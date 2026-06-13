La citadine hybride rechargeable Byd Dolphin G DM-i revendique une autonomie électrique allant jusqu'à 109 km

La citadine hybride
rechargeable chinoise Byd Dolphin G DM-i
est équipée d'un système Super Hybride rechargeable avec technologie DM de Byd, offrant une autonomie en mode tout électrique allant jusqu'à 109 km.
La berline polyvalente
chinoise affiche une autonomie combinée de 1 040 km tout en étant capable d'effectuer les trajets du quotidien en mode tout électrique, sous condition d'une recharge régulière de la batterie haute tension.
La Dolphin G DM-i allie des dimensions compactes
, la praticité d'une voiture
polyvalente et la capacité d'effectuer les trajets quotidiens allant jusqu'à 109 km en mode tout électrique, ce qui en fait une proposition unique dans la catégorie des citadines
du segment B européen.
La Dolphin G DM-i s'adresse automobilistes européens à la recherche d'une citadine polyvalente accessible qui allie l'avantage de la conduite zéro émission d'un véhicule électrique
à la flexibilité d'une technologie hybride
sur les longs trajets. Le système Super Hybride de Byd, doté de la technologie Dual Mode, offre une expérience de conduite électrique, avec une accélération puissante et fluide grâce à son moteur électrique positionné à l'avant.
Lorsqu'il s'agit d'effectuer de longs trajets, la Dolphin G DM-i gère son système hybride
pour offrir une flexibilité dépassant les capacités des citadines conventionnelles à moteur thermique, atteignant 1 040 km d'autonomie avec une charge complète et un plein d'essence.
La consommation pondérée de 1,4 litre aux 100 km réduit les coûts d'utilisation
, avec jusqu'à 1 040 km d'autonomie avec une batterie chargée et un plein de carburant
La Dolphin G DM-i est la première voiture développée par Byd spécifiquement pour les marchés hors Chine, y compris l'Europe.
Ses dimensions (4,160 m de long et1,825 m de large) la placent en plein cœur du segment des citadines européennes du segment B.
Le volume de coffre de 425 litres est supérieur à celui de nombreuses berlines
et SUV
compacts.
La Dolphin G DM-i intègre des technologies peu répandues sur le segment B, parmi lesquelles l'intégration de Google, un affichage tête haute et l'accès au véhicule par clé numérique NFC sur smartphone.
Stella Li, vice-présidente exécutive de Byd explique: « Le segment B européen est l'un des plus importants du marché automobile et, avec la Dolphin G DM-i, nous souhaitons redéfinir ce que les clients peuvent attendre d'une voiture compacte à l'ère de l'électrification. En réunissant une grande autonomie électrique, une technologie hybride intelligente et des fonctionnalités numériques avancées dans un véhicule compact accessible, nous rendons la mobilité durable plus intelligente, plus pratique et accessible à un plus grand nombre d'Européens. Lorsque l'on apporte autant d'innovations et de qualités distinctives à un segment aussi stratégique, il est facile de comprendre pourquoi nous affirmons : "Ce n'est pas une voiture, c'est une Byd." »
La Byd Dolphin G DM-i à technologie Super Hybride avec DM est proposée à partir de 23 990 euros.
Les premières livraisons de la Byd Dolphin G DM-i sont prévues à l'automne.DIMENSIONS EXTERIEURES
Avec une longueur de 4 160 mm et une largeur de 1 825 mm, la Dolphin G DM-i est adaptée aux environnements urbains grâce à sa grande facilité de manœuvre et de stationnement.DESIGN EXTERIEUR
La berline polyvalente du segment B de Byd affiche une posture affirmée qui évoque dynamisme et stabilité.
La face avant reprend la dernière évolution du design inspiré de l'océan propre à Byd. Les courbes fluides s'associent à une intégration élégante des prises d'air nécessaires au groupe motopropulseur hybride dans la partie inférieure du bouclier, tandis que des lignes plus marquées sur les ailes renforcent l'impression de largeur et de robustesse.
Sur le profil, une ligne de caractère unique s'étire depuis l'aile avant jusqu'à l'arrière du véhicule, tandis que les surfaces épurées des portes contribuent à affiner visuellement la silhouette. Un traitement spécifique du montant C crée une impression de mouvement ascendant et met en valeur le design flottant de toit. Les jantes alliage (16 pouces sur les versions Active et Boost, 18 pouces bi-ton sur la finition Comfort et 18 pouces noir brillant sur la version Sport) participent à l'allure dynamique du véhicule.
À l'arrière, un bandeau lumineux intégral accueille la signature Byd ainsi que les feux à LED.
Un bouclier sculpté et un discret becquet de toit intégrant le troisième feu stop complètent l'ensemble.
La Dolphin G DM-i est proposée dans une palette de six teintes extérieures comprenant quatre couleurs métallisées : Skiing White, Time Grey, Obsidian Black et Ocean Blue. Deux autres finitions complètent l'offre : Oxford White, en teinte unie, et Orange Sunset, en finition nacrée.DESIN INTERIEUR
À l'intérieur, l'accent est mis sur l'habitabilité, la simplicité et l'ergonomie. La planche de bord adopte des lignes horizontales destinées à accentuer la sensation de largeur, tandis que les aérateurs de climatisation automatique sont intégrés aux extrémités.
Le combiné d'instrumentation numérique de 8,8 pouces s'inscrit dans le dessin de la planche de bord, tandis que l'écran central d'infodivertissement de 10,1 ou 12,8 pouces est positionné pour une utilisation intuitive.
Le sélecteur de vitesses est installé sur la colonne de direction, libérant ainsi un espace
de rangement entre les sièges avant comprenant plusieurs compartiments, des porte-gobelets et, selon les versions, un chargeur à induction pour smartphone.VOLUME INTERIEUR
Grâce à une architecture optimisée et à un empattement de 2 610 mm, le véhicule Byd propose un espace généreux pour cinq adultes.VOLUME DE COFFRE
La Dolphin G DM-i dispose d'un coffre de 425 litres. Le volume inclut un compartiment de 45 litres dissimulé sous le plancher. Une fois la banquette arrière rabattue selon une configuration 40/60, la capacité de chargement atteint 1 225 litres.TECHNOLOGIE SUPER HYBRIDE AVEC DUAL MODE
La Dolphin G DM-i exploite la technologie Super Hybride avec DM développée par Byd. Contrairement aux systèmes hybrides
rechargeables traditionnels, l'architecture DM de Byd privilégie la propulsion électrique : dans la majorité des situations, les roues sont entraînées par le moteur électrique offrant un couple élevé. Cette approche permet de retrouver le silence, la réactivité et l'agrément de conduite d'un véhicule électrique, tout en optimisant le fonctionnement du moteur essence Xiaoyun de 1.5 litre, qui intervient dans les conditions les plus efficientes afin de maintenir la batterie Blade chargée.
L'appellation « DM-i » signifie « Dual Mode Intelligence ». Derrière cette dénomination se cache une architecture qui associe deux moteurs électriques (l'un dédié à la propulsion, l'autre à la génération d'énergie) à un moteur thermique et à une gestion électronique permanente destinée à délivrer le meilleur équilibre possible entre performances
et efficacité énergétique. Le système repose sur deux modes principaux, le mode « EV » et le mode hybride « HEV », qui peut fonctionner selon plusieurs configurations distinctes.
En mode « EV », le véhicule se comporte comme un modèle électrique. Il est alimenté exclusivement par la batterie haute tension et le moteur essence ne démarre que lorsque le niveau de charge des batteries est insuffisant. Seul le moteur électrique de traction est utilisé. Le moteur électrique est capable de récupérer l'énergie habituellement perdue lors des phases de freinage afin de contribuer à la recharge de la batterie.
Lorsque le conducteur sélectionne le mode « HEV » ou « Hybride », ou lorsque le système l'active automatiquement en raison d'un faible niveau de charge de la batterie de traction, l'intelligence embarquée prend le relais et choisit automatiquement parmi cinq configurations de fonctionnement, en fonction de paramètres tels que l'état de charge de la batterie et les conditions de conduite.
Lorsque le véhicule évolue à vitesse élevée dans des conditions favorisant l'efficience, le moteur électrique de traction peut entraîner les roues grâce à l'énergie provenant à la fois de la batterie et du moteur générateur, lui-même alimenté par le moteur essence.
Lorsque le besoin de puissance est plus faible et que le niveau de charge de la batterie diminue, seule une partie de l'énergie produite par le moteur générateur est transmise au moteur de traction, tandis que le reste est utilisé pour recharger la batterie.
Le système comprend un embrayage reliant le moteur thermique aux roues. Celui-ci peut s'enclencher afin de permettre trois autres modes de fonctionnement, eux aussi gérés automatiquement par l'électronique du véhicule, sans intervention du conducteur.
Lors de fortes accélérations, le moteur essence peut travailler conjointement avec le moteur électrique afin d'entraîner les roues.
Lorsque le système estime que le moteur thermique produit plus d'énergie que nécessaire, une partie de cette puissance peut être transmise directement aux roues tandis que le surplus est redirigé vers le moteur électrique afin de recharger la batterie.
Lorsque le besoin en puissance aux roues correspondent exactement à la puissance fournie par le moteur thermique, celui-ci entraîne directement le véhicule sans que la batterie ne se recharge ni ne se décharge.
Sur la Dolphin G DM-i, le moteur électrique synchrone à aimants permanents développe 163 ch (120 kW) et 210 Nm de couple. Cette motorisation permet de réaliser le 0 à 100 km/h en 8,3 secondes.BATTERIES
La Dolphin G DM-i est proposée avec deux capacités de batterie Blade. Les versions Active disposent d'une batterie de 7,42 kWh offrant jusqu'à 40 km d'autonomie électrique en cycle WLTP combiné et jusqu'à 1 020 km d'autonomie totale.
Les finitions Boost, Comfort et Sport reçoivent une batterie Blade de 18,3 kWh, portant l'autonomie électrique jusqu'à 105 km et l'autonomie totale à 1 040 km. Cette batterie permet de réduire les émissions de CO2
à 32 g/km.RECHARGE
Les versions Active sont équipées d'un chargeur embarqué de 3,3 kW capable de recharger entièrement la batterie de 15 % à 100 % en un peu moins de trois heures.
Les versions Boost, Comfort et Sport bénéficient d'un chargeur embarqué de 6,6 kW ainsi que d'une capacité de recharge rapide en courant continu de 39 kW, permettant de faire passer la batterie de 18,3 kWh de 10 % à 80 % en 26 minutes.QUATRE NIVEAUX DE FINITION
La Dolphin G DM-i est proposée avec trois niveaux de finition principaux, complétés par une version Sport qui apporte une identité visuelle distinctive à la version la plus haute.
La gamme débute avec la finition Active, équipée de la batterie Blade de 7,42 kWh, offrant jusqu'à 40 km d'autonomie en mode électrique et une autonomie totale combinée de 1 020 km. Cette version repose sur des jantes alliage de 16 pouces et dispose de série de capteurs de stationnement avant et arrière, d'une caméra de recul ainsi que de projecteurs, feux arrière et feux de jour à LED.
À bord, l'équipement comprend notamment un écran tactile central de 10,1 pouces pour le système d'infodivertissement avec commande vocale intelligente et compatibilité smartphone via Android Auto
et Apple CarPlay, un combiné d'instrumentation numérique de 8,8 pouces, la climatisation automatique, une sellerie en tissu, des sièges avant réglables manuellement sur six positions pour le conducteur et quatre positions pour le passager avant, ainsi que deux ports USB à l'avant.
La finition Boost adopte une batterie Blade de 18,3 kWh. Celle-ci permet d'augmenter l'autonomie en mode électrique jusqu'à 109 km et l'autonomie totale combinée jusqu'à 1 040 km. Cette version bénéficie également d'un écran central de 12,8 pouces et enrichit sa dotation avec les sièges avant chauffants, le volant chauffant, le rétroviseur intérieur électrochromatique, les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, un éclairage d'ambiance multicolore, un chargeur à induction pour smartphone de 15 W, des aérateurs arrière, des prises USB arrière ainsi qu'un système audio à huit haut-parleurs.
La finition Boost introduit la fonction Vehicle-to-Load (V2L). La technologie permet d'alimenter des équipements
externes tels qu'une machine à café, un ordinateur portable, un éclairage d'appoint ou un barbecue portable, où que l'on se trouve.
La Dolphin G DM-i Comfort reçoit un affichage tête haute panoramique, un toit panoramique avec store électrique, des projecteurs de sol intégrés aux rétroviseurs extérieurs, une sellerie associant tissu et TEP, un siège conducteur à réglages électriques avec soutien lombaire électrique, ainsi qu'une caméra panoramique à 360°. Cette version est également équipée de jantes alliage de 18 pouces. Le système d'infodivertissement évolue avec l'intégration des services Google, comprenant Google Maps et Google Assistant.
La Dolphin G DM-i Sport reprend l'ensemble des équipements de la finition Comfort tout en renforçant son caractère dynamique grâce à plusieurs éléments de style spécifiques. Elle se distingue par des badges exclusifs, des jantes alliage de 18 pouces ainsi qu'un traitement intérieur bi-ton exclusif. Les sièges reçoivent des inserts façon suédine.SYSTEMES D'AIDE A LA CONDUITE ET DE SECURITE ACTIVE
La Dolphin G DM-i bénéficie d'un ensemble complet de systèmes d'aide à la conduite et de sécurité active.
Toutes les versions sont équipées de série de capteurs de stationnement avant et arrière.
Les finitions Active et Boost disposent d'une caméra de recul, tandis que les versions Comfort et Sport bénéficient d'une caméra panoramique à 360°.
L'ensemble de la gamme reçoit une dotation complète en technologies d'aide à la conduite, comprenant le régulateur de vitesse adaptatif et le régulateur de vitesse intelligent, l'assistance au maintien d'urgence dans la voie et l'alerte de franchissement de ligne, l'alerte de trafic transversal avant et arrière avec freinage automatique, la surveillance des angles morts, le système de surveillance de l'attention du conducteur ainsi que l'alerte d'ouverture des portes.PRIX
La Dolphin G DM-i est disponible à partir de 23 990 euros en finition Active (129 kW 7,4 kWh Active).
La gamme est construite de fait que la finition Boost est disponible à la commande à partir de 26 990 euros (156 kW 18,3 kWh Boost), la finition Comfort à partir de 28 490 euros (156 kW 18,3 kWh Comfort) et la finition Sport à partir de 29 490 euros (156 kW 18,3 kWh Sport).Les prix de la Dolphin G DM-i:
129 kW 7,4 kWh Active: 23 990 €
156 kW 18,3 kWh Boost: 26 990 €
156 kW 18,3 kWh Comfort: 28 490 €
156 kW 18,3 kWh Sport: 29 490 €EQUIPEMENTS DE SERIEACTIVE
Extérieur
Projecteurs LED, avec allumage automatique des feux de croisement
Feux de jour à LED
Feux arrière avec signature lumineuse à LED
Jantes alliage bi-ton 16 pouces
Rétroviseurs extérieurs chauffants et réglables électriquement
Essuie-glaces avant automatiques avec détecteur de pluie
Essuie-glace arrière
Intérieur
Rétroviseur intérieur à commutation jour/nuit manuelle
Volant multifonction
Sellerie tissu
Siège conducteur réglable manuellement (6 directions)
Siège passager avant réglable manuellement (4 directions)
Éclairage du coffre
Liseuses avant à LED
Lève-vitres avant et arrière électriques et séquentiels avec fonction anti-pincement
Pare-soleils avant avec miroirs de courtoisie
Cache-bagages
Climatisation automatique
Filtre habitacle PM 2.5
Connectivité & Infodivertissement
Instrumentation numérique avec écran 8,8 pouces
Écran d'infodivertissement tactile 10,1 pouces
Radio numérique terrestre (DAB plus)
Système audio avec 4 haut-parleurs
Système de navigation
Appel d'urgence (eCall)
Compatibilité Android Auto et Apple CarPlay
Commande vocale intelligente « Hi, Byd »
Mises à jour à distance (OTA)
Service cloud - Application BYD
Connectivité 4G embarquée
Ports USB avant (Type-C 60 W / Type-C 18 W)
Sécurité
Airbag frontal conducteur
Airbag frontal passager avant (déconnectable)
Airbags latéraux conducteur et passager avant
Airbags rideaux
Ceintures de sécurité arrière 3 points avec prétensionneurs et limiteurs d'effort
Fixations Isofix (i-Size) aux places latérales arrière et passager avant
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
Verrouillage de sécurité enfant manuel
Détection de présence d'enfant (CPD)
ConduiteRadars
de stationnement avant
Radars de stationnement arrière
Caméra de recul
Système de surveillance du conducteur (DMS)
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et intelligent (ICC)
Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)
Contrôle de limitation de vitesse intelligent (ISLC)
Aide d'urgence au maintien dans la voie (ELKA)
Aide au maintien dans la voie (LDA)
Freinage d'urgence automatique (AEB)
Alerte de risque de collision avant (FCW)
Alerte et freinage de trafic transversal avant (FCTA / FCTB)
Alerte de risque de collision arrière (RCW)
Alerte et freinage de trafic transversal arrière (RCTA / RCTB)
Détection d'angles morts (BSD)
Avertissement d'ouverture de porte (DOW)
Confort & Agrément
Sélecteur de modes de conduite (Eco, Normal, Sport et Snow)
Clés intelligentes (x 2)
Clé numérique NFC via smartphone (nécessite un smartphone iOS ou Android compatible)
Accès et démarrage sans cléBOOST
En plus d'ACTIVE
Extérieur
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées
Intérieur
Rétroviseur intérieur à commutation jour/nuit automatique
Volant multifonction TEP
Volant chauffant
Sièges conducteur et passager avant chauffants
Banquette arrière avec dossiers rabattables 40/60
Éclairage d'ambiance
Liseuses arrière à LED
Pare-soleils avant avec miroirs de courtoisie éclairés
Aérateurs aux places arrière
Connectivité & Infodivertissement
Écran d'infodivertissement tactile 12,8 pouces
Système audio avec 8 haut-parleurs
Ports USB arrière (Type-C 18 W / Type-C 18 W)
Recharge de smartphone par induction (15 W)
Sécurité
Conduite
Confort & Agrément
Fonction « Vehicle-to-Load » (V2L)COMFORT
En plus de BOOST
Extérieur
Toit vitré panoramique avec vélum occultant électrique
Jantes alliage bi-ton 18 pouces
Éclairage de courtoisie intégré dans les rétroviseurs extérieurs
Intérieur
Sellerie TEP/tissu
Siège conducteur réglable électriquement (6 directions)
Siège conducteur avec support lombaire réglable électriquement (4 directions)
Connectivité & Infodivertissement
Système d'infodivertissement avec Google intégré
Sécurité
Conduite
Affichage tête-haute étendu (W-HUD)
Caméras à vision
panoramique 360°
Confort & AgrémentSPORT
En plus de COMFORT
Extérieur
Jantes alliage noires 18 pouces
Intérieur
Sellerie suédine
Connectivité & Infodivertissement
Sécurité
Conduite
Confort & Agrément