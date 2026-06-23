Le Grand Tourer électrique haute performance Polestar 5 repose sur une architecture électrique 800 V

Issue du concept Precept, présenté en 2020 comme une vision
de l'avenir du design, de la technologie et du développement durable de la marque, la grande routière
électrique Polestar 5
concrétise l'ambition en version de série.
La marque suédoise de véhicules électriques
Polestar lance le Grand Tourer haute performance à quatre portes en France.
Stéphane Le Guével, Directeur général de Polestar France, déclare : « Polestar 5 marque une étape majeure pour notre marque. Elle concrétise notre vision du design, de la technologie et du développement durable, avec une grande routière électrique qui allie design scandinave épuré, performances de haut niveau, châssis sophistiqué et matériaux durables choisis avec soin. Véritable porte-étendard de Polestar, elle incarne notre ambition de proposer une mobilité électrique à la fois performante, responsable et désirable. »
La grande routière électrique Polestar 5 sera disponible dans le réseau français à partir de l'été 2026.Design extérieur
En développant le concept "Precept" pour le transformer en modèle de série avec un minimum de modifications, les designers de Polestar ont créé un Grand Tourer électrique de 5 mètres de long, aux surfaces modernes et minimaliste. L'aviation a été une source d'inspiration majeure, comme en témoignent les lignes tendues qui épousent un profil aérodynamique en forme d'aile, avec une poupe de style Kamm.
Le nez bas, intégrant une Smart
Zone, est encadré par les phares à double lame de Polestar, équipés de la technologie Pixel LED. La proximité entre les roues et la ligne du capot est marquée. Les habillages en noir brillant ou en teinte Shade sur la partie inférieure des portes réduisent visuellement la hauteur du véhicule (1,42 mètre), tandis que la surface vitrée épouse le profil en forme d'aile et la ligne de toit élancée.
Le design préserve l'espace
à l'arrière, grâce au recul du pavillon derrière la tête des passagers, et à l'utilisation d'un rétroviseur numérique et d'une lunette arrière virtuelle. La Polestar 5 est dotée d'un toit panoramique en verre mesurant un peu plus de 2 mètres de long et 1,25 mètre de large.
À l'arrière, la Polestar 5 intègre une barre lumineuse aérodynamique spécialement conçue, avec des détails de ventilation et un diffuseur arrière intégré pour améliorer les flux d'air.
Grâce à ses vitres affleurantes sans cadre et ses poignées de porte escamotables, le coefficient de traînée de la version Dual Motor atteint 0,24.
Le directeur du design extérieur, Nahum Escobedo, explique : « Concevoir Polestar Precept était un rêve, et voir ce rêve devenir réalité avec Polestar 5 est encore plus gratifiant. Je suis fier de toutes les personnes qui ont travaillé sans relâche pour que notre vision reste fidèle au concept. J'ai hâte de voir les clients s'amuser autant avec ce véhicule que nous avons pris de plaisir à le créer. »Design intérieur
L'habitacle de la GT électrique haute performance offre une configuration 4 plus 1. Les sièges avant, développés en collaboration avec Recaro, combinent une assise basse avec un maintien latéral et un confort typiquement suédois.
Principalement conçue comme un véhicule quatre places, la Polestar 5 permet aux passagers arrière, une fois l'accoudoir central abaissé, de contrôler le climat quatre zones ainsi que le chauffage, la ventilation et les fonctions massage. Les sièges arrière reprennent le design des sièges avant Recaro et peuvent être inclinés individuellement. En relevant l'accoudoir, une cinquième place est disponible, avec une disposition décalée qui offre plus d'espace aux épaules, transformant le GT en un véhicule cinq places. Un compartiment aménagé dans la batterie, située derrière les sièges avant, offre plus d'espace aux pieds et une position assise plus naturelle.
La position de conduite de la Polestar 5 est volontairement inclinée, avec une orientation performance, grâce aux sièges bas et au volant droit rapproché du conducteur. Un écran conducteur de 9 pouces est monté directement sur la colonne de direction réglable électriquement, garantissant un affichage aligné avec le champ de vision, quelle que soit la position choisie. Un affichage tête haute de 9,5 pouces complète l'interface d'information dédiée au conducteur.Matériaux
Des matériaux en fibres naturelles sont utilisés dans tout l'habitacle, notamment le tissage signature Polestar développé avec BComp, visible à l'arrière des dossiers des sièges avant. Renforcé par "AmpliTex", cette alternative biosourcée à la fibre de carbone, fabriquée à partir de lin, est jusqu'à 40 % plus légère que le plastique et utilise 50 % moins de matériaux fossiles. Les parties inférieures des portes, réalisées en NFPP mettent en valeur la structure naturelle du matériau biosourcé. On retrouve également ce matériau dans le revêtement intérieur du coffre arrière de 365 litres, tandis que le coffre avant de 62 litres utilise le matériau "UltraSilent" d'AutoNeum, permettant une réduction de poids de 60 % (environ 5 kg) par rapport au plastique traditionnel. La stratégie de "mono-matériau" facilite le recyclage en fin de vie.
La Polestar 5 utilise des matériaux recyclés déjà présents sur d'autres modèles de la marque, comme l'Econyl (fabriqué à partir de filets de pêche et autres déchets) pour les tapis, du PET recyclé pour le ciel de toit, et un tricot décoratif enveloppant la partie supérieure des portes.Technologie
Entre les sièges avant, une console centrale basse intègre un compartiment de rangement verrouillable, surmonté d'un contrôleur audio rotatif centralisé dédié à l'écran central vertical de 14,5 pouces. Cet écran fonctionne avec un système d'exploitation Android Automotive spécifique à Polestar, avec Google intégré.
L'audio est assuré soit par le système Polestar High Performance Audio avec 10 haut-parleurs, soit par le système Bowers & Wilkins avec 21 haut-parleurs, technologie Tweeter-on-Top et une puissance de 1 680 watts.
Un éclairage ambiant en ligne laser entoure l'habitacle, se terminant par une barre sonore derrière les têtes des passagers arrière.Systèmes avancés d'aide à la conduite
Les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) de la Polestar 5 reposent sur la SmartZone qui regroupe capteurs, radar et caméra de stationnement avant. La fonction Pilot Assist ajuste la vitesse et la position du véhicule dans sa voie jusqu'à une vitesse de150 km/h. Au total, la Polestar 5 est équipée de 11 caméras de vision, 1 caméra de surveillance du conducteur, 1 radar moyenne portée et 12 capteurs ultrasoniques. Elle dispose également de huit airbags et utilise des radars
internes pour détecter le nombre, la position et le type d'occupants, afin d'activer les mesures de sécurité appropriées en cas d'accident.Architecture
La Polestar 5 repose sur une plate-forme spéciale en aluminium thermocollé qui constitue la base de la Polestar Performance Architecture (PPA). Grâce à l'utilisation de pièces extrudées, embouties et moulées en aluminium haute résistance, la structure est à la fois légère et rigide, offrant à la Polestar 5 une rigidité torsionnelle supérieure à celle d'une voiture
de sport ou d'une supercar biplaces. La Polestar 5 est composée à 13 % d'aluminium recyclé et à 83 % d'aluminium provenant de fonderies utilisant de l'électricité renouvelable.
Plus légère qu'une structure en acier, l'architecture en aluminium offre des avantages en matière de sécurité. La batterie lithium-ion
NMC de 112 kWh (106 kWh utilisables) de SK On fait partie intégrante de la structure. Des choix techniques, tels que la suspension avant compacte
à double triangulation, les freins à disque avant en alliage en deux parties et la crémaillère de direction placée devant l'essieu avant, ont été opérés afin d'offrir des caractéristiques
de conduite axées sur la performance. Le freinage est assuré par des étriers Brembo à quatre pistons à l'avant associés à des disques légers en deux parties de 400 mm.
La Polestar 5 Dual Motor est équipée d'amortisseurs passifs BWI avec butées de rebond hydrauliques, tandis que Polestar 5 Performance utilise des amortisseurs adaptatifs BWI MagneRide. Ces derniers lisent la route jusqu'à 1 000 fois par seconde et réagissent en trois millisecondes grâce à un fluide magnétorhéologique.
Des pneus Michelin, conçus spécifiquement pour les combinaisons de jantes de Polestar 5 (de 20 à 22 pouces, complètent le pack de conduite axé sur la performance.Groupe motopropulseur
La Polestar 5 est équipée d'un moteur électrique arrière, délivrant jusqu'à 450 kW et 660 Nm, contribuant à la puissance totale de 884 ch (650 kW) et 1 015 Nm de la version Polestar 5 Performance.
La Polestar 5 Dual Motor (550 kW) accélère de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes.
La Polestar 5 Performance (650 kW) accélère de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes.
Les deux versions sont limitées électroniquement à 250 km/h.Batterie
Les deux versions embarquent une batterie lithium-ion NMC d'une capacité de 112 kWh fonctionnant sous 800V. La batterie est composée de 8 modules et 192 cellules.Consommation
La Polestar 5 Dual Motor (550 kW) affiche une consommation mixte WLTP de 17.6-18.3 kWh aux 100 km (donnée provisoire en attente d'homologation).
La Polestar 5 Performance (650 kW) affiche une consommation mixte WLTP de 20.9 kWh aux 100 km (donnée provisoire en attente d'homologation).Autonomie
La Polestar 5 Dual Motor peut atteindre une autonomie WLTP allant jusqu'à 670 km sur une seule charge, tandis que Polestar 5 Performance peut parcourir jusqu'à 565 km (données provisoires en attente d'homologation).Recharge
La recharge en AC supporte jusqu'à 11 kW.
Une architecture électrique 800 V autorise une puissance de recharge allant jusqu'à 350 kW sur un chargeur DC compatible. Le passage de 10 à 80 % de charge peut s'effectuer en 22 minutes. Un indicateur de charge externe situé sur le montant fournit une lecture rapide de l'état de charge du véhicule. Pour améliorer l'efficacité, le moteur arrière peut se déconnecter lorsque cela est nécessaire.Prix
Le Grand Tourer haute performance est proposé à partir de 119 900 euros pour la version Polestar 5 Dual Motor et 143 900 euros pour la version Polestar 5 Performance.