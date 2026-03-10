La plateforme électrique Renault RGEV Medium 2.0 est dotée d'une architecture de 800 volts

Les futures générations de véhicules électriques
du segment C de Renault
reposeront sur la plateforme électrique RGEV Medium 2.0
.
La plateforme modulaire de Renault pourra aller du segment B plus au segment D
. Sa polyvalence lui permettra d'accueillir toutes les silhouettes : berline
, SUV
et monospace.
Dotée d'une architecture électrique de 800 volts
, la plateforme électrique RGEV Medium 2.0 permettra une recharge rapide jusqu'à 10 minutes
en 2030.
L'intégration de l'énergie de la batterie atteindra un taux de remplissage maximal de 70 %, grâce à une conception cell-to-body
, 20 % de pièces en moins et une compatibilité avec les cellules de type « pouch », « prismatiques » et « blades ».
Elle permettra une autonomie WLTP jusqu'à 750 km en version électrique (EV)
et jusqu'à 1 400 km en version Range Extender EV, avec des émissions à moins de 25 g de COâ‚‚/km.
Grâce à une architecture électronique centralisée de type Software Defined Vehicle
(SDV), 90 % des fonctionnalités seront mises à jour en FOTA (Firmware Over The Air), en réduisant par deux leur délai d'introduction.
Le système d'exploitation du véhicule, carOS, a été codéveloppé avec Google
, sur base Android
.
L'étape suivante consistera à faire évoluer le Software Defined Vehicle (SDV) vers une architecture dite Artificial Intelligence Defined Vehicle (AIDV), capable de piloter l'info-divertissement, les ADAS et le châssis, ouvrant la voie à la voiture
intelligente.
La plateforme RGEV Medium 2.0 de Renault sera développée principalement en France. Elle permettrait d'atteindre une baisse de coûts de 40 % par rapport à la génération de véhicules électriques actuelle de Renault.Photos
