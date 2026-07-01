Le monospace sept places hybride rechargeable Denza D9 DM-i offre 210 km d'autonomie en mode électrique

Denza, la marque haut de gamme du spécialiste chinois de la voiture électrique et de la voiture hybride rechargeable Byd, lance le monospace sept places Super Hybride D9 DM-i en France.



Le Denza D9 est un véhicule de style limousine pour des voyages de prestige en famille.



Le Denza D9 est disponible en version électrique et en version hybride rechargeable.



Design extérieur



Le design Denza repose sur une face avant proéminente et des lignes fluides.



Esthétiquement, le monospace Denza D9 affiche une stature musclée.



Le D9 DM-i affiche une silhouette de type monospace et incarne l'esprit de Denza : "Technology drives elegance". Les lignes épurées et surfaces définies sont mises en valeur par une face avant avec calandre dynamique et finitions métalliques, ainsi qu'un profil structuré par une ligne de caisse haute et l'intégration des portes coulissantes, contribuant aussi à réduire les bruits aérodynamiques.



Design intérieur



L'intérieur spacieux est minimaliste avec des sièges ergonomiques avec accoudoirs intégrés pour faire des trajets une expérience relaxante.



Accès à bord



L'accès à bord est facilité par deux portes coulissantes électriques avec fermeture assistée, sécurité anti-pincement et ouverture mains libres, tout comme le hayon électrique.



Espace intérieur



Le monospace à sept places Denza D9 offre trois rangées de sièges réglables et rabattables en configuration 2 plus 2 plus 3, avec ventilation indépendante des sièges et fonction de massage, offrant un large espace pour les jambes et un volume de bagages important grâce à un empattement long de 3 110 mm, avec des portes arrière coulissantes à commande électrique.



Volume de chargement



Le hayon électrique donne accès à un coffre modulable illustrant le concept de confort ultime « 777 », capable d'accueillir sept adultes, sept valises cabine de 20 pouces et sept sacs à dos de voyage.



Le D9 propose quatre configurations de sièges permettant d'optimiser espace et chargement : jusqu'à 430 litres en configuration 7 places, 570 litres dans une autre configuration optimisée, et jusqu'à 2 310 litres sièges rabattus.



Confort intérieur



L'habitacle sept places modulable propose un niveau de confort inspiré de la première classe.



L'intérieur du monospace sept places Denza dégage une ambiance high-tech, avec un écran tactile caractéristique de Byd au centre de la console et du cockpit enveloppant, ainsi que des écrans multimédias arrière pour l'infodivertissement des passagers et des systèmes audio Dynaudio haut de gamme, ainsi qu'une multitude de fonctionnalités pour le confort et la commodité.



L'habitacle bénéficie d'un toit panoramique de 1,1 m² avec protection UV à 99 %.



À l'avant, les sièges chauffants et ventilés disposent d'un massage 10 points et de réglages électriques sur 8 positions.



Les sièges de deuxième rangée "Air Spa" zéro gravité offrent un confort de type première classe avec 14 positions électriques, massage 16 points et inclinaison jusqu'à 152°.



Le volant est chauffant et la troisième rangée de sièges est chauffante, ventilée et réglable électriquement.



Le D9 DM-i intègre des équipements de confort comme des tablettes escamotables pour transformer la deuxième rangée de sièges en espace repas, ainsi qu'un réfrigérateur de 7,5 litres réglable en température (de moins 6 °C à plus 50 °C).



Le système audio, développé avec Devialet, comprend 16 haut-parleurs pour une expérience sonore immersive.



Le véhicule propose six zones audio et plus de 200 commandes vocales pour une interaction étendue dans tout l'habitacle.



Système d'infodivertissement



À l'avant, un écran central d'infodivertissement de 15,6 pouces est accompagné d'un combiné numérique de 10,25 pouces et d'un écran passager de 10,25 pouces. Le système repose sur le logiciel DiLink, compatible OTA, avec intégration des services Google et Apple CarPlay.



À l'arrière, les passagers disposent de deux écrans intégrés aux accoudoirs de la deuxième rangée, ainsi que d'écrans multimédia de 12,8 pouces optionnels dans les dossiers des sièges avant.



La recharge est facilitée par quatre chargeurs sans fil 50 W et plusieurs ports USB répartis sur les trois rangées.



Châssis



Le D9 DM-i bénéficie d'un châssis conçu pour allier dynamisme et confort, avec une suspension avant MacPherson, une suspension arrière multibras et le système d'amortissement intelligent DiSus-C. Celui-ci ajuste automatiquement l'amortissement en temps réel afin d'optimiser le confort sur route dégradée et la stabilité lors d'une conduite plus dynamique. Le confort de la troisième rangée est

comparable aux autres rangées.



Motorisation hybride rechargeable



Le D9 DM-i repose sur une motorisation Super Hybride avec DM associant un moteur essence 1.5 litre turbo de 120 ch (88 kW) à deux moteurs électriques, pour une puissance cumulée de 353 ch (260 kW) et une transmission intégrale. Cette architecture « Dual Mode Intelligent » (DM-i AWD) optimise automatiquement l'équilibre entre performance et efficacité en alternant entre les modes électrique et hybride.



Batterie



Équipé de la batterie Blade de Byd, le D9 DM-i dispose d'une capacité de 58,5 kWh lui permettant d'offrir jusqu'à 210 km d'autonomie en mode électrique. Associée à un réservoir de 64 litres, elle porte l'autonomie combinée WLTP à 950 km, permettant d'assurer les trajets du quotidien en électrique tout en conservant une grande autonomie sur longue distance.



Technologie Flash Charging



Le D9 DM-i intègre la technologie Flash Charging, permettant une recharge de 10 % à 70 % en cinq minutes et de 10 % à 97 % en neuf minutes. Même à moins 30 °C, des températures extrêmes qui entraînent habituellement une forte baisse des performances de recharge, la batterie Blade du D9 DM-i permet de passer de 20 % à 97 % en 12 minutes.



Finitions



Deux niveaux de finition disponibles en France.



La finition Elegance bénéficie d'un niveau d'équipement généreux. Elle comprend notamment l'ouverture et la fermeture électriques des deux portes coulissantes ainsi que du hayon. Elle intègre aussi l'écran central d'infodivertissement de 15,6 pouces et le combiné d'instrumentation numérique de 10,25 pouces. La commande vocale à six zones et les écrans LCD intégrés aux accoudoirs des sièges de deuxième rangée font également partie de l'équipement. Le FLASH Charging est de série.



La finition Ultimate ajoute des éclairages dynamiques d'accueil, une ouverture mains libres des portes coulissantes et du hayon, des finitions en bois véritable, une sellerie en cuir Nappa ainsi que les sièges Air Spa 'Gravité zéro' de la deuxième rangée. Elle intègre également le chauffage et la ventilation sur l'ensemble des trois rangées, un rétroviseur intérieur numérique, ainsi que des écrans dédiés au conducteur (affichage tête haute de 12 pouces), au passager avant (écran de 10,25 pouces) et aux passagers de deuxième rangée (deux écrans de 12,8 pouces).



Prix



Le Denza D9 DM-i est disponible à partir de 78 500 euros en finition Elegance et 83 500 euros en finition Ultimate.



Les prix du Denza D9 DM-i:



Elegance: 78 500 €

Ultimate: 83 500 €



Service après-vente



Les clients Denza bénéficient d'un service de prise en charge et de restitution du véhicule pour les opérations d'entretien courant.