Le XPeng G6 affiche une puissance de charge maximale de 451 kW

Le XPeng G6
restylé affiche un style plus épuré
et bénéficie de technologies de pointe
et de fonctionnalités avancées
.
Le G6 est équipé d'une batterie 800V haute tension Lithium-Fer-Phosphate (LFP), sans métaux précieux, permettant une recharge ultra-rapide.
Le XPeng G6 2025 représente une évolution en profondeur : 34 % des composants clés ont été entièrement repensés et 81 améliorations ont été apportées à l'expérience utilisateur (dont 19 concernent l'extérieur et 60 % l'intérieur).
Les livraisons ont débuté à la fin du mois de septembre au sein des 60 concessions du réseau présentes dans toute la France.BATTERIE LFP
Le XPeng G6 restylé inaugure une nouvelle batterie LFP de 68,5 kWh pour la version « Autonomie Standard » et de 80,8 kWh pour les versions « Autonomie Étendue » et « Performance ». Cette batterie réduit significativement l'utilisation de matériaux coûteux et moins durables comme le cobalt, le manganèse et le nickel, tout en préservant la performance.
La batterie haute tension du G6 affiche une puissance de charge de 451 kW.
Elle peut se recharger de 10 à 80 % en 12 minutes sur des bornes ultra rapides délivrant ce niveau de puissance élevée.
La batterie de 80,8 kWh offre jusqu'à 525 km d'autonomie WLTP.SECURITE
Le G6 est doté d'une batterie ultra résistante, protégée par une structure 4-3-4 et un blindage balistique, capable de résister à des conditions extrêmes : 1 000°C et 80 tonnes de pression latérale. DURABILITE
La durée de vie de la batterie est augmentée de 30 % par rapport à la batterie précédente.DESIGN
Les principales évolutions relatives au design extérieur concernent un bandeau LED « Starlight Wing » de 1942 mm de largeur avec clignotants intégrés, un nouveau spoiler arrière, le logo « X » d'XPeng mat gris sur le capot, des contours de roues peints et des feux arrière effilés.INTERIEUR
Le G6 2025 profite d'un intérieur repensé, transformant 60 % de l'habitacle avec de nouveaux matériaux:
• Volant capacitif
• Tableau de bord façon bois
• Ciel de toit en suédine
• Cuir Nappa
• Design des contreportes
• Plateaux de chargement par induction
• Matériaux améliorés sur les montants A et B (suédine)
• Rétroviseur intérieur numérique 9 pouces
• Buses de ventilation manuellesESPACE
Le G6 propose un espace à la tête et aux jambes optimal.CONFORT
Le G6 propose un toit panoramique, des sièges chauffants, ventilés et massants à lavant et des sièges chauffants et inclinables à l'arrière.COFFRE
Le coffre offre une capacité de chargement de 571 litres (jusqu'à 1374 L avec sièges rabattus).
L'accoudoir central peut contenir jusqu'à 5 bouteilles.FONCTIONNALITES SUPPLEMENTAIRES
• XPeng Heat Boost : chauffage rapide en hiver sans surconsommation
• Pompe à chaleur haut rendement, chauffant l'habitacle et la batterie de moins 20°C à plus 40°C en 4 minutesTECHNOLOGIE
Animé par la puce Snapdragon 8295 de Qualcomm, le G6 offre une interface fluide caractérisée paar des réponses plus rapides des applications, une reconnaissance vocale avancée et des transitions d'interface ultra-fluides.
On retrouve sur la planche de bord deux écrans : un écran central de 15,6 pouces UHD et un combiné d'instrumentation de 10,25 pouces dédié au conducteur.CONDUITE
Le G6 a été optimisé à travers plus de 20 000 sessions de calibration :
• Châssis et suspension
• Stationnement à distance via nouvelle clé physique UWB
• Carte NFC pour ouverture sans clé
• Poignées de portes escamotables et capacitives
• Direction
• Gestion batterie
• Motorisation
• NVH (bruit, vibration, rigidité)TARIFS
Le XPeng G6 est disponible dans les versions suivantes :
• « Autonomie Étendue » (propulsion) : 46 990 euros
• « Performance » (transmission intégrale) : 50 990 euros
Une version d'entrée de gamme « Autonomie Standard » sera disponible début 2026.PARTICULARITE
XPeng développe en interne les systèmes d'aide à la conduite
(ADAS), le système d'exploitation embarqué et les principaux composants, comme la chaîne de traction et l'architecture électrique/électronique (EEA).