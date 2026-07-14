La berline électrique MG IM5 repose sur une architecture ultra-rapide 800V

MG Motor franchit une étape sur le marché européen avec l'arrivée officielle de la nouvelle gamme : MG IM
, orientée vers l'innovation technologique et le raffinement. Les deux premiers modèles de cette gamme, les MG IM5 et MG IM6 sont électriques.
La berline électrique MG IM5
, équipée de 4 roues directrices
, démontre l'ambition du constructeur : placer l'intelligence artificielle et la technologie d'avant-garde non pas au service de la seule performance, mais au bénéfice direct du bien-être, du confort et de la sécurité du conducteur et de ses passagers.
Développée sur la plateforme électrique avancée IM Digital Chassis
, la MG IM5 se positionne au cœur du segment D des berlines
électriques avec des attributs technologiques de premier plan.
Équipée d'une motorisation de pointe et d'une batterie de 100 kWh
sur sa plateforme 800V
, la MG IM5 se décline en deux versions aux performances routières
de haut niveau :
- MG IM5 100 kWh RWD : Une version propulsion délivrant 408
ch (300 kW), un couple de 500
Nm, pour une autonomie atteignant 710 km (WLTP) et un 0 à 100 km/h abattu en 4,9 secondes
- MG IM5 100 kWh AWD : Une déclinaison à transmission intégrale cumulant 752 ch (572 kW) et un couple combiné de 802 Nm, permettant de catapulter la berline de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes, le tout avec 575 km d'autonomie (WLTP).
Le comportement routier de la MG IM5 100 kWh AWD est optimisé par un système à 4 roues directrices
, offrant une agilité élevée et un rayon de braquage réduit. La MG IM5 affiche un diamètre de braquage de 9,98 mètres.
La MG IM5 introduit la technologie de conduite de précision One-Touch iAD
, conçue pour simplifier les manœuvres complexes. D'une simple pression sur un bouton, le système active des fonctions automatisées de conduite de précision telles que le stationnement automatique, la sortie de stationnement, la marche arrière assistée et le stationnement en bordure de trottoir, garantissant une expérience utilisateur fluide et sans stress.
Grâce à son architecture 800V
de nouvelle génération, la MG IM5 accepte une puissance de charge DC maximale de 396 kW
, permettant de recharger la batterie de 10 à 80 % en 17 minutes
.L'intelligence artificielle et l'innovation sensorielle comme hôtes de maison
Là où MG IM réinvente l'expérience automobile
, c'est dans sa capacité à transformer l'habitacle en un sanctuaire intelligent et cognitif. Le système embarqué intelligent, propulsé une puce Snapdragon 8295, utilise l'IA pour s'adapter dynamiquement aux besoins des occupants :
- Un silence absolu à bord (RNC) : Les MG IM5 intègrent un système de Réduction Active du Bruit de la route (RNC) capable de réduire les bruits extérieurs basse fréquence de plus de 12 dB. Combiné à un vitrage acoustique à double épaisseur étendu (pare-brise, fenêtres et toit dôme de 1,89 m²), l'habitacle offre un niveau de sérénité de haut rang.
- Sécurité proactive et vision
augmentée : Le système de sécurité intègre un dispositif de surveillance du conducteur (DMS) par IA capable de détecter la fatigue, les distractions ou de réagir en cas de malaise.
- Vision augmentée : Les aides à la vision périphérique (PVSS) éliminent totalement les angles morts grâce à l'affichage en temps réel sur les écrans du conducteur sans jamais perturber son attention, notamment via un mode nuit pluvieuse exclusif.
- Confort thermique: La climatisation par pompe à chaleur bi-zone régule le flux d'air intelligemment selon le nombre de passagers pour économiser l'énergie.
- Commodités intelligentes : Les passagers profitent d'un système audio à 20 haut-parleurs, d'un chargeur sans fil ventilé de 50W et d'un accoudoir central doté d'un compartiment chauffant et réfrigérant.
À bord, le modèle MG IM5 offre un environnement
sophistiqué.
L'habitacle comprend un siège conducteur ventilé réglable électriquement sur 12 positions avec fonction mémoire, un siège passager réglable sur 6 positions, un large écran d'infodivertissement de 26,3 pouces, un chargeur sans fil de 50 W ainsi qu'un système audio à 20 haut-parleurs offrant une expérience sonore immersive.Commercialisation
Après un lancement en juillet 2025 au Royaume-Uni, en Norvège et en Suisse, contribuant aux ventes de plus de 300 000 véhicules MG en Europe en 2025, la MG IM5 est commercialisée sur les principaux marchés européens (France, Allemagne, Belgique et Pays-Bas) afin d'accélérer la présence de MG sur le segment des véhicules électriques
en Europe.Tarif
Avec un prix
de 53 990 euros en version 2WD et 59 990 euros en version 4WD, la MG IM5 bouscule les grilles tarifaires des modèles haut de gamme allemands ou américains en proposant un équipement de série complet, des technologies de recharge rapides et des performances élevées.