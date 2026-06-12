La citadine Cupra Raval incarne une interprétation radicale de la voiture électrique urbaine

Rebelle par nature, la citadine électrique Cupra Raval incarne l'interprétation radicale de la voiture électrique urbaine pensée par Cupra.



La Raval associe électrification, dynamisme, design affirmé et émotion.



La Cupra Raval joue la carte de l'émotion avec un style audacieux, une attitude radicale, des détails expressifs et un caractère disruptif. Elle associe la précision des dynamiques propres à la marque Cupra à un design tourné vers l'avenir.



Avec sa silhouette dynamique et son profil inspiré d'un casque, la Cupra Raval affirme une présence forte sur la route. Des éléments de style renforcent son caractère grâce aux projecteurs Matrix LED , aux poignées de porte affleurantes éclairées et dissimulées, en passant par le logo Cupra illuminé à l'avant et à l'arrière.



Longue de 4 mètres, la Raval électrique est dotée d'un habitacle polyvalent et d'un coffre de 441 litres.



À bord, le conducteur découvre une orientation centrée sur le pilotage et une position dynamique affirmée, renforcée par les sièges baquets Cupra.



Expression de l'ADN sportif de la marque espagnole , la Cupra Raval adopte un châssis rabaissé et plaqué à la route, une suspension optimisée et une direction progressive.



Côté dynamique de conduite, la Raval électrique se singularise par un différentiel électronique autobloquant et une suspension pilotée DCC Sport.



La Cupra Raval propose un large éventail de personnalisation et deux combinaisons de toit bicolore.



La Cupra Raval repose sur la plateforme MEB plus de Volkswagen. Elles est conçue, développée et produite à l'usine Seat de Martorell.



La Cupra Raval sera lancée à l'été 2026 à partir de 25 995 euros pour la version d'entrée de gamme.



DIMENSIONS



La Cupra Raval affiche des dimensions de 4 046 mm de long, 1 784 mm de large et 1 518 mm de haut, avec un empattement de 2 600 mm.



DESIGN EXTERIEUR



La Cupra Raval incarne l'obsession de la marque espagnole pour le dépassement des limites du design automobile.



La Cupra Raval se distingue par des proportions urbaines, un caractère dynamique et un ADN axé sur la performance.



La posture affirmée et les lignes acérées et provocantes transmettent émotion et singularité.



La face avant est dominée par un design en forme de « shark nose » et des lignes tendues qui génèrent de la tension et du caractère.



La Cupra Raval revendique une identité technologique avec son logo CUPRA illuminé et ses projecteurs Matrix LED.



Au-delà de l'esthétique, les technologies d'éclairage sophistiquées s'adaptent automatiquement à l'environnement et aux conditions de conduite.



Les lignes se prolongent sur les flancs, où la Raval se distingue par des poignées de portes affleurantes, dissimulées et éclairées , renforçant l'esthétique minimaliste.



À l'arrière, le design renforce l'ADN Cupra grâce à un diffuseur proéminent et des effets lumineux en 3D. Le bandeau lumineux transversal et le logo illuminé accentuent visuellement la largeur, tandis que le déplacement des feux de recul et antibrouillard vers les réflecteurs inférieurs permet d'obtenir une signature lumineuse arrière épurée.



Une palette de sept teintes extérieures, incluant des finitions mates exclusives et une teinte irisée , est proposée.



Les possibilités de personnalisation s'étendent au toit, avec le choix entre le gris Manhattan ou le noir Minuit, créant un contraste bicolore sur certaines teintes extérieures.



AERODYNAMIQUE



La Cupra Raval a été développée avec une attention particulière portée sur l'aérodynamisme. Le véhicule électrique intègre une stratégie de gestion des flux d'air entièrement optimisée : lignes arrière en C marquées, rideaux d'air à l'avant, jantes à optimisation aérodynamique, poignées affleurantes, spoiler arrière et volets pilotés à l'avant agissent de concert pour maîtriser la séparation des flux et réduire la traînée.



DESIGN INTERIEUR



L'habitacle de la Cupra Raval crée une synergie forte entre le conducteur et la voiture grâce à un éclairage immersif, une intégration numérique avancée, des commandes physiques intégrées au volant et des détails tactiles.



La console centrale suspendue libère un espace de rangement, tandis que l'ergonomie intuitive permet une prise en main simple et instinctive. Les interfaces de climatisation et d'infodivertissement intégrées contribuent à un cockpit épuré.



La Cupra Raval propose plusieurs configurations intérieures, chacune dotée d'une identité propre.



L'intérieur Pulse est équipé de sièges sport habillés de textile fabriqué à partir de matériaux recyclés dans les parties centrales des sièges latéraux avant et arrière.



L'intérieur Immersive dispose de sièges baquets à réglage électrique avec fonction mémoire, revêtus de Dinamica, composé à 73 % de microfibre recyclée sur le dossier et l'appuie-tête. Les parties centrales des sièges latéraux arrière sont recouvertes d'un tissu composé à 100 % de matériaux recyclés.



L'intérieur Feel associe des sièges baquets à un matériau végan doux au toucher. Les tissus utilisés pour les appuie-tête et les parties centrales des sièges avant, ainsi que pour les parties centrales des sièges latéraux arrière, contiennent au moins 36 % de matériaux recyclés.



Le pack Ahead introduit les sièges CUP Bucket avec une sellerie en technique de maillage 3D. Cette technique de fabrication permet de concevoir chaque housse de siège à la demande à partir de matériaux recyclés. Le pack Ahead se distingue également par l'intégration d'éléments imprimés en 3D dans la planche de bord.



ECLAIRAGE INTERIEUR



Le système d'éclairage intérieur s'adapte naturellement aux différentes situations de conduite et aux humeurs du conducteur. L'éclairage d'ambiance personnalisable propose sept environnements sélectionnables, avec des couleurs et des animations dynamiques.



Au cœur du cockpit, Smart Light Next Generation transforme l'éclairage en une interface de communication intuitive entre la voiture et le conducteur. Intégré à la planche de bord, il fournit des retours visuels clairs liés aux systèmes d'aide à la conduite, tels que la surveillance des angles morts, tout en s'animant de manière distinctive lors de l'activation de la fonction e-launch.



L'esthétique intérieure est renforcée par l'Ambient Dash Light, doté d'un effet cascade et d'ambiances personnalisables.



L'éclairage devient une signature immersive avec des projections lumineuses dynamiques sur les portes . Un projecteur intégré à la planche de bord diffuse des animations graphiques personnalisables sur les panneaux de porte.



COMBINE D'INSTRUMENTATION



Le combiné d'instrumentation avec le Digital Cockpit de 10,25 pouces et le système d'infodivertissement de 12,9 pouces, permet au conducteur de contrôler l'ensemble des paramètres du véhicule. Le volant, doté de commandes physiques ainsi que de satellites dédiés aux modes de conduite et de palettes de freinage régénératif, permet une interaction directe entre le conducteur et la Cupra Raval.



VOLUME DE COFFRE



La Raval offre un volume de coffre de 441 litres.



PERFORMANCES



Reposant sur la plateforme MEB plus du groupe Volkswagen, la Cupra Raval adopte une transmission à traction avant et un châssis bas plaqué à la route, afin de maximiser l'agilité et de délivrer une motricité affûtée ainsi qu'un comportement dynamique.



La Cupra Raval embarque un nouveau groupe motopropulseur électrique à haut rendement.



Le moteur électrique de dernière génération APP 290 est associé à une batterie à cellules unifiées PowerCo , intégrée à plat dans le soubassement grâce à la technologie cell-to-pack . En supprimant les modules intermédiaires, cette architecture permet de réduire le poids et l'encombrement tout en augmentant la densité énergétique d'environ 10 % , se traduisant directement par une autonomie et une efficience accrue .



GROUPE MOTOPROPULSEUR



La Cupra Raval est proposée avec quatre configurations moteur-batterie:





FINITION MOTEUR BATTERIE (Capacité nette) CHIMIE AUTONOMIE RECHARGE TEMPS Raval 85 kW / 116 ch 37 kWh LFP Environ 300 km 11 kW AC ou 50 kW DC Nd Plus 99 kW / 135 ch 37 kWh LFP Environ 300 km 11 kW AC ou 88 kW DC 23 min (10-80 %) en 88 kW DC Endurance 155 kW / 211 ch 52 kWh NMC Environ 450 km 11 kW AC ou 105 kW DC 24 min (10-80%) en 105 kW DC VZ 166 kW / 226 ch 52 kWh NMC Environ 400 km 11 kW AC ou 105 kW DC 24 min (10-80%) en 105 kW DC



CHASSIS



Le châssis sport, abaissé de 15 mm par rapport à la plateforme, associé à une suspension spécialement réglée, une voie élargie de 10 mm par rapport à la base MEB plus, une direction progressive renforçant l'agilité et un ESC Sport , confère à la Cupra Raval un comportement de conduite dynamique.



Le Dynamic Chassis Control (DCC) utilise des amortisseurs adaptatifs proposant jusqu'à 15 niveaux de réglage, permettant d'adapter la suspension du confort urbain à une configuration axée sur la performance. En mode Cupra, les amortisseurs se raffermissent, réduisant les mouvements de caisse et améliorant la réactivité de la voiture.



La Cupra Raval est équipée d'un système de freinage électronique « one box », fusionnant le servofrein et le module ESC. la Raval bénéficie d'un ressenti de pédale amélioré et d'un freinage optimisé par la récupération d'énergie. Elle est dotée de freins à disque à l'avant et à l'arrière afin de garantir des performances de freinage élevées.



Les performances de la Cupra Raval sont renforcées par des fonctionnalités telles que le mode One Pedal , qui permet une décélération fluide tout en récupérant de l'énergie en milieu urbain. En ralentissant automatiquement le véhicule électrique grâce au freinage régénératif, le système limite l'usage de la pédale de frein dans les conditions de circulation en accordéon et permet un arrêt complet sans freinage mécanique.



La fonction e- Launch ajoute une dimension émotionnelle à l'expérience de conduite. Elle recrée la sensation d'un départ arrêté de course grâce à une séquence coordonnée d'éclairages immersifs, d'animations du cockpit et d'une signature sonore intérieure dédiée.



La version Cupra Raval VZ (166 kW / 226 ch) va plus loin. Elle est quipée de la suspension DCC Sport avec une rigidité accrue de 5 % pour améliorer le comportement et la tenue de route, du mode ESC OFF , de jantes 19 pouces chaussées de pneumatiques 235 mm plus larges et d'un différentiel électronique autobloquant. Le différentiel électronique autobloquant surveille en permanence les conditions de conduite via des capteurs et gère la répartition du couple entre les roues afin de garantir une adhérence optimale, notamment dans les virages serrés. Des pivots d'essieu sport, avec un carrossage négatif accru et un centre de roulis plus élevé, offrent une réponse du train avant plus vive, plus directe et plus engageante.



RECHARGE



La batterie 52 kWh des versions Endurance et VZ peut être rechargée de 10 à 80 % en 24 minutes sur une borne de recharge rapide en courant continu, tandis que la batterie 37 kWh de la version Plus atteint le même niveau en 23 minutes .



TECHNOLOGIE VEHICLE-TO -LOAD (V2L)



La Cupra Raval se transforme en hub énergétique mobile grâce à la technologie Vehicle-to-Load (V2L) , permettant d'alimenter des appareils externes tels que des ordinateurs portables ou des vélos électriques directement depuis le véhicule.



SYSTEME D'INFODIVERTISSEMENT



L'habitacle intègre un système d'infodivertissement de 12,9 pouces avec un système d'exploitation Android et un cockpit numérique de 10,25 pouces offrant différents affichages.



MODES DE CONDUITE



Le son intérieur du véhicule s'inspire des sensations de la Formule E et s'active dans les modes de conduite Performance et Cupra . Le son évolue dynamiquement en fonction de la vitesse, du couple et de l'accélération.



SECURITE



La Cupra Raval est équipée de 7 airbags, dont un airbag central pour prévenir les collisions entre occupants lors d'impacts latéraux.



La caméra de surveillance placée face au conducteur détecte sa fatigue , tandis que le Travel Assist et l'Emergency Assist offrent un support semi - autonome de haut niveau.



La Cupra Raval est conçue pour rendre la conduite et le stationnement urbains plus intuitifs. L'Intelligent Park Assist permet au véhicule de se garer automatiquement, réduisant le stress dans les environnements urbains exigus. Le Remote Park Assist permet de garer la Cupra Raval à distance via un smartphone dans les espaces confinés. La sécurité est renforcée par le Rear Traffic Alert , qui détecte les véhicules approchants lors de la marche arrière et aide à prévenir les collisions potentielles. La Camera Top View fournit une vue à 360 degrés autour du véhicule, assurant une visibilité optimale et des manœuvres précises dans toutes les situations.



Avec la fonctionnalité Pre-Crash proposée en option, la voiture réagit aux impacts avant et arrière et aux impacts latéraux. Le système améliore la sécurité en préparant activement la voiture à un impact potentiel, en fermant les vitres/toit ouvrant, en activant les feux de détresse et en tendant les ceintures de sécurité avant.



Les ceintures de sécurité avant adaptatives ajustent la rétention selon différentes morphologies, tandis que le Pedal Missed Operation System reconnaît si le conducteur a appuyé par erreur sur l'accélérateur au lieu du frein, et arrête la voiture si un obstacle est détecté.



L4Emergency Assist , en cas d'indisposition du conducteur, active les feux de détresse, freine progressivement la voiture et se déplace en toute sécurité sur la voie de droite jusqu'à l'arrêt, ou déplace la voiture sur l'accotement si l'espace le permet, activant l'appel d'urgence en dernier recours.



Le Travel Assist sait circuler sur des routes sans lignes peintes et réagit en régulant la vitesse là où d'autres conducteurs l'ont ajustée. Le système peut aussi réagir aux feux de signalisation, aux panneaux de priorité et aux panneaux stop.



PRIX



La Cupra Raval est disponible au lancement en version Endurance et VZ, à partir de 36 100 euros (155 kW 52 kWh Endurance).



La version Endurance de 211 ch dispose d'une batterie de 52 kWh (nette).



La version VZ de 226 ch dispose d'une batterie de 52 kWh (nette).



Les prix de la Cupra Raval:



155 kW 52 kWh Endurance: 36 100 €

166 kW 52 kWh VZ: 42 000 €



GARANTIE



Véhicule: Garantie constructeur 2 ans, kilométrage illimité

Batterie: Garantie 8 ans ou 160 000 km



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



ENDURANCE



SÉCURITÉ



Airbags conducteur et passager avant central, avec désactivation de l'airbag passager

Avertisseur de collision frontale avec alerte et freinage d'urgence pour véhicules, piétons et cyclistes

Alerte de sortie du véhicule et détection de trafic arrière (Side Assist inclus)

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Système de surveillance de la pression des pneus

Ceintures de sécurité avant à 3 points avec prétensionneur

Rappel de ceinture visuel et sonore, contact électrique à l'avant et à l'arrière

Rétroviseur intérieur à basculement manuel

Aide au stationnement arrière

Emergency Assist

eCall (appel d'urgence public)



CONFORT



Volant multifonction Cupra gainé avec satellites et palettes

Lampes de lecture à l'avant et à l'arrière

Climatisation automatique Climatronic 1 zone

Pare-soleil avec miroir éclairé

Banquette arrière rabattable et fractionnable 1/3 2/3

Ancrages pour sièges enfants i-Size, 2 points Top Tether et ancrage siège enfant côté passager

Megabox sous le plancher (sans double plancher)



EXTÉRIEUR



Feux arrière 3D avec logo lumineux

Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, rabattables électriquement, chauffants séparément

Éclairage d'accueil intégré aux rétroviseurs



TECHNOLOGIE



Keyless-Go

Écran central 12,9 pouces

Full Link (Apple CarPlay & Android Auto)

7 haut-parleurs à l'avant

Commande vocale

Cupra Connect Standard

Régulateur de vitesse adaptatif prédictif avec limiteur de vitesse

Phares et essuie-glaces automatiques avec réglage de l'intermittence

Câble de recharge Mode 3



VZ



En plus d'ENDURANCE



SÉCURITÉ



Système Pre-Crash (préparation du véhicule avant collision)

eLSD (différentiel électronique à glissement limité)

Système d'alarme antivol avec surveillance de l'habitacle, sirène autonome et protection anti-remorquage



CONFORT



Climatisation automatique Climatronic 2 zones



EXTÉRIEUR



PACK REBEL :



- Smart Light Next Gen (avec ambiance Plus)

- Projections dynamiques dans les contre-portes

- Projecteurs Matrix LED avec cérémonies

- Light Assist avec fonction All Weather

- Réglage électrique des sièges avant avec mémoire conducteur



TECHNOLOGIE

Liens vidéos:



Cupra Raval (Extérieur)

Cupra Raval (Intérieur)