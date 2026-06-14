Le SUV compact électrique Jaecoo 5 affiche une autonomie mixte WLTP allant jusqu'à 402 km

Le SUV
compact Jaecoo 5 passe à l'électrique.
Le Jaecoo 5 Electrique repose sur un moteur électrique synchrone à aimant permanent développant 211 ch (155 kW) pour un couple de 288 Nm.
La batterie LFP de 61 kWh du SUV électrique lui confère une autonomie mixte WLTP de 402 km, tandis que la recharge rapide DC à 130 kW permet de passer de 10 à 80 % en 34 minutes.
Le Jaecoo 5 Electrique est disponible en France dans une unique finition Exclusive à 32 490 euros.DIMENSIONS EXTERIEURES
Long de 4,38 m de long, large de 1,86 m et haut de 1,65 m, le Jaecoo 5 électrique affiche des proportions équilibrées et un style robuste. DESIGN EXTÉRIEUR
Le Jaecoo 5 Electrique adopte le langage stylistique « Le Nouveau Classique » de la marque chinoise.
La version électrique se distingue de la version thermique
par une face avant entièrement fermée, sans calandre traditionnelle. Là où la version thermique adopte une calandre à lamelles verticales, la variante électrique opte pour un bouclier lisse, traduisant visuellement l'absence de prise d'air moteur. Ce traitement minimaliste renforce l'aérodynamique du véhicule tout en affirmant son identité électrique. La face avant se distingue également par sa calandre à volets actifs (AGS) assurant une gestion intelligente des flux d'air, encadrée de projecteurs full LED aux signatures lumineuses géométriques. Le profil latéral est marqué par des passages de roues sculptés, des lignes tendues et des jantes alliage 18 pouces aérodynamiques. L'arrière reprend ce vocabulaire avec des épaules larges, un spoiler discret masquant l'essuie-glace et un bandeau lumineux LED traversant.DIMENSIONS INTERIEURES
Le Jaecoo 5 Electrique bénéficie d'un espace
intérieur généreux.DESIGN INTÉRIEUR
Le tableau de bord intègre un combiné d'instruments HD de 8,9 pouces et un écran central numérique vertical HD de 13,2 pouces.FINITION
La finition Exclusive, intègre de série une sellerie cuir synthétique, des sièges avant chauffants et ventilés, un volant chauffant, un toit vitré panoramique de 1,45 m², le système audio Sony à 8 haut-parleurs, une caméra 540° avec vision
en transparence, un hayon électrique et un chargeur à induction ventilé de 50 W.VOLUME DE COFFRE
Le coffre offre 480 litres (extensibles à 1 284 litres sièges rabattus), soit 70 litres supplémentaires par rapport à la version hybride
HEV, complétés par un coffre avant de 35 litres. INFO-DIVERTISSEMENT
L'écran central 13,2 pouces pilote l'ensemble de l'univers numérique du véhicule : info-divertissement, aides à la conduite
, climatisation bi-zone, éclairage ambiant et caméra 540°. CONNECTIVITÉ
La connectivité est assurée par Apple CarPlay et Android Auto
sans fil, le Bluetooth multi-connexion et trois ports USB (avant : 1 type A et 1 type C, arrière : 1 type A). L'application connectée permet le contrôle du véhicule électrique
à distance, en offrant un préconditionnement du véhicule électrique, un suivi de l'autonomie ainsi qu'un verrouillage/déverrouillage à distance. PET MODE
Le Jaecoo 5 Électrique propose le mode de vie " Pet Mode" pensé pour les propriétaires d'animaux. Le Pet Mode maintient une température agréable lorsque le véhicule est garé, avec filtration de l'air et tissus résistants aux griffures, faciles à nettoyer. Un message s'affiche sur l'écran central pour informer les passants que l'animal est en sécurité à bord.CAMPING MODE
Le Jaecoo 5 Électrique propose le mode de vie " Camping Mode " pensé pour les campeurs. Le Camping Mode active les haut-parleurs extérieurs situés dans le bouclier avant pour diffuser de la musique depuis Apple CarPlay ou la radio. Il garde également la climatisation, les ports USB et les prises intérieures alimentés lorsque le véhicule éteint. MOTORISATION ÉLECTRIQUE
Le Jaecoo 5 Électrique embarque un moteur électrique synchrone à aimant permanent de 211 ch (155 kW) et 288 Nm de couple.BATTERIE
Le Jaecoo 5 Électrique dispose d'une batterie LFP (Lithium Fer Phosphate) de 61 kWh.PERFORMANCES
Côté performances, le 0-100 km/h est bouclé en 7,7 secondes pour une vitesse maximale de 175 km/h.CONSOMMATION
La consommation électrique est de 16,5 kWh aux 100 km. AUTONOMIE
L'autonomie mixte WLTP est de 402 km.RECHARGE
La recharge AC peut atteindre 11 kW, tandis que la recharge rapide DC culmine à 130 kW, permettant un passage de 10 à 80 % en 34 minutes.FONCTION V2L
Le Jaecoo 5 électrique est équipé de la fonction V2L (Vehicle-to-Load) à 3,3 kW, permettant d'alimenter des appareils électriques directement depuis le véhicule. PLATEFORME ET SÉCURITÉ
Le Jaecoo 5 Electrique est équipé de 7 airbags (frontaux, latéraux avant, rideaux et central avant) et d'une structure à déformation programmée. Il peut remorquer jusqu'à 1 250 kg freinés.SYSTÈMES ADAS
Le Jaecoo 5 Electrique intègre une suite de 20 technologies d'aides à la conduite, dont :
- ACC – régulateur de vitesse adaptatif
- BSD – détection des angles morts
- AEB – freinage d'urgence automatique
- LCA – aide au changement de voie
- RCTB – freinage trafic transversal arrière
- DMS – système de surveillance du conducteur
- TJA – assistant embouteillages ÉQUIPEMENTS
Le Jaecoo 5 Electrique est proposé en une unique finition Exclusive qui comprend notamment :
- Jantes alliage 18 pouces aérodynamiques et phares full LED
- Toit vitré panoramique 1,45 m² et vitrage acoustique
- Sièges avant chauffants et ventilés, volant chauffant
- Sellerie cuir synthétique avec réglages électriques 6 positions (conducteur et passager)
- Système audio Sony à 8 haut-parleurs
- Chargeur à induction ventilé 50 W
- Caméra 540° avec vision en transparence
- Hayon électrique et coffre avant de 35 L
- Pompe à chaleur de série
- Calandre à volets actifs (AGS)
- 20 aides à la conduite ADAS de série
- Apple CarPlay & Android Auto sans fil
- Application connectée PRIX
Le Jaecoo 5 Electrique est proposé au prix conseillé de 32 490 euros.COULEURS
Le Jaecoo 5 Electrique est disponible en Blanc Khaki (de série). Les teintes Gris Fjord et Noir Crystal sont disponibles en option (600 euros).GARANTIE
Le Jaecoo 5 Electrique bénéficie d'une garantie constructeur de 7 ans ou 150 000 km, incluant une assistance routière
24h/24 et 7j/7 pendant 2 ans, puis jusqu'à 7 ans sous condition d'entretien dans le réseau officiel.
Les composants de motorisation électrique, dont la batterie, sont garantis 8 ans ou 160 000 km, garantissant au minimum 75% de la capacité initiale de la batterie.
Une garantie peinture de 3 ans et une protection anticorrosion de 12 ans (sans limite kilométrique) complètent la garantie.