La plateforme électrique Renault RGEV Medium 2.0 est dotée d'une architecture de 800 volts

Les futures générations de véhicules électriques du segment C de Renault reposeront sur la plateforme électrique RGEV Medium 2.0.

La plateforme modulaire de Renault pourra aller du segment B plus au segment D. Sa polyvalence lui permettra d'accueillir toutes les silhouettes : berline, SUV et monospace.

Dotée d'une architecture électrique de 800 volts, la plateforme électrique RGEV Medium 2.0 permettra une recharge rapide jusqu'à 10 minutes en 2030.

L'intégration de l'énergie de la batterie atteindra un taux de remplissage maximal de 70 %, grâce à une conception cell-to-body, 20 % de pièces en moins et une compatibilité avec les cellules de type « pouch », « prismatiques » et « blades ».

Elle permettra une autonomie WLTP jusqu'à 750 km en version électrique (EV) et jusqu'à 1 400 km en version Range Extender EV, avec des émissions à moins de 25 g de COâ‚‚/km.

Grâce à une architecture électronique centralisée de type Software Defined Vehicle (SDV), 90 % des fonctionnalités seront mises à jour en FOTA (Firmware Over The Air), en réduisant par deux leur délai d'introduction.

Le système d'exploitation du véhicule, carOS, a été codéveloppé avec Google, sur base Android.

L'étape suivante consistera à faire évoluer le Software Defined Vehicle (SDV) vers une architecture dite Artificial Intelligence Defined Vehicle (AIDV), capable de piloter l'info-divertissement, les ADAS et le châssis, ouvrant la voie à la voiture intelligente.

La plateforme RGEV Medium 2.0 de Renault sera développée principalement en France. Elle permettrait d'atteindre une baisse de coûts de 40 % par rapport à la génération de véhicules électriques actuelle de Renault.

Eric Houguet, écrit le 10/03/2026

