La berline compacte électrique Volkswagen ID.3 Neo revendique une autonomie WLTP pouvant atteindre jusqu'à 629 km

La berline compacte électrique Volkswagen ID.3
bénéficie d'améliorations et de mises à niveau et d'un nouveau nom: ID.3 Neo.
La berline compacte électrique Volkswagen ID.3 Neo
est équipée d'un groupe motopropulseur qui confère à la voiture électrique
une autonomie pouvant atteindre jusqu'à 629 km sur la base de la procédure mondiale harmonisée de test des véhicules
légers (WLTP) dans la variante d'équipement la plus favorable. Les valeurs réelles peuvent différer selon l'équipement. L'autonomie réelle atteinte dans des conditions réelles varie selon le style de conduite, la vitesse, l'utilisation des équipements
de confort ou auxiliaires, la température extérieure, le nombre de passagers/charge et la topographie.DESIGN EXTERIEUR
On découvre à l'extérieur de l'ID.3 Neo un design frontal épuré basé sur le langage stylistique « Pure Positive » de Volkswagen
, ainsi qu'une nouvelle signature lumineuse.
L'extérieur de la Volkswagen ID.3 Neo reflète la philosophie « True Volkswagen » à travers une face avant redessinée, dotée d'un bandeau lumineux continu et d'un logo éclairé. À l'instar des modèles compacts de Volkswagen, le toit, le becquet arrière et le hayon sont peints dans la couleur de la carrosserie, ce qui donne à l'ID.3 Neo une allure plus dynamique.DIMENSIONS
La Volkswagen ID.3 Neo est longue de 4,265 mètres, large de 1,809 mètre et haute de 1,561 mètre.
L'empattement atteint 2,769 mètres pour un volume de coffre de 383 litres.DESIGN INTERIEUR
Les modifications apportées à l'intérieur concerne un poste de conduite redessiné avec des commandes intuitives et des matériaux de finition supérieures.
Cela se traduit par des matériaux au toucher agréable, un agencement horizontal épuré des lignes et des surfaces, ainsi que de nouvelles commandes ergonomiques et intuitives, des boutons faciles à manipuler et des sélecteurs pour les fonctions centrales.
Le volant multifonction a également été repensé avec une jante aplatie en haut et en bas et des panneaux de touches clairement structurés.SYSTEME D'INFODIVERTISSEMENT
Le système d'infodivertissement (Innovision), doté d'un Digital Cockpit de 26,0 cm (10,25 pouces) et d'un écran central de 32,8 cm (12,9 pouces), affiche des graphismes fluides.SYSTEME DE PROPULSION
Le système de propulsion de l'ID.3 Neo offre un couple plus élevé et une consommation
plus faible que les moteurs précédents. Associé à la plus grande des trois batteries disponibles, le système de propulsion de l'ID.3 Neo permet d'atteindre une autonomie allant jusqu'à 629 km en cycle WLTP.
L'ID.3 Neo est disponible avec trois niveaux de puissance et trois tailles de batterie différentes.MOTORISATIONS
Les trois moteurs électriques développent une puissance de 125 kW (170 ch), 140 kW (190 ch) et 170 kW (231 ch), pour un couple de 350 Nm.PERFORMANCES
La Volkswagen ID.3 Neo 125 kW 50 kWh de 1 885 kg atteint une vitesse de pointe de 160 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 8,6 secondes.
La Volkswagen ID.3 Neo 140 kW 58 kWh de 1 888 kg atteint une vitesse de pointe de 160 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 8,0 secondes.
La Volkswagen ID.3 Neo 170 kW 79 kWh de 1 966 kg atteint une vitesse de pointe de 160 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 7,1 secondes.BATTERIES
La version de 125 kW (170 ch) est associée à une batterie d'une capacité énergétique de 50 kWh (net). Il s'agit de la configuration de série de l'ID.3 Neo Trend.
L'ID.3 Neo Life et l'ID.3 Neo Style pourront également être configurées avec une batterie de 58 kWh (net) pour 140 kW (190 ch), ainsi qu'une batterie de 79 kWh (net) pour 170 kW (231 ch). CONSOMMATIONS
La Volkswagen ID.3 Neo 125 kW 50 kWh affiche une consommation mixte de 14,0-14,4 kWh aux 100 km.
La Volkswagen ID.3 Neo 140 kW 58 kWh affiche une consommation mixte de 13,9-14,3 kWh aux 100 km.
La Volkswagen ID.3 Neo 170 kW 79 kWh affiche une consommation mixte de 14,4-14,4 kWh aux 100 km.AUTONOMIES
La Volkswagen ID.3 Neo 125 kW 50 kWh affiche une autonomie WLTP de 417 km.
La Volkswagen ID.3 Neo 140 kW 58 kWh affiche une autonomie WLTP de 492 km.
La Volkswagen ID.3 Neo 170 kW 79 kWh affiche une une autonomie WLTP de 629 km.PUISSANCE DE CHARGE
Les batteries d'une capacité de 50 et 58 kWh affichent une puissance de charge en courant continu (DC) allant jusqu'à 105 kW à un niveau élevé et constant sur les bornes de recharge rapide, tandis que la version de 79 kWh dispose d'une capacité de charge allant jusqu'à 183 kW.
Le comportement de recharge des différentes stations peut différer, même si leur capacité en kW est la même. En plus de la puissance en kW d'une station de recharge, le courant de charge maximal influence la quantité d'énergie qui circule. La température ambiante, la température de la batterie et le niveau de charge influencent la capacité maximale de charge possible. La capacité maximale de charge spécifiée est calculée dans des conditions WLTP à une température d'environ 23 °C et un niveau de charge à partir de cinq pour cent. Si ces variables changent, la capacité de charge peut s'écarter de la valeur standard spécifiée.SYSTEMES D'ASSISTANCE A LA CONDUITE
Outre les systèmes d'assistance de série (tels que le Lane Assist, le Front Assist et la fonction de freinage d'urgence en intersection), le modèle compact électrique bénéficie de nouvelles fonctionnalités grâce à la dernière génération de logiciels. Celles-ci incluent le Connected Travel Assist amélioré avec reconnaissance des feux de signalisation (en option), ainsi que la conduite à une pédale (one-pedal driving), où le véhicule récupère de l'énergie jusqu'à l'arrêt complet. FONCTION VEHICLE-TO-LOAD
Comme sur tous les modèles ID actuels, il est possible d'alimenter des appareils externes, allant jusqu'à un vélo électrique, avec une puissance allant jusqu'à 3,6 kW directement depuis la batterie haute tension grâce à la fonction Vehicle-to-Load. FINITIONS
Le nouveau modèle électrique Volkswagen est disponible en trois finitions (Trend, Life et Style).OPTIONS
Les équipements optionnels incluent l'affichage tête haute à réalité augmentée, un toit panoramique, le système de vision
à 360 degrés Area View, une fonction de massage et de mémoire pour les sièges avant, ainsi qu'un système audio premium Harman Kardon. Sont également disponibles la fonction mémoire pour le Park Assist Pro et un support amovible permettant le montage d'un porte-vélos sur dispositif d'attelage, supportant une charge à la flèche allant jusqu'à 75 kg.PRIX
La Volkswagen ID.3 Neo démarre à partir de 34 990 euros
(125 kW 50 kWh Trend).
Comptez 45 900 euros pour disposer d'une autonomie de 629 km (170 kW 79 kWh Life).Les prix de la Volkswagen ID.3 Neo:
125 kW 50 kWh Trend: 34 990 €
125 kW 50 kWh Life: 36 800 €
125 kW 50 kWh Style: 40 500
€
140 kW 58 kWh Life: 40 500 €
140 kW 58 kWh Style: 42 700 €
170 kW 79 kWh Life: 45 900 €
170 kW 79 kWh Style: 48 100 €EQUIPEMENTS DE SERIELes principaux équipements de série de la Volkswagen ID.3 Neo:TREND
Design Extérieur
• Projecteurs LED et feux arrière à LED
• Jantes en acier 18 pouces avec enjoliveurs (7,5J x 18) et pneumatiques 215/55 R18 sans écrous antivol
• Boitiers des rétroviseurs peints en noir
• Éclairage de bienvenue projeté au solAssistances à la conduite
• Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif avec limiteur de vitesse (ACC) et assistant au maintien dans la voie 'Lane Assist'
• Système d'aide au stationnement avant et arrière 'Park Pilot'
• Allumage et régulation automatique des feux de route 'Light Assist'
• Reconnaissance des panneaux de signalisation routière
'Sign Assist'
• Assistant de changement de voie et sortie de stationnement ‘Side Assist'
Confort et Connectivité
• Système d'infotainment 'Innovision' avec écran 12,9 pouces personnalisable et IQ
. Cockpit de 10,25 pouces
• Préparation pour activation de la Navigation via Upgrades
• Interface téléphonique Bluetooth
• Commande vocale intuitive 'Bonjour ID.'
• Préchauffage de la batterie manuel (via infotainment) inclus. Réglages de la charge via le système d'infodivertissement ou l'application ‘Volkswagen'
• Sélection du profil de conduite
• Climatiseur 1 zone 'Climatronic' avec filtre à charbon actif
• App-Connect sans fil (en fonction du téléphone compatible) pour Apple CarPlay, Android Auto
et MirrorLink (avec fil)
• Réception de radio numérique DAB plus
• Système audio 4et1 haut-parleurs à l'avant
• Système de démarrage sans clé ‘Keyless Go'
• Capteurs de pluie avec essuie-glace automatique
• Préparation pour services connectés 'VW
Connect' activables via la boutique en ligne du véhicule ou via l'espace
MyVolkswagen
Intérieur
• Sellerie en tissu 'Taia'
• Sièges avant réglables en hauteur avec préparation pour activation des sièges avant chauffants via Upgrades
• Volant multifonction avec préparation pour activation du volant chauffant via Upgrades
• Console centrale avec volet occultant et accoudoir
• Pare-brise en verre athermique avec isolation phonique renforcée
• Eclairage d'ambiance personnalisable (10 couleurs) et sélection de profils d'atmosphère
• Rétroviseur intérieur à réglage automatique jour/nuit
• Rétroviseurs extérieurs réglables, rabattables et dégivrants électriquement avec abaissement du rétroviseur passager
• 2 ports USB-C à l'avant (recharge et data) et 2 à l'arrière (recharge)
• Banquette arrière 2/3 1/3 avec accoudoir central et trappe de chargement (3 personnes)LIFE
Équipements supplémentaires de série par rapport à TREND
Assistances à la conduite
• Caméra de recul ‘Rear View'
• Système proactif de protection des occupants - 'Pre Safe Assist'
Confort et Connectivité
• Climatiseur 2 zones 'Air Care Climatronic' avec filtre à charbon actif
• Chargeur de smartphone par induction
• Tapis de sol à l'avant et à l'arrière
• Jantes en alliage 18 pouces 'Edimbourg' bicolore argent/noir (7,5J x 18) et Pneumatiques 215/55 R18 avec écrous antivol pour version 50 kWh
• Jantes en alliage 19 pouces Wellington' bicolore argent/noir (7,5J x 19) et Pneumatiques 215/50 R19 avec écrous antivol pour version 58 kWhSTYLE
Équipements supplémentaires de série par rapport à LIFE
Design Extérieur
• Projecteurs IQ. Light - Matrix
LED avec commutation automatique des feux de route, éclairage de mauvais temps et fonction de bienvenue
• Feux arrière à LED 3D avec clignotants séquentiels
• Bande lumineuse entre les projecteurs et le logo avec logo Volkswagen illuminé
• Régulation dynamique des feux de route 'Dynamic Light Assist'
• Eclairage des poignées de porte et éclairage de bienvenue
Intérieur
• Sellerie Top Sport bi-matière ArtVelours
• Sièges avant et volant chauffants
• Logo VW du volant illuminé
• Pédalier en acier inoxydable avec symboles 'Play & Pause'
• Eclairage d'ambiance 30 couleurs avec ID. Light
Confort et Connectivité
• Système de Navigation & Infotainment ‘Innovision Pro‘ avec planificateur d'itinéraire inclus
• Accès et démarrage sans clé avec verrouillage/déverrouillage sans contact 'Keyless Access Advanced'
• Préparation pour clé numérique pour l'accès au véhicule via Smartphone 'Mobile Key'
• Alarme antivol - Protection volumétrique et anti-soulèvement