choisir a mené son enquête au-delà de la qualité des modèles eux-mêmes : « Non seulement Lexus est plébiscitée par nos lecteurs en matière de fiabilité, mais c'est aussi elle qui affiche le meilleur taux de satisfaction de son réseau de réparateurs (...). »
écrivent les auteurs de l'article. Un résultat qui reflète là-aussi la philosophie de Lexus visant à garantir une sérénité permanente à ses clients avec un accueil et un service exceptionnel dès leur première visite
à une concession de la Marque puis tout au long de la vie de leur Lexus.
L'étude a été réalisée auprès de plus de 53 000 automobilistes européens
(Français, belges, espagnols, finlandais, italiens, néerlandais, portugais, slovaques, slovènes, tchèque).
Depuis la création de Lexus en 1989, la fiabilité est une priorité absolue de la Marque afin de garantir à tous ses clients une sérénité totale au quotidien. Aujourd'hui, à l'ère de l'électrification, l'expérience unique de Lexus dans ce domaine fait la différence. Pionnier de l'hybride
premium avec le RX 400h en 2005, Lexus a commercialisé plus de 2 millions de véhicules électrifiés dans le monde en deux décennies, acquérant ainsi un savoir-faire exceptionnel.
Depuis le Lexus LBX, modèle le plus compact de la gamme, jusqu'à la prestigieuse berline
LS, les ingénieurs de la Marque veillent à la durabilité sans faille des technologies adoptées, aux côtés des légendaires artisans Takumi de Lexus qui sont les garants de l'exceptionnelle qualité des matériaux et des assemblages.Les 15 marques les plus fiables (sur 36 marques mesurées):
Le classement des marques françaises (sur 36 marques mesurées):
|Rang
|Marque
|Indice de fiabilité (base 100)
|
|
|
|1
|Lexus
|96,7
|2
|Toyota
|96,2
|3
|Suzuki
|96,1
|4
|Subaru
|95,7
|5
|Honda
|95,4
|6
|Tesla
|95,2
|7
|Smart
|95,0
|8
|Mazda
|94,8
Source
|Rang
|Marque
|Indice de fiabilité (base 100)
|
|
|
|26
|Renault
|91,8
|32
|Peugeot
|90,1
|33
|Citroën
|89,9
|34
|DS Automobiles
|89,7
: étude sur la fiabilité des marques automobiles réalisée par le mensuel Que Choisir (publiée dans le n°654 de février 2026 du mensuel Que Choisir).Méthodologie
: enquête européenne réalisée via un questionnaire en ligne entre mai et juillet 2025 auprès d'automobilistes européens (belges, français, italiens, espagnols, finlandais, néerlandais, portugais, slovènes, slovaques et tchèques). L'enquête a récolté 53 796 avis
.