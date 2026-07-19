Denza Z coupé : une supercar électrique née pour la performance

La supercar électrique Denza Z coupé revendique des performances extrêmes
La supercar électrique supercar électrique Denza Z
est le porte étendard de la marque premium et technologique de Byd.
La Denza Z coupé
repose sur la plateforme e3 à trois moteurs électriques pour une dynamique de conduite exaltante.
La supercar électrique Denza Z incarne la fusion
entre technologie et la philosophie de design « Pure Emotion », avec une esthétique d'une grande pureté.
La Denza Z
coupé entend redéfinir les performances de la supercar électrique.
La philosophie de design « Pure Emotion » associe fibre de carbone et performance aérodynamique pour créer une silhouette dynamique. La forme est dictée par la fonction, avec des prises d'air intégrés au capot agissant comme des canaux d'air afin d'augmenter l'appui à haute vitesse de la supercar électrique.
Le châssis intègre le système DiSus-M, un système de suspension magnétorhéologique (électromagnétique), spécialement conçu pour supporter des performances
extrêmes.
La Denza
Z coupé débite 1 604 chevaux
pour une accélération de 0 à 100 km/h en moins de 1,96 seconde
.
Les longs trajets sont rendus possibles grâce à la batterie Blade de seconde génération et à la recharge Flash Charging, permettant de recharger la batterie de 10 % à 97 % en neuf minutes.
La supercar Denza Z a déjà entamé ses phases de tests et de records sur le Nürburgring Nordschleife.
La supercar Denza Z pénètre le territoire traditionnel des supercars de luxe à plusieurs millions d'euros, historiquement dominé par les constructeurs européens.
Sa configuration à quatre places lui permet de séduire un large public.
Les premières livraisons sont attendues sont attendues avant la fin de l'année 2026.Design extérieur
La silhouette de la Z représente la plus récente incarnation de la philosophie de marque de Denza : « Technology Drives Elegance » (La technologie inspire l'élégance). Elle associe des courbes élégantes à des éléments fonctionnels contribuant à générer un appui aérodynamique élevé dans des situations de conduite haute performance. Elle représente la parfaite convergence entre esthétique et esprit de compétition.
Wolfgang Egger, Directeur du Design de Byd, décrit la Z comme « une sculpture en mouvement incarnant la vitesse ».
La silhouette joue avec la lumière et les ombres grâce à des courbes maîtrisées qui fendent l'air avec fluidité, tout en dégageant une présence affirmée.
La philosophie de design repose sur la conviction de Wolfgang Egger: la beauté des formes réside dans la perfection des proportions. Les ailes avant et arrière sculptées traduisent les performances de la Z, tandis qu'une ligne de caisse affinée place les occupants au centre du véhicule et renforce la sensation d'une position de conduite sportive.
Le design de la face avant associe des angles acérés au niveau du bouclier inférieur et une signature lumineuse distinctive à LED de feux de jour à des formes fluides qui enveloppent les passages de roues. À l'arrière, les feux en forme de diamant au motif raffiné confèrent à la Z une allure élégante. Les finitions de peinture multicouche intègrent un effet nacré qui révèle des nuances différentes selon la distance et l'angle d'observation.
Le design extérieur se distingue par de nombreux éléments fonctionnels. Il repose avant tout sur une silhouette soigneusement optimisée, qui constitue la base d'une efficacité aérodynamique de premier ordre. La prise d'air centrale du bouclier avant dirige le flux d'air vers des sorties spécifiques intégrées au capot, créant un parcours aérodynamique en forme de S qui équilibre la traînée, l'appui et la gestion thermique. Dimensions
La version Coupé de la Z mesure 4 780 mm de long, ce qui en fait le modèle Denza le plus compact à ce jour à arriver sur le marché européen.
Malgré ses dimensions compactes
, la Z dispose d'un empattement de 2 780 mm, comparable à celui de nombreuses berlines
. Cette configuration permet à toutes les versions d'offrir quatre places, un niveau de polyvalence inédit pour des véhicules de ce niveau de performances. Volume de coffre
Le coffre offre un volume de 250 litres, suffisant pour accueillir des bagages de petite taille, tandis que les sièges arrière rabattables permettent de porter la capacité de chargement à 550 litres.Teintes extérieures
La Z est proposée avec 10 teintes extérieures au choix, parmi lesquelles Le Mans Blue, Silverstone Silver, Nocturne (violet), Riviera Blue, Phantom Black Matte, Monaco Red et Monte Carlo Orange.Design intérieur
À l'intérieur, le volant est au cœur de l'habitacle, en centre de contrôle et de plaisir de conduite propre à toute voiture
de sport. Inspiré du monde de la compétition automobile
, le volant de la Z intègre six boutons physiques placés sur sa partie inférieure, offrant un accès rapide aux principales fonctions, comme les modes Track et Boost.
Le reste de l'habitacle offre un équilibre entre les différents éléments, grâce à l'utilisation de matériaux haut de gamme tels que la fibre de carbone, des revêtements effet suédine et des finitions métalliques.
La technologie s'intègre harmonieusement, avec un combiné d'instrumentation numérique de 8,88 pouces, un écran central d'infodivertissement de 12,8 pouces et un chargeur de smartphone à induction.Confort
Les sièges ont été conçus pour offrir un équilibre entre confort et maintien latéral. Ceux du conducteur et du passager avant disposent de réglages électriques à huit positions, d'un soutien lombaire électrique à quatre réglages, ainsi que des fonctions de chauffage, de ventilation et de massage. Leurs appuie-tête intègrent 12 haut-parleurs audio Devialet).
Le siège conducteur bénéficie également d'un maintien latéral adaptatif qui s'ajuste dans les virages à haute vitesse.
Cet ensemble de solutions aérodynamiques et thermiques a été rigoureusement testé et mis au point par des pilotes de haut niveau et des ingénieurs expérimentés sur « l'Enfer vert », le circuit Nordschleife du Nürburgring. Il en résulte un niveau d'appui aérodynamique maximal, un équilibre aérodynamique optimal et une stabilité à toute épreuve.Coloris intérieur
À l'intérieur, 10 coloris sont également disponibles, combinant des ambiances entièrement noires avec différentes options
de surpiqûres et des finitions aux couleurs plus vives. Quatre coloris d'étriers de frein sont également proposés. Plateforme sportive e3
La plateforme sportive e3 exclusive à Denza apporte des fonctionnalités rares dans son segment.
Sous la carrosserie de la Z se cache la plateforme sportive e3 (prononcée « e-cube »), développée exclusivement pour la marque Denza. Elle apporte plusieurs fonctionnalités uniques et de référence dans son segment, reposant sur les technologies clés suivantes :
- Un système intelligent de contrôle du couple à trois moteurs spécialement conçu pour circuit
- L'intégration batterie-carrosserie Cell-to-Body (CTB)
- La suspension magnétorhéologique DiSus-M
- Le Flash Charging
- Une batterie Blade de deuxième génération
Conçue dès l'origine pour exploiter la puissance des nouvelles énergies, la plateforme sportive e3 constitue le socle de la première supercar de Denza. Elle offre des performances élevées et une dynamique de conduite engageante, sans aucun des compromis traditionnellement associés à ce type de véhicule.
La plateforme e3 associe également une architecture Cell-to-Body, un système intelligent de contrôle du couple à trois moteurs et la suspension magnétorhéologique DiSus-M .Groupe motopropulseur
La Denza Z est équipée d'une configuration à trois moteurs, avec un moteur à l'avant et un moteur entraînant chacune des roues arrière. La puissance maximale cumulée du système, transmise aux quatre roues, atteint 1 604 ch et un couple de 1 240 Nm.
Les deux moteurs arrière constituent des éléments clés de l'unité de propulsion électrique entièrement intégrée 15-en-1. Cette technologie développée en interne intègre deux moteurs, chacun associé à son propre réducteur et à son propre calculateur de contrôle moteur (MCU), ainsi que le chargeur embarqué (OBC), le convertisseur DC-DC, le calculateur de contrôle du véhicule (VCU), le contrôleur de gestion de batterie (BMC), l'unité de distribution électrique (PDU), la recharge Boost, la gestion de l'énergie et le préchauffage de la recharge. Sa vitesse maximale atteint 30 000 tr/min.Vehicle Motion Control
Le Vehicle Motion Control (VMC) agit comme un centre de contrôle du véhicule, en pilotant l'ensemble des actionneurs du véhicule (freinage, suspension et direction). Il exploite un temps de transmission des signaux parmi les plus rapides du secteur, pouvant descendre jusqu'à 10 millisecondes, afin d'assurer un contrôle plus rapide, plus précis et plus complet du comportement dynamique du véhicule.Système de contrôle du couple
Le système intelligent de contrôle du couple à trois moteurs spécialement conçu pour circuit permet à la Z de réaliser un demi-tour pivot, une manœuvre dans laquelle le véhicule utilise ses roues avant comme axe de rotation et fait pivoter ses roues arrière autour de celui-ci.
La Z inaugure également la suspension intelligente DiSus-M sur la plateforme sportive e3. Le système actif utilise, dans ses amortisseurs, un fluide magnétorhéologique dont la viscosité peut varier en quelques millisecondes lorsqu'il est soumis à un champ magnétique. Cette technologie permet au système de contrôle de la Z d'ajuster avec une extrême rapidité les lois d'amortissement en compression et en détente.
Le haut niveau d'intégration du système accélère les temps de réponse, rendant possibles plusieurs fonctions dynamiques clés. Parmi elles figure le système de contrôle en cas d'éclatement de pneu (Tyre Burst Control System), un système capable de détecter une crevaison et de réagir en quelques millisecondes en ajustant le couple des pneumatiques encore opérationnels ainsi que la répartition dynamique de la puissance. Cette technologie améliore la stabilité du véhicule, tandis que les systèmes d'assistance interviennent également pour réduire les mouvements de lacet du véhicule.Performances
Ces caractéristiques
permettent à la version Z Coupé de réaliser le 0 à 100 km/h en 2,25 secondes, et d'atteindre une vitesse maximale de 300 km/h. Le chrono à l'accélération place la supercar Z devant la quasi-totalité des supercars thermiques les plus extrêmes.Suspension
L'architecture de suspension à double triangulation à l'avant et multibras à l'arrière de la Z offre à la fois une excellente capacité d'absorption sur les routes dégradées et une maîtrise précise des mouvements de caisse dans les phases de conduite sportive.
La version Coupé est équipée d'une suspension pneumatique.Freinage
Toutes les versions de la Denza Z sont équipées de disques de frein perforés en carbone-céramique, permettant de réduire les masses non suspendues, d'améliorer les performances de refroidissement et d'accroître la durabilité, avec une durée de vie pouvant atteindre 300 000 km. Elles bénéficient d'étriers fixes à six pistons à l'avant et quatre pistons à l'arrière, assurant une répartition homogène de la pression entre les plaquettes et les disques. Les étriers peuvent être personnalisés avec différents coloris.Batterie
La batterie Blade de la Z affiche une capacité de 76 kWh, offrant une autonomie de 410 km. Elle est intégrée à la plateforme sportive e3 grâce à une architecture Cell-to-Body (CTB) reposant sur le gigacasting, une technologie développée par Byd qui simplifie la conception des packs et modules de batterie. Avec la technologie Cell-to-Body (CTB), les cellules de la batterie Blade sont directement intégrées au châssis, le plancher de l'habitacle faisant office de partie supérieure de la batterie.
Ce type d'intégration offre des avantages en matière d'optimisation de l'espace
(jusqu'à 20 % plus efficace qu'une architecture traditionnelle Cell-to-Pack) tout en améliorant la sécurité et la rigidité structurelle. Il contribue également à la rigidité torsionnelle de la carrosserie acier-aluminium de la Z, qui dépasse 40 000 Nm par degré.Flash Charging
La technologie Flash Charging permet à la Denza Z de se recharger aussi vite qu'un plein de carburant.
La batterie Blade de 76 kWh permet à la Z de bénéficier de la technologie Flash Charging de Byd, capable de délivrer jusqu'à 1 500
kW via un seul connecteur, avec des temps de recharge comparables à ceux d'un plein de carburant.
Le système permet de faire recharger la batterie de 76 kWh de la Z de 10 à 70 % (« Prête à reprendre la route ») en cinq minutes, et de 10 à 97 % (« Rechargé ») en neuf minutes seulement. Même par moins 30 °C, la Z peut récupérer de 20 à 97 % de sa capacité en seulement 12 minutes. Ces temps de recharge ultra-rapides concrétisent la promesse « Prêt en 5, rechargé en 9, par temps froid plus 3 » et permettent d'exploiter pleinement les performances du véhicule sans craindre une longue immobilisation nécessaire à la recharge de la batterie.
La technologie s'appuie sur deux innovations développées en interne par le Groupe Byd : la station de recharge Flash Charging et la batterie Blade de deuxième génération. Avec les batteries traditionnelles, la recharge rapide et la haute densité énergétique sont souvent considérées comme des objectifs techniques difficiles à concilier. Byd a réussi à lever ce compromis afin d'augmenter considérablement la vitesse de recharge.
Pour atteindre ces performances tout en préservant la sécurité et la durabilité du véhicule, les ingénieurs ont développé un système de transport ionique « FlashPass » qui repousse les limites des batteries lithium-fer-phosphate (LFP).
Il repose sur trois avancées technologiques majeures :
- La cathode « Flash-Release » repose sur une architecture multi-échelles optimisée pour permettre une libération rapide des ions.
- L'électrolyte « Flash-Flow » utilise une optimisation pilotée par intelligence artificielle afin d'améliorer la conductivité ionique et la mobilité des ions.
- L'anode « Flash-Intercalate » adopte une structure multidimensionnelle permettant une insertion rapide des ions lithium en trois dimensions.
Ensemble, ces innovations permettent de réduire significativement la résistance interne de la batterie, limitant ainsi la génération de chaleur dès l'origine.
Des évolutions supplémentaires au niveau de l'anode, notamment une restructuration des électrodes à haut débit et un alignement spécifique des particules de graphite, permettent de réduire la résistance au transport des ions lithium et d'améliorer leur insertion, contribuant à la fois aux performances de recharge et au gain de densité énergétique.
La batterie Blade de seconde génération intègre également une nouvelle couche d'interface électrolyte solide (SEI), optimisée à la fois au niveau moléculaire et structurel. Fine et dense, elle améliore la conductivité ionique tout en assurant une excellente stabilité chimique. Elle bénéficie en outre d'une technologie d'auto
-réparation dynamique, permettant d'atteindre un équilibre optimal entre finesse et robustesse.
Ces avancées en matière de densité énergétique et de vitesse de recharge ne se font pas au détriment de la sécurité ni de la durabilité. La batterie Blade de seconde génération a ainsi passé avec succès une série de tests de sécurité de référence, incluant notamment le premier test combiné au monde associant Flash Charging et 'Nail Test' ou 'test de pénétration du clou', sans emballement thermique, fumée ni incendie, même après 500 cycles de Flash Charging.
La batterie Blade de seconde génération améliore la durabilité globale des batteries LFP (Lithium Fer Phosphate), avec une réduction de la dégradation de capacité de 2,5 % par rapport à la génération précédente.Habitacle
Au-delà de ses matériaux premium, tels que les revêtements effet suédine, la fibre de carbone et les finitions en métal, l'habitacle de la Z regorge de technologies et d'innovations qui la distinguent des autres supercars. Toutes les versions bénéficient d'un éclairage d'ambiance intelligent multithématique, capable de réagir aux différents modes de conduite du véhicule, ainsi que d'un combiné d'instrumentation numérique de 8,88 pouces et d'un système d'infodivertissement de 12,8 pouces intégrant Google, avec Google Maps, Google Assistant et le Google Play Store. Un rétroviseur intérieur numérique et des portes à fermeture automatique assistée sont également proposés de série.
Le système audio d'une qualité digne d'un opéra est signé Devialet, spécialiste français du son. Il intègre 12 haut-parleurs, dont un module central sphérique placé au milieu de la planche de bord supérieure, pour offrir une expérience sonore immersive inégalée.
L'expérience de conduite à bord est renforcée par un son moteur virtuel, ainsi que par les modes Boost et Track. Le son virtuel peut être activé via un bouton situé sur la planche de bord et personnalisé depuis le système d'infodivertissement, avec deux niveaux de réglage du volume et la possibilité de diffuser le son uniquement dans l'habitacle, uniquement à l'extérieur du véhicule, ou dans les deux environnements. Différentes signatures sonores peuvent être sélectionnées, allant d'une sonorité moteur traditionnelle à un effet inspiré de la science-fiction.
Le mode Boost est commandé par un bouton situé sur le volant de la Z. Il augmente le couple disponible à l'accélérateur de 30 % pendant 20 secondes ; lorsqu'il est activé, le combiné d'instrumentation et l'écran tactile adoptent une interface spécifique reflétant les performances supplémentaires disponibles.
Le mode Track, également activé via un bouton au volant, ouvre une application dédiée sur l'écran du système d'infodivertissement. Le logiciel a été conçu pour optimiser l'expérience sur circuit : il permet d'accéder à un positionnement précis du véhicule en temps réel, ainsi qu'aux données enregistrées via un capteur d'accélération G. Les données de chaque tour peuvent être analysées puis exportées vers une clé USB.
Le mode Track intègre également un ensemble de réglages dynamiques permettant au conducteur de configurer sa Z selon ses besoins précis, qu'il soit débutant ou expert du pilotage sur circuit. Parmi ces fonctionnalités figurent une fonction d'accélération en ligne droite avec assistance au départ arrêté ainsi qu'un réglage dédié au drift, qui ajuste la répartition de la puissance entre l'avant et l'arrière afin d'autoriser un glissement latéral maîtrisé. Le mode drift peut également être activé d'une simple pression, exploitant le contrôle du couple et la direction pour réaliser des glissades contrôlées sans que le conducteur ait besoin d'ajuster le volant ou l'accélérateur.
Pour les conducteurs
souhaitant affiner les réglages de leur Z selon leurs préférences personnelles, l'application Track propose trois profils personnalisables. Les paramètres pouvant être ajustés et mémorisés incluent la répartition de la puissance entre les essieux avant et arrière, le contrôle de traction, la récupération d'énergie au freinage, l'amortissement DiSus-M, l'assistance au freinage, la vectorisation du couple, l'ABS et le contrôle dynamique du véhicule.Sécurité
Côté sécurité, la Z dispose d'un airbag conducteur, d'un airbag passager avant, de deux airbags latéraux avant, d'un airbag latéral arrière côté conducteur ainsi que de deux airbags rideaux avant et arrière. Elle bénéficie également d'un ensemble complet de technologies d'aide à la conduite
, parmi lesquelles la surveillance de la fatigue et des distractions du conducteur, l'alerte et le freinage en cas de trafic transversal avant et arrière, l'assistance au maintien de voie, le régulateur de vitesse intelligent et la détection des angles morts.Equipement
La Denza Z est équipée de la suspension intelligente DiSus-M ainsi que de disques de freincarbone-céramique perforés, associés à des étriers fixes à six pistons à l'avant et quatre pistons à l'arrière. Le coupé Z bénéficie d'un éclairage d'ambiance intelligent multithématique, capable de réagir aux différents modes de conduite du véhicule, ainsi que d'un combiné d'instrumentation numérique de 8,88 pouces et d'un système d'infodivertissement de 12,8 pouces intégrant les services Google (Google Maps, Google Assistant et le Google Play Store).
Un rétroviseur intérieur numérique et des portes à fermeture automatique assistée sont également de série.
Le système audio est signé du spécialiste français du son Devialet. Il intègre 12 haut-parleurs, dont un module central sphérique placé au milieu de la planche de bord supérieure, pour offrir une expérience sonore immersive.
Parmi les équipements
inclus figurent notamment le combiné d'instrumentation numérique et l'écran d'infodivertissement, les sièges avant chauffants, ventilés et dotés d'une fonction massage, les portes à fermeture assistée, la fonction Vehicle-to-Load (V2L), le rétroviseur intérieur numérique, le système audio Devialet avec Dolby Atmos, la recharge sans fil pour smartphone ainsi que l'accès à distance via l'application Denza.
Côté sécurité, la Z dispose d'un airbag conducteur, d'un airbag passager avant, de deux airbags latéraux avant, d'un airbag latéral arrière côté conducteur ainsi que de deux airbags rideaux avant et arrière. Elle bénéficie également d'un ensemble complet de technologies d'aide à la conduite, parmi lesquelles la surveillance de la fatigue et des distractions du conducteur, l'alerte et le freinage en cas de trafic transversal avant et arrière, l'assistance au maintien dans la voie, le régulateur de vitesse intelligent et la détection des angles morts.Prix
La Denza Z Coupé est disponible à partir de 156 300 euros.