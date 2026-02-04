Le Renault Captur bicarburation essence / GPL Eco-G 120 ch affiche 117 g de CO au km

Le Renault Captur enrichit son offre énergétique avec l'arrivée d'un moteur GPL de 120 ch, affichant 117 g de CO2 au km.



L'arrivée du GPL sur le SUV urbain Captur répond aux attentes croissantes des automobilistes en matière de coût d'usage réduit et d'autonomie renforcée.



Le moteur Eco-G 120 succède à l'Eco-G 100 sur le Captur.



Grâce à sa bicarburation essence et GPL et à ses deux réservoirs distincts, le Captur Eco-G 120 ch offre une autonomie cumulée pouvant atteindre 1 400 km.



La motorisation bicarburation essence / GPL Eco-G 120 est adaptée du moteur essence TCe 115 1.2 litre (HR12) turbo à injection directe de 3 cylindres. Le moteur Eco-G 120 bénéficie d'évolutions techniques lui permettant d'atteindre une puissance de 120 ch, (soit un gain de 20 ch), ainsi qu'un couple maximal de 200 Nm, (soit une hausse de 30 Nm).



En fonctionnement GPL, le Captur, équipé du moteur Eco-G 120, affiche en moyenne 10 % de CO2 de moins par rapport à une motorisation essence équivalente. Il gagne en polyvalence grâce à un réservoir GPL dont la capacité atteint 50 litres. Associé au réservoir essence de 48 litres, le Captur Eco-G 120 porte l'autonomie totale jusqu'à 1 400 km.



Avec la motorisation Eco-G 120, la consommation en GPL s'établit à partir de 7,2 litres aux 100km (5,9 litres aux 100 km en essence), pour des émissions de CO2 à partir de 117 g/km (133 g/km en essence), en amélioration par rapport à la version Eco-G 100.



La motorisation Eco-G 120 est disponible en boite manuelle 6 vitesses.



Une technologie éprouvée



La technologie de bicarburation essence/GPL proposée par Renault est une solution maîtrisée avec plus de 15 ans d'expertise au sein de Renault. Développée en première monte, elle offre un niveau de fiabilité équivalent à celui d'une motorisation essence. Dès la conception, le moteur est spécifiquement adapté à un fonctionnement au GPL. Le réservoir GPL est installé à la place de la roue de secours, sans incidence sur le réservoir d'essence. L'intégration du GPL est réalisée directement en usine.



Une alternative économique et accessible



Le GPL s'impose comme une solution avantageuse pour les automobilistes. Le réseau français dispose de 1 500 stations séparées de 60 km maximum, garantissant une accessibilité correcte. La bicarburation essence/GPL sur Renault Captur offre une autonomie jusqu'à 1 400 km, tout en permettant une économie pouvant atteindre 50 % sur le coût du carburant et une réduction des émissions de CO2 d'environ 10 %.



Caractéristiques techniques du moteur Renault Eco-G 120 ch :



Motorisation bicarburation : Essence & GPL

Moteur : 1,2 litre turbo à 3 cylindres (1 200 cm³)

Réservoirs de carburant : 48 litres d'essence et 50 litres de GPL

Autonomie cumulée : Jusqu'à 1 400 km

Puissance : 120 ch (90 kW)

Couple maximal : 200 Nm

Emissions de CO2 : A partir de 117 g au km en GPL (133 g/km en essence)

Consommation : A partir de 7,2 l aux 100 km en GPL (5,9 l aux 100 km en essence)

Accélération de 0 à 100 km/h : 12 secondes

Boite de vitesse : Manuelle à 6 rapports



Photo 01 Renault Captur Eco-G-120-GPL Copyright Pagecran

Photo 02 Renault Captur Eco-G-120-GPL Copyright Pagecran

Photo 03 Renault Captur Eco-G-120-GPL Copyright Prodigious Production-Calvin Pausania Date fin de droits 2028-04-24