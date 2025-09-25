Le SUV compact Grandis affiche l'ADN stylistique de la marque Mitsubishi

Conçu pour le marché européen, sur la base du Renault Symbioz
, le SUV compact Mitsubishi Grandis
réinterprète la face avant « Dynamic Shield » et intègre la signature visuelle arrière « Sculptural Hexagon » de Mitsubishi.
Le Grandis associe l'ADN stylistique de la marque, des motorisations électrifiées, les tout derniers systèmes ADAS, et une connectivité Google intégré.
Le SUV compact Mitsubishi Grandis vise les jeunes familles en quête d'habitabilité et de polyvalence.
Les motorisations hybride
(HEV) et micro-hybride (MHEV) ajoutent à la polyvalence des émissions faibles.
Les premières livraisons du Mitsubishi Grandis interviendront à partir de janvier 2026.
Le SUV compact hybride Mitsubishi Grandis affiche un tarif à partir de 36 890 euros.DESIGN EXTERIEUR
Le Grandis réinterprète la face avant « Dynamic Shield » et intègre la signature visuelle arrière « Sculptural Hexagon » de Mitsubishi.
La face avant « Dynamic Shield » donne un style distinctif avec ses projecteurs de type full LED, tandis que le design « Hexaguard Horizon » de l'arrière exprime la puissance du SUV compact, auquel s'ajoutent des feux à LED de forme horizontale.
Les flancs sculptés du véhicule lui confèrent un profil athlétique.
Chaque élément de la silhouette du Grandis est mis en valeur, quel que soit le coloris choisi parmi la palette de teintes métallisées proposées (Steel Grey, Crystal White, Royal Blue, Sunrise Red et Onyx Black).
Une calandre et des inserts noirs brillants et chrome satinés sont proposés sur toute la gamme.
La finition d'entrée de gamme se dote de moulures latérales, d'une plaque de protection (avant et/ou arrière) et d'un bouclier noirs grainés, tandis que la finition Invite reçoit une garniture d'aile et une ligne de vitrage latéral noires grainées, une plaque de protection (avant et/ou arrière) argent grainée et un bouclier noir brillant. Les finitions Intense et Instyle se distinguent par des touches noires brillantes supplémentaires ainsi que par un insert chrome satiné au niveau de la garniture d'aile et une ligne de vitrage latéral chrome satinée.HABITACLE
Côté habitacle, le Grandis se montre à la fois contemporain, spacieux et pratique.
Selon la finition choisie, les sièges peuvent être chauffants.
L'habitacle du Grandis offre une vue dégagée sur le ciel grâce à un toit vitré panoramique opacifiant, dont la technologie de film opacifiant permet d'ajuster l'opacité sur simple commande d'un bouton et de régler le niveau de luminosité à bord.DIMENSIONS
D'une longueur de 4 410 mm pour une largeur de 2 000 mm et une hauteur de 1 580 mm, le Grandis arbore une silhouette athlétique.MODULARITE
La banquette arrière peut coulisser sur 160 mm, ce qui permet d'accroître le volume de chargement du coffre ou bien la longueur aux jambes à l'arrière.
Lorsque la banquette arrière est repoussée au maximum vers l'arrière, l'aire de chargement offre un volume de 492 litres. Lorsqu'elle est rabattue, le volume peut atteindre 1 455 litres. L'accès au coffre est simple. Lorsqu'il est de type électrique à commande à distance, le hayon peut être ouvert à l'aide d'une commande située à gauche du volant, en mode mains-libres en plaçant un pied au niveau du capteur arrière, en appuyant sur le commutateur intégré au hayon lorsque le véhicule est fermé ou bien à l'aide du bouton de la télécommande.MOTORISATIONS
Conçu pour le marché européen, le SUV compact Grandis est proposé en versions hybride (HEV) et micro-hybride (MHEV).
Le système micro-hybride
(MHEV) allie un moteur à combustion à un alterno-démarreur à courroie combiné à une batterie lithium-ion
de 12 V. L'association de ces technologies permet de récupérer l'énergie lors des phases de décélération et de freinage, et d'utiliser l'électricité produite pour fournir un couple additionnel.
Au cœur du système se trouve un moteur essence turbocompressé à injection directe de 1.3 litre, couplé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports ou à une boîte automatique (selon les pays) sept rapports à double embrayage (7DCT). Le moteur revendique une puissance de 103 kW.
La motorisation hybride
(HEV) combine six composants contribuant à maximiser l'efficience et les performances
: un moteur essence 1.8 litre quatre cylindres à alimentation atmosphérique développant une puissance de 80 kW, un moteur électrique principal de 36 kW, un moteur secondaire de 15 kW, une batterie de traction lithium-ion de 1,4 kWh, une électronique de puissance et une boîte automatique multimode intelligente. Chaque composant fonctionne en toute transparence. L'ensemble délivre une puissance totale de 115 kW.
En milieu urbain, la conduite peut atteindre jusqu'à 80 % en mode tout électrique. Lorsque le moteur thermique est sollicité, le système réalise des économies de carburant
pouvant atteindre 40 % en ville.
Le système est capable de passer d'un mode à un autre afin de s'adapter aux exigences du style de conduite. Supervisé en temps réel par le système de gestion de la répartition de la puissance hybride, le Grandis peut alterner entre cinq fonctionnements différents :
- Conduite électrique
- Conduite dynamique
- Décélération et freinage (mode B)
- Mode E-Save (Recharge de la batterie à l'aide du moteur thermique)
- Mode E-Drive
Le mode de traction et la répartition de la puissance sont optimisés en fonction de la demande de puissance et de l'état du groupe propulseur hybride. Les changements opérés par le système en fonction des modes sont imperceptibles pour le conducteur.
Le conducteur peut sélectionner manuellement le mode E-Save afin de maintenir la charge de la batterie de traction au-delà de 40 %.
Le Grandis peut rouler en mode électrique jusqu'à une vitesse de 70 km/h.
Le SUV compact abat le 0 à 100 km/h en 8,5 secondes environ.CHASSIS
Basé sur la plateforme CMF-B de l'Alliance Renault
-Nissan-Mitsubishi, le SUV compact Mitsubishi associe une suspension de type pseudo MacPherson à l'avant et un essieu semi-rigide avec amortisseurs à l'arrière.
Le Grandis permet d'ajuster précisément la dynamique de conduite via le système Multi-Sense.
Le système SDA permet de choisir entre quatre modes différents, à savoir le mode Perso pour personnaliser totalement la configuration du véhicule, le mode EcO pour minimiser son empreinte environnementale, le mode Confort pour bénéficier d'une conduite parfaitement équilibrée et le mode Sport pour rehausser le plaisir de conduite.ÉQUIPEMENTS NUMERIQUES ET CONNECTIVITE
Dans l'habitacle, l'écran 10,4 pouces du système d'info-divertissement constitue l'élément central de l'équipement numérique du véhicule. L'écran 3:4 au format portrait d'une résolution de 960 x 1 280 fournit des informations de manière claire, tandis que la barre de navigation située au niveau de sa partie supérieure permet d'accéder aux différentes données et fonctions.
L'écran central est complété par un combiné semi-numérique avec écran de 7 pouces ou des compteurs numériques avec écran de 10 pouces, chacun de ces équipements affichant clairement les informations les plus importantes.
Grâce à Google intégré, les applications et services de Google sont accessibles rapidement, notamment Google Maps, qui facilite la navigation avec ses points d'intérêt (POI), ses cartes actualisées et ses informations trafic en temps réel, Google Play, qui propose plus de 100 applications de jeux, musique, streaming vidéo, etc., et Google Assistant qui utilise un système de reconnaissance vocale en langage naturel pour commander le système de navigation, la diffusion multimédia, ainsi que diverses fonctions d'un téléphone et du véhicule.
Les fonctions Apple CarPlay et Android Auto
sont disponibles sans fil, avec toutes les applications utiles ainsi que l'accès à Siri et à la commande vocale de Google.
Il est possible de recharger divers appareils à bord du véhicule, soit sans fil avec une puissance maximum de 15 W, soit en les branchant sur l'une des prises USB-C de l'habitacle.SYSTEME AUDIO
Les contenus lus dans l'habitacle sont diffusés avec un son de qualité grâce au système audio premium Harman Kardon. Sa technologie haute fidélité permet aux utilisateurs d'écouter tout type de contenu audio en choisissant l'un des modes d'écoute prédéfinis – Studio, Podcast, Concert, Club, Immersion –.
Le système, d'une puissance de 410 W, diffuse un son cristallin grâce à sa configuration à 10 canaux. Il se compose de deux tweeters de 25 mm montés au niveau de la planche de bord, de deux haut-parleurs de graves de 150 mm à bobine acoustique double intégrés aux portes avant, de deux haut-parleurs de graves de 140 mm et deux tweeters de 25 mm installés dans les portes arrière, et d'un caisson de basses 150 x 224 mm à bobine acoustique double et couplage externe situé dans le coffre.MISES A JOUR A DISTANCE
L'expérience numérique offerte à bord continue de progresser au fil du temps grâce aux mises à jour à distance envoyées directement au véhicule. Les améliorations logicielles intègrent des correctifs nécessitant habituellement de se rendre en concession, mais qui peuvent être installés par le conducteur en acceptant simplement la mise à jour s'affichant sur l'écran multimédia, puis en suivant les instructions fournies. Gratuites et plus simples qu'une visite
en concession, ces mises à jour constituent un moyen de faire évoluer le Grandis et de le doter des dernières fonctionnalités.SECURITE
Le Grandis doit son niveau de sécurité à sa structure renforcée associant divers aciers à haute résistance. À cela s'ajoutent un airbag conducteur avec orifice d'évacuation actif, un airbag passager à simple étage, des airbags latéraux pour la protection du thorax et des airbags rideaux au niveau des première et deuxième rangées de sièges, ainsi que des prétensionneurs de ceinture de sécurité et limiteurs d'effort à l'avant et des appuis-tête actifs.
Les piétons sont également protégés, puisque le capot moteur, le bouclier avant et les projecteurs du véhicule sont tous adaptés de manière à réduire la force de l'impact en cas de collision. SYSTEMES DE SECURITE INTEGRES (ADAS)
Le Grandis réduit le risque d'une telle situation grâce à ses systèmes de sécurité intégrés (ADAS) qui surveillent l'environnement
du véhicule.
Le Grandis reçoit jusqu'à 20 systèmes observant en permanence la zone située autour du véhicule à l'aide d'un ensemble de capteurs, dont 12 à ultrasons, quatre caméras et un capteur radar orienté vers l'avant afin d'obtenir une vue à 360° autour du véhicule.
Conçu pour alléger les contraintes liées à la conduite, le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec fonction Stop & Go maintient à la fois une vitesse constante et la distance qui sépare le Grandis du véhicule qui le précède. Lorsqu'il est utilisé en combinaison avec l'assistance au centrage dans la voie (LCA), il permet aux conducteurs
de bénéficier du système MI-Pilot (Mitsubishi Intelligent - Pilot), qui les assiste de manière proactive en adaptant la vitesse au contexte routier et en maintenant le véhicule au centre de sa voie.
Le module de commande dédié au système MI-Pilot reçoit des informations des caméras et du radar, et contrôle la direction assistée et le freinage afin de réduire les contraintes liées à la conduite longue distance sur autoroute ou avec arrêts et redémarrages fréquents. Cette technologie propose trois réglages permettant de sélectionner le niveau de contrôle de la vitesse du véhicule: Manuel Automatique, Contexte routier, Vitesse légale. Le conducteur peut reprendre le contrôle total à tout moment.
Le Grandis est également équipé de la commutation automatique feux de route/feux de croisement, de l'aide au maintien dans la voie avec fonction d'urgence, du système d'adaptation intelligente de la vitesse et du système de surveillance de l'attention du conducteur.
Le freinage automatique d'urgence arrière utilise les capteurs à ultrasons arrière pour détecter d'éventuels obstacles en marche arrière. En cas de détection d'un obstacle tel qu'un poteau, un pilier ou un piéton, le véhicule freine automatiquement afin d'éviter toute collision. Le Grandis est aussi équipé de l'aide au stationnement, de l'alerte de trafic en marche arrière et de l'avertisseur de sortie du véhicule visant à réduire le risque de collision à faible vitesse.GARANTIE
Comme tous les modèles Mitsubishi vendus en Europe, le Grandis bénéficie d'une garantie constructeur de 5 ans ou 100 000 km avec 3 ans supplémentaires d'extension de garantie sous conditions d'entretien dans le réseau Mitsubishi, soit jusqu'à 8 ans ou 160 000 km au total.PRIX
Le SUV Mitsubishi Grandis hybride affiche un tarif à partir de 36 890 euros (1.8 full hybrid 115 kW Invite ).Les prix du Mitsubishi Grandis:
1.8 full hybrid 115 kW Invite : 36 890 €
1.8 full hybrid 115 kW Intense: 40 690 €
1.8 full hybrid 115 kW Instyle: 43 390 €Les principaux équipements de série du Mitsubishi Grandis:INVITE
• Aide au maintien dans la voie (LKA) avec fonction d'urgence (ELKA)
• Système de surveillance du conducteur (DAM)
• Système d'adaptation intelligente de la vitesse (ISA)
• Caméra de recul
• Compteurs semi-numériques avec écran couleur 7 pouces
• Projecteurs et feux de jour à LED
• Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables et rabattables électriquement
• Climatisation automatique
• Smartphone-link Display Audio 5.0 (SDA) : système multimédia connecté avec écran tactile 10,4 pouces, compatible Android Auto et Apple CarPlayINTENSE
(en plus d'INVITE )
• Alerte de circulation transversale arrière (RCTA)
• Caméras 360° avec fonction « Easy Park Assist »
• MI-Pilot : assistant de conduite avec contrôle longitudinal et latéral du véhicule
• Radars
de stationnement avant / arrière / latéraux
• Jantes alliage Bi-ton 19 pouces
• Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintés
• Volant chauffant
• Mitsubishi Multi-Sense : système de gestion des modes de conduite, de personnalisation de l'affichage, et de l'éclairage d'ambianceINSTYLE
(en plus d'INTENSE)
• Réglage lombaire manuel du siège conducteur
• Sellerie cuir
• Siège conducteur réglable électriquement (6 voies)
• Toit vitré panoramique opacifiant
• Système audio Harman Kardon avec radio AM/FM, ports USB-C (x2
) et 9 haut-parleurs