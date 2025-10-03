Le grand SUV XPeng G9 affiche une puissance de charge maximale de 525 kW

Le grand SUV
haut de gamme XPeng G9 allie design statutaire et mobilité électrique de nouvelle génération.
Le XPeng G9 restylisé redéfinit les standards de la vitesse de charge.
Les livraisons débuteront au mois de novembre au sein des 60 concessions du réseau présentes dans toute la France.DESIGN
Le XPeng G9 2025 affiche un extérieur plus sculpté et minimaliste, marqué par une calandre intégrant un radar 3D millimétrique. Il est équipé de jantes alliage 20 pouces, de portes à fermeture automatique (soft-close) et d'un hayon motorisé mains libres. Grâce à la clé UWB et aux poignées de porte escamotables, l'accès au véhicule est fluide.BATTERIE LFP
Le G9 embarque une batterie LFP (Lithium-Fer-Phosphate) de 79 kWh ou 93,1 kWh. Cette batterie réduit significativement l'utilisation de matériaux coûteux et moins durables comme le cobalt, le manganèse et le nickel, tout en préservant la performance.
Associée à la batterie IA 5C à recharge ultra rapide et à l'architecture 800V, cette configuration permet une recharge de 10 à 80 % en 12 minutes avec une puissance de charge de 525 kW.
L'autonomie maximale atteint 585 km WLTP, avec une consommation
moyenne de 18,6 kWh aux 100 km.CONFORT
Le XPeng G9 propose une garde au toit et, un espace
pour les jambes parmi les meilleurs de la catégorie.
À l'avant, les sièges sont chauffants, ventilés et massants.
À l'arrière, les sièges sont chauffants, massants et inclinables.DIMENSIONS
• Dimensions : 4891 × 1937 × 1680 mm
• Empattement : 2998 mm
• Coffre : 660 litres (jusqu'à 1576 litres sièges rabattus)
• Coffre avant (frunk) : 71 litresINTERIEUR
L'habitacle du G9 incarne le haut de gamme électrique moderne. Quatre selleries sont disponibles, avec des matériaux doux au toucher sur 95 % des surfaces. L'écran de divertissement dédié au passager mesure 14,96 pouces.CONFORT
Des sièges avant haut de gamme sont en option :
• Cuir Nappa
• Mousse à mémoire de forme de 26 mm
• Design ergonomique à 12 couches
• Massage Shiatsu à 10 points développé avec des spécialistes orthopédiques
À l'arrière, les sièges sont entièrement réglables électriquement, chauffants, ventilés, massants et inclinables.SUSPENSION
Le système de suspension pneumatique (de série sur la version « Performance ») offre :
• Une hauteur ajustable jusqu'à 100 mm
• Une rigidité variable de 50 %
• Une stabilité en virage améliorée de 30 %SYSTEME DE FREINAGE
Grâce aux composants XPeng (silent blocs hydrauliques Taichi, freinage by-wire à commande électronique système BoschIPB , contrôleur EPB dédié), le G9 offre une excellente précision de conduite.
Le freinage sportif affiche une distance d'arrêt de 33,9 m à 100 km/h.CONFORT ACOUSTIQUE
Le niveau sonore intérieur est de 35 dB à l'arrêt et de 53,9 dB en mouvement.TOIT PANORAMIQUE
Le toit panoramique à triple vitrage argenté filtre 99,99 % des UV et réduit la température de l'habitacle jusqu'à 8°C.SYSTEME DE CONDUITE ET DE STATIONNEMENT
Équipé de série des processeurs NVIDIA Orin-X et Qualcomm Snapdragon 8295, le G9 propose :
• Le stationnement automatisé complet
• Le suivi de recul en marche arrière
• Le contrôle via smartphone, smartkey ou écran central TARIF
Le Xpeng G9 est disponible dans les versions suivantes :
• « Autonomie Standard » (propulsion) : 59 990 euros
• « Autonomie Étendue » (propulsion) : 63 990 euros
• « Performance » (transmission intégrale) : 73 990 eurosPARTICULARITE
XPeng développe en interne les systèmes d'aide à la conduite
(ADAS), le système d'exploitation embarqué et les principaux composants, comme la chaîne de traction et l'architecture électrique/électronique (EEA).EQUIPEMENTS DE SERIEAUTONOMIE STANDARD
XPilot2.5 (Système avancé d'aides à la conduite
)
Processeur NVIDIA Orin-X
Radar à ondes millimétriques haute définition 5
Capteurs à ultrasons 12
Caméra panoramique 4
Caméra à haute perception 7
Caméra vigilance conducteur 1
Aides à la conduite XPilot
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)
Contrôle de centrage de voie (LCC)
Contrôle actif de trajectoire en virage (ATC)
Changement de voie actif (LCA)
Limiteur de vitesse automatique (ASL)
Aides au stationnement XPilot
Aide au stationnement automatique améliorée (EAP2.0) (Via App XPeng)
Aide au stationnement à sortie automatique (AEP) (Via App XPeng)
Aide au stationnement avec caméra 360°
Straight summon
Remote parking assist (RPA)
Châssis transparent
Sécurité XPilot
• Caméra embarquée de circulation
Prévention des collisions directes
• Surveillance de la distance avant (FDM)
• Avertissement de collision avant (FCW)
• Freinage d'urgence autonome (AEB)
• Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)
• Système d'assistance au respect de la vitesse (SAS)
• Feux de route intelligent (IHB)
• Surveillance de l'état de vigileance du conducteur (DSM)
Prévention des collisions latérales
• Détection d'angle mort (BSD)
• Avertissement d'ouverture de porte (DOW)
• Avertissement de sortie de voie (LDW)
• Aide au maintien de la voie (LKA)
• Maintien de voie d'urgence (ELK)
Prévention des collisions arrière
• Avertissement de collision arrière (RCW)
• Alerte de trafic transversale arrière (RCTA)
Système d'exploitation Xmart
Processeur Qualcomm Snapdragon 8295
Connectivité Réseau Wi-Fi/4G
Tableau de bord LCD 10,25 pouces
Écran de contrôle central LCD 14,96 pouces
Écran de divertissement pour les passagers LCD 14,96 pouces
Bluetooth
Connexion Bluetooth indépendante du passager avant
Télécommande et clé physique avec fonction parking automatique
Clé Bluetooth via téléphone portable (App XPeng)
Carte clé NFC
Déverrouillage automatique via téléphone portable (App XPeng)
Stationnement à distance via application mobile XPeng
Application de localisation intelligente de voiture
Logiciel
Assistant vocal "Hey XPeng "
Navigation intelligente
Interface utilisateur 3D
Bibliothèque d'applications
Radio DAB avec FM
Mode bienvenue
Mode méditation
Mises à jour logicielles à distance (OTA)
Equipements Extérieur
Phares à détection automatique Feux de jour à LED Feux de jour à LED Feux de jour à LED
Réglage de la hauteur des phares
Animation ambiance lumineuse
Obturateur de calandre actif
Essuie-glace automatique
Rétroviseurs latéraux électriques anti-éblouissements et chauffants
Portes à fermeture automatique "Soft Close"
Portes sans encadrement de vitre
Poignées de portes rétractables affleurantes automatiques
Pare-brise chauffant (partie inférieure)
Vitres et lunette arrière surteintées
Toit panoramique en verre (avec revêtement d'isolation thermique/Anti UV)
Pare-brise arrière chauffant
Barres de toit (75 kg max)
Hayon électrique mains libres
V2L (Vehicle-To-Load) via un adaptateur disponible en accessoire - Puissance 6 kW - 230 Volts
Jante noire 5 branches - 20 pouces (Pneus Goodyear 255/50 R20)
Kit de réparation crevaison
Equipements Intérieur
Volant multifonction en cuir (réglable dans 4 directions)
Volant chauffant
Éclairage ambiant
Chargeurs à induction 50W ventilés x 2
Prise 12 Volts x 2
USB Type-A
USB Type-C
Pare-soleil avant avec miroir et éclairage
Système audio
Système de son surround XPENG - 8 x haut-parleurs
Haut-parleurs extérieur
Climatisation et pompe à chaleur
Climatisation automatique bi-zone XfreeBreath avec système de purification d'air intelligent avec filtre à pollen et PM2,5
Climatisation arrière
Système de gestion thermique intelligent X-HP3.0 avec pompe à chaleur
Sièges
Réglages
Siège conducteur réglable électriquement 8 directions
Réglage du support lombaire du siège conducteur 4 directions
Siège passager réglable électriquement 6 directions
Siège passager réglable électriquement 6 directions
Fonctionnalités
Sièges avant chauffants
Mémoire de position du siège avant
Sièges avant ventilés
Appui-tête de siège avant réglable
Sièges arrière chauffants
Accoudoir arrière avec porte-gobelet
Appui-tête central arrière
Eclairage sol arrière
Matériaux
Sièges en simili-cuir
Sécurité
Nombre d'airbags 7
Système de freinage intelligent i-Booster
Programme de stabilité électronique (ESP)
Frein de stationnement électrique automatiqueAuto
-Hold système de maintien automatique de la force de freinage
Contrôle de descente
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
Ceinture de sécurité conducteur motorisée avec prétensionneur (MSB)
Rappel de bouclage de la ceinture de sécurité
Système de fixation ISOFIX sur sièges arrière latéraux
Système d'avertissement acoustique pour piéton (AVAS)
Système de surveillance et d'alerte AI Guard lors du stationnement
E-Call appel d'urgence automatiqueAUTONOMIE ETENDUE
