Le centre Apollo Tyres d'Ivalo en Finlande est dédié aux essais hivernaux de pneumatiques en extérieur

Apollo Tyres ouvre un centre dédié aux essais hivernaux de pneumatiques en extérieur
à Ivalo, en Finlande.
La mise en service de cette installation dédiée aux pneus hiver et toutes saisons est devenue pleinement opérationnelle en décembre 2025.
Développée dans le cadre d'un accord
à long terme avec UTAC, groupe mondialement reconnu dans les domaines des essais et de la certification automobile
, cette installation représente un investissement stratégique dans des capacités d'essais avancées de pneus hiver d'Apollo Tyres.
Conçue spécialement pour répondre aux exigences rigoureuses du développement pneumatique moderne, cette installation d'essais en extérieur comprend :
• Des pistes dédiées neige et glace
, conçues pour reproduire un large éventail de conditions de conduite hivernale réelles
• Des systèmes de mesure de pointe
, permettant une collecte de données extrêmement précise sur le freinage, la tenue de route, la traction et la stabilité
• Une infrastructure sur mesure, optimisée pour une évaluation complète des performances
pneumatiques
Grâce à une pleine autonomie sur l'ensemble de ses opérations d'essais hivernaux, Apollo Tyres bénéficie d'une flexibilité totale tout au long de la saison hivernale.
Cette indépendance garantit une planification constante, des cycles de développement accélérés, ainsi que la possibilité de tester dans des conditions climatiques idéales et variées.
En modernisant ses opérations d'essais hivernaux en extérieur, Apollo Tyres améliore significativement son efficacité ainsi que la maîtrise de ses coûts. L'installation permet aux équipes d'ingénierie de mener des tests en continu, sans contraintes externes, ce qui se traduit par :
• Des délais de validation produits plus courts
• Une répétabilité et une précision accrues des résultats
• Une réduction de la complexité logistique
• Une meilleure utilisation des ressources
Ces avancées contribuent à la mise sur le marché de pneus hiver et toutes saisons plus performants.
L'infrastructure et les systèmes sont conçus pour s'adapter à l'évolution des méthodologies d'essais et des cadres de certification.« Grâce à cet investissement, nous renforçons notre capacité à développer des pneus fiables dans les conditions hivernales les plus exigeantes, tout en garantissant une polyvalence remarquable tout au long de l'année. »
a déclaré Neeraj Kanwar, Vice-président et directeur général d'Apollo Tyres Ltd.
De son côté, Daniele Lorenzetti, directeur technique d'Apollo Tyres Ltd., a déclaré : « Le lancement de notre centre dédié aux essais en extérieur constitue une avancée majeure pour nos capacités de R&D. Il nous fournit des données cohérentes et représentatives des conditions réelles, ce qui permet des validations plus rapides et une mise sur le marché accélérée. Surtout, il renforce notre capacité à améliorer continuellement la performance, la sécurité et la durabilité de nos produits — pour offrir à nos clients de meilleurs pneus, plus rapidement. »Source
: Apollo Tyres Ltd