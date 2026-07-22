L'usine Mercedes-Benz de Kecskemet en Hongrie réalise la production de la Classe C électrique et devient l'un des plus grands sites de production du réseau mondial Mercedes-Benz après le doublement de sa surface.
La nouvelle section de l'usine comprend deux halls entièrement nouveaux pour la carrosserie et les chaînes d'assemblage.
Un second atelier de presse, un nouvel atelier de peinture et une installation d'assemblage de batteries ont été construits sur le site.
L'usine de Kecskemet deviendra, à l'avenir, le plus grand site de production automobile en Hongrie.
Production de la Classe C entièrement électrique
Avec le début de la production de la Classe C entièrement électrique, le site Mercedes-Benz de Kecskemet fabrique pour la première fois un modèle à batterie.
La mise en œuvre de la stratégie « local pour local » de Mercedes-Benz est poursuivie.
Les composants clés, y compris des pièces de carrosserie et des batteries de transmission de haute qualité pour les véhicules électriques GLB et Classe C fabriqués dans l'usine, sont produits directement sur place.
Grâce à des chaînes d'approvisionnement plus courtes, la production devient plus flexible et résiliente dans un marché caractérisé par la volatilité.
La production à Kecskemet suit une double approche : alors que les véhicules équipés de moteurs à combustion interne et les modèles électriques à batterie sont produits de manière flexible sur une seule ligne dans le hall existant, le hall nouvellement construit est exclusivement orienté vers la production de véhicules entièrement électriques. Cela permet d'adapter rapidement les volumes de production à la demande du marché. Comme pour le site de Rastatt dans le sud de l'Allemagne, qui fonctionne déjà dans le cadre d'un réseau européen de production MMA aux côtés de l'usine de Kecskemet, des liens de production flexibles entre la Hongrie et d'autres usines allemandes seront mis en place.
À l'avenir, le GLC électrique pourra être produit dans les usines de Brême et de Kecskemét selon la demande.
L'intégration au sein du réseau mondial de production Mercedes-Benz
augmente la flexibilité et l'efficacité tout en renforçant davantage la réactivité de l'usine face aux demandes du marché et aux influences extérieures.
Parallèlement, la prochaine version plus compacte de la Classe G sera fabriquée exclusivement à Kecskemét à l'avenir, renforçant ainsi l'importance stratégique du site.La numérisation comme moteur d'efficacité et de qualité
L'usine de Kecskemet est aujourd'hui l'un des sites de production les plus modernes du réseau mondial Mercedes-Benz
. Les nouveaux halls de production disposent de structures de fabrication très flexibles. Les technologies de production numérique, les stations de travail conçues ergonomiquement et les applications supportées par l'IA fonctionnent ensemble, permettant une production moderne et efficace.
La base est assurée par l'écosystème de production numérique 360 de Mercedes-Benz, ou MO360 en abrégé. Via la plateforme de données MO360, les données de production, de qualité et de chaîne d'approvisionnement sont reliées entre les sites et rendues accessibles de manière transparente à chaque employé dans le monde. Un autre élément clé de la production numérique est le « Digital Factory Twin » (« Jumeau digital ») à Kecskemet, Mercedes-Benz a, pour la première fois, créé une réplique numérique complète d'un hall d'assemblage entier au sein de l'Omniverse NVIDIA. Le Digital Factory Twin permet de vivre et de contrôler virtuellement les processus de production. Les équipements peuvent être utilisés dans l'espace numérique, les étapes de production individuelles peuvent être simulées, et les flux de procédé peuvent être suivis de manière transparente tout au long de l'ensemble du processus de fabrication de la Classe C électrique. Cela permet de planifier, valider et optimiser les scénarios de produits et de production avant d'être mis en œuvre dans la fabrication réelle. Cela améliore la qualité de la planification, réduit les risques lors de la phase de démarrage et crée une flexibilité supplémentaire lors de l'intégration de nouveaux modèles et technologies.
Les fonctions soutenues par l'IA améliorent la qualité et l'efficacité du processus de production. Le système de vision MO360 prend en charge le contrôle qualité avec des applications basées sur la caméra et peut détecter les défauts du véhicule en temps réel. Parallèlement, les fonctions d'assistance et d'analyse basées sur l'IA facilitent l'évaluation des données de production complexes par le personnel. Avec MB. OS, Mercedes-Benz pose également les bases technologiques pour relier étroitement les systèmes de production, les logiciels du véhicule et les applications numériques.Production durable sur toute la chaîne de valeur
L'extension de l'usine est alignée sur les objectifs de durabilité de Mercedes-Benz. Les systèmes photovoltaïques sont un élément clé de l'approvisionnement énergétique du site : à l'ouest de la centrale, un parc solaire en espace ouvert a été installé sur une superficie de 240 000 mètres carrés avec une capacité de 27,4 MWp. Avec les systèmes photovoltaïques sur les toits de l'assemblage de batteries, la carrosserie blanche et les halls d'assemblage final, la centrale atteint une capacité totale de 42,3 MWp. Cela couvre environ 25 % des besoins énergétiques annuels du site. Sur le site de Kecskemet, l'entreprise se concentre également régulièrement sur des technologies de fabrication économes en énergie. Dans l'atelier de peinture, des procédés optimisés réduisent la consommation d'énergie d'environ 20 % par rapport à l'installation existante et réduisent les émissions de CO2 d'environ 80 %. Des investissements supplémentaires dans l'économie de l'eau et la prévention des déchets contribuent à préserver les ressources tout au long du processus de production.
Michael Schiebe, membre du conseil d'administration de Mercedes-Benz Group AG, Gestion de la production, de la qualité et de la chaîne d'approvisionnement, explique: « Avec l'extension de l'usine à Kecskemet, nous augmentons la résilience et la flexibilité de notre réseau mondial de production. Ce site définit l'avenir de notre industrie manufacturière : intelligente, connectée, numérique et constamment axée sur l'efficacité, la qualité et la durabilité. Cela nous permet de produire de manière compétitive des modèles tels que le GLB et la nouvelle Classe C électrique tout en renforçant l'ensemble du réseau de production. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à l'équipe présente sur place pour leur engagement exceptionnel et passionné. »
Christian Dickert, directeur de site à l'usine Mercedes-Benz de Kecskemet, ajoute: « L'extension de l'usine et le début de la production de la nouvelle Classe C électrique sont le fruit d'un solide effort d'équipe. Notre équipe s'est préparée et a mis en œuvre cette montée en puissance avec un grand dévouement. Kecskemet démontre de manière impressionnante comment la production moderne, la haute qualité et l'engagement envers la responsabilité sociale vont de pair dans la région. »