Une matière première fabriquée à partir de résidus d'écorce de bouleau dans un pneu concept

Le pneu concept
Betula de Nokian Tyres contient une matière première fabriquée à partir de résidus d'écorce de bouleau
. La matière renouvelable, produite par la société suédoise Reselo, utilise les résidus de l'industrie mondiale de la pâte à papier, du papier et du contreplaqué
.
Le pneu conceptuel Nokian Tyres Betula est le premier pneu à utiliser ce matériau. Celui-ci est intégré dans le composé de la bande de roulement du pneu
, ce qui porte la proportion de matériaux renouvelables et recyclés à 93 % de tous les matériaux utilisés dans la bande de roulement.
Le matériau fabriqué à partir de résidus d'écorce de bouleau est principalement considéré comme un ajout améliorant les performances
. Le pneu concept, qui reprend le dessin de la bande de roulement du pneu hiver non clouté Nokian Tyres Hakkapeliitta R5, a été testé dans les centres d'essai de Nokian Tyres à Ivalo, en Laponie finlandaise, ainsi qu'à Nokia, en Finlande, avec des résultats positifs.« Dès les premières étapes, le potentiel de ce matériau pour une utilisation dans les pneus était évident. Le pneu concept Nokian Tyres Betula confirme son applicabilité et met en évidence le potentiel de ce matériau pour une utilisation commerciale à l'avenir. De plus, ce matériau est non seulement durable, mais selon nos tests, il semble également prometteur pour améliorer les performances des pneus »,
déclare Teemu Soini, vice-président, Innovations & Développement chez Nokian Tyres.
Le pneu concept Nokian Tyres Betula, issu d»une la collaboration avec Reselo, représente une étape importante vers l'objectif de Nokian Tyres d'augmenter la part des matériaux recyclés et renouvelables dans les pneus à 50 % d'ici 2030. « Pour Reselo, ce partenariat représente bien plus qu'un simple projet de développement technique. L'ampleur de l'industrie du pneu et son approche traditionnellement conservatrice en font un domaine difficile mais essentiel pour l'innovation dans le domaine du caoutchouc, et nous sommes particulièrement fiers de voir la collaboration avec Nokian Tyres passer à un niveau supérieur. L'écorce de bouleau est un sous-produit forestier abondant dans les pays nordiques, et nous travaillons ensemble, étape par étape, à la mise au point de produits plus performants et plus durables, axés sur la circularité »,
déclare Josefin Larsson, PDG de Reselo.Source
: Nokian Tyres