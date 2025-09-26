Le SUV compact électrique Eclipse Cross réinterprète la face avant « Dynamic Shield » de Mitsubishi

Reposant sur la plateforme du Renault Scenic
, le SUV
compact électrique du segment C Eclipse Cross
affiche le langage stylistique de Mitsubishi
.
L'Eclipse Cross réinterprète la face avant « Dynamic Shield » de Mitsubishi, avec une calandre avec finition tridimensionnelle façon nid d'abeilles, et intègre la signature visuelle arrière « Wide Hexagon ». Les éclairages de forme horizontale ajoutent une touche de stabilité supplémentaire au design.
A l'intérieur, l'éclairage d'ambiance à LED et le toit vitré opacifiant rehaussent la personnalité du SUV Mitsubishi.
Le SUV compact électrique du segment C Mitsubishi offre le choix entre deux niveaux de puissance pour son moteur synchrone à aimant permanent, deux batteries et diverses possibilités de charge. Il revendique une autonomie WLTP pouvant aller au-delà de 600 km avec une seule charge avec une batterie de 87 kWh.
Le SUV compact électrique Eclipse Cross propose une vaste gamme de systèmes d'aide à la conduite
(ADAS) intégrant les dernières technologies de capteur. Le système semi-autonome MI-Pilot réduit les contraintes liées à la conduite longue distance, tandis que le freinage automatique d'urgence arrière détecte les risques de collision lors des manœuvres effectuées à vitesse réduite.
L'Eclipse Cross est doté de Google intégré, qui permet d'utiliser des services tels que Google Maps, Google Play et Google Assistant.
La lecture de musique et de podcasts est simple avec Android Auto
et Apple CarPlay.
L'Eclipse Cross bénéficie de la garantie constructeur cinq ans de Mitsubishi, à laquelle s'ajoutent trois années supplémentaires d'extension de garantie sous conditions. Les clients peuvent ainsi bénéficier d'une couverture atteignant jusqu'à huit ans ou 160 000 km, selon la première échéance.
L'Eclipse Cross entrera en production au quatrième trimestre 2025 dans l'usine Renault
de Douai.
Les premières livraisons du SUV compact électrique Mitsubishi
interviendront à partir de février 2026.
Le SUV compact électrique Mitsubishi Eclipse Cross
affiche un tarif à partir de 44 990 euros.DESIGN EXTERIEUR
Le design de l'Eclipse Cross électrique incarne la nouvelle orientation stylistique de Mitsubishi et adopte le concept « Dynamic Shield » de la marque avec une esthétique tridimensionnelle.
Le SUV compact électrique réinterprète la face avant « Dynamic Shield » de Mitsubishi. Le design se caractérise par des formes hexagonales tridimensionnelles. L'arrière sculpté, qui adopte le traitement hexagonal des surfaces, hérite de l'ADN de la marque japonaise. Les dimensions du véhicule (4 470 mm de long, 1 860 mm de large et 1 570 mm de haut) lui confèrent une allure assurée.
La face avant « Dynamic Shield » avec finition chrome satiné dote l'Eclipse Cross d'une personnalité élégante. Divers éléments stylistiques procurent l'impression d'une coque protectrice, notamment les projecteurs full LED distinctifs (option).
Vu de profil, l'Eclipse Cross affiche des proportions mettant en avant son agilité. La ligne en forme de « J » qui s'étire à la base des vitres de l'avant jusqu'à l'arrière du SUV exprime visuellement le caractère dynamique. Les poignées de porte affleurantes soulignent l'aspect high-tech du véhicule.
La forme hexagonale de l'arrière et les feux à LED positionnés horizontalement mettent en avant l'assise du SUV électrique japonais.
Selon les différentes finitions proposées (Inform, Invite, Intense et Instyle), divers éléments de design extérieurs en finition noire brillante, chrome satiné ou gris acier rehaussent la personnalité du véhicule, depuis la calandre jusqu'à la plaque de protection, en passant par les barres de toit et les moulures latérales.
La palette des coloris extérieurs comprend les teintes Volcanic Grey, Crystal White, Sapphire Blue, Sunrise Red et Onyx Black.
Les finitions Intense et Instyle sont disponibles en version bi-ton, associant l'une des teintes extérieures à un toit Onyx Black.DESIGN INTERIEUR
Associant divers matériaux, l'habitacle est baigné d'une lumière naturelle modulable grâce au toit vitré opacifiant. Le toit intègre une technologie permettant de régler l'opacité par un simple appui sur un bouton.
À la tombée de la nuit, l'éclairage d'ambiance crée une atmosphère moderne grâce aux diverses LED à commande indépendante pour un allumage progressif. Le système offre le choix entre 48 coloris différents, dont la sélection peut dépendre du mode de conduite, pour une ambiance intérieure totalement personnalisable.VOLUME DE COFFRE
Lorsque la banquette arrière est avancée au maximum, l'aire de chargement offre un volume de 478 litres. Lorsqu'elle est rabattue, le volume peut atteindre 1 455 litres.MOTORISATION
Au cœur de l'Eclipse Cross se trouve une motorisation électrique reposant sur la plateforme CMF-EV de Renault.
La motorisation sera proposée avec deux batteries de traction différentes.
La batterie de l'Eclipse Cross est reliée à un moteur synchrone à excitation externe (EESM) et à une transmission à rapport unique propulsant le véhicule tout en souplesse. La version « grande capacité » de l'Eclipse Cross développe une puissance de 160 kW pour un couple de 300 Nm.
La configuration de la motorisation électrique permet d'atteindre une vitesse maximale de 170 km/h et d'abattre le 0 à 100 km/h en 8,4 secondes. BATTERIES
La version de batterie de grande capacité sera disponible dès le lancement, suivie d'une version de moindre capacité en 2026.
La première, d'une capacité de 87 kWh, offre une autonomie nettement supérieure s'établissant à plus 600 km.
L'Eclipse Cross est équipé d'un système de gestion thermique refroidi par eau, qui optimise le fonctionnement de la batterie, lui garantissant ainsi performances
, durabilité et sécurité. À cet équipement s'ajoutent sur toutes les versions une pompe à chaleur et un système de chauffage CTP, lesquels chauffent et refroidissent l'habitacle, sans solliciter la batterie de traction de manière excessive.RECUPERATION D'ENERGIE
En conduite, le freinage à récupération d'énergie contribue à maximiser l'autonomie du véhicule. Il transforme en énergie électrique l'énergie cinétique perdue habituellement sous forme de chaleur dans un système de freinage à friction classique, puis il la stocke dans la batterie. Le freinage à récupération d'énergie peut être modulé sur quatre niveaux(B0 à B3) que le conducteur peut sélectionner à l'aide de palettes situées derrière le volant.COMPORTEMENT ROUTIER
Grâce aux dimensions du groupe propulseur et au centre de gravité abaissé, le SUV compact électrique bénéficie d'une stabilité élevée et de performances rehaussées en virage, tandis que sa direction et sa suspension garantissent une excellente manœuvrabilité.RECHARGE
La batterie de l'Eclipse Cross peut être rechargée en mode 2 sur une prise secteur, ou en mode 3 grâce à un chargeur AC dédié avec une prise type 2, avec une puissance maximale de 22 kW. Lors des longs périples sur route, la prise CCS permet de recharger sur les bornes publiques de recharge rapide DC avec une puissance maximale de 150 kW.SYSTEME MULTI-SENSE
L'Eclipse Cross offre la possibilité d'ajuster précisément la dynamique de conduite via le système Multi-Sense.
Le système SDA permet de choisir entre quatre modes différents, à savoir le mode Perso pour personnaliser totalement la configuration du véhicule, le mode Eco pour maximiser le rendement et obtenir une réduction de la consommation
d'énergie pouvant atteindre 10 %, le mode Confort pour bénéficier d'une conduite équilibrée et le mode Sport pour rehausser l'agilité et la réactivité.ÉQUIPEMENTS NUMERIQUES ET CONNECTIVITE
L'Eclipse Cross se distingue par une connectivité de tout premier ordre, reliant automobile
et électronique, en s'intégrant au quotidien de ses utilisateurs.
Dans l'habitacle, l'écran 12,3 pouces du système d'info-divertissement constitue l'interface de l'équipement numérique du véhicule. L'écran 3:4 au format portrait d'une résolution de 960 x 1 280 fournit des informations de manière claire et instantanée, tandis que la barre de navigation permet d'accéder aux différentes données et fonctions.
L'écran central est complété par des compteurs numériques avec écran de 12,3 pouces, affichant les informations les plus importantes, minimisant le risque de distraction du conducteur en l'aidant à ne pas quitter la route des yeux.
Grâce à Google intégré, les applications et services de Google sont accessibles instantanément, notamment Google Maps, qui facilite la navigation avec ses ePOI, ses cartes actualisées et ses informations trafic en temps réel, Google Play, qui propose plus de 100 applications de jeux, musique, streaming vidéo, etc. pouvant être utilisées à bord, et Google Assistant, qui utilise un système de reconnaissance vocale en langage naturel pour commander le système de navigation, la diffusion multimédia, ainsi que diverses fonctions du véhicule.
L'utilisation de ces fonctionnalités nécessite de se connecter à un compte Google. Le véhicule est ajouté à la liste des appareils du compte de l'utilisateur, si bien que les informations personnelles et historiques de ce dernier sont synchronisées.
Les fonctions Apple CarPlay et Android Auto sont disponibles sans fil pour accéder au contenu numérique du téléphone, permettant d'utiliser toutes les applications, ainsi que Siri et la commande vocale de Google. Il est possible de recharger divers appareils à bord du véhicule électrique
(sous condition de compatibilité avec la technologie Qi ou MagsSafe), soit sans fil avec une puissance maximum de 15 W, soit en les branchant sur l'une des deux prises USB-C de l'habitacle situées au niveau de l'accoudoir avant.
Le Pack Conduite Connectée enrichit le système semi-autonome Mi?Pilot de données cartographiques en temps réel tenant compte du contexte routier et de la limitation de vitesse.MISES A JOUR
L'expérience numérique offerte à bord de l'Eclipse Cross continue de progresser au fil du temps grâce aux mises à jour à distance envoyées directement au véhicule. Les améliorations logicielles intègrent des correctifs nécessitant habituellement de se rendre en concession. Elles peuvent être installés par le conducteur en acceptant simplement la mise à jour s'affichant sur l'écran multimédia, puis en suivant les instructions fournies. Gratuites et bien plus simples qu'une visite
en concession, ces mises à jour constituent un excellent moyen de faire évoluer le SUV compact électrique et de le doter des dernières fonctionnalités.SECURITE
L'Eclipse Cross bénéficie des dernières avancées en matière de sécurité passive, d'un ensemble complet de systèmes d'aide à la conduite, et d'un dispositif de pointe pour la protection de sa batterie de traction.
La sécurité de l'Eclipse Cross repose sur sa structure, laquelle fait appel à des matériaux à haute absorption d'énergie afin d'éviter toute déformation majeure en cas de collision avant ou arrière à une vitesse maximale de 65 km/h ou de collision latérale à une vitesse de 50 km/h. La caisse nue est fabriquée à partir d'un mélange d'aciers emboutis à froid et de matériaux emboutis à chaud afin d'obtenir un parfait équilibre entre rigidité et déformation. S'agissant d'un véhicule électrique, la batterie de traction joue un rôle sur le plan de la sécurité, c'est pourquoi son carter est conçu pour protéger les modules et renforcer la rigidité globale de l'Eclipse Cross.
L'habitacle intègre diverses technologies visant à protéger ses occupants en cas d'accident, parmi lesquelles sept airbags, dont deux frontaux (conducteur et passager), deux rideaux (gauche et droit), deux latéraux (gauche et droit) et un central. Il est également doté de trois systèmes d'ancrage Isofix (deux à l'arrière et un au niveau du siège passager avant).
Dans un souci de protection des usagers de la route les plus vulnérables, l'Eclipse Cross émet un son de 56 à 75 dB afin de signaler sa présence aux piétons, cyclistes, etc. Le système s'active automatiquement lorsque le moteur démarre, déclenche le son à une vitesse comprise entre 1 et 30 km/h, puis passe en mode veille à partir de 25 km/h environ, avant de se réactiver lorsque la vitesse repasse en deçà de cette valeur. Il est par possible de choisir un son neutre ou expressif.
L'Eclipse Cross est conçu pour minimiser les risques d'accident grâce à un équipement de sécurité comprenant jusqu'à 20 systèmes d'aide à la conduite, qui surveillent la zone située autour du véhicule. Pour ce faire, ces systèmes font appel à un ensemble de capteurs, dont 12 à ultrasons, quatre caméras et un capteur radar orienté vers l'avant afin d'obtenir une vue à 360° de ce qui se passe à proximité.
Parmi les autres équipements de sécurité figurent la commutation automatique feux de route/feux de croisement, le freinage multicollision, l'alerte de distance de sécurité, l'aide au maintien dans la voie avec fonction d'urgence, le système de surveillance d'angle mort, l'alerte de trafic en marche arrière et le freinage automatique d'urgence arrière.
À ces systèmes s'ajoute la fonction eCall, qui permet, dans les situations d'urgence, de passer un appel sur simple pression d'un bouton.
Dans les cas où un accident ne peut être évité, il est crucial que la batterie de traction haute tension puisse être contrôlée en toute sécurité. L'Eclipse Cross est doté de systèmes de sécurité visant à protéger les personnes intervenant en premier sur le véhicule. Lorsque le calculateur embarqué détecte le déploiement d'un airbag, un coupe
-circuit pyrotechnique déconnecte automatiquement la batterie de traction afin d'écarter tout danger. Cela supprime le besoin d'un sectionneur de batterie manuel. Les équipes d'incendie peuvent ainsi intervenir librement, avec un accès total au véhicule, si elles doivent éteindre un départ de feu. L'accès pompiers permet de raccorder un jet d'eau dont la pression rompt le disque supérieur et inonde la batterie haute tension.AIDES A LA CONDUITE
Le système Mi-Pilot (Mitsubishi Intelligent - Pilot) a pour fonction de réduire au maximum la sensation de fatigue. Associant le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec fonction Stop & Go et l'assistance au centrage dans la voie (LCA), il adapte la vitesse au contexte routier de manière proactive, maintient le véhicule au centre de sa voie, et peut immobiliser totalement le véhicule.
Le système Mi-Pilot reçoit des informations des caméras et du radar, et contrôle la direction assistée et le freinage afin de réduire les contraintes liées à la conduite longue distance sur autoroute ou avec arrêts et redémarrages fréquents. La technologie propose trois réglages utilisateur permettant de sélectionner le niveau de contrôle de la vitesse du véhicule (Manuel, Automatique, Vitesse légale). Le conducteur peut reprendre le contrôle total à tout moment.FONCTION « MY SAFETY PERSO »
La fonction « My Safety Perso » permet de commander l'activation des systèmes ADAS. En appuyant deux fois sur le commutateur My Safety, le conducteur peut sélectionner son profil « My Safety Perso » afin de désactiver les systèmes ADAS ou de les maintenir activés. Le conducteur peut personnaliser les systèmes ADAS activés sur la page de configuration du système SDA (« My Safety Perso »). Il peut aussi réactiver tous les systèmes ADAS à tout moment, en appuyant de nouveau sur le commutateur My Safety. GARANTIE
Comme tous les modèles Mitsubishi vendus en Europe, l'Eclipse Cross bénéficie d'une garantie constructeur de 5 ans ou 100 000 km avec 3 ans supplémentaires d'extension de garantie sous conditions d'entretien dans le réseau Mitsubishi, soit jusqu'à 8 ans ou 160 000 km au total.
La batterie de traction est couverte par une garantie de 8 ans ou 160 000 km.PRIX
Le SUV compact électrique Mitsubishi Eclipse Cross affiche un tarif à partir de 44 990 euros, avec la finition Invite plus, une finition d»entrée de gamme très bien dotée de série.
L'Eclipse Cross bénéficie des avantages liés au bonus et au super bonus.Les prix du Mitsubishi Eclipse Cross:
Invite plus: 44 990 €
Invite plus Pack Intense: 46 990 €
Invite plus Pack Instyle: 52 990 € Les principaux équipements de série:INVITE plus
• Aide au maintien dans la voie (LKA) avec fonction d'urgence (ELKA)
• Alerte de circulation transversale arrière (RCTA)
• Projecteurs et feux de jour à LED
• Jantes alliage Bi-ton 19 pouces
• Accoudoirs centraux avant et arrière
• Volant chauffant
• Smartphone-link Display Audio 5. 0 (SDA) : Système multimédia connecté avec écran tactile 9 pouces, compatible Android Auto et Apple CarPlay
• Prises d'alimentation USB-C (x2
) aux places à l'arrière
• Système de navigation Google avec planification d'itinéraireINVITE plus Pack Intense
(en plus de INVITE plus)
• Commutation automatique entre feux de route et feux de croisement (AHB)
• Hayon motorisé avec accès mains-libres
• Mitsubishi Multi-Sense : Système de gestion des modes de conduite, de personnalisation de l'affichage et de l'éclairage d'ambiance
• Projecteurs LED adaptatifs (ALH) (avec réglage automatique de la portée)
• Smartphone-link Display Audio 5.0 (SDA) : Système multimédia connecté avec écran tactile 12,3 pouces, compatible Android Auto et Apple CarPlay
• Rétroviseur intérieur electrochromatique
• Sellerie TEP et Tissu
• Système de récupération d'énergie au freinage (avec palettes au volant)INVITE plus Pack Instyle
(en plus de INVITE plus Pack Intense)
• Caméras 360° avec fonction « Easy Park Assist »
• Freinage automatique d'urgence en marche arrière (RAEB)
• MI-Pilot : assistant de conduite avec contrôle longitudinal et latéral du véhicule
• Jantes alliage Bi-ton 20 pouces
• Toit vitré panoramique opacifiant
• Sellerie TEP
• Siège conducteur/passager avant réglables électriquement (6 voies)
• Siège conducteur avec fonction de mémorisation des réglages
• Système audio Harman Kardon avec radio AM/FM, ports USBC et 9 haut-parleurs