La Honda Civic hybride modernisée bénéficie d'un design extérieur légèrement revisité

La onzième génération modernisée de la berline Honda Civic
adopte un style extérieur légèrement revisité et d'un intérieur subtilement repensé.
Les performances
hybrides et la consommation
de carburant du groupe motopropulseur e:HEV hybride
sont conservées.Style extérieur
La Honda Civic
bénéficie de calandres supérieure et inférieure redessinées, plus affirmées, rehaussées d'une finition noir brillant sur la version Advance. Les blocs optiques avant s'enrichissent d'un habillage retravaillé, apportant une signature visuelle plus affûtée et sportive.
Le pare-chocs avant sculpté adopte des lignes plus marquées, intégrant un spoiler inférieur peint dans la couleur de la carrosserie. Cette évolution confère au modèle une allure plus athlétique. Des jantes en alliage bicolores de 18 pouces à finition diamant renforcent l'impact visuel : finition grise pour la version Advance, noire pour la version Sport.
Cette légère mise à jour s'accompagne d'une garniture de fenêtre noir brillant (sur les versions Sport et Advance).
Les feux antibrouillards avant sont supprimés sur toutes les finitions pour des questions de design. Cette évolution est rendue possible grâce à la technologie des phares à LED, qui garantissent une excellente visibilité dans toutes les conditions.Atmosphère intérieure
Toutes les finitions bénéficient d'un nouveau ciel de toit et de montants noirs.
Des inserts chromés mats autour des aérateurs apportent une touche subtile de sophistication.
La version Advance dispose d'un éclairage d'ambiance intérieur, au niveau des panneaux de portes et des pieds.
La finition Sport reçoit un volant chauffant, renforçant le confort en période hivernale.
Le modèle se dote d'un écran numérique du conducteur de 10,2 pouces offrant des images plus nettes et une meilleure visibilité des informations essentielles.
La version Executive est équipée d'un chargeur à induction intégré à la console centrale, permettant une recharge facile pour le conducteur comme le passager.Performances hybrides
La Civic hybride conserve un système hybride
à deux moteurs. Le groupe motopropulseur hybride e:HEV offre des performances fluides, accompagnées d'une consommation de carburant maîtrisée.Fonctions de sécurité avancées
Chaque Civic e:HEV est équipée de la suite avancée de technologies de sécurité active Honda
Sensing. Le système inclut l'alerte de collision avant, conçue pour détecter la présence des véhicules qui précèdent, qui émet des avertissements sonores, visuels et tactiles lorsque le conducteur se rapproche à une vitesse excessive.
Des capteurs haute définition garantissent la visibilité des marquages au sol, des bords de la chaussée, des motos et des cyclistes. Ils sont complétés par une puce de traitement garantissant la capacité de détection, les performances et le contrôle du système, qui peut identifier les objets avec précision, y compris les piétons, dans les environnements bien éclairés ou sombres.
Les modèles Executive sont équipés d'une fonction d'atténuation automatique au niveau des rétroviseurs, auparavant de série sur les versions Sport et Advance, offrant une meilleure visibilité pour plus de sécurité et de confiance lors de la conduite.
La nouvelle version de la Honda Civic e:HEV est disponible à partir du mois de septembre 2025.Tarif
Sur le plan tarifaire chaque version de la Honda Civic e:HEV présente en plus d'équipements
supplémentaires un tarif catalogue en baisse de 850 euros qui intègre peintures métallisées et nacrées de série.Les prix de la Honda Civic e:HEV 2026:
2.0 i-MMD 184 ch Executive : 36 870 €
2.0 i-MMD 184 ch Sport : 38 170 €
2.0 i-MMD 184 ch Advance : 41 570 €Caractéristiques générales
- Dimensions (L x l x H) : 4 560 x 1 802 x 1 408
mm
- Volume de coffre : Executive 410 l (litres VDA), Sport 410 l (litres VDA), Advance 404 l (VDA)
- Moteur thermique 4 cylindres, 2.0 litres à injection directe
- Puissance maximum électrique (ch) 184, puissance maximum thermique (ch à tr/mn), 141 à 5 900 t/mn. Couple de 315 Nm.
- Honda Sensing (ex-Pack ADAS) intégrant de nombreuses assistances dont Système de freinage anticollision, Alerte anticollision frontale, Limiteur de vitesse intelligent, Alerte de franchissement de ligne, Système d'assistance au maintien dans la voie…
- 11 airbags offrent aux passagers de hauts niveaux de protection
- Honda Connect
- Apple CarPlay et Android Auto
disponibles de série sur tous les modèles
- Système audio à huit haut-parleurs sur les modèles Executive et Sport
- Douze haut-parleurs Bose premium à bord du modèle Advance
- Garantie 3 ans ou 100 000 km (pièces et main d'œuvre)
- Service d'assistance gratuit Honda, 24H/24, 7J/7.
- Garantie moteur jusqu'à 10 ans. La garantie est reconductible jusqu'au dixième anniversaire du véhicule avec un entretien obligatoire dans le réseau Honda.
- Extension de garantie de 24 Mois (pièces et main d'œuvre, en kilométrage illimité, avec assistance incluse).