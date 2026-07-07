Le crossover urbain électrique Leapmotor B03X repose sur une nouvelle plateforme mondiale

Nommé B03X
au niveau mondial hors de Chine et A10 en Chine, le crossover urbain Leapmotor
a été développé sur la nouvelle plateforme mondiale A de Leapmotor.
Le design extérieur se distingue par un style cubique, une signature lumineuse émotionnelle “smile”, des poignées de portes semi-affleurantes et un toit flottant.
Le B03X inaugure une architecture électrique dédiée
. Grâce à la dernière architecture Leapmotor, le B03X revendique une intelligence de pointe et un espace
intérieur optimisé et une qualité globale élevée.
Avec 4 270 mm
de longueur, 1 810 mm de largeur et 1 635 mm de hauteur, ainsi qu'un empattement de 2 605 mm, le B03X
combine une allure de crossover à des dimensions compactes
taillées pour la ville.
Ses dimensions compactes le rendent parfaitement adapté aux environnements urbains, garantissant une manœuvrabilité et un stationnement faciles, tout en conservant une position de conduite surélevée et la polyvalence d'un crossover avec un coffre de 510 litres..
Le B03X a été pensé pour simplifier la mobilité quotidienne. Son agencement intérieur optimisé offre une habitabilité comparable à celle de véhicules de catégorie supérieure.
Un système de sièges modulables, un plancher de coffre plat et des espaces de rangement permettent au B03X de s'adapter aux différents styles de vie, qu'il s'agisse des trajets quotidiens, d'un usage familial ou des loisirs. L'habitacle adopte une philosophie minimaliste, créant un environnement
épuré, axé sur la facilité d'utilisation et le confort.
Reposant sur la dernière architecture de Leapmotor, le B03X propose une assistance à la conduite
avancée, un cockpit piloté par l'IA et des mises à jour OTA complètes.
Le modèle intègre le dernier écosystème numérique de Leapmotor, dont le Leap OS 4.0, permettant une connectivité fluide, l'intégration du smartphone et le contrôle à distance du véhicule.
Le B03X repose sur une architecture dédiée aux véhicules électriques
et reçoit un système de propulsion électrique conçu pour offrir des performances
solides et constantes dans les conditions de conduite du quotidien.
Le B03X est animé par une motorisation électrique, conçue pour l'efficacité et l'usage quotidien. Au cœur de ses performances se trouve un système de batterie de nouvelle génération CTC2.0 Plus (Cell-to-Chassis) à cellules courtes, qui optimise l'intégration et l'efficacité énergétique.
Le B03X propose deux batteries LFP au choix
: une batterie de 39,8 kWh offrant jusqu'à 292 km d'autonomie selon la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers WLTP et une batterie de 53,0 kWh offrant jusqu'à 382 km d'autonomie WLTP.
Le moteur électrique du B03X Pro 39,8 kWh, monté à l'avant, développe 176 ch (130 kW) et 200 Nm de couple, offrant une expérience de conduite réactive et équilibrée, adaptée aux usages urbains et périurbains.
Avec une vitesse maximale de 160 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en 8,6 secondes, le B03X Pro 39,8 kWh de 1 920 kg associe efficience et dynamisme, tandis que sa traction avant garantit stabilité et facilité de contrôle au quotidien.
Le moteur électrique du B03X ProMax 53,0 kWh, monté à l'avant, développe 197 ch (145 kW) et 200 Nm de couple, offrant une expérience de conduite réactive et équilibrée, adaptée aux usages urbains et périurbains.
Avec une vitesse maximale de 160 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en 8,6 secondes, le B03X ProMax 53,0 kWh de 2 020 kg associe efficience et dynamisme, tandis que sa traction avant garantit stabilité et facilité de contrôle au quotidien.
Les deux batteries sont conçues avec une capacité de recharge rapide 2,5C, permettant une recharge rapide en courant continu de 30 % à 80 % en environ 16 minutes.Les temps de recharge de 30 à 80%:Pro 39,8 kWh
Mode 2 “charge à domicile” AC monophasé puissance maximale 3 kW: 7 heures
Mode 3 “station de recharge ou wallbox” AC charge max 11 kW: 2 heures 30 minutes
Mode 4 « DC fast-charge » puissance maximale 100 kW: 16 minutesProMax 53,0 kWh
Mode 2 “charge à domicile” AC monophasé puissance maximale 3 kW: 9 heures
Mode 3 “station de recharge ou wallbox” AC charge max 11 kW: 3 heures 10 minutes
Mode 4 « DC fast-charge » puissance maximale 133 kW: 17 minutes
La Leapmotor B03X est proposée en deux finitions clairement structurées: Life et Design.
Le B03X bénéficie de plusieurs systèmes d'aide à la conduite
(ADAS):
- Régulateur de vitesse adaptatif (ACC): garde automatiquement une distance de sécurité.
- Contrôle du centrage dans la voie (LCC): garde la voiture
centrée dans la voie.
- Assistance maintien de voie (LKA): revient sur la voie automatiquement en cas d'urgence.
- Aide d'urgence au maintien dans la voie (ELKA): ramène activement le véhicule dans la voie en situation critique.
- Avertissement de sortie de voie (LDW): avertissements avant un départ de voie involontaire.
- Alerte de collision frontale (FCW):alertes de risque de collision frontale.
- Alerte de collision arrière (RCW): alertes de risque de collision arrière.
- Alerte portes ouvertes (DOW): avertit avant l'ouverture dangereuse de la porte.
- Détection des angles morts (BSD): surveille les angles morts et alerte.
- Système avancé de freinage d'urgence (AEBS): freine automatique lorsqu'il détecte une collision imminente.
- Freinage croisé arrière (RCTB): freine lors de la marche arrière si un danger est détecté.
- Detection des mains sur le volant (HOD): surveille la présence des mains sur le volant.
- Assistant intelligent de vitesse (ISA): aide à respecter les limites de vitesse.
- Alerte de circulation transversale arrière (RCTA): alertes de circulation transversale lors de la marche arrière.
- Alerte de somnolence et attention du conducteur (DDAW): détecte la fatigue et la distraction du conducteur.
- Avertissement avancé de distraction du conducteur (ADDW): avertit si le conducteur est distrait.
- Assistance aux embouteillages (TJA): fait avancer le véhicule automatiquement dans les embouteillages.
- Changement automatique de voie (ALC): aide le conducteur à effectuer des changements de voie automatisés
- Avertissement de départ du véhicule avant (FVDW): alerte lorsque le véhicule devant avance.
- Assistance au trafic croisé avant (FCTA): détecte la circulation transversale devant et avertit des dangers entrants
- Frein de circulation croisée avant (FCTB): freine automatiquement lorsqu'une collision transversale est imminenteLes principaux équipements de série:LIFE
CONFORT
Kit de gonflage
Surveillance directe de la pression des pneus (TPMS)
Volant en éco-cuir
Réglage du volant sur 4 positions
Volant multifonction
Climatisation automatique
Pompe à chaleur
Banquette arrière rabattable (40/60)
Sellerie tissu
Siège conducteur à réglage manuel (6 positions)
CONDUITE
3 modes de conduiteAuto
Hold
RÉTROVISEURS
Rétroviseurs extérieurs chauffants
Réglage électrique des rétroviseurs extérieurs
PRATICITÉ
Essuie-glaces à détection de pluie
Vitres électriques avant et arrière
Lunette arrière chauffante
V2L (Vehicle-to-Load)
STYLE
Roues en acier de 18 pouces
Phares automatiques LED
Porte-bagages de toit
Poignées de porte semi-cachées
SÉCURITÉ PASSIVE
Airbags conducteur et passager avant
Airbags latéraux avant
Airbag central
Rideaux gonflables latéraux
Déverrouillage automatique des portes après collision
CAPTEURS
Caméra frontale monoculaire
Caméras panoramiques 1
Capteurs à ultrason 4
2 radars
arrière à ondes millimétriques 2
ÉCLAIRAGE
Allumage automatique des phares
Commutation automatique feux de route / feux de croisement
Phares LED à double niveau
Feux de jour LED
Feux antibrouillard arrière LED
Feux arrière LED
Feux stop LED
ADAS
ACC : Régulateur de vitesse adaptatif
LCC : Assistance au centrage dans la voie
ISA : Assistance intelligente à la vitesse
LKA : Aide au maintien dans la voie
ELKA : Aide d'urgence au maintien dans la voie
FCW : Alerte de collision avant
RCW : Alerte de collision arrière
AEBS : Freinage d'urgence automatique
BSD : Détection des angles morts
DOW : Alerte d'ouverture de portière
LDW : Alerte de franchissement de ligne
HOD : Détection des mains sur le volant
RCTA : Alerte de trafic transversal arrière
RCTB : Freinage en trafic transversal arrière
DDAW : Alerte de fatigue et d'attention du conducteur
ADDW : Alerte avancée de distraction du conducteur
ALC : Changement automatique de voie
FVDW : Alerte de démarrage du véhicule précédent
FCTA : Assistance au trafic transversal avant
FCTB : Freinage en trafic transversal avant
TJA : Assistance à la conduite dans les embouteillages
INFODIVERTISSEMENT & TECHNOLOGIES
Écran d'instrumentation conducteur de 8,8 pouces
Écran central d'infodivertissement de 14,6 pouces
Apple CarPlay & Android Auto
Programmation de la recharge
Système audio 6 haut-parleurs
Navigation en ligne
DESIGN
ÉQUIPEMENT LIFE plus
CONFORT
Sièges en éco-cuir
Siège conducteur électrique réglable à 6 positions
Sièges avant chauffants
Rétroviseur intérieur rabattable automatique
Volant chauffant
CONDUITE
RÉTROVISEURS
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Rabattement automatique des rétroviseurs au verrouillage du véhicule
PRATICITÉ
Éclairage d'ambiance 64 couleurs
SÉCURITÉ PASSIVE
CAPTEURS
Caméras panoramiques 4
Capteurs à ultrason 12
ÉCLAIRAGE
ADAS
STYLE
Jantes alliage de 18 pouces
INFODIVERTISSEMENT & TECHNOLOGIES
Caméra panoramique 360° pour le stationnement
Système audio 12 haut-parleurs
Côté prix
, le B03X démarre à partir de 23 400 euros
(130 kW 39,8 kWh Life).
Le B03X est commercialisé en France dans les 136 concessions Leapmotor.
Le B03X a été conçu pour répondre aux standards internationaux en matière de sécurité, de qualité et de performance, avec un déploiement prévu dans plusieurs régions du monde.