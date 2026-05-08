L'usine Mercedes-Benz de Brême assure la production de onze modèles différents

L'usine Mercedes-Benz
de Brême
est en pleine accélération de la production du nouveau GLC électrique
.
Le GLC électrique sort de la chaîne de production de l'usine Mercedes-Benz de Brême aux côtés des modèles à moteur à combustion et hybrides ainsi que de l'EQE
électrique.
Avec environ 10 500
employés, l'usine Mercedes-Benz Brême est le plus grand employeur privé de la région. Onze modèles sont actuellement fabriqués sur le site : l'EQE, la Classe C berline
et break
, le CLE Coupé
et Cabriolet
, le SUV
de taille moyenne GLC, le GLC Coupé
, le GLC avec technologie EQ, les modèles Mercedes-AMG SL et GT, et la Mercedes-Maybach SL. Sept d'entre eux sont produits exclusivement à Brême.
Le GLC est depuis des années le modèle le plus populaire de Mercedes-Benz.
Michael Schiebe, membre du conseil d'administration de Mercedes-Benz Group AG, Production, responsable de la gestion de la qualité et de la chaîne d'approvisionnement, explique: « Nos collègues à Brême ont une fois de plus réussi à tenir leurs promesses. Avec la montée en puissance du tout nouveau GLC électrique, ils maîtrisent son intégration complexe dans la production en cours avec le plus grand professionnalisme, soutenus par notre transformation numérique constante. Ce faisant, Brême renforce son rôle de centre d'excellence pour les modèles du segment principal et établit à nouveau de nouvelles normes en ingénierie automobile. »
Le GLC électrique est fabriqué dans le hall 9 de l'usine Mercedes-Benz de Brême. Là, il se déroule de manière flexible sur la même chaîne de production que nos modèles GLC avec des moteurs à combustion et des groupes motopropulseurs hybrides, ainsi que l'EQE, offrant une gamme flexible d'options
de motorisation. Le hall 9 est le plus grand hall de production de l'usine et fonctionne sur une base de trois équipes depuis plus de dix ans.
Dans le cadre du réseau mondial de production de Mercedes-Benz, l'usine de Brême est considérée comme un pionnier de la mobilité électrique. Dès 2019, l'EQC
a été intégrée à la production en série à grande échelle ici en tant que premier véhicule électrique de Mercedes
-Benz. Depuis lors, la production à Brême a couvert l'ensemble des technologies modernes de transmission. Avec le nouveau GLC électrique, Brême produit son troisième modèle entièrement électrique de la série.
Michael Frieß, chef de site et responsable de la production à l'usine Mercedes-Benz de Brême, indique: « En 2019, nous avons été la première usine à intégrer un véhicule électrique dans la production en série continue. Les hybrides rechargeables et les modèles entièrement électriques font désormais partie intégrante de notre portefeuille de produits. Nous devons tout cela, y compris la mise en place réussie du tout nouveau GLC, à nos employés, qui s'attaquent aux tâches les plus complexes avec un grand engagement et un dévouement total – chaque jour, à chaque service. »
Les composants du groupe motopropulseur du GLC électrique sont issus d'un réseau de production étroitement intégré au sein de Mercedes-Benz. Depuis 2026, Accumotive à Kamenz fournit à l'usine de Brême la nouvelle génération de batteries. Celles-ci reposent sur une architecture électrique à 800 volts et une chimie cellulaire avancée, permettant des temps de charge nettement plus courts. Cela signifie qu'en dix minutes, suffisamment d'énergie peut être rechargée pour une portée allant jusqu'à 305 kilomètres. L'autonomie WLTP du GLC 400 4MATIC avec technologie EQ atteint jusqu'à 715 kilomètres. Les chiffres présentés ont été déterminés conformément à la méthode de mesure prescrite WLTP (Procédure d'essai mondiale harmonisée des véhicules légers).
Les unités d'entraînement électrique sont fabriquées à l'usine de Sebe en Roumanie. Le site a élargi son portefeuille de production pour inclure des composants pour véhicules électriques
et constitue le deuxième site du réseau mondial de production, après Untertürkheim, à fournir des unités de transmission électriques aux usines de véhicules.
L'usine Mercedes-Benz de Hambourg joue un rôle central dans la fabrication d'essieux électriques et d'autres composants clés du groupe propulseur. Hambourg fournit à l'usine de Brême des essieux électriques pour l'EQE depuis 2022 et fabrique également des composants pour le GLC électrique.
Michael Peters, président du conseil des entreprises de l'usine Mercedes-Benz de Brême, ajoute: « Avec le début de la production du GLC, non seulement nous avons réussi cette année mais avons aussi franchi une première étape très importante vers l'avenir de notre usine. Le GLC représente le nouveau visage de notre marque. Nous sommes ravis de pouvoir construire ce modèle tourné vers l'avenir ici à Brême et d'élargir notre famille de produits avec un autre véhicule. Avec tous nos collègues, nous attendons avec impatience un nouvel exemple exceptionnel de véhicules 'Fabriqués à Brême !'. »« Brême et Mercedes-Benz est une histoire à succès qui a duré 50 ans. Plus de 10 000 employés et plus de 10 millions de véhicules construits – ce sont des chiffres impressionnants ! Je suis certain que cette époque continuera sans interruption avec la GLC électrique. Alors, félicitations aux employés et au Groupe, et à la prochaine période de 50 ans ensemble. »