Le SUV compact électrique Leapmotor B10 associe des courbes et des lignes dynamiques

Avec le B10, le constructeur chinois Leapmotor
fait son entrée dans le segment C, le plus volumineux du marché européen. Ce segment est le plus concurrentiel et celui qui connaît la croissance la plus rapide.
Le SUV
compact électrique B10 est construit sur l'architecture Leap 3.5 Plus de Leapmotor, une plateforme intégrée qui offre des fonctionnalités avancées, que ce soit pour les systèmes avancés d'aide à la conduite
(ADAS), le cockpit numérique personnalisable et des capacités de conduite intelligente.
Le tarif du Leapmotor B10 électrique débute à partir de 29 900 euros
(Life Pro 56,2 kWh ).
Le C-SUV B10 marque une étape importante dans l'expansion internationale de la marque chinoise.
Le B10 est le premier des nombreux modèles qui seront lancés dans le cadre de la série B de Leapmotor.
Les livraisons du SUV compact électrique B10 de Leapmotor sur le marché européen débuteront simultanément à sa présentation au salon IAA Mobility 2025 à Munich, en Allemagne.Design extérieur
Le design extérieur du B10 associe des courbes et des lignes dynamiques, avec un look audacieux et moderne. Dimensions extérieures
Les dimensions compactes
du B10 sont adaptées aux routes européennes, avec une longueur de 4 515 mm, une largeur de 1 885 mm et une hauteur de 1 655 mm, pour un empattement de 2 735 mm.Design intérieur
Le design intérieur offre une atmosphère lumineuse. Un écran tactile de 14,6 pouces domine le centre du tableau de bord.Espace intérieur
L'aménagement de l'habitacle est fonctionnel, avec des configurations de sièges polyvalentes
qui permettent de transformer l'espace en une zone de repos. Les sièges avant s'inclinent complètement pour s'allonger et se relaxer.
Le B10 offre un espace intérieur spacieux, avec 2 390 mm entre le dossier de la banquette arrière et l'espace pour les pieds, 1 400 mm de largeur à l'arrière et une hauteur sous le toit de 1 027 mm à l'avant et 1 005 mm à l'arrière. Compartiments de rangement
Le volume intérieur est complété par 22 compartiments de rangement pour la vie quotidienne.
Avec 25 litres de capacité, le coffre avant permet de ranger câbles et adaptateurs de recharge, ce qui libère de l'espace à bord tout en gardant les accessoires bien organisés et facilement accessibles.
Le coffre dispose d'une capacité de chargement de 415 litres et jusqu'à 1415 litres lorsque les sièges arrière sont rabattus.Système d'infodivertissement
Le Leapmotor B10 est équipé d'un écran tactile de 14,6 pouces et 2,5K alimenté par la puce Snapdragon 8155 de Qualcomm, offrant une expérience similaire à celle d'un smartphone avec Apple CarPlay et Android Auto
(disponible via OTA à partir de décembre 2025).Système Leap OS 4.0 Plus
Le système Leap OS 4.0 Plus offre une interface personnalisable, un cockpit 3D immersif et un affichage multi-applications et le contrôle à distance via l'application mobile Leapmotor.Sécurité
La sécurité est une priorité avec une cage de sécurité en acier haute résistance et un objectif de cinq étoiles au crash-test Euro Ncap
.Systèmes d'aide à la conduite (ADAS)
Le B10 est conçu autour d'un concept de technologie comptabilisant 17 fonctions ADAS et un système de caméras à 360°.Les 17 fonctions ADAS:
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC): Garde une distance de sécurité automatiquement.
Système de maintien au centre de la voie (LCC): Maintien la voiture
au centre de la voie.
Assistance au maintien au centre de la voie (LKA): Corrige la direction pour éviter toute sortie involontaire.
Assistance au maintien au centre de la voie en cas d'urgence (ELKA): Corrige la trajectoire en cas de risques urgents de franchissement de ligne ou de collision avec un autre véhicule.
Alerte de franchissement de ligne (LDW): Avertissement avant un franchissement de ligne involontaire.
Avertissement de collision frontale (FCW): Avertissement en cas de risques de collision frontale.
Alerte de collision arrière (RCW): Avertissement en cas de risques de collision arrière.
Alerte d'ouverture de portes (DOW): Avertissement en cas d'ouverture risquée d'une portière.
Détéction d'angle mort (BSD): Surveille les angles morts et vous alerte.
Freinage d'urgence automatique (AEB): Active le frein d'urgence automatique.
Détection de conduite sans les mains (HOD): Avertissement lorsque les mains ne sont plus en contact avec le volant.
Freinage en cas de circulation transversale arrière (RCTB): Lors d'une marche arrière, active le frein si un véhicule approche latéralement.
Assistance de vitesse intelligente (ISA): Permet de rester attentif aux limitations de vitesse.
Alerte de trafic transversal arrière (RCTA): Avertissement si un véhicule approche latéralement lors de la marche arrière
Détecteur de somnolence et de perte d'attention du conducteur (DDAW): Détecte la fatigue et/ou distraction du conducteur.
Avertissement de distraction du conducteur (ADDW): Avertissement en cas de distraction.
Démarrage du véhicule par éthylotest: Compatible avec un dispositif antidémarrage par éthylotest.Architecture
Premier modèle mondial de la série B de Leapmotor, le B10 électrique est construit sur l'architecture Leap 3.5. Motorisation
Le B10 est propulsé par un moteur électrique développant 218 ch et 240 Nm de couple. Performances
Le SUV compact chinois accélère de 0 à 100 km/h en 8 secondes et atteint une vitesse maximale de 170 km/h.Conduite
Le B10 offre une expérience de conduite équilibrée grâce à sa répartition du poids 50/50, à sa suspension arrière multibras et au réglage du châssis. Batteries
Deux options
de batterie sont proposées.
- une batterie de 56,2 kWh offrant une autonomie WLTP allant jusqu'à 361 km,
- une batterie de 67,1 kWh offrant une autonomie allant jusqu'à 434 km.Recharge
Les deux batteries prennent en charge la recharge CA de 11 kW et la recharge CC
ultra-rapide jusqu'à 168 kW, permettant une recharge de 30 à 80 % en 20 minutes.Les temps de charge:Batterie 56,2 kWh
Mode 2 « Charge Maison » Charge AC monophasée;puissance maximale 3 kW 9h 20
Mode 3 Borne de recharge ou WallboxRecharge AC – puissance maximale 11 kW 2h30
Mode 4 « Recharge rapide DC » Puissance maximale : 140 kW 20 minBatterie 67,1 kWh
Mode 2 « Charge Maison » Charge AC monophasée;puissance maximale 3 kW 11h 00
Mode 3 Borne de recharge ou WallboxRecharge AC – puissance maximale 11 kW 3h00
Mode 4 « Recharge rapide DC » Puissance maximale : 168 kW 20 minVersions
Le B10 est disponible en deux versions : Life et Design.Finitions
La finition Life dispose de série d'un toit panoramique en verre de 1,8 m² avec pare-soleil électrique, de jantes en alliage de 18 pouces, d'une caméra de stationnement à 360°, d'un pack ADAS comprenant 17 fonctions.
La finition Design ajoute des sièges en cuir, un éclairage d'ambiance et des sièges avant chauffants, ventilés et réglables électriquement.Distribution
Le B10 est lancé dans plus de 30 pays et régions, notamment en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie-Pacifique et en Amérique du Sud. Le SUV Leapmotor B10 est distribué au niveau mondial dans 700 points de vente et de service.
Le B10 électrique est distribué en France dans les 125 points de vente Leapmotor répartis sur l'ensemble du territoire. Prix
Le tarif débute à partir de 29 900 euros (Life Pro 56,2 kWh).Les prix catalogue du Leapmotor B10 électrique:
Life Pro 56,2 kWh : 29 900 €
Life ProMax 67,1 kWh : 31 900 €
Design ProMax 67,1 kWh : 32 900 €Equipements de sérieLIFE
CONFORT
- Climatisation automatique
- Clé Bluetooth et NFC
- Toit panoramique avec pare-soleil électrique
INFODIVERTISSEMENT
- Console centrale 14,6 pouces & 2,5K
- CarPlay / Android Auto
- 6 haut-parleurs
SECURITE
- Capteurs de stationnement arrière et caméra 360°
- 17 fonctions ADAS (systèmes avancés d'aide à la conduite)
STYLE
- Jantes alliage 18 pouces
- Phares avant LED automatiques
- Feux arrière traversant LEDDESIGN
EQUIPEMENT LIFE plus:
CONFORT
- Sièges en Eco Cuir
- Siège conducteur réglable électriquement sur 6 positions
- Siège passager avant réglable électriquement sur 4 positions
- Sièges avant chauffants et ventilés
- Rétroviseurs extérieurs à rabattement automatique
- Éclairage d'ambiance
INFODIVERTISSEMENT
- 12 Haut-parleurs
SECURITE
- Capteurs de pluie
STYLE
- Vitres arrière teintées