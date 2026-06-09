La Jeep Avenger Electrique revisitée revendique jusqu'à 400 km d'autonomie WLTP

Modèle de la gamme Jeep le plus vendu en Europe avec 270 000 commandes à ce jour, la Jeep Avenger s'offre un restylage.



Les premières livraisons sont prévues à partir du mois de septembre.



Design extérieur



Le SUV urbain électrique Avenger de quatre mètres de long affiche un style extérieur légèrement revisité.



La calandre à sept fentes est essentielle à l'esprit de famille Jeep. Sur la Jeep Avenger électrique restylée, cet élément est renforcé par un rétroéclairage à LED : un détail illuminé qui rend la calandre visible de nuit et immédiatement reconnaissable dans le trafic. Disponible de série sur les finitions supérieures, cet équipement deviendra la nouvelle signature de la gamme Jeep.



Le « Design to function » est le principe fondamental du style Jeep. Des éléments esthétiques distinctifs tels que la protection des bas de caisse, les projecteurs encastrés et les skis de protection teintés dans la masse contribuent à éviter les dommages en cas de petits chocs. La Jeep Avenger électrique revisitée renforce cette protection à 360 degrés avec de boucliers retravaillés.



Un toit noir est disponible en option pour ajouter une touche de personnalisation.



Design intérieur



L'intérieur a été repensé afin d'améliorer l'aspect visuel, le toucher et la qualité perçue de l'ensemble des surfaces:



- Les panneaux de porte adoptent un matériau plus doux.

- La partie inférieure de la planche de bord est enrichie d'un insert rembourré.

- Les sièges des finitions Altitude et Summit proposent des garnissages tissu/TEP.



Le sélecteur Selec-Terrain est désormais encadré de rouge et recouvert de caoutchouc afin d'être facilement identifiable et utilisable. Le Selec-Terrain permet de choisir le mode de conduite adapté au terrain, en fonction de réglages spécifiques de l'accélérateur, de la boîte de vitesses, des contrôles de motricité et de stabilité, de la direction, et (sur la version 4xe) de la gestion du couple.



Capacités en dehors des sentiers battus



Les angles tout-terrain optimisés (jusqu'à 22° d'attaque, 21° ventral et 35° de fuite) et une garde au sol pouvant atteindre 210 mm permettent des escapades en dehors des sentiers battus sur toutes les versions.



Les performances en tout-terrain et dans toutes les conditions météorologiques sont renforcées par le Selec-Terrain et le Hill Descent Control, tous deux proposés de série sur l'ensemble des finitions.



Projecteurs Matrix LED



La Jeep Avenger électrique propose des projecteurs Matrix LED. Le système adapte automatiquement le faisceau en fonction du trafic et de la vitesse, garantissant une visibilité optimale sans intervention du conducteur. Le système Matrix LED offre une conduite plus sûre: une meilleure vision nocturne, un éclairage des bas-côtés et des virages, avec une fatigue visuelle réduite.



Vision à 360°



Grâce à une caméra frontale supplémentaire, la Jeep Avenger électrique propose une vision à 360° qui simplifie les manœuvres de stationnement. Lorsque les caméras sont activées, une vue aérienne du véhicule et de son environnement immédiat est reconstruite numériquement et affichée sur l'écran tactile. En fonction du contexte, la meilleure vue et le niveau de zoom sont automatiquement sélectionnés. Le conducteur peut à tout moment reprendre la main et modifier la vue.



Motorisations



La Jeep Avenger propose plusieurs types de motorisations (essence, e-Hybrid, 4xe et électrique), avec boîtes manuelles et automatiques, traction ou transmission intégrale:



- moteur essence Turbo 100 avec boîte manuelle,

- moteur e-Hybrid 110 à boîte automatique à double embrayage à 6 rapports,

- version 4xe hybride de 145 ch à transmission intégrale équipée d'une boîte à double embrayage électrifiée,

- version électrique de 156 ch.



La version électrique de 156 ch dispose d'une batterie de 54 kWh de capacité brute, d'une puissance de charge en courant continu jusqu'à 100 kW et de 11 kW en courant alternatif. La version électrique offre jusqu'à 400 km d'autonomie WLTP.



Performances



La Jeep Avenger électrique de 156 ch (1 520 kg) avec réducteur un rapport développe un couple de 260 Nm et atteint une vitesse de pointe de 150 km/h. L'accélération de zéro à 100 km/h est réalisée 9,0 en secondes.



Batterie



La batterie Nickel-Manganèse-Cobalt d'une capacité brute de 54 kWh (51 kWh de capacité nette) bénéficie d'une garantie de 8 ans ou 160 000 km (SOH 72%). Seule, la batterie est facturée 16 200 euros.



Chargeur embarqué



La batterie haute tension embarque un chargeur de 11 kW (triphasé)



Temps de charge



de 0 à 100% sur une prise domestique 1,8 kW: environ 34 h

de 0 à 100% sur borne une 7,4 kW: 8 h 15

de 0 à 100% sur une borne 11 kW: 5 h 45

de 20 à 80% sur une borne rapide 100 kW CC: 27 min

de 10 à 80% sur une borne rapide 100 kW CC): 30 min

Prix



La Jeep Avenger électrique est proposée à partir de 35 990 euros (115 kW 54 kWh Longitude).



Les prix de la Jeep Avenger Electrique:



115 kW 54 kWh Longitude : 35 990 €

115 kW 54 kWh Altitude: 38 290 €

115 kW 54 kWh 85th Anniversary: 39 890 €

115 kW 54 kWh Summit: 40 590 €



Equipements de série



Les équipements de série de la Jeep Avenger Electrique:



LONGITUDE



Accoudoir central avant

Aide à la descente (Hill Descent Control)

Airbags frontaux et latéraux conducteur et passager, airbags rideaux avant/arrière

Alerte de franchissement de ligne avec correction

Banquette arrière rabattable 60/40

Câble de recharge mode 3 triphasé

Caméra d'alerte d'attention du conducteur

Capteur de pluie et de luminosité (essuie-glaces et allumage des feux automatiques)

Chargeur embarqué 11 kW triphasé avec prédisposition fonction V2L (Vehicle to Load)

Climatisation automatique

Combiné d'instrumentation numérique 7 pouces

Commutation automatique feux de route/feux de croisement

Démarrage sans clé

Feux arrière halogènes

Fixation Isofix sur le siège passager

Frein de stationnement électrique

Freinage autonome d'urgence avec détection piétons et cyclistes

Insert de planche de bord noir

Jantes alliage 16 pouces

Phares LED

Poches aumônières au dos des sièges avant

Poignées de porte couleur carrosserie

Radars de recul

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Régulateur et limiteur de vitesse

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants

Rétroviseurs extérieurs noirs

Selec-Terrain à 6 modes de conduite : Eco, Normal, Sport, Sable, Bouge, Neige

Sellerie tissu

Services connectés Uconnect Services

Siège conducteur à réglages manuels 6 voies

Siège passager à réglages manuels 4 voies

Système audio 6 haut-parleurs 100 W

Système multimédia Uconnect 10,25 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto

sans fil

Vitres avant et arrière électriques et séquentielles



ALTITUDE. En plus que LONGITUDE



Caméra de recul 180°

Chargeur sans fil pour smartphone

Combiné d'instrumentation numérique 10,25 pouces

Couvercle magnétique pour le rangement de la console centrale

Enter-N-Go : système d'ouverture et de démarrage sans clé

Feux arrière à LED

Informations sur les panneaux de signalisation (données GPS)

Navigation connectée avec affichage sur le combiné d'instrumentation numérique

Plancher de coffre modulable et réversible P

Prise USB-C au 2ème rang

Rétroviseur intérieur électrochrome sans contour

Sellerie mixte tissu/TEP noir/gris

Tapis de sol avant et arrière

Vitres et lunette arrière surteintées

Volant en TEP



85TH ANNIVERSARY. En plus que ALTITUDE



Calandre rétroéclairée à 7 fentes

Caméra 360°

Eclairage d'ambiance multicolore à LED

Inserts de pare-chocs avant coloris or

Jantes alliage 18 pouces diamantées noir/or

Projecteurs antibrouillard à LED avec fonction cornering

Projecteurs Matrix LED

Rétroviseurs extérieurs Gloss Black

Sellerie mixte tissu/TEP noir/tartan 85th Anniversary

Spots de lecture avant et arrière à LED

Sticker de capot 85th Anniversary



SUMMIT. En plus que 85TH ANNIVERSARY



Assistance à la conduite semi-autonome

Eclairage extérieur d'accueil et d'accompagnement

Jantes alliage 18 pouces noir/gris argent

Palettes au volant

Radars de stationnement 360°

Régulateur de vitesse adaptatif (avec fonction Stop&Go)

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Surveillance des angles morts



UPLAND. En plus que SUMMIT



Barres de toit longitudinales noires

Crochet de remorquage arrière

Pare-chocs avant et arrière spécifiques

Inserts de pare-chocs avant coloris rouge

Jantes alliage 17 pouces noir mat

Kit de gonflage (Fix & Go)

Plaque de protection sous châssis (avant)

Pneumatiques M plus S / 3PMSF

SelecTerrain à 4 modes de conduite : Auto, Sable/Bouge, Neige, Sport

Sellerie mixte tissu/TEP noir/vert lavable

Transmission intégrale 4xe



OVERLAND. En plus que UPLAND



Insert de planche de bord vert avec lignes topographiques