Le SUV électrique MG IM6 repose sur une architecture ultra-rapide 800V

MG Motor franchit une étape sur le marché européen avec l'arrivée officielle de la nouvelle gamme : MG IM
, orientée vers l'innovation technologique et le raffinement. Les deux premiers modèles de cette gamme, la berline
MG IM5 et le SUV
MG IM6 sont électriques.
Le SUV électrique MG IM6
, équipé de 4 roues directrices et de suspensions pneumatiques, démontre l'ambition du constructeur : placer l'intelligence artificielle et la technologie d'avant-garde non pas au service de la seule performance, mais au bénéfice direct du bien-être, du confort et de la sécurité du conducteur et de ses passagers.
Développée sur la plateforme électrique avancée IM Digital Chassis, la MG IM6 se positionne au cœur du segment D des SUV électriques avec des attributs technologiques de premier plan.
Équipée d'une motorisation de pointe et d'une batterie de 100 kWh sur sa plateforme 800V, la MG IM6 se décline en deux versions aux performances routières
de haut niveau :
- MG IM6 100 kWh RWD : Une version propulsion délivrant 408
ch (300 kW), un couple de 500
Nm, pour une autonomie atteignant 625 km (WLTP) et un 0 à 100 km/h abattu en 5,4 secondes.
- MG IM6 100kWh AWD : Une déclinaison à transmission intégrale cumulant 752 ch (572 kW) et un couple combiné de 802 Nm, permettant de catapulter le SUV de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes, le tout avec 505 km d'autonomie (WLTP)
Grâce à son architecture 800V de nouvelle génération, la MG IM6 accepte une puissance de charge DC maximale de 396 kW, permettant de recharger la batterie de 10 à 80 % en 17 minutes.L'Intelligence Artificielle et l'innovation sensorielle comme hôtes de maison
Là où MG IM réinvente l'expérience automobile
, c'est dans sa capacité à transformer l'habitacle en un sanctuaire intelligent et cognitif. Le système embarqué intelligent, propulsé une puce Snapdragon 8295, utilise l'IA pour s'adapter dynamiquement aux besoins des occupants :
- Un silence absolu à bord (RNC) : Les MG IM5 intègrent un système de Réduction Active du Bruit de la route (RNC) capable de réduire les bruits extérieurs basse fréquence de plus de 12 dB. Combiné à un vitrage acoustique à double épaisseur étendu (pare-brise, fenêtres et toit dôme de 1,89 m²), l'habitacle offre un niveau de sérénité de haut rang.
- Sécurité proactive et vision
augmentée : Le système de sécurité intègre un dispositif de surveillance du conducteur (DMS) par IA capable de détecter la fatigue, les distractions ou de réagir en cas de malaise.
- Vision augmentée : Les aides à la vision périphérique (PVSS) éliminent totalement les angles morts grâce à l'affichage en temps réel sur les écrans du conducteur sans jamais perturber son attention, notamment via un mode nuit pluvieuse exclusif.
- Confort thermique: La climatisation par pompe à chaleur bi-zone régule le flux d'air intelligemment selon le nombre de passagers pour économiser l'énergie.
- Commodités intelligentes : Les passagers profitent d'un système audio à 20 haut-parleurs, d'un chargeur sans fil ventilé de 50W et d'un accoudoir central doté d'un compartiment chauffant et réfrigérant.
À bord, le modèle MG IM5 offre un environnement
sophistiqué.
L'habitacle comprend un siège conducteur ventilé réglable électriquement sur 12 positions avec fonction mémoire, un siège passager réglable sur 6 positions, un large écran d'infodivertissement de 26,3 pouces, un chargeur sans fil de 50 W ainsi qu'un système audio à 20 haut-parleurs offrant une expérience sonore immersive.Tarif
Les MG IM6 sont affichées à 56 990 euros pour la version 2WD et 62 990 euros pour la version 4WD.