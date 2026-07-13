Le crossover familial Nissan X-Trail montre un esprit d'aventure robuste

Nissan
lève le voile sur la dernière évolution du crossover familial X-Trail
. Le modèle emblématique de Nissan renforce son caractère avec un style plus affirmé, un confort intérieur optimisé et une connectivité accrue.
Depuis 25 ans, le Nissan X-Trail
est synonyme de robustesse et de fiabilité sur tous les terrains. DESIGN EXTÉRIEUR
Le Nissan X-Trail
restylé arbore une identité extérieure plus robuste, tout en préservant ses capacités tout-terrain.
La face avant redessinée présente une calandre V-Motion plus large et plus épurée.
Le X-Trail affiche une présence visuelle accrue et une expression plus moderne de l'ADN de Nissan.
Les jantes en alliage de 19 pouces à finition diamantée, les passages de roue noir brillants, les bas de caisse et les rétroviseurs noirs renforcent le caractère du X-Trail.
La calandre, les ouïes latérales et les pare-chocs avant et arrière ont été redessinés, pour un look plus moderne.
Les feux arrière à LED affinent la signature lumineuse.CONFORT INTÉRIEUR
L'habitacle du Nissan X-Trail allie confort et qualité tout en préservant un caractère robuste. De nouveaux matériaux apportent du raffinement, comme la sellerie en cuir matelassé noir ou cognac (sur la finition Tekna), la sellerie TEP (sur la finition N-Connecta), ou encore des finitions en bois brun sur la console centrale. Des améliorations subtiles dans l'habitacle optimisent l'harmonie et la praticité sans altérer le caractère baroudeur du véhicule.
À partir de la finition N-Connecta, le véhicule accueille des sièges avant et arrière chauffants, un volant chauffant, une climatisation tri-zone et un écran d'infodivertissement de 12,3 pouces. La banquette arrière coulissante
40/20/40 offre un espace
modulable pour les passagers ou les bagages volumineux. Des équipements
tels qu'un système audio Bose à 10 haut-parleurs et le pare-brise chauffant (de série sur la finition Tekna) renforcent le confort et la praticité du modèle.PLUS DE CONNECTIVITÉ
• NissanConnect avec Google intégré
Le Nissan X-Trail accueille le système d'infodivertissement NissanConnect avec Google intégré, offrant une expérience intuitive et mains libres à bord. Le conducteur bénéficie d'un accès aux commandes vocales et aux fonctionnalités de l'Assistant Google, au téléchargement d'applications sur le Google Play Store, aux mises à jour météo et à la possibilité de mises à jour à distance complètes, le tout sans avoir à utiliser un téléphone.
L'Assistant Google permet au conducteur d'utiliser sa voix pour obtenir de l'aide tout en gardant les mains sur le volant. Il peut dire « Hey Google » pour contrôler la ventilation, les sièges chauffants et le pare-brise, ou encore pour obtenir un itinéraire. Le conducteur peut également passer des appels et écouter des instructions vocales sans quitter la route des yeux.PLUS DE TECHNOLOGIES
• Vue panoramique 3D
La vision
AVM 3D (Around View Monitor, moniteur de vue panoramique) à 8 points, équipée de caméras extérieures grand angle, offre au conducteur une vision 3D à 360° autour du véhicule à basse vitesse, ainsi qu'une vue « capot invisible » et une vue des intersections en T. Lors des manœuvres de stationnement ou dans des espaces restreints, le système projette une vue aérienne haute définition sur l'écran central, permettant au conducteur de positionner le véhicule.
Le mode de vision intelligente à 360° AVM 3D (Around View Monitor) permet au conducteur de choisir parmi huit angles de caméra différents autour de la voiture
(avant, arrière, côtés et quatre coins), facilitant l'identification des dangers invisibles que les rétroviseurs ou une seule caméra pourraient manquer. Le système fonctionne de concert avec la détection des objets en mouvement, qui alerte le conducteur en cas de mouvement à proximité du véhicule lors de manœuvres à basse vitesse.
Deux vues spécialisées améliorent la visibilité dans les environnements difficiles. La vue « capot invisible » utilise l'imagerie de la caméra avant et le traitement prédictif pour afficher la position des roues avant comme si le capot était transparent, pour éviter les bordures, les pierres ou les bords étroits sur les chemins accidentés.
La vue d'intersection en T (T-Junction View) offre un large champ de vision vers l'avant à basse vitesse, à l'abord de sorties ou d'intersections à visibilité réduite.
Les fonctionnalités contribuent à protéger le véhicule des éraflures quotidiennes.
• Technologie ProPILOT Assist améliorée
Les améliorations apportées au système à la technologie avancée d'aides à la conduite
de Nissan ProPILOT Assist offrent des réactions plus fluides, un maintien de voie plus stable et une meilleure perception de l'environnement
. Parmi les nouveautés : la reconnaissance anticipée des panneaux de limitation de vitesse, une détection plus précise des panneaux de signalisation, la prévention des collisions, un freinage et une accélération plus doux avec un maintien de voie plus stable, dans les voies étroites, ainsi qu'un freinage et une accélération plus naturels.MOTORISATION HYBRIDE
Le X-Trail est proposé avec la motorisation hybride exclusive de Nissan e-Power. La technologie e-Power offre une expérience de conduite électrique avec un couple instantané, une accélération fluide et un silence de fonctionnement digne d'un véhicule électrique
, sans nécessiter de recharge. Associé à la transmission intégrale e-4Orce, qui répartit le couple et la puissance individuellement à chaque roue, le Nissan X-Trail bénéficie d'une adhérence et d'une stabilité élevées quelles que soient les conditions routières
.PERFORMANCES
Le Nissan X-Trail e-Power 204 ch 5 places (1 707 kg) atteint une vitesse de pointe sur circuit de 170 km/h avec un zéro à 100 km/h réalisé en 8 secondes.
Le Nissan X-Trail e-4Orce 213 ch 5 places (1 808 kg) atteint une vitesse de pointe sur circuit de 180 km/h avec un zéro à 100 km/h réalisé en 7 secondes.CONSOMMATIONS
Le Nissan X-Trail e-Power 204 ch 5 places (1 707 kg) affiche une consommation
mixte de carburant de 5,6-5,8 litres aux 100 km, soit des émissions de CO2
de 128-131 g/km.
Le Nissan X-Trail e-4Orce 213 ch 5 places (1 808 kg) affiche une consommation mixte de carburant de 6,2-6,4 litres aux 100 km, soit des émissions de CO2
de 140-144 g/km.PRIX
Le Nissan X-Trail est proposé à partir de 44 000 euros (e-Power 204 ch 5 places Acenta).
Comptez 46 300 euros pour la première version à transmission intégrale (e-4Orce 213 ch 5 places Acenta) et 47 200 en version 7 places
(e-4Orce 213 ch 7 places Acenta).Les prix du Nissan X-Trail :
e-Power 204 ch 5 places Acenta: 44 000 €
e-Power 204 ch 5 places N-Connecta: 46 000 €
e-Power 204 ch 5 places N-Trek: 49 000 €
e-Power 204 ch 5 places Tekna: 51 000 €
e-4Orce 213 ch 5 places Acenta: 46 300 €
e-4Orce 213 ch 5 places N-Connecta: 48 300 €
e-4Orce 213 ch 5 places N-Trek: 51 300 €
e-4Orce 213 ch 5 places Tekna: 53 300 €
e-4Orce 213 ch 7 places Acenta: 47 200 €
e-4Orce 213 ch 7 places N-Connecta: 49 200 €
e-4Orce 213 ch 7 places N-Trek: 52 200 €
e-4Orce 213 ch 7 places Tekna: 54 200 €PRINCIPAUX EQUIPEMENTS DE SERIEACENTA
SÉCURITÉ
- ESP / ABS / ABD / NBAS
- 2 airbags rideaux, 2 airbags latéraux avant, 2 airbags frontaux et 1 airbag central
- Alarme périmétrique
- Système de surveillance de l'attention du conducteur
- Appel d'urgence
- Feux de détresse à déclenchement automatique
- Radars
de stationnement avant et arrière
- Régulateur de vitesse intelligent avec ajustement aux limitations de vitesse
- Système d'alerte prédictif anticollision frontale intelligent
- Freinage d'urgence intelligent avec détection piétons, cyclistes et intersections
- Prévention de franchissement de ligne intelligent
- Système de surveillance des angles morts intelligent
- Limiteur de Vitesse
- Freinage d'urgence anticollision arrière
- Reconnaissance des panneaux de signalisation
- Système de contrôle de la pression des pneus
- Bouton d'accès rapide aux réglages des aides à la conduite
TECHNOLOGIES
- Combiné d'instrumentation digital 12.3 pouces
- Système audio radio 6 haut-parleurs
- Radio numérique (DAB)
- Connectivité Apple CarPlay et Android Auto
sans fil
- Caméra de recul
- Écran central tactile de 12,3 pouces
- NissanConnect Services : services télématiques avec accès à distance depuis un smartphone:
->Historique de conduite
-> Mise à jour à distance
-> Rapports sur l'état de santé du véhicule et alertes de dysfonctionnement
-> Rappels des pas dÊ¼entretien
-> Aide et assistance Nissan
-> Alertes intelligentes Technologie e-Pedal Step
- Mode EV
- Chargeur à induction 15w pour smartphone
COMFORT
- Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement, dégivrants et rabattables automatiquement
- Rétroviseur intérieur électrochromatique sans contour
- Siège conducteur réglable en hauteur avec réglage lombaire électrique 2 voies
- Système d'ouverture et de démarrage sans clé «Intelligent Key» avec fonction de verrouillage/déverrouillage à lÊ¼approche du véhicule
- Sélection du mode de conduite -Standard, Eco et Sport (en plus Neige et Tout-Terrain sur e-4Orce)
- Volant réglable en hauteur et en profondeur
- Climatisation automatique bi-zone
- Lève-vitres électriques avec mode impulsionnel à l'avant et à l'arrière
- Ouverture des portières arrière à 85°
- Banquette arrière rabattable 60/40
VISIBILITÉ
- Allumage intelligent des feux
- Feux et clignotants avant LED
- Feux et clignotants arrière LED
- Feux de route adaptatifs
- Détecteur de pluie avec essuie-glaces à déclenchement automatique
STYLE
- Jantes alliage 19 pouces
- Sellerie en tissu noire
- Volant gainé de cuir
- Rétroviseurs extérieurs noirs
- Antenne aileron de requin noire
- Badges e-Power et e-4Orce (sur e-4Orce)N-CONNECTA
ÉQUIPEMENTS en plus d'ACENTA
SÉCURITÉ
- Technologie de conduit assistée ProPilot Assist avec Navi-link
- Aide au maintien dans la voie
- Freinage anticipé dans les courbes via la navigation
- Assistant de conduite en embouteillage
TECHNOLOGIES
- Système de navigation NissanConnect avec services Google intégrés:
-> Google Maps, Google Assistant et Google Play Store
-> Live Traffic et cartes 3D
-> Navigation porte-à-porte
-> Recherche par Points dÊ¼Intérêt
-> Google Street View, Vue Satellite et Météo
-> Mise à jour des cartes et logiciels
-> Prix des carburants
-> Service de commandes à distance
-> Géolocalisation du véhicule
-> Historique de navigation
-> Alertes intelligentes
- Nissan AVM 3D -Vision Intelligente à 360°8 points avec fonction «capot transparent»
- Hayon électrique avec ouverture mains libres
COMFORT
- Sièges avant et arrière chauffants
- Volant chauffant
- Climatisation automatique tri-zone
- Plancher de coffre modulable (sur version 5 places)
- Banquette arrière coulissante et rabattable 40/20/40
VISIBILITÉ
STYLE
- Éclairage d'ambiance blanc sur la console centrale
- Vitres arrière teintées
- Rails de toit longitudinaux chrome
- Sellerie en TEP noirN-TREK
ÉQUIPEMENTS en plus de N-CONNECTA
SÉCURITÉ
TECHNOLOGIES
COMFORT
- Toit panoramique en verre à ouverture électrique
VISIBILITÉ
STYLE
- Pare-chocs avant et arrière spécifiques N-Trek avec inserts Rouge Magma
- Jantes alliages 19 pouces spécifique N-Trek avec inserts Rouge Magma
- Rails de toit longitudinaux noirs
- Logos Nissan Rouge Magma et Noir
- Sellerie en TEP noir résistante à l'eau avec surpiqures Rouge Magma
- Peinture métallisée ou spécialeTEKNA
ÉQUIPEMENTS en plus de N-CONNECTA
SÉCURITÉ
TECHNOLOGIES
- Affichage tête haute avec projection sur le pare-brise 10,8 pouces
- Technologie de stationnement automatique ProPilot Park
- Rétroviseur intérieur intelligent à affichage numérique
- Système audio Bose Premium : 10 haut-parleurs et un caisson de basses Acoustimass
COMFORT
- Sièges avant réglables électriquement avec fonction mémoire et réglage lombaire électrique 2 voies
- Pare-brise chauffant
- Pare-soleil intégrés aux vitres arrière
- Rétroviseurs extérieurs avec fonction mémoire et fonction marche arrière
- Mémorisation des réglages via lÊ¼Intelligent Key (siège conducteur et rétroviseurs extérieurs)
VISIBILITÉ
- Feux de route intelligents matrix
LED avec 12 faisceaux indépendants et anti-éblouissement
STYLE
- Sellerie en cuir matelassé noir ou cognac
- Éclairage d'ambiance blanc sur la console centrale et contre-portes avant
- Toit panoramique en verre à ouverture électrique
- Passage de roue, pare-chocs noir brillant
- Inserts argent sur le pare-chocs avant