Le SUV électrique Lexus RZ bénéficie d'un groupe motopropulseur optimisé

Lancé en 2023, le Lexus RZ
était le premier modèle Lexus construit sur une plateforme mondiale dédiée aux véhicules électriques
à batterie. Le SUV électrique Lexus
offrait une nouvelle expérience de conduite électrique et un design inédit rendus possibles par la technologie électrique. En 2024, la gamme RZ a été élargie avec l'introduction d'un modèle à traction avant.
La version optimisée
du RZ électrique porte l'expérience de conduite à un niveau supérieur en introduisant des technologies qui offrent plus de puissance, un contrôle amélioré et un agrément de conduite supérieur. Ces améliorations s'accompagnent d'un raffinement à bord augmenté.
Le développement du Lexus RZ 2025 s'est concentré sur quatre piliers clés : le plaisir de conduite, l'autonomie et la charge de la batterie, les performances et le design.
Le RZ 2025 bénéficie du premier système de direction électronique « steer-by-wire » de Lexus. Celui-ci offre un fonctionnement fluide, facile et intuitif, en particulier sur les routes sinueuses. Il est réglé pour une réactivité optimale et un retour d'information vers le conducteur exempt de vibrations indésirables.
La gamme RZ 2025 introduit les performances
et le design d'une version F Sport. Le RZ 550e F Sport à transmission intégrale est le RZ le plus puissant. Il dispose de l'Interactive Manual Drive de Lexus, un système électronique qui permet un changement de vitesse manuel virtuel qui bénéficie à l'expérience de conduite électrique.
Des modifications ont été apportées au groupe motopropulseur, notamment sur la batterie lithium-ion
et l'eAxle, permettant d'offrir jusqu'à 100 km autonomie supplémentaires (selon la version).
La charge de la batterie est plus rapide grâce à l'adoption d'un système de pré-conditionnement et d'un chargeur embarqué CA de 22 kW.
Le Lexus RZ 2025 est lancé à partir de l'automne 2025.UN GROUPE MOTOPROPULSEUR ELECTRIQUE OPTIMISE
Le groupe motopropulseur électrique du RZ bénéficie d'une révision complète. Les principaux changements comprennent l'introduction d'un nouvel eAxle avec une puissance moteur et une efficacité de l'onduleur améliorées, et une réduction significative des pertes, ainsi que d'une batterie lithium-ion dont la capacité atteint 77 kWh.
Les performances de la batterie lithium-ion à haut rendement ont été améliorées en augmentant le nombre de cellules. Cela permet d'obtenir un rendement plus élevé du moteur électrique de l'eAxle. Cela apporte de meilleures accélérations à plein régime, une vitesse de pointe supérieure, et contribue à une conduite plus excitante et plus réactive à mi-régime.
Cette augmentation des performances est permise par l'adoption d'un système de refroidissement à eau pour la batterie et le groupe motopropulseur.
La combinaison de la batterie à haut rendement et de l'eAxle avec différents systèmes permet de proposer une gamme RZ avec trois niveaux de puissance différentes : 224 ch/165 kW pour le RZ 350e, 380 ch/280 kW pour le RZ 500e et 408
ch/300 kW pour le RZ 550e F Sport.
La capacité de remorquage du RZ à transmission intégrale est doublée jusqu'à 1 500 kg pour des remorques freinées.UNE AUTONOMIE ACCRUE JUSQU'A 100 KM
(selon version et sous réserve d'homologation finale)
Les optimisations techniques apportées au groupe motopropulseur du RZ se traduisent par une amélioration de l'autonomie, grâce à la réduction des pertes de puissance dans l'eAxle, l'augmentation de la capacité de la batterie et l'optimisation des systèmes de contrôle.
Les données provisoires internes (sous réserve d'homologation finale) montrent que l'amélioration de l'autonomie du RZ atteint jusqu'à 100 km (selon les versions).DES TEMPS DE CHARGE RÉDUITS
Les performances de charge sont améliorées grâce à l'augmentation de la capacité de la batterie, aux modifications apportées à la structure du bloc-batterie et à l'adoption d'un nouveau chargeur embarqué CA de 22 kW.
La charge à basse température est améliorée grâce à une fonction de pré-conditionnement de la batterie. Celle-ci optimise la température de la batterie avant le début de la charge, éliminant ainsi les retards. Le temps de charge devrait être réduit d'environ 30 minutes.UNE EXPÉRIENCE DE CONDUITE UNIQUE AVEC LE SYSTÈME « STEER-BY-WIRE » LEXUS
Le RZ 2025 est le premier modèle à adopter la direction électronique « steer-by-wire de Lexus », sans lien physique entre le volant et les roues. Le système offre une expérience de conduite nouvelle, intuitive et confortable, qui permet une harmonie entre le conducteur et le véhicule. Il transforme également le poste de conduite.
Au lieu d'être rond, le volant est conçu sans les sections supérieure et inférieure. Il est de forme presque rectangulaire, avec des poignées incurvées sur les côtés gauche et droit. Cette architecture permet de concentrer l'attention du conducteur sur la route. La compacité du volant libère de l'espace
autour des genoux et des jambes, ce qui facilite l'entrée et la sortie de la voiture
.
De butée à butée, le volant tourne sur un total de 200 degrés. Cela donne au conducteur un contrôle précis et facile du véhicule.
Avec un rapport de démultiplication qui s'ajuste en fonction de la vitesse du véhicule, le système offre davantage de maniabilité à basse vitesse, davantage d'agilité pour une conduite en douceur sur les routes sinueuses et davantage de stabilité sur autoroute à grande vitesse.
Malgré l'absence de lien physique entre le volant et les roues, le conducteur reçoit un retour d'information communiqué par des signaux électriques qui permettent de minimiser les vibrations désagréables.UNE TRANSMISSION INTÉGRALE LEXUS DIRECT4 PLUS EFFICACE
Lexus a fait évoluer le système de transmission intégrale exclusif DIRECT4 du RZ, pour améliorer les performances de traction et de stabilité.
Au démarrage et en accélération en ligne droite, la répartition de la puissance avant/arrière évolue entre 60:40 et 0:100 pour supprimer le tangage et produire une sensation d'accélération plus directe.
Dans les virages, le rapport de répartition est optimisé entre 80:20 et 0:100, en fonction de la vitesse du véhicule et de l'angle de braquage.
Dans les virages, davantage de puissance est dirigée vers l'essieu avant pour aider à négocier la courbe en douceur.
En sortie de virage, la répartition du couple s'adapte à la charge de chaque roue pour maintenir l'équilibre du véhicule et permettre une accélération en douceur.
Le résultat est une sensation gratifiante dans les virages et une précision accrue des trajectoires.LEXUS DRIVING SIGNATURE
Le RZ adopte le Vehicle Dynamics Integrated Management (VDIM) de Lexus pour un confort de conduite, une stabilité et des capacités d'évitement d'urgence des dangers améliorés.
L'objectif de Lexus est de garantir que chaque modèle de sa gamme offre la Lexus Driving Signature, une expérience de conduite dans laquelle le conducteur profite en permanence d'un confort, d'une confiance et d'un contrôle optimisés. Des modifications appliquées au RZ renforcent cette qualité. La rigidité structurelle a été augmentée grâce à des améliorations apportées au support du radiateur et à l'ajout d'un renfort arrière. Elles permettent de réduire les déformations en torsion localisées, contribuant à une réponse plus nette et linéaire de la direction. Le système de suspension bénéficie d'un réglage précis des amortisseurs et des ressorts avant et arrière pour favoriser les performances dynamiques, la stabilité et le confort de conduite.LA QUÊTE DU SILENCE
Le silence dans l'habitacle est une qualité clé des véhicules Lexus
, et en particulier des modèles électriques. Avec le nouveau RZ, Lexus va plus loin grâce à l'adoption de mesures d'insonorisation et d'absorption sonore. Il s'agit d'un isolant de plancher sous les sièges arrière et d'une insonorisation améliorée à plusieurs endroits. Pour lutter contre le bruit de la route et du vent, une insonorisation a été introduite sur le couvre-bagages, le coffre et le hayon. Des mesures ont également été prises pour supprimer davantage les vibrations.DE NOUVELLES TECHNIQUES DE DESIGN INTERIEUR
Lexus a créé une garniture d'habitacle avec des graphismes réalisés au laser sur de l'Ultrasuede.
La garniture des panneaux de porte en Ultrasuede est fabriquée à partir de matériaux durables à 30 % d'origine végétale.
L'éclairage d'ambiance multicolore présente un effet d'ombre dynamique. Il crée des motifs changeants qui évoquent le passage du temps.
Une fonction d'opacification réglable du toit panoramique permet de maintenir le confort de l'habitacle en plein soleil. En réduisant les reflets, elle permet d'utiliser simultanément le toit panoramique et un rétroviseur numérique.L'ÉLECTRIQUE AU PRIX DE L'HYBRIDE
Le Lexus RZ électrique est disponible à partir de 61 000 euros. Pour favoriser la transition vers une mobilité premium durable, Lexus propose le RZ à des tarifs comparables à ceux du Lexus NX
hybride et hybride rechargeable, à finition équivalente.Les prix du Lexus RZ :
350e Luxe: 61 000 €
500e Executive: 78 500
€
550e F Sport: 80 500 €
Le RZ 350e 2WD Luxe, modèle d'accès à la gamme RZ, est 2500 euros moins cher que le NX
350h 2WD Luxe, et le RZ 500e 4WD Executive est aligné sur le positionnement du NX 450h plus 4WD Executive.FINITIONS
Les trois versions du RZ sont équipées d'une batterie lithium-ion haute capacité de 77 kWh (qui offre jusqu'à 568 km d'autonomie en cycle mixte WLTP), de la dotation d'équipements
de sécurité Lexus Safety System plus de dernière génération, incluant l'assistant de sortie du véhicule Safe Exit Assist, ou encore du système multimédia LexusLink avec écran 14 pouces.
Le Lexus RZ 350e 2WD (traction avant) Luxe, fort de 224 ch (165 kW), offre de série des jantes alliage de 18 pouces, des sièges avant chauffants à réglage électrique, un système de caméras à 360° ainsi que l'ensemble des équipements de sécurité du Lexus Safety System plus.
Le RZ 500e 4WD Executive
, en plus de ses 381 ch (280 kW) et de sa transmission intégrale Direct4, se distingue par des jantes alliage de 20 pouces, un affichage tête haute, un rétroviseur intérieur numérique, le système audio Mark Levinson à 17 haut-parleurs et une sellerie en Ultrasuede avec sièges arrière chauffants.
Le Lexus RZ 550e F Sport
est axé sur la performance avec ses 408 ch (300 kW) avec une présentation sportive incluant des étriers de frein peints et un spoiler arrière. Il inaugure un système de changement de vitesses manuel virtuel au volant.
Les RZ 500e et 550e offrent tous deux, de série, une expérience de conduite inédite grâce au système de direction steer-by-wire
. Le système se distingue fondamentalement d'une direction classique par l'absence de liaison mécanique entre le volant et les roues avant. Les performances du système apportent sécurité, sérénité et réactivité grâce à un réglage dynamique de la direction en fonction de la vitesse. Il facilite les manœuvres à basse vitesse, assure une conduite souple sur les routes sinueuses et garantit la stabilité à allure soutenue sur autoroute.