Le simulateur Driver-in-the-Loop DiM500 de Bridgestone permet d'évaluer les performances des pneus

Bridgestone fait évoluer son processus de développement virtuel
des pneus avec la mise en service d'un simulateur de conduite de dernière génération : Driver-in-the-Loop.Une avancée pour le processus de développement virtuel de pneus de Bridgestone
Installé au sein du centre de R&D de Bridgestone, non loin de Rome, le simulateur Driver-in-the-Loop (DiL) DiM500 permet à Bridgestone d'évaluer les performances de ses pneus dans un environnement
totalement virtuel.« Bridgestone comptait déjà parmi les précurseurs de l'usage du numérique pour le développement de pneus, depuis la mise au point de la technologie Virtual Tyre Development, il y a plus de dix ans. L'investissement engagé pour intégrer ce simulateur de pilotage à son cycle de développement digital va apporter une contribution décisive à un écosystème qui évolue en permanence,
explique Mattia Giustiniano, responsable R&D de Bridgestone West. Ce nouveau simulateur va nous aider à maximiser l'efficacité et la durabilité de nos processus de R&D, mais aussi ouvrir la voie à des opportunités d'innovation sans précédent. »
Le simulateur, constitué d'une plate-forme capable de se mouvoir sur un rayon de 5 mètres et d'un cockpit en fibre de carbone, plonge le pilote dans un environnement reconstituant avec réalisme les sensations de la conduite. Son amplitude de mouvement permet de reproduire des forces équivalentes à celles mises en œuvre dans les tests physiques, et d'aboutir à une analyse précise.
En associant des simulations très proches de la réalité au ressenti subjectif des pilotes, tout ceci étant enrichi de données et d'intelligence artificielle, la fonctionnalité permet de faire des choix de conception plus en amont, et avec une précision élevée. Grâce à cela, Bridgestone peut évaluer un bien plus grand nombre de configurations que dans le cadre de tests physiques, mais aussi le faire plus vite, et explorer
une plus vaste palette de conditions de conduite. Les tests physiques, qui demeurent un rouage essentiel du processus de développement de Bridgestone, sont réservés aux prototypes qui auront atteint les toutes dernières phases de validation.Un processus de développement raccourci et une empreinte carbone allégée
Le simulateur DiL de Bridgestone réduit le nombre de prototypes physiques de pneus à produire. Sa mise en place devrait permettre d'économiser jusqu'à 12 000 pneus expérimentaux chaque année, ce qui allègera drastiquement l'empreinte environnementale du processus.
La technologie Virtual Tyre Development (VTD) permettait déjà de réduire jusqu'à 60 % le recours aux matières premières et les émissions de CO2
lors de la phase de développement de pneus de première monte.La volonté de mettre l'accent sur le co-développement
L'intégration du simulateur DiM500 a pour avantage de raccourcir les délais de mise sur le marché, car il permet de développer en parallèle les pneus et les véhicules auxquels ils se destinent. De quoi resserrer un peu plus les liens avec les constructeurs, et renforcer la capacité de Bridgestone à concevoir des pneus taillés pour révéler le potentiel de performance propre à chaque véhicule.
Si le simulateur sert principalement à évaluer la tenue de route sur chaussée sèche, il devrait prochainement embarquer de nouvelles fonctionnalités grâce auxquelles il pourra prendre en charge une plus grande diversité de conditions de conduite. Source
: Bridgestone