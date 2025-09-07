La Porsche 911 Turbo S Coupé développe une puissance cumulée de 711 ch

Porsche
lève le vole sur le fleuron de la gamme 911
au salon IAA Mobility de Munich.
Équipée d'un groupe motopropulseur biturbo avec système d'hybridation T-Hybrid
, la 911 Turbo S Coupé
à transmission intégrale est la 911 de série la plus puissante jamais construite à ce jour.
La sportive de Stuttgart affiche des performances
accrues, des lignes puissantes, une aérodynamique mieux pensée et un châssis optimisé.
Les premières livraisons de Porsche 911 Turbo S Coupé
en France sont prévues début 2026.Moteur biturbo avec système d'hybridation T-Hybrid
Le groupe motopropulseur hautes performances développe une puissance cumulée de 711 ch (523 kW). Le couple maximal du groupe motopropulseur de 800 Nm est disponible sur une plage de régime allant de 2 300 à 6 000 tr/min. La courbe de puissance se caractérise par un lissage du régime moteur à pleine puissance, la puissance maximale de 711 ch est délivrée sur une plage comprise entre 6 500
et 7 000 tours de vilebrequin. Équipé de la technologie T-Hybrid avec un système haute tension de 400 V, le modèle bénéficie d'un surcroît de puissance de 61 ch par rapport à son prédécesseur. En 2024, la 911 Carrera GTS était le premier modèle Porsche équipé d'un groupe motopropulseur associé à ce système d'hybridation. La technologie a été développée pour la 911 Turbo S. Alors qu'un seul turbocompresseur électrique (eTurbo) est intégré au système T-Hybrid de la GTS, ce sont désormais deux eTurbos qui sont montés sur la 911 Turbo S. La turbine et le compresseur ont été spécialement conçus pour répondre aux exigences du fleuron de la gamme 911. Les deux eTurbos contribuent à l'augmentation des performances, et améliorent la réactivité, la spontanéité et l'agilité du groupe motopropulseur. La petite batterie haute tension, d'une capacité de 1,9 kWh, est identique à celle utilisée sur la 911 Carrera GTS. Une boîte PDK à 8 rapports, avec moteur électrique intégré, transmet la puissance au système de gestion de la transmission intégrale Porsche Traction Management (PTM). Le Coupé Turbo S franchit le 0 à 100 km/h en 2,5 secondes (0,2 seconde de moins que le modèle précédent). La voiture
atteint les 200 km/h départ arrêté en 8,4 secondes (0,5 seconde de moins que le modèle précédent). La vitesse de pointe de la nouvelle 911 Turbo S Coupé est de 322 km/h.
Pneumatiques optimisés
Les ingénieurs de Porsche se sont attachés à optimiser les propriétés dynamiques de la voiture de sport pour lui permettre d'être à la hauteur de la puissance développée. La nouvelle génération de pneumatiques utilisée sur la 911 Turbo S Coupé offre une tenue de route améliorée sur le sec, tout en conservant de bonnes performances sur chaussée humide. Les pneumatiques sur le train arrière sont plus larges de 10 mm par rapport au modèle précédent (taille : 325/30 ZR 21). Comme sur le modèle précédent, le train avant est chaussé de pneumatiques 255/35 ZR 20. Freins optimisés
Le système de freinage composite en céramique PCCB est équipé de garnitures de frein, dont le mélange de matériaux est issu du sport automobile
. Leur composition est conçue pour supporter de très fortes charges. Les performances de freinage et la sensation sur la pédale de frein s'en trouvent grandement améliorées. Les ingénieurs ont augmenté le diamètre des disques de frein (410 mm) sur le train arrière. À l'avant, les disques de frein ont un diamètre de 420 mm. La 911 Turbo S Coupé est équipée du plus grand système de freinage PCCB jamais installé par Porsche sur un modèle à deux portes.Aérodynamique active
Un concept aérodynamique optimise le refroidissement et l'efficience de la 911 Turbo S Coupé. Les volets d'air de refroidissement actif disposés verticalement à l'avant et le diffuseur avant actif, associés à la lèvre adaptative du spoiler avant et à l'aileron arrière rétractable et inclinable, hérités du modèle précédent, confèrent à la voiture une aérodynamique efficace. L'air s'écoule de manière optimale pour assurer le refroidissement des freins et du moteur. En fonction de la situation de conduite, l'aérodynamique active réduit la portance ou la traînée, selon le réglage. Le coefficient de traînée de la 911 Turbo S Coupé est réduit de 10 % par rapport au modèle précédent, lorsque les éléments aérodynamiques actifs sont en position optimale en termes de pénétration dans l'air. L'aérodynamique active améliore le comportement de freinage sur chaussée humide. En mode Wet les clapets de refroidissement à l'avant se ferment pour éviter des projections d'eau importantes sur les disques de frein.Optimisation du châssis
Équipé d'un système d'hybridation T-Hybrid, avec un système électrique haute tension et un système de batteries, la 911 Turbo S Coupé peut être dotée du système de contrôle dynamique du châssis Porsche à commande électrohydraulique (ehPDCC). Le système réduit les mouvements de roulis de la caisse lors des changements de direction et améliore l'agilité en entrée et en sortie de courbe. Le système fonctionne à l'aide de bielles d'accouplement actives reliées entre elles (montage en croix). En fonction de la situation de conduite, le débit d'huile dans le circuit permet de faire monter la pression exercée par ces bielles d'accouplement. Les stabilisateurs génèrent des forces d'appui et maintiennent l'équilibre de la voiture. La voiture devient ainsi plus prévisible dans son comportement et plus facile à conduire. Le système de réglage actif du châssis PDCC à commande électrohydraulique est disponible avec un système de levage du train avant (en option).Système d'échappement
Un système d'échappement Sport, avec silencieux arrière et embouts de sortie en titane, donne à la 911 Turbo S Coupé une signature sonore en adéquation avec son positionnement. Le son émis par la voiture a été pensé spécialement pour ce modèle. En outre, le système d'échappement permet de réduire le poids. Les mesures d'optimisation du moteur contribuent également à générer une signature sonore plus riche en émotions. Le moteur Boxer de 3,6 litres fonctionne spécifiquement avec un calage asymétrique des temps de distribution. Le moteur génère ainsi des fréquences sonores supplémentaires, ce qui se traduit par une sonorité plus rauque et plus nette.Eléments de design extérieur spécifiques
La Porsche 911 Turbo S Coupé applique des éléments de design spécifiques aux modèles Turbo. La voiture de sport comporte divers éléments de contraste en Turbonite. Il s'agit notamment de l'écusson Porsche et du monogramme « turbo S » à l'arrière. En outre, le fleuron de la gamme se distingue par des inserts décoratifs spécifiques à la Turbo S, disposés sur les lamelles de l'aileron arrière et sur les baguettes d'encadrement des vitres latérales.
La carrosserie du fleuron de la gamme 911 est plus large que celle des versions Carrera. La caisse et les voies sont élargies, des ouvertures sont aménagées en amont des passages de roue à l'arrière. Sur le bouclier arrière redessiné, des sorties d'air accentuent la largeur de la voiture. Les sorties du système d'échappement en titane au design révisé, rappellent le positionnement de la version Turbo S dans la gamme. Un élément décoratif perlé au du bandeau lumineux arrière souligne l'exclusivité du modèle. Des sorties d'échappement ovales en titane avec une structure spéciale sont proposées en option.Eléments de design intérieur spécifiques
L'habitacle se caractérise par des touches de Turbonite sur les panneaux de porte, le volant, le tableau de bord et la console centrale, les surpiqûres décoratives, le chronomètre Sport Chrono et le combiné d'instruments. Les ceintures de sécurité et plusieurs boutons de la console centrale arborent également la teinte caractéristique. Des baguettes décoratives en structure de carbone, entrelacées de fils couleur Néodyme, et un ciel de toit en microfibre perforée noir confèrent un caractère exclusif à l'habitacle.Version Coupé
En version Coupé, la 911 Turbo S est fournie de série en configuration deux places. Sur demande, les sièges arrière peuvent être configurés, sans supplément de prix
. Porsche équipe la 911 Turbo S de phares matriciels à LED (HD Matrix
). Ils sont dotés de fonctions innovantes qui augmentent la sécurité lors de la conduite de nuit. Le pack Sport Chrono, qui comprend l'indicateur de température des pneumatiques, le système de réglage électronique des amortisseurs PASM, configuré spécifiquement pour le modèle, le système de réglage actif du châssis PDCC à commande électrohydraulique et le système d'échappement Sport en titane font partie de la dotation de série. Dans l'habitacle, les sièges Sport Plus adaptatifs à 18 positions de réglage, avec fonction mémoire et lettrage « turbo S » sur les appuie-têtes, sont proposés de série. L'embossage spécifique à la Turbo S sur la sellerie et les panneaux de porte est une réinterprétation des caractéristiques
de conception de la première 911 Turbo 930. Le siège baquet Sport rabattable de la 911 GT3, optimisé en poids, est proposé en option pour la version Coupé.Prix
La Porsche 911 Turbo S Coupé est disponible à partir de 275 400 euros.