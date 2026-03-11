L'Alpine Performance Platform comprend un essieu électrique arrière 3 en 1 à double moteur

Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

La marque sportive Alpine développe l'Alpine Performance Platform (APP), plateforme qui servira de base à plusieurs types de carrosseries au cours des prochaines années : coupé, spider et 2 plus 2.

La future génération de l'Alpine A110 sera le premier modèle Alpine à reposer sur la plateforme Alpine Performance Platform (APP).

Structure

L'Alpine Performance Platform (APP) répond aux défis techniques liés au poids et à l'électrification afin de permettre la création d'une voiture de sport électrique fidèle à l'ADN de la marque de Dieppe. Une architecture en aluminium est en cours de développement pour offrir légèreté, agilité et modularité. L'ensemble de l'architecture est rigide, grâce à des technologies de collage et de rivetage pour assurer à la fois intégrité structurelle et légèreté.

Châssis et intégration électronique et mécanique

Afin de respecter une répartition des masses avant/arrière de 40/60 de voiture de sport, deux packs batteries s'intègrent à l'architecture pour préserver la silhouette sportive emblématique de l'Alpine A110. Pour réduire le poids et le temps de recharge, des batteries 800 V de type cell-to-pack à haute densité énergétique seront intégrées à l'Alpine Performance Platform (APP). La plateforme comprend également un essieu électrique arrière 3 en 1 à double moteur en cours de développement pour offrir un couple et des performances élevés ainsi qu'un contrôle ultra-rapide grâce à son onduleur SiC. Sur le plan mécanique, l'Alpine Performance Platform (APP) bénéficiera de deux trains de suspension entièrement en aluminium, ainsi que de nouveaux systèmes de freinage et de direction.

Cerveau high-tech

Le calculateur Alpine Dynamic Model (ADM ECU) constitue le cerveau technologique de la plateforme. Il intègre la gestion de l'ensemble des systèmes, de la batterie aux moteurs électriques, en passant par les freins, la direction et l'aérodynamique active.

Expérience de conduite

Pour sublimer l'expérience de conduite des sportives électriques Alpine, la marque a développé l'Alpine Active Torque Vectoring (AATV) pour garantir de véritables sensations de légèreté. Toutes les dix millisecondes, le système peut répartir le couple différemment entre les roues droite et gauche afin d'optimiser les performances dynamiques.

Une position de conduite inspirée de la Formule 1, très basse avec un volant à la verticale et tous les instruments clés à portée de vue et de main, place le conducteur au cœur de la voiture sportive Alpine.

Eric Houguet, écrit le 11/03/2026

