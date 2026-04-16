Le site historique Stellantis de Poissy arrêtera la production de véhicules à la fin de l'année 2028

Le site historique Stellantis francilien de Poissy prend un tournant stratégique en arrêtant la production de véhicules à la fin de l'année 2028 (le site produit actuellement les DS3 et Opel Mokka).



De nouvelles activités vont progressivement être développées autour de 4 pôles :



Production de pièces automobiles.

Valorisation de pièces automobiles dans une logique d'économie circulaire.

Préparation et transformation de véhicules.

Impression 3D de pièces pour des petites séries.



Les nouvelles activités devraient être pleinement opérationnelles d'ici à 2030. Stellantis va consacrer plus de 100 millions d'euros à cette transformation.



En anticipant la transformation du site industrielle historique de Poissy, en région parisienne, Stellantis serait en mesure de maintenir 1 000 postes ouvriers en 2030.



Compte tenu de la pyramide des âges, les évolutions d'effectifs se feront de manière progressive via des départs naturels ou des mesures individuelles basées sur le volontariat. Au-delà des métiers conservés (emboutissage, ferrage, assemblage, peinture, etc.), de nouveaux métiers seront créés avec des parcours de formation adaptés aux nouvelles activités.



Eric Haan, directeur de Stellantis Poissy, a précisé à l'intention de toutes les équipes : « À Poissy, nous avons, ensemble, œuvré à construire un avenir pérenne autour de quatre nouvelles activités industrielles qui seront progressivement développées d'ici 2030. »



La nouvelle vocation du site de Poissy constituera un avantage déterminant pour accompagner les clients dans la prolongation, la transformation et la valorisation de leurs véhicules sur l'ensemble de leur cycle de vie.



Zoom sur les 4 pôles de développement du site de Poissy:



La production de pièces automobiles. Il s'agira de fabriquer des pièces automobiles et des sous-ensembles pour des véhicules neufs et pour l'après-vente. Pour cela, Stellantis investit dans une troisième ligne de presse pour l'emboutissage. L'entreprise modernisera aussi son atelier de ferrage, se dotera d'un nouvel atelier de peinture et d'une ligne d'assemblage moteurs.



La valorisation de pièces automobiles dans une logique d'économie circulaire. Le site de Poissy va se doter d'une ligne de démontage de pièces et composants, pour les reconditionner, afin de pouvoir les commercialiser.



La préparation et la transformation de véhicules. Il s'agira de préparer des véhicules neufs pour des usages spécifiques : séries spéciales ou compétition-client. Il s'agira aussi de transformations de véhicules utilitaires neufs ou à destination de flottes d'entreprises.



L'impression 3D de pièces pour des petites séries. Poissy accueillera un centre dédié à l'impression 3D de pièces pour des productions en petites séries et pour les prototypes de la R&D. Une activité de retouches sur les préséries sera mise en place.



« Dans une industrie automobile en pleine transformation, ce projet coconstruit avec les partenaires sociaux, garantit un futur pérenne au site industriel de Poissy autour d'activités résolument tournées vers l'avenir. C'est une illustration de notre politique sociale responsable », a précisé Xavier Chéreau, Chief Human Resources & Sustainability Officer de Stellantis.



Pierre Bédier, Président du Département des Yvelines, explique : « Confrontée à des bouleversements technologiques majeurs, handicapée par des mesures réglementaires à son désavantage, soumise à une concurrence chinoise qui se préparait depuis longtemps déjà, l'industrie automobile française lutte pour survivre. Ce combat passe par la nécessaire adaptation des sites de production. L'attachement que nous portons au site d'assemblage d'automobiles de Stellantis Poissy nous rend forcément nostalgique de l'époque où il fonctionnait à plein régime. Mais les regrets ne préparent pas l'avenir. En conséquence nous saluons la décision de la direction, appuyée par l'immense majorité des employés et leurs représentants syndicaux, de préserver la vocation industrielle du site en le transformant pour l'amener à peser davantage demain dans les processus industriels de l'entreprise. Cette évolution est une nécessité vitale qui appelle notre soutien. »