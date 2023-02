Le site de production Toyota de Sakarya en Turquie assure aussi l'assemblage de batteries

LeassureLesera produit par Toyota Motor Manufacturing Turkey (TMMT) à Sakarya, en Turquie.Disponible en versions hybride auto -rechargeable et hybride rechargeable, le Toyota C-HR sera le premier véhicule particulier hybride rechargeable à être fabriqué en Turquie.Outre la ligne de production de véhicules, le site de production Toyota de Sakarya en Turquie sera équipé d'L'assemblage des batteries débutera en décembre 2023.Le site de production Toyota de Sakarya en Turquie a débuté son activité de production en 1994.Le site applique le Toyota Production System (TPS) dans ses processus de production depuis le premier jour de son activité.Le site, dont la production cumulée a franchi la barre des trois millions de véhicules en novembre 2021, fabrique la Toyota Corolla et le Toyota C-HR sur la même ligne.La majeure partie de la production estEn 2022, l'usine Turque de Toyota a produit, dont 185 000 destinés à l'exportation.Le site de production automobile Toyota est le deuxième exportateur et l'une des plus grandes entreprises de production de Turquie.Le site de production Toyota de Sakarya en Turquie affiche aujourd'huiLes effectifs s'élèvent actuellement à environtravaillant en 3 équipes sur 6 jours.En 2016, le lancement de la fabrication du Toyota C-HR Hybride a porté la capacité de production annuelle de l'usine de Sakarya à 280 000 véhicules par an.En 2019, le site de production Toyota de Sakarya en Turquie s'est vu confier la production de la Corolla Hybride.Erdoğan Şahin, Président et CEO de Toyota Motor Manufacturing Turkey, explique : « À travers ce projet, qui reflète l'expérience de TMMT (Toyota Motor Manufacturing Turkey) dans la production de véhicules de haute qualité et ses compétences en ingénierie de pointe, nous allons donner corps à nos responsabilités avec la plus grande implication. Il s'agit là d'une avancée passionnante et significative pour l'avenir de TMMT, qui poursuit ainsi la production de modèles très prisés et de haute qualité. Ce projet confirme à son tour que TMMT est un site important pour Toyota à l'échelle mondiale. Je suis fier de faire part de cet événement majeur au nom de nos précieux partenaires et employés. Tous ensemble, nous allons continuer de contribuer à l'économie de Sakarya et de la Turquie en mettant toute notre énergie au service de notre collaboration. »Marvin Cooke, Executive Vice-président Manufacturing de Toyota Motor Europe, ajoute « Nous nous réjouissons d'annoncer que TMMT produira le Toyota C-HR de deuxième génération, et donc le premier véhicule hybride rechargeable fabriqué en Europe. Le travail et l'implication remarquables des collaborateurs de TMMT garantissent à ce nouveau modèle un immense succès, à la hauteur de celui de son prédécesseur. Le lancement de notre première ligne d'assemblage de batteries en Europe représente par ailleurs une autre étape importante de notre programme européen d'électrification. »