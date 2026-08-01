Le Mercedes-Benz GLB hybride peut rouler uniquement électriquement

Conçu avec un espace pouvant accueillir jusqu'à sept personnes, le Mercedes-Benz GLB allie un design tout-terrain frappant à une véritable fonctionnalité.



L'intérieur, radicalement repensé, repose sur un écran Superscreen.



Disponible en 5 ou 7 places (en option), le SUV Mercedes-Benz GLB revendique un design tout-terrain frappant.



Le GLB est disponible en version hybride MHEV 48 V (GLB 200 et GLB 220) et en version électrique.



Les deux modèles hybrides reçoivent un bloc électrique de 20 ch et une batterie lithium-ion de 1,3 kWh.



Le lancement du GLB 200 et du GLB 220 interviendra au cours de l'été 2026.



Proportions puissantes



Des proportions puissantes de SUV, avec un avant droit et un pare-brise droit, ainsi que de courts porte-à-faux, caractérisent la vue latérale. Le revêtement des passages de roues et la protection visuelle de la base des pare-chocs avant et arrière accentuent le caractère tout-terrain. Des roues affleurantes, ainsi que des accotements musclés, donnent au GLB une apparence puissante. L'une des caractéristiques visuelles distinctives du GLB hybride est sa calandre classique avec un motif Mercedes-Benz chromé, entouré d'un filet lumineux LED de série.



Design



Le design clair, ainsi que les lignes réduites contribuent à une apparence sportive et moderne. Les épaules musclées du véhicule, avec leur jeu de lumière et d'ombre, accentuent le caractère athlétique, tandis que des éléments chromés de haute qualité soulignent l'exclusivité du GLB.



Les phares LED, reliés par une bande lumineuse, offrent une apparence émotionnelle de jour comme de nuit, ainsi qu'un éclairage optimisé de la route. Les phares haute performance à LED de série présentent l'étoile comme élément de design chromé. Avec les phares LED Multibeam en option, les feux de jour sont conçus en forme d'étoile Mercedes-Benz.



Les feux arrière à design étoilé sont reliés par une bande lumineuse entièrement éclairée en combinaison avec les projecteurs Multibeam LED. La bande lumineuse peut être animée avec des scénarios d'accueil et départ. La plaque d'immatriculation est intégrée au pare-chocs arrière.



Le GLB peut être personnalisé avec les lignes d'équipement Progressive Line, AMG Line et AMG Line Plus ainsi que le Pack Sport Black.



Dimensions



Le GLB est long de 4 732 millimètres, large de 1 861 et haut de 1 687 millimètres.



Espace



Le GLB est disponible soit en cinq places, soit en sept places (en option).



La version sept places offre deux sièges supplémentaires au troisième rang, avec une rangée de sièges réglable longitudinalement au deuxième rang.



Les deux sièges individuels supplémentaires de la troisième rangée optionnelle peuvent accueillir des personnes atteignant jusqu'à 1,68 mètre de haut. La profondeur de réglage plus longue de 23 millimètres de la fonction Easy Entry et les découpes agrandies des portes arrière rendent plus facile l'installation dans la troisième rangée de sièges que sur le modèle précédent.



L'empattement a augmenté de 60 millimètres pour atteindre 2 889 millimètres. Cela profite aux passagers arrière : l'espace accru pour les jambes dans la deuxième rangée, jusqu'à 68 mm, rend le déplacement plus confortable.



Volume de coffre



Le coffre arrière a une capacité allant jusqu'à 540/480 litres (cinq sièges sur sept places).



L'ouverture du coffre est généreusement dimensionnée pour un chargement pratique.



Les sièges arrière sont divisés en 40/20/40 et les dossiers peuvent être rabattus individuellement.



Pour augmenter le compartiment à bagages, les sièges optionnels de la troisième rangée peuvent être abaissés dans le plancher de chargement.



Banquette arrière coulissante



Une banquette arrière coulissante ajustable longitudinalement est disponible en option sur le GLB cinq places, tandis qu'il est de série sur le GLB sept places. Grâce à cette caractéristique, la deuxième rangée peut être déplacée de 140 millimètres de long, et les dossiers peuvent être inclinés en plusieurs étapes. Cela permet soit de maximiser le confort des passagers, soit d'augmenter l'espace du coffre en plusieurs étapes jusqu'à 140 litres.



Transmission intégrale



Les modèles GLB 200 4Matic et GLB 220 4Matic sont équipés d'une transmission de intégrale.



Version 4Matic



Lorsque la traction est nécessaire, le moteur électrique de l'essieu avant s'active. Les modèles 4Matic proposent le Mode Terrain. Ce programme de conduite pour les champs et les routes de gravier ajuste les caractéristiques de la transmission, de la direction et des freins pour soutenir le conducteur. La fonction « Capot Transparent » offre une vue virtuelle sous l'ensemble du véhicule électrique, facilitant la manœuvre sur des terrains accidentés. La capacité de remorquage atteint deux tonnes sur les modèles à transmission intégrale 4Matic (GLB 200 4Matic et GLB 220 4Matic). Cela rend le modèle GLB adapté pour tracter des caravanes. Grâce à une charge élevée de barre d'attelage de 100 kilogrammes, les vélos électriques peuvent également être emportés.



Sécurité



Le GLB dispose d'une gamme complète de systèmes d'assistance à la conduite, sous le nom MB.Drive, incluant le contrôle de distance Distronic de série en Europe. Le matériel comprend huit caméras, cinq capteurs radar, 12 capteurs ultrasoniques et un ordinateur haute performance refroidi par eau, avec des réserves d'énergie suffisantes pour des fonctions futures et des mises à jour régulières en direct « Over The Air ».



Sécurité passive



Les systèmes d'assistance à la conduite peuvent prévenir de nombreux accidents. Cependant, en cas d'accident, les zones de déformation, la cellule de sécurité stable et les systèmes de contention sont conçus pour minimiser le risque de blessures graves. Les groupes ciblés vulnérables bénéficient d'une protection particulière. La biomécanique des occupants plus âgés prise en compte avec des valeurs limites particulières.



La carrosserie offre une protection renforcée en cas d'impact latéral. Une structure compacte en nid d'abeilles est intégrée dans les jupes latérales pour mieux absorber l'énergie.



Le GLB est équipé d'un airbag central de série. En cas de choc latéral violent, il est déployé entre le conducteur et le passager avant.



Les dispositifs de sécurité complets à l'arrière incluent des appuie-têtes et des ceintures de sécurité réglables avec tendeurs de ceinture et limiteurs de force sur tous les sièges extérieurs. Jusqu'à quatre sièges enfants peuvent être installés à l'arrière, deux modèles iSize à la deuxième rangée et deux sièges Isofix à la troisième rangée. Des airbags latéraux avant et des airbags de fenêtre de chaque côté sont installés. Ils se déploient comme un rideau, couvrant une grande zone des montants A aux montants D sur les fenêtres latérales avant et arrière. Des airbags latéraux pour la rangée arrière sont disponibles en option, pour la protection des passagers en cas d'impact latéral.



Le système de sécurité anticipée Pre-Safe (en option) peut réagir aux dangers avant qu'un accident ne survienne. Les fonctions incluent la fermeture des vitres et la pré-tension des ceintures de sécurité avec des tendeurs de ceinture réversibles dans certaines situations critiques de conduite avant une collision imminente, ou la mise en position plus verticale du siège passager avant si le siège est équipé d'une fonction mémoire.



Propulsion hybride



Le GLB hybride est proposé avec trois niveaux de puissance. Le système hybride Mercedes repose sur la technologie 48 volts et un moteur électrique intégré à la transmission. Le moteur à combustion ultramoderne est disponible en trois niveaux de puissance. Les modèles hybrides GLB peuvent rouler uniquement électriquement et récupérer de l'énergie dans certaines conditions.



La conception du moteur et de la transmission est très compacte grâce à l'espacement des cylindres et à la disposition côte à côte du moteur électrique. Le moteur électrique, l'onduleur et la transmission forment une unité hautement intégrée. Une batterie de 48 volts avec technologie lithium-ion offre une teneur énergétique allant jusqu'à 1,3 kWh. Les cellules de batterie et le convertisseur DC/DC sont intégrés dans le « flatpack ».



Le moteur électrique assure un soutien intelligent sur toute la plage de vitesses. Il améliore l'accélération à bas régime.



À vitesse urbaine et lorsque moins de 20 kW sont nécessaires, les modèles hybrides peuvent rouler uniquement avec de l'électricité.



Le roulage électrique, ou « sailing » c'est-à-dire un roulement efficace avec une transmission découplée, est possible jusqu'à une vitesse d'environ 100 km/h.



Une caractéristique particulière du moteur est sa capacité à récupérer dans les huit vitesses, récupérant jusqu'à 25 kW d'énergie.



Comme le couple du moteur à combustion et du moteur électrique s'additionnent, le couple maximal est disponible sur une large plage de vitesses.



Le moteur à combustion peut être démarré entièrement par le moteur électrique, éliminant ainsi le besoin d'un démarreur à pignon conventionnel. La fonction startstop et le passage entre les deux moteurs sont presque imperceptibles pour le conducteur.



Le moteur électrique, y compris l'onduleur, est intégré dans une nouvelle boîte de vitesses à double embrayage à huit rapports très compacte (8F-eDCT). Ce développement est appelé « eDCT » car le moteur électrique est intégré à la transmission, et le contrôle du système mécanique est électrohydraulique. Un moteur électrique dessert les deux lignes du double embrayage. La transmission et la déconnexion de la puissance sont réalisées via deux embrayages entraînants et un embrayage de déconnexion. La grande diversité des huit rapports de vitesse profite à l'efficacité, car elle permet d'optimiser les points de fonctionnement du moteur.



Le moteur à combustion, développé par Mercedes-Benz, est un quatre cylindres essence avec une cylindrée de 1,5 litre. Le moteur, désigné M 252, appartient à la famille des moteurs modulaires (FAME) et convient à une variété de véhicules.



Les caractéristiques courantes des moteurs FAME incluent un carter tout aluminium avec technologie Nanoslide et une culasse avec un collecteur d'échappement partiellement intégré. Ils sont également équipés d'un turbocompresseur avec une turbine segmentée et d'une connexion à défilement commutable.



Parmi les autres points forts, on trouve le court trajet de l'air de suralimentation et le système d'échappement monté près du moteur. Sa conception en boîte unique est préparée pour les futures normes d'émissions. Le concept de compresseur de réfrigérant électrique avec technologie 48 volts, réduit la friction et permet de climatiser le véhicule à l'arrêt et lors de la conduite électrique.



Pour des raisons d'efficacité, le moteur essence utilise un procédé de combustion basé sur le cycle de Miller. La fermeture relativement précoce des soupapes d'admission réduit les pertes d'accélération et permet un taux de compression élevé de 12:1. Cette conception permet de maintenir une efficacité élevée et une faible consommation de carburant, surtout en charge partielle, ce qui est très courant dans la conduite quotidienne.



Cela réduit également les émissions de NOx.



La nouvelle unité moteur-transmission a des dimensions compactes et est installée transversalement entre les jointures de direction. Un autre avantage est le comportement de NVH (bruit, vibrations, souplesse). Conceptuellement, le M 252 a un avantage car Mercedes-Benz utilise quatre cylindres au lieu de trois. Le moteur dispose d'un vaste ensemble NVH composé de mousses et de caches pour réduire le niveau sonore. À cela s'ajoute le concept de double cloison, connu des classes supérieures de véhicules. L'isolation de la cloison a été prolongée sur les côtés du montant A et le plancher.



Performances



Le GLB 200 (1 840 kg) atteint une vitesse de pointe de 208 km/h sur circuit avec un zéro à 100 km/h réalisé en 8,7 secondes.



Le GLB 220 (1 840 kg) atteint une vitesse de pointe de 217 km/h sur circuit avec un zéro à 100 km/h réalisé en 7,9 secondes..



Consommations



Le GLB 200 affiche une consommation de 5,8 - 6,4 litres aux 100 km et des émissions de CO2 de 131 - 146 g/km.



Le GLB 220 affiche une consommation de 5,8 - 6,5 litres aux 100 km et des émissions de CO2 de 133 - 149 g/km.



Suspension dynamique



La suspension avec amortissement adaptatif, de série combinée à des jantes de 20 pouces, permet une expérience de conduite confortable ou alternativement sportive. Les conducteurs peuvent utiliser les programmes de conduite Dynamic Select pour modifier les caractéristiques d'amortissement du véhicule. Ils peuvent choisir entre le mode Confort avec des caractéristiques d'amortissement plus confortables ou le mode Sport pour un réglage sportif et ferme.



Quatre emplacements pour sièges enfants



Le GLB sept places permet d'installer un total de quatre sièges enfants dans les rangées deux et trois, plus un siège passager avant.



Toit panoramique



Le toit panoramique standard crée une sensation spacieuse et ouverte. En quelques millisecondes, la surface vitrée du toit panoramique Sky Control (en option) peut être alternée entre transparente pour une vue dégagée vers le haut et opaque (laiteuse) pour plus d'intimité. La transparence du verre peut être modifiée segment par segment en 10 à 20 millisecondes. Les passagers peuvent choisir entre transparent pour une vue dégagée vers le haut et opaque (laiteux) pour plus d'intimité. Le réglage opaque protège contre les regards indiscrets venus de l'extérieur, et offre une meilleure protection contre l'éblouissement en plein soleil. Il est utilisé via un menu correspondant dans les paramètres du véhicule sur l'écran central, où un symbole de toit avec les segments est affiché. Il existe trois réglages prédéfinis – « clair », « opaque » et « motif ». Le GLB propose une expérience visuelle unique la nuit, lorsque les 158 étoiles du toit sont illuminées. La lumière est alimentée via des modules LED. Le ciel étoilé est presque invisible pendant la journée. Dans le noir, le toit en verre illuminé surprend par une expérience visuelle unique pour les passagers arrière.



Superscreen



Le design intérieur met l'accent sur quelques éléments de haute technologie, comme le MBUX Superscreen apparent flottant (optionnel). Derrière sa grande surface vitrée se trouvent un écran de 26 centimètres (10,25 pouces) pour le conducteur, un écran central de 35,6 centimètres (14 pouces) et un écran de 35,6 centimètres (14 pouces) pour le passager avant.



Console centrale flottante



Une autre caractéristique est la console centrale flottante, sportive et haute avec un compartiment de rangement supplémentaire.



Volant



Le volant est conçu de façon ergonomique et intuitive à utiliser. En réponse à de nombreuses demandes, Mercedes-Benz a réintroduit un interrupteur à bascule pour le limiteur et le Distronic, ainsi qu'un rouleau pour le contrôle du volume.



Système d'exploitation Mercedes-Benz (MB.OS)



Le GLB fonctionne entièrement avec le système d'exploitation Mercedes-Benz (MB.OS). Le système amélioré par IA permet d'équiper chaque véhicule de superordinateurs connectés au Mercedes-Benz Intelligent Cloud. Cela permet des mises à jour régulières Over the air pour les fonctions les plus importantes du véhicule, y compris les systèmes d'assistance à la conduite. Cela permet au GLB de rester à jour et attractif pendant de nombreuses années.



MBUX



La quatrième génération du MBUX ouvre un monde d'expériences personnalisées et d'interactions intuitives entre humain et véhicule. Le système d'info divertissement embarqué de quatrième génération MBUX intègre l'intelligence artificielle (IA) de Microsoft et Google. Cela combine plusieurs agents IA dans un seul système.



Assistant Virtuel MBUX



Avec l'IA générative, l'assistant virtuel MBUX révolutionne la relation entre le véhicule et le conducteur. Il permet des dialogues complexes et à plusieurs tours que l'on pourrait avoir avec un ami et possède une mémoire à court terme. Basé sur ChatGPT4o et les recherches avec Microsoft Bing, il unit la connaissance collective d'Internet. Grâce à Google Gemini, l'assistant virtuel maîtrise les questions liées à la navigation. Il peut accéder aux informations de la plateforme Google Maps pour fournir aux utilisateurs des réponses détaillées et personnalisées à des questions sur la navigation et les points d'intérêt.



Navigation basée sur Google Maps



L'expérience de navigation est basée sur Google Maps. La solution de navigation Google intègre l'Automotive Agent IA de Google Cloud pour les services de conversation embarqués avec Google Maps. Mercedes-Benz Navigation avec Intelligence Électrique planifie l'itinéraire le plus rapide et le plus pratique, y compris les arrêts de recharge, selon de nombreux facteurs. La communication visuelle de la navigation MBUX Surround Navigation intègre la vue d'assistance à la conduite avec une représentation 3D des environs et des indications de route en temps réel sur l'écran du conducteur.



Confort



Les portes s'étendent au-dessus des seuils. Cela augmente le confort d'entrée et permet de garder les seuils de porte sans saleté.



Le confort d'assise dans la deuxième rangée a été amélioré. Les passagers s'assoient plus confortablement car l'angle d'assise a été amélioré de 9 degrés, offrant une plus grande surface de contact pour les cuisses sur le siège. De plus, Mercedes-Benz a amélioré la mousse des sièges et optimisé le contour pour le soutien latéral.



Keyless-Go



Le GLB est disponible avec la fonction optionnelle Keyless-Go. Le véhicule se verrouille ou se déverrouille automatiquement lorsque l'utilisateur avec la clé du véhicule s'approche ou s'éloigne. Le Keyless-Go est disponible en option avec un accès mains libres, permettant l'ouverture et la fermeture automatiques du coffre via un mouvement de coup de pied sous le pare-chocs arrière.



Système d'essuie-glace Vision Control



Le GLB est équipé de série du système d'essuie-glace Vision Control qui nettoie le pare-brise rapidement et en profondeur. L'eau est projetée depuis l'essuie-glace directement devant la lame en caoutchouc. Le liquide est utilisé exclusivement pour le nettoyage. Le système Vision Control maintient propre la zone située en haut du pare-brise, où se trouvent les caméras et capteurs des systèmes d'assistance à la conduite.



Le système Vision Control offre une fonction de trempage pour la saleté tenace. Cela permet d'éliminer les résidus d'insectes. Les essuie-glaces passent à la position verticale et le liquide lave-glace est pulvérisé tandis que l'essuie-glace est déplacé en position inférieure. Après un trempage de 30 secondes, la saleté détachée est essuyée du pare-brise en un seul cycle. La fonction s'active en appuyant et en maintenant le bouton du levier de la colonne de direction pendant un cycle de lavage alors que le véhicule est à l'arrêt.



Système de chauffage



Le processus de chauffage démarre automatiquement dès que quelqu'un monte dans le GLB. La stratégie de Mercedes Benz est de chauffer d'abord le haut du corps et les mains. Cela garantit un confort thermique rapide, même sans pré-conditionnement. Que les occupants soient en train de charger, de rester assis dans le véhicule ou de faire une sieste, le système régule sans interruption le chauffage et la climatisation.



À des températures glaciales, le système de chauffage doit dégivrer les fenêtres glacées aussi rapidement que possible. Les tests réalisés dans la chambre froide de Sindelfingen démontrent l'efficacité du processus de dégivrage dans le GLB. À une température extérieure de moins 15° Celsius, il faut 15 minutes pour que le pare-brise soit suffisamment dégagé pour démarrer. Cela est réalisé uniquement grâce au réglage de dégivrage du système de chauffage, sans aucune action supplémentaire de la part du conducteur.



Aérodynamique



Le GLB affiche une valeur de Cx de 0,28. Bien que sa surface frontale (A = 2,6 m²) soit légèrement plus grande que celle de son prédécesseur, la résistance de l'air, calculée comme le produit de la valeur Cx et de la surface frontale, est plus faible. La composante aérodynamique de la résistance à la conduite est donc réduite.



En plus des dimensions aérodynamiques, les mesures les plus importantes incluent des boucliers avant et arrière profilés, l'étanchéité des joints à l'avant, une conception avantageuse des montants A et des rétroviseurs extérieurs, une caisse lisse presque complètement fermée, des roues et pneus aérodynamiquement optimisés. Les passages de roues avant et arrière ont également été retravaillés.



Prix



Le GLB démarre à partir de 46 950 euros dans sa version GLB 200 Progressive Line.



Les prix du Mercedes-Benz GLB :



200 Progressive Line: 46 950 €

200 AMG Line: 52 600 €

200 Business Line: 48 950 €

200 Business Line Executive: 55 600 €

250 Business Line: 52 500 €

250 Business Line Executive: 59 100 €

250 Launch Edition: 49 950 €

250 plus Progressive Line: 55 900 €

250 plus AMG Line: 60 700 €

250 plus Business Line: 57 100 €

250 plus Business Line Executive: 63 700 €

350 4Matic Progressive Line: 61 100 €

350 4Matic AMG Line: 65 900 €

350 4Matic Business Line: 62 300 €

350 4Matic Business Line Executive: 68 900 €



Equipements de série



Les équipements de série du Mercedes-Benz GLB:



BASE



EXTÉRIEUR



Baguettes de haut de glace et de bas de glace en aluminium brillant

Calandre avec motif Mercedes-Benz chromé avec contour rétroéclairé

Diffuseur optimisé sur le plan aérodynamique

Double bosselage sur le capot

Peinture noir uni

Rails de toit

Rétroviseurs optimisés sur le plan aérodynamique, positionnés au niveau de la ceinture de caisse

Toit panoramique fixe



INTÉRIEUR



Ciel de pavillon en tissu noir

Console centrale en deux parties avec un espace de rangement fermé et deux espaces ouverts

Double porte-gobelet dans la console centrale

Insert décoratif planche de bord passager avec motif étoilé rétroéclairé Mercedes-Benz

Pare-soleils éclairés avec miroir

Seuils de porte siglés Mercedes-Benz

Styles d»ambiance intérieur



CONFORT ET FONCTIONNALITÉ



Banquette arrière 40/20/40

Climatisation automatique 1-zone

Coffre arrière d»un volume de 540 litres à ouverture électrique (5 places)

Crochets (4) dans le coffre

Filets latéraux dans le coffre

Fixation siège enfant i-Size

Fonction de démarrage Keyless-Go

Hayon Easy Pack

Projecteurs LED avant et arrière hautes performances avec service connecté : assistant de feux de route adaptatifs

Réglage des sièges manuel (16 directions) avec réglage lombaire électrique (4 directions)

Rétroviseur central à occultation automatique

Sièges avant chauffant



INFODIVERTISSEMENT ET CONNECTIVITÉ



Caméra vidéo et selfie

Combiné d»instrumentation 10,25 pouces

Connexion Bluetooth

Ecran central 14 pouces

Module de communication 5G

Prises USB-C (4) 100W

Prise 12V dans le coffre

Prise 12V sous la boîte à gants

Radio digitale

Reconnaissance faciale

Service connecté : équipements de série

Service connecté : Live Traffic Information MBUX (7 ans)

Service connecté : Navigation MBUX (7 ans)

Système multimédia MBUX



SÉCURITÉ ET DYNAMISME



ABS (antiblocage de roues), ASR (antipatinage), BAS (freinage d'urgence assisté)

Airbag avant pour le conducteur et le passager

Airbag central avant

Airbag genoux pour le conducteur

Airbags latéraux

Assistant de manœuvre

Assistant d'angle mort inclus l»avertisseur de sortie

Assistant d»angle mort plus

Assistant de franchissement de ligne

Avertisseur sonore pour les piétons

Boîte de vitesses à double embrayage automatique 8 rapports 8G-eDCT

Caméra de recul

Désactivation automatique de l»airbag passager

Détection de présence de personnes active

Dynamic Select

Fonction directionnelle pour les manœuvres d'évitement

Fonction d'Arrêt d'urgence

Freinage d'urgence assisté

Gilet de sécurité pour le conducteur

MODE TERRAIN pour les moteurs 4MATIC

Pneus été

Propulsion hybride avec technologie 48V

Protection piétons

Service connecté : assistant de régulation de distance DISTRONIC

Service connecté : assistant de signalisation routière

Service connecté : MB.Drive Parking Assist

Service connecté : MB.Drive Standard

Système de contrôle de la pression des pneus

Système d'appel d'urgence

Témoin de bouclage des ceintures arrière dans le combiné d»instrumentation

Témoin de l»intervalle d»entretien Assyst

Témoin de niveau des fluides

Tirefit

Train de roulement confort



PROGRESSIVE LINE



En plus:



Pack Progressive Line :



- Ciel de pavillon en tissu noir

- Baguettes de ligne de ceinture et de bas de glace en aluminium brillant

- Garnitures de siège en Artico/tissu Sortland noir

- Habillage de passage de roue, finition noire grainée

- Habillage des bas de caisse noir grainé avec baguette de seuil en chrome argenté

- Inserts décoratifs façon anodisé anthracite

- Jantes 45,7cm (18 pouces) avec enjoliveurs entièrement recouvrant optimisées sur le plan aérodynamique

- Partie inférieure des jupes avant et arrière grainée noir

- Protection anti-encastrement à l»avant et à l»arrière galvanisée au design chromé argenté

- Rampes de toit en chrome argenté

- Sièges confort

- Tapis de sol en velours

- Volant sport multifonction en cuir, boutons de commande à gauche et à droite



Pack Advanced :



- Calandre éclairée avec le motif étoilé Mercedes-Benz en chrome

- Caméra à selfie et vidéo

- Chauffage de siège pour conducteur et passager

- Climatisation automatique Thermatic

- Ecran central

- Ecran conducteur

- Hayon Easy Pack

- Module de communication 5G

- Navigation MBUX (7 ans)

- Pack Rétroviseurs

- Phares LED hautes performances avec assistant de feux de route adaptatifs

- Reconnaissance faciale

- Service connecté : standard

- Service connecté : MBUX Navigation

- Soutien lombaire à 4 réglages

- Toit panoramique



AMG LINE



En plus:



Pack AMG Line :



- Ciel de pavillon en tissu noir

- Baguettes de ligne de ceinture et de bas de glace en aluminium brillant

- Buses de ventilation en argent

- Éclairage de proximité avec projection animée du Mercedes-Benz Pattern (2)

- Garnitures de siège en Artico/microfibre Microcut noir avec surpiqûres contrastées rouges

- Graphiques d'affichage spécifiques AMG sur le système multimédia

- Habillage de bas de caisse AMG dans le ton carrosserie

- Habillage de passage de roue dans le ton carrosserie

- Inserts décoratifs en aluminium clair façon carbone

- Jantes alliage AMG 48,3 cm (19 pouces) à 5 branches optimisées sur le plan aérodynamique, finition gris tantale/naturel brillant

- Jupe arrière AMG avec partie inférieure dans le ton carrosserie

- Jupe avant AMG avec grandes prises d'air latérales, enjoliveur chromé et partie inférieure en noir brillant

- Pack Sièges sport AMG Line : Sièges sport avec appuie-tête réglables enveloppants

- Pédalier sport AMG en acier inoxydable brossé avec picots en caoutchouc noir et tapis de sol AMG

- Univers chromatiques spécifiques AMG pour l'éclairage d'ambiance : Racing yellow et Racing orange

- Volant sport multifonction en cuir Nappa avec méplat, perforé, avec palettes de changement de rapport au volant



Pack Advanced :



- Calandre éclairée avec le motif étoilé Mercedes-Benz en chrome

- Caméra à selfie et vidéo

- Chauffage de siège pour conducteur et passager

- Climatisation automatique Thermatic

- Ecran central

- Ecran conducteur

- Hayon Easy Pack

- Module de communication 5G

- Navigation MBUX (7 ans)

- Pack Rétroviseurs

- Phares LED hautes performances avec assistant de feux de route adaptatifs

- Reconnaissance faciale

- Service connecté : standard

- Service connecté : MBUX Navigation

- Soutien lombaire à 4 réglages

- Toit panoramique



Pack Advanced Plus:



- Accoudoir à l'arrière

- Eclairage d'ambiance

- Pack Advanced

- Pack Confort Keyless-Go

- Poignées de porte affleurantes

- Système de charge sans fil pour appareil mobile à l'avant



BUSINESS LINE



En plus



Pack Progressive Line :



- Ciel de pavillon en tissu noir

- Baguettes de ligne de ceinture et de bas de glace en aluminium brillant

- Garnitures de siège en Artico/tissu Sortland noir

- Habillage de passage de roue, finition noire grainée

- Habillage des bas de caisse noir grainé avec baguette de seuil en chrome argenté

- Inserts décoratifs façon anodisé anthracite

- Jantes 45,7cm (18 pouces) avec enjoliveurs entièrement recouvrant optimisées sur le plan aérodynamique

- Partie inférieure des jupes avant et arrière grainée noir

- Protection anti-encastrement à l»avant et à l»arrière galvanisée au design chromé argenté

- Rampes de toit en chrome argenté

- Sièges confort

- Tapis de sol en velours

- Volant sport multifonction en cuir, boutons de commande à gauche et à droite



Pack Advanced :



- Calandre éclairée avec le motif étoilé Mercedes-Benz en chrome

- Caméra à selfie et vidéo

- Chauffage de siège pour conducteur et passager

- Climatisation automatique Thermatic

- Ecran central

- Ecran conducteur

- Hayon Easy Pack

- Module de communication 5G

- Navigation MBUX (7 ans)

- Pack Rétroviseurs

- Phares LED hautes performances avec assistant de feux de route adaptatifs

- Reconnaissance faciale

- Service connecté : standard

- Service connecté : MBUX Navigation

- Soutien lombaire à 4 réglages

- Toit panoramique



Service connecté : intégration pour smartphone MBUX



Peinture métallisée



BUSINESS LINE EXECUTIVE



En plus



Pack AMG Line :



- Ciel de pavillon en tissu noir

- Baguettes de ligne de ceinture et de bas de glace en aluminium brillant

- Buses de ventilation en argent

- Éclairage de proximité avec projection animée du Mercedes-Benz Pattern, x2

- Garnitures de siège en Artico/microfibre Microcut noir avec surpiqûres contrastées rouges

- Graphiques d'affichage spécifiques AMG sur le système multimédia

- Habillage de bas de caisse AMG dans le ton carrosserie

- Habillage de passage de roue dans le ton carrosserie

- Inserts décoratifs en aluminium clair façon carbone

- Jantes alliage AMG 48,3 cm (19 pouces) à 5 branches optimisées sur le plan aérodynamique, finition gris tantale/naturel brillant

- Jupe arrière AMG avec partie inférieure dans le ton carrosserie

- Jupe avant AMG avec grandes prises d'air latérales, enjoliveur chromé et partie inférieure en noir brillant

- Pack Sièges sport AMG Line : Sièges sport avec appuie-tête réglables enveloppants

- Pédalier sport AMG en acier inoxydable brossé avec picots en caoutchouc noir et tapis de sol AMG

- Univers chromatiques spécifiques AMG pour l'éclairage d'ambiance : Racing yellow et Racing orange

- Volant sport multifonction en cuir Nappa avec méplat, perforé, avec palettes de changement de rapport au volant



Pack Sport Black :



- Éléments de design en noir : protection anti-encastrement design à l»avant et à l»arrière (Progressive Line), Insert décoratif de la jupe avant (AMG Line), Insert sur les bas de caisse, Boîtiers de rétroviseurs extérieurs, Baguettes de ligne de ceinture et de bas de glace, Rampes de toit, buses de ventilation (AMG Line)

- Jantes alliage 48,3 cm (19 pouces) à 5 branches (Progressive Line) / Jantes alliage AMG 48,3 cm (19 pouces) à 5 branches (AMG Line)

- Vitrage latéral arrière et arrière athermique teinté foncé

- Insert noir poignées de porte (en cas de sélection des poignées de portes affleurantes)



Pack Advanced :



- Calandre éclairée avec le motif étoilé Mercedes-Benz en chrome

- Caméra à selfie et vidéo

- Chauffage de siège pour conducteur et passager

- Climatisation automatique Thermatic

- Ecran central

- Ecran conducteur

- Hayon Easy Pack

- Module de communication 5G

- Navigation MBUX (7 ans)

- Pack Rétroviseurs

- Phares LED hautes performances avec assistant de feux de route adaptatifs

- Reconnaissance faciale

- Service connecté : standard

- Service connecté : MBUX Navigation

- Soutien lombaire à 4 réglages

- Toit panoramique



Pack Advanced Plus:



- Accoudoir à l'arrière

- Eclairage d'ambiance

- Pack Advanced

- Pack Confort Keyless-Go

- Poignées de porte affleurantes

- Système de charge sans fil pour appareil mobile à l'avant



Pack Mémoires :



- 3 possibilités de mémorisation des réglages pour conducteur et passager

- Programmation de mémoire avec enregistrement des possibilités électriques : hauteur et longueur de siège, inclinaison d'assise et du dossier, rétroviseurs extérieurs gauche et droit, position de stationnement du rétroviseur extérieur côté passager, affichage tête haute

- Réglage manuel de la profondeur d'assise



Service connecté : intégration pour smartphone MBUX



Peinture métallisée



Projecteurs Multibeam LED