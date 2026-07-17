Le crossover hybride rechargeable Omoda 7 offre jusqu'à 90 km d'autonomie électrique

Omoda enrichit sa gamme avec le crossover hybride rechargeable Omoda 7
offrant jusqu'à 1 200 km d'autonomie combinée.
La motorisation hybride rechargeable SHS-P donne la priorité au moteur électrique pour une conduite silencieuse, avec jusqu'à 90 km d'autonomie électrique et une recharge rapide DC de 30 à 80 % en 20 minutes.
L'autonomie combinée atteint jusqu'à 1 200 km grâce à un réservoir de 60 litres : une fois la batterie haute tension déchargée, le crossover Omoda 7 fonctionne comme un véhicule hybride
classique pour réaliser de longs trajets sans contrainte de recharge.
L'Omoda 7 propose un espace
intérieur généreux et un niveau de confort élevé : sièges chauffants, ventilés et massants, suspensions à double butée hydraulique, insonorisation renforcée.
Le crossover hybride rechargeable Omoda 7 est disponible à partir de 38 990 euros.
Le véhicule Omoda
est proposé dans une finition unique Premium doté d'un haut niveau d'équipement de série, comprenant entre autres, un toit ouvrant panoramique et une fonction de stationnement automatique.DIMENSIONS
L'Omoda 7 est long de 4,66 mètres, large de 1,875 mètre et haut de 1,67 mètre de pour un empattement de 2,72 mètres.DESIGN EXTÉRIEUR
L'Omoda 7 affiche un dessin fluide de crossover. Sa signature lumineuse à LED (phares full LED à 56 LED, clignotants à défilement, bandeau lumineux arrière) et sa calandre intégrée affirment un design fort et épuré.
Les jantes alliage 20 pouces, les poignées de portes intégrées, les barres de toit, les vitres arrière surteintées et l'essuie-glace arrière dissimulé complètent la silhouette épurée.DESIGN INTÉRIEUR
À bord, l'Omoda 7 mise sur des assemblages soignés (contreportes surpiquées, boutons métalliques) et une expérience numérique organisée autour d'un écran central flottant de 15,6 pouces. Propulsé par une puce Snapdragon 8155 huit cœurs, il coulisse côté passager d'un simple geste (un slider à quatre doigts, de gauche à droite) pour se transformer en écran de divertissement. Il est complété par un combiné d'instrumentation de 8,9 pouces et un affichage tête haute.CONFORT
Les sièges avant, chauffants, ventilés et massants de série, disposent d'un réglage électrique à 10 positions (avec réglage lombaire et mémoire) côté conducteur et 6 positions côté passager.
Le confort de roulage s'appuie sur une suspension à double butée hydraulique complétée par des silentblocs hydrauliques.
L'insonorisation se distingue par un double vitrage acoustique à l'avant et à l'arrière et par une réduction active du bruit par contre-fréquences, capable de réduire jusqu'à 10 dB entre 20 et 250 Hz.
Le confort thermique est assuré par une climatisation automatique bi-zone avec filtration N95.VOLUME DE COFFRE
Le coffre offre 537 litres, extensibles à 1 294 litres banquette rabattue.TECHNOLOGIES EMBARQUÉES
L'Omoda 7 embarque une puce Snapdragon 8155 huit cœurs pour un démarrage du système en moins de 4 secondes, avec Apple CarPlay et Android Auto
sans fil.
Le véhicule se distingue par une fonction de stationnement automatique (APA), capable de gérer plusieurs scénarios de manœuvre depuis l'écran central, complétée par un stationnement à distance piloté directement depuis la clé (RPA). Cette fonction peut être utile sur les places de stationnement étroites, où l'ouverture de la portière n'est pas possible. Cette double fonction de stationnement s'accompagne d'une application connectée permettant le préconditionnement, la gestion de la recharge, la localisation ou encore l'ouverture à distance du coffre.
S'y ajoutent un toit ouvrant panoramique, un chargeur à induction 50 W ventilé, un système audio Sony à 8 haut-parleurs, l'accès et le démarrage sans clé ni bouton et 20 aides à la conduite
de série, dont un régulateur de vitesse adaptatif, la détection des angles morts, un système de surveillance du conducteur, un assistant de conduite dans les embouteillages, une aide au changement de voie et le freinage automatique transversal arrière.BATTERIE
L'Omoda 7 embarque une batterie LFP de 18,4 kWh, de technologie Cell-to-Pack, certifiée IP68 et fonctionne de moins 35°C à plus 60°C.MOTORISATION HYBRIDE RECHARGEABLE SHS-P
L'Omoda 7 repose sur le système SHS-P (Super Hybrid System), associant un moteur thermique 4 cylindres 1.5 litre turbo de 143 ch (105 kW) et 215 Nm à un moteur électrique synchrone à aimant permanent de 150 kW et 310 Nm de couple, pour une puissance combinée de 279 ch (205 kW) et un couple de 365 Nm.
Le système donne la priorité au mode électrique au quotidien pour une conduite fluide, jusqu'à 90 km d'autonomie. Lorsque le niveau de batterie descend sous 15 %, le mode hybride s'active automatiquement : le moteur thermique agit alors principalement comme un générateur. La transmission ne compte qu'un seul rapport (une architecture que l'on retrouve sur les véhicules électriques
) pour une conduite fluide et sans à-coups, sans jamais de passage de rapports.PERFORMANCES
L'Omoda 7 atteint une vitesse maximale de 180 km/h sur circuit et accélère de zéro à 100 km/h en 8,4 secondes.CONSOMMATION
La consommation mixte WLTP s'élève à 2,3 litres aux 100 km (soit 53 g/km de CO2
) et à 6 litres aux 100 km batterie déchargée.AUTONOMIE
L'autonomie électrique atteint jusqu'à 90 km avec une autonomie combinée jusqu'à 1 200 km grâce à un réservoir de 60 litres.RECHARGE
La recharge AC atteint 6,6 kW (pour une charge complète en 4 heures 30) et la recharge rapide DC culmine à 40 kW, permettant de passer de 30 à 80 % en 20 minutes. FONCTION V2L
L'Omoda 7 dispose de la fonction V2L (Vehicle-to-Load, 3,3 kW), permettant d'alimenter directement des appareils électriques depuis le véhicule.FINITION
L'Omoda 7 est proposé en une unique finition Premium.PRIX
L'Omoda 7 est commercialisé au prix de 38 990 euros.ÉQUIPEMENTS
L'Omoda 7 est proposé en une unique finition incluant notamment :
Style: jantes alliage 20 pouces, phares full LED, poignées de portes intégrées, dffuseur avant, bandeau lumineux arrière intégré.
Interaction : écran coulissant de 15,6 pouces, recharge par induction ventilée 50 W, démarrage sans clé.
Isolation : réduction des bruits aérodynamiques/mécaniques, vitrage acoustique.
Cocon sensoriel : silence immersif couplé à un système audio Sony 8 haut-parleurs, des suspensions à double butée hydraulique.
Intégration au quotidien: cockpit numérique, caméra 540° avec vision
en transparence, affichage tête haute (HUD), régulateur de vitesse adaptatif (ACC), stationnement automatique (APA), freinage d'urgence autonome (AEB). Au total, 20 aides à la conduite.
Confort: éclairage d'ambiance multicolore, toit ouvrant panoramique, espace généreux, sellerie cuir synthétique, sièges baquets, fonctions massage, chauffants et ventilés, rétroviseurs extérieurs chaffants et rabattables électriquement, hayon électrique mains libres.COULEURS
L'Omoda 7 est disponible en Blanc Khaki de série. Les teintes Noir Crystal et Argent Moonlight sont proposées en option à 600 euros, la teinte Gris Moonstone Mat à 900 euros.GARANTIE
L'OMODA 7 bénéficie d'une garantie 7 ans ou 150 000 km, au premier des deux termes échus.
Cette garantie de 7 ans inclut une assistance routière
24h/24 et 7j/7 pendant deux ans, puis jusqu'à 7 ans sous réserve d'un entretien réalisé dans le réseau officiel.
Les composants de la motorisation électrique sont garantis 8 ans ou 160 000 km, au premier terme atteint, couvrant l'unité d'entraînement et la batterie avec une capacité minimale de 75 % de leur valeur d'origine.