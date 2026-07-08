La Renault Mégane E-Tech electric mise à jour revendique jusqu'à 500 km d'autonomie WLTP

Pionnière de la nouvelle génération de modèles électriques de la marque Renault
en 2022, la Mégane E-Tech electric
s'offre une mise à jour
pour renforcer sa compétitivité, dans un marché des berlines compactes
électriques devenu plus concurrentiel et en constante évolution.
Les évolutions porte sur trois axes :
- un design revisité plus dynamique
- des performances
électriques en progrès
- un environnement
technologique enrichiDESIGN
La Renault Mégane E-Tech electric
revisitée affiche une personnalité dynamique et gagne en présence sur la route.
Coté design, la face avant de la Mégane E-Tech electric a été revue en profondeur. En dehors des optiques, toutes les pièces sont nouvelles. Le bouclier adopte une construction plus saillante dans sa partie ton caisse, renforçant la perception de sportivité. Les ouïes latérales disparaissent au profit d'une signature lumineuse : des feux de jour au motif damier, composées de huit losanges, qui animent visuellement la face avant. Positionnés aux extrémités du bouclier les feux renforcent la perception de largeur du véhicule électrique
.
La calandre fermée, noir grand brillant et animée de motifs en losange, s'inscrit dans cette identité visuelle, tandis que l'emblème Renault, positionné sous le capot, transforme subtilement la lecture de la face avant en accentuant son effet plongeant.
La signature lumineuse évolue pour renforcer la reconnaissance de la Mégane E-Tech electric. Les feux de jour, avec leur déclinaison de losanges, animent la face avant. À l'arrière, les feux affichent une ligne traversante emblématique sous forme d'éléments 3D sans verrine. Cette écriture lumineuse confère au véhicule une identité visuelle forte et identifiable.
L'intégration d'une batterie de plus grande capacité entraîne une rehausse de 20 mm du véhicule, qui, combinée à une perception accrue de largeur à l'avant, renforce la présence de la Mégane électrique sur la route.
À l'arrière, la jupe de bouclier a été redessinée pour plus de sportivité. Les pièces décors latérales structurent la zone et renforcent l'assise du véhicule sur la route.
La Renault Megane
E-Tech electric se décline en sept teintes de carrosserie : Blanc Glacier, Bleu nocturne, Gris Schiste, Noir Etoilé, Rouge Flamme, Gris Schiste Satin et Bleu Ardoise Satin.EXPERIENCE ELECTRIQUE OPTIMISEE
La Renault Mégane E-Tech electric franchit une nouvelle étape en matière d'efficience et d'usage électrique.
La Renault Mégane E-Tech electric est dotée d'un moteur synchrone à rotor bobiné sans terres rares, développant 220 ch et 300 Nm de couple, associé à une batterie de 67 kWh permettant d'atteindre jusqu'à 500
km d'autonomie WLTP.
Reposant sur une chimie LFP (lithium-fer-phosphate) de nouvelle génération, la batterie s'appuie sur une architecture cell-to-pack (C2P) intégrant 232 cellules rapprochées (pouch cell). Cette conception permet d'atteindre un taux de remplissage de 53 %, optimisant ainsi la densité énergétique et la capacité utile embarquée.
Cette évolution se traduit également par des performances de recharge améliorées, avec une puissance rapide DC portée à 165 kW. Il est possible de passer de 15 à 80 % de charge en 24 minutes.
L'écosystème électrique repose sur un ensemble de technologies conçues pour optimiser l'efficience et la gestion de l'énergie :
- Le planificateur de trajet Google Maps, anticipe les besoins de recharge et optimise le temps de trajet sur l'itinéraire.
- Des dispositifs d'optimisation énergétique tels que la pompe à chaleur et le préconditionnement de la batterie, contribuent à maintenir les performances de la batterie dans toutes les conditions d'utilisation.
- Un chargeur bidirectionnel AC 11 kW (22 kW en option) avec capacité bidirectionnelle permettant d'élargir les possibilités de recharge et d'usage. Le chargeur bidirectionnel permet de bénéficier de la fonction V2L (vehicle-to-load) pour brancher un appareil 220 V jusqu'à 3 700 W sur la batterie de la voiture
via un adaptateur « power to object ». Le V2G (vehicle- to-grid) (selon les pays), permet de réinjecter de l'électricité dans le réseau électrique et diminuer les frais de recharge à domicile.
La Renault Mégane E-Tech electric repose sur la plateforme RGEV medium 1.0 qui permet de concilier efficience énergétique et qualités dynamiques. L'architecture de la plateforme reste la même avec une intégration de la batterie sous le plancher qui contribue à équilibrer la répartition des masses et à abaisser le centre de gravité. Cette configuration favorise une tenue de route précise et un comportement dynamique, tout en préservant le confort à bord. La présence d'une suspension arrière multi-bras renforce la précision du guidage et la stabilité du véhicule, notamment à vitesse élevée, tout en améliorant le filtrage des irrégularités. Elle contribue ainsi à offrir un compromis équilibré entre dynamisme et confort. L'ensemble est complété par une direction optimisée, offrant une réponse plus directe et une meilleure précision dans les phases de conduite, permettant au conducteur de bénéficier d'un ressenti plus naturel. Du fait de l'intégration de la nouvelle batterie, les ressorts et l'amortissement au global ont été repensés avec un nouveau réglage de direction pour garder le dynamisme et la réactivité du châssis. L'ADN dynamique de la voiture est préservé : équilibre du châssis, précision de la direction, tenue de route et plaisir ressenti au volant.
La fonction One Pedal avec palettes au volant, permet d'accélérer, de ralentir et d'aller jusqu'à l'arrêt complet avec la seule pédale d'accélérateur. La décélération est assurée par le moteur électrique, avec un arrêt progressif et fluide, jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. À l'arrêt, le véhicule est maintenu immobilisé, y compris en pente jusqu'à 20 %, avec activation automatique du frein de parking électrique après quelques secondes. Quatre niveaux de régénération, complétés par le mode One Pedal, sont sélectionnables via les palettes au volant. TECHNOLOGIES ENRICHIES
La Renault Mégane E-Tech electric conserve son architecture intérieure orientée vers le conducteur. Cette approche s'appuie sur trois piliers complémentaires : la connectivité embarquée, la continuité digitale et les aides à la conduite
.
- Système openR
La Renault Mégane E-Tech electric bénéficie d'un cockpit articulé autour du système openR. Ce double écran en forme de L renversé fusionne l'affichage du tableau de bord et le système multimédia sur une même surface. Avec une surface totale de 774 cm², répartie entre un écran d'instrumentation de 12,3 pouces et un écran multimédia de 12 pouces, l'ensemble offre un niveau d'affichage parmi les références de la catégorie.
- Google intégré
La Renault Mégane E-Tech electric est équipée du système opens link avec Google intégré, pensé pour offrir une expérience connectée fluide et intuitive au quotidien. Depuis l'écran central, le conducteur accède aux principaux services Google ainsi qu'à un choix étendu d'applications embarquées (plus de 100 applications sont disponibles via Google Play).
Le système comprend l'assistant conversationnel basé sur l'intelligence artificielle Google Gemini et Google Maps pour la navigation.
Gemini permet au conducteur d'interagir avec son véhicule en utilisant un langage naturel et conversationnel. Il comprend l'intention, maintient le contexte des requêtes et fournit des réponses pertinentes en temps réel à des questions du quotidien complexes. L'interaction fluide et continue simplifie l'usage, améliore le confort à bord et permet au conducteur de rester pleinement concentré sur la route.
Grâce à l'offre de data embarquée de 2 Go/mois incluse pendant 3 ans, les usages numériques sont directement accessibles à bord, sans partage de connexion, pour le streaming audio et vidéo. Cette connectivité peut être prolongée par du partage de connexion ou un abonnement de datas plus important.FABRICATION
La Renault Mégane E-Tech electric est produite au sein du pôle industriel ElectriCity. Le véhicule et sa batterie dont les cellules sont fabriquées en Europe, sont assemblés à la Manufacture de Douai dans le nord de la France. Le moteur est fabriqué à la Manufacture de Cléon, en Normandie.GAMME
La gamme de la Renault Mégane E-Tech electric est structurée autour de deux finitions, une batterie de 67 kWh, un moteur de 220 ch (160 KW).
Toutes les versions bénéficient des équipements
dédiés à l'usage électrique, tels que la pompe à chaleur, le préconditionnement automatique de la batterie, le freinage régénératif avec palettes au volant, la fonction one pedal et un planificateur de trajets électriques.FINITIONS
La version Techno propose un ensemble d'équipements complet. Elle intègre notamment un double écran openR 12 pouces avec Google intégré, une caméra de recul digitale et un volant chauffant. Elle bénéficie également de jantes de 19 pouces. La version Techno se pare d'une planche de bord en TEP.
La finition Esprit Alpine
se distingue par une présentation extérieure spécifique, avec des jantes de 20 pouces et des éléments de design distinctifs, tout en enrichissant l'expérience à bord grâce à des sièges électriques et massants, un système audio premium Harman Kardon et un ensemble d'aides à la conduite avec Active Driver Assist, caméra 360° et parking main libre.PRIX
La Renault Mégane E-Tech electric démarre à partir de 37 500 euros
(220 ch autonomie confort Techno).Les prix de la Renault Mégane E-Tech electric:
220 ch autonomie confort Techno : 37 500 €
220 ch autonomie confort Esprit Alpine : 40 500 €ÉQUIPEMENTS DE SERIEMégane E-Tech electric 220 ch autonomie confort Techno
Design extérieur et intérieur
Jantes alliage diamantées noir brillant 19 pouces
Sellerie tissu recyclé gris chiné / textile enduit grainé (TEP) noir titane avec surpiqûres grises
Planche de bord en textile enduit grainé noir (TEP) avec surpiqûres signature grises / inserts noir
Volant en textile enduit grainé (TEP) biosourcé et recyclé avec insert perforé et décor chrome satin
Projecteurs avant LED pure vision
et signature lumineuse effet damier
Feux arrière avec éléments 3D sans verrine
Poignées de porte avant affleurantes, électriques et automatiques
Vitres arrière surteintées
Lèches-vitres avec finition chrome
Eclairage d'ambiance avant
Eclairage d'accueil LED en projection logo Renault
Vie à bord et multimédia
Tableau de bord openR 12,3 pouces
Système multimédia openR link 12 pouces avec navigation et services Google
Réplication smartphone Android Auto
et Apple CarPlay sans fil
Chargeur smartphone à induction Qi2 ventilé
Carte Renault accès et démarrage mains-libres
Climatisation automatique bi-zone avec purificateur d'air
Siège conducteur réglable en hauteur
Système audio Arkamys Auditorium 6 haut-parleurs
Rétroviseur intérieur jour / nuit automatique sans bord
Console centrale haute avec accoudoir coulissant et 2 prises USB-C
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Système de reconnaissance du conducteur
Volant chauffant
Sécurité et conduite
Régulateur de vitesse adaptatif
Aide au parking arrière et caméra de recul digitale
Multi-sense 4 modes (smart/sport/comfort/eco)
Feux LED adaptive vision avec fonction antibrouillard
Commutation automatique des feux de jour / feux de croisement
Assistant maintien de voie, avertisseur de sortie de voie et distances de sécurité
Freinage actif d'urgence avec détection piétons, cyclistes
Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse
Système de surveillance avancée du conducteur
Spécifique EV
Chargeur AC 11 kW
Chargeur DC 165 kW
Câble pour borne de recharge (mode 3 type 2 triphasé, 5m)
Pompe à chaleur
Planificateur d'itinéraire Google avec préconditionnement de la batterie
Compatibilité charge bidirectionnelle V2G et V2L
Freinage régénératif (5 niveaux dont one pedal) réglable par palettes au volantMégane E-Tech electric 220 ch autonomie confort Esprit Alpine
Equipements de série de la version Techno plus :
Design extérieur et intérieur
Jantes alliage diamantées noir verni fumé 20 pouces
Sellerie en maille recyclée noir titane embossée / textile enduit grainé (TEP) matelassé recyclé avec surpiqûres bleues
Planche de bord en textile enduit grainé noir (TEP) avec surpiqûres signature bleues / insert gris effet spectral
Volant en textile enduit grainé (TEP) biosourcé et recyclé avec insert Alcantara, décor chrome satin et surpiqûres bleu, blanc, rouge
Lèches-vitres avec finition noir brillant
Lame gris schiste satin, badges noir brillant
Badge esprit Alpine sur l'aile av. gauche
Sécurité et conduite
Aides au parking avant, arrière et latérales
Caméra 3D vision 360
Parking mains libres
Détecteur d'angle mort avec correction trajectoire d'urgence
Active driver assist : régulateur de vitesse adaptatif contextuel et centrage dans la voie
Avertisseur de sortie de stationnement arrière avec freinage automatique d'urgence
Alerte sortie sécurisée des occupants arrière
Vie à bord et multimédia
Sièges avant chauffants, électriques avec mémoire et siège conducteur massant
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement à mémoire
Système audio premium Harman Kardon 9 haut-parleursFICHE TECHNIQUE
Dimensions et poids
Longueur : 4 200 mm
Largeur : 1 782 mm
Hauteur : 1 522 mm
Empattement : 2 685 mm
Porte-à-faux avant : 800 mm
Porte-à-faux arrière : 715 mm
Garde au sol : 124 mm à vide (105 mm en charge)
Volume de coffre : 440 dm3 VDA
Volume de coffre sièges arrière rabattus : 1 332 litres
Rayon aux genoux : 209 mm
Hauteur de chargement : 522 mm (entrée de coffre - hauteur)
Poids : 1 772 kilos (MVODM) : masse à vide
Moteur et batterie
Puissance : 160 kW (220 ch)
Couple : 300 Nm
Type de batterie : LFP
Capacité : 67 kWh utiles
Autonomie : jusqu'à 500 km (WLTP)
Recharge : AC 11 kW (AC 22 kW en option) et DC 165 kW
Performances
Vitesse maxi : 160 km/h
0-50 km/h : 3,4 sec
0-100 km/h : 7,6 sec