L'Audi A6 allroad de cinquième génération affirme visuellement sa polyvalence

La cinquième génération de l'Audi A6
allroad affirme visuellement sa polyvalence. Sa carrosserie élargie de 11 centimètres, ses jantes en alliage pouvant atteindre 21 pouces de diamètre, ainsi que ses éléments de design spécifiques allroad lui confèrent une allure imposante.
Dotée d'une suspension pneumatique adaptative, d'une direction intégrale et de la transmission intégrale quattro, l'Audi A6
allroad évolue avec assurance
sur tous les terrains.
On retrouve sous le capot de l'A6 allroad une motorisation hybride
rechargeable et un moteur V6 TDI trois litres.« L'Audi A6 allroad est une icône de la gamme Audi et a toujours incarné une philosophie claire : une Audi exceptionnellement confortable au quotidien, capable de déployer ses aptitudes tout-terrain lorsque les conditions deviennent plus exigeantes. Cela est rendu possible grâce à sa suspension pneumatique adaptative spécifique avec garde au sol variable et à la transmission intégrale quattro. Associée à des motorisations électrifiées, l'Audi A6 allroad est la compagne idéale pour celles et ceux qui ne souhaitent pas planifier leur liberté, mais simplement prendre la route »
, déclare Rouven Mohr, Directeur Technique (CTO) d'Audi.
L'Audi A6 allroad adopte pour la première fois une carrosserie élargie, ce qui la rend plus puissante et plus expressive que jamais. Avec une carrosserie élargie de 11 centimètres par rapport à l'Audi A6 Avant, de grandes jantes en alliage et des éléments de design signature allroad, elle affiche une identité visuelle distinctive. La partie supérieure de la carrosserie de l'Audi A6 allroad se veut sportive et élégante, alors que la partie inférieure révèle une personnalité robuste et fonctionnelle.
Sur autoroute comme sur route en gravier, l'augmentation de 34 millimètres de la garde au sol par rapport à l'Audi A6 Avant, combinée à l'adaptive air suspension spécifique allroad, à la direction intégrale optimisée et à des pneus plus larges, garantit une tenue de route sûre sur tous les terrains.
Avec une plage de réglage de 55 millimètres, l'adaptive air suspension de série couvre un large éventail d'utilisations, depuis le tout-terrain jusqu'à une conduite dynamique et confortable sur route. Elle est complétée par une direction progressive réglée de manière plus rigide, qui réagit plus directement et offre un meilleur retour d'informations.
La direction intégrale améliore la maniabilité et l'agilité à basse vitesse en orientant les roues arrière jusqu'à cinq degrés en sens opposé à celles de l'avant. À vitesse intermédiaire et élevée, les roues arrière tournent jusqu'à deux degrés dans le même sens que les roues avant, ce qui renforce la stabilité et la précision de direction.
L'Audi A6 allroad propose un habitacle offrant un haut niveau de confort, une expérience utilisateur numérique, ainsi que de nombreuses possibilités de personnalisation. Au cœur du dispositif se trouve l'écran panoramique Audi MMI, composé de l'Audi virtual cockpit de 11,9 pouces et d'un écran tactile de 14,5 pouces, pouvant être complété (en option) par un écran passager de 10,9 pouces.
Les projecteurs numériques Matrix
LED peuvent être personnalisés via l'écran central : huit signatures lumineuses sont disponibles, et l'affichage des feux arrière évolue en cohérence. Tandis que les projecteurs projettent des fonctions de guidage de voie, d'orientation et d'alerte chaussée glissante sur la route grâce à leur module micro-LED, les feux arrière numériques OLED 2.0 communiquent avec l'environnement
.
Des équipements
de confort enrichissent l'expérience à bord, notamment des sièges individuels profilés avec ventilation et fonction massage, une climatisation automatique à quatre zones, ainsi qu'un pack qualité de l'air. Le toit panoramique en verre à opacité variable permet de choisir entre un habitacle lumineux et un ombrage efficace.
L'Audi A6 allroad offre un espace
généreux pour les bagages et les équipements sportifs, que ce soit à bord, sur le toit ou à l'arrière.
Les sièges arrière réglables, la capacité de remorquage du V6 TDI, ainsi que les barres de toit avec coffre de toit (en accessoire) font de l'Audi A6 allroad une compagne idéale pour les voyages et les activités de plein air.
Toutes les motorisations de l'Audi A6 allroad sont électrifiées et disposent de la transmission intégrale quattro.
L'Audi A6 allroad hybride rechargeable e-hybrid dispose d'un moteur essence quatre cylindres de deux litres développant 252 ch (185 kW) et un d'moteur électrique pouvant atteindre 143 ch (105 kW). L'ensemble délivre une puissance système totale de 367 ch (270 kW) et d'un couple total de 500
Nm. La batterie haute tension d'une capacité brute de 25,9 kWh (20,7 kWh nette) permet une autonomie pouvant atteindre 95 kilomètres en cycle mixte WLTP en mode électrique. Elle se recharge en courant alternatif (AC) jusqu'à 11 kW. Une recharge complète nécessite environ deux heures et demie. La récupération d'énergie est réglable sur plusieurs niveaux, et le système de gestion hybride propose un mode EV ainsi qu'un mode hybride. Un niveau de charge cible peut être défini via le MMI.
L'Audi A6 allroad diesel dispose d'un moteur V6 trois litres délivrant 299 ch (220 kW) et 580 Nm de couple.Audi associe trois composants électrifiés au sein du bloc V6 trois litres : la technologie MHEV plus avec alterno-démarreur à courroie et générateur de chaîne cinématique, fournissant jusqu'à 18 kW supplémentaires, ainsi qu'un compresseur électrique pour une réponse immédiate. Ainsi, le V6 TDI délivre des performances
élevées dans toutes les situations de conduite (que ce soit au démarrage, lors des accélérations hors agglomération, des dépassements ou sur autoroute).
L'Audi A6 allroad arrivera dans les concessions Audi cet automne.Dimensions
Avec une longueur de 5 016 millimètres, une largeur de 1 986 millimètres (2 099 millimètres avec les rétroviseurs), et une hauteur comprise entre 1 479 et 1 508
millimètres, l'Audi A6 allroad affiche des proportions imposantes. La carrosserie a été sensiblement élargie de 111 millimètres par rapport à l'Audi A6 Avant et de 84 millimètres par rapport à la génération précédente. Les voies augmentent de manière significative : 74 millimètres de plus que sur l'Audi A6 Avant et 55 millimètres de plus que précédemment. La voie arrière gagne 70 millimètres. Cette évolution confère à l'Audi A6 allroad une présence plus affirmée et un caractère puissant.Design extérieur
L'Audi A6 allroad associe élégance sportive et aptitudes tout-terrain. Le modèle se distingue par une esthétique résolument sportive, sans renoncer à une robustesse affirmée.
La partie supérieure s'inspire des lignes épurées de la gamme A6. À l'inverse, la partie inférieure met en avant un tempérament robuste et fonctionnel, caractéristique d'un Avant tout-terrain, comme en témoignent les éléments spécifiques à l'avant, à l'arrière et sur les flancs. Des ouïes d'air fonctionnelles situées derrière les roues avant accentuent visuellement la largeur du véhicule.
Des éléments de design verticaux de forme hexagonale renforcent l'identité tout-terrain. Ils soulignent la garde au sol accrue de l'Audi A6 allroad (34 millimètres de plus que l'Audi A6 Avant) ainsi que la hausse de 16 millimètres de la hauteur de caisse par rapport à la génération précédente. Le diamètre de roue plus important y contribue également : l'Audi A6 allroad est équipée de série de jantes de 20 pouces, avec des dimensions pouvant atteindre 21 pouces en option (toujours associées à des élargisseurs d'ailes marqués). La calandre Singleframe ainsi que les prises d'air latérales adoptent le motif hexagonal caractéristique des modèles allroad, tout comme l'insert au-dessus du diffuseur distinctif. Les protections de soubassement à l'avant et à l'arrière ainsi que les bas de caisse reprennent également ce design signature.
Les protections de soubassement et les éléments spécifiques allroad sont de série en noir (partiellement en finition mate, partiellement brillante). Les rails de toit et les entourages de vitres sont réalisés en aluminium, et les sorties d'échappement sont chromées.
La palette de teintes comprend huit coloris : Gris Plateau, Argent Fleuret, Brun Madère, Vert Minuit, Bleu Firmament, Noir Mythique, Blanc Glacier et Blanc Arkona (de série).Châssis
La garde au sol accrue par rapport à l'Audi A6 Avant, combinée à l'adaptive air suspension spécifique allroad, à une direction intégrale optimisée et à des pneumatiques élargis, garantit une conduite sûre sur tous les terrains.Suspension pneumatique adaptative
Afin d'assurer une tenue de route optimale sur toutes les surfaces, l'Audi A6 allroad est équipée de série d'une suspension pneumatique adaptative développée spécifiquement pour ce modèle. Elle offre une plage de réglage de 55 millimètres, soit 25 millimètres de plus que sur l'Audi A6 Avant. Elle permet ainsi de couvrir un large spectre d'utilisations, allant du tout-terrain à une conduite dynamique et confortable sur route.
En hauteur normale (dans les modes Audi drive select « balanced », « comfort » et « efficiency » ), l'Audi A6 allroad se situe 34 millimètres au-dessus de l'Audi A6 Avant équipée de l'adaptive air suspension. Le diamètre supérieur des roues contribue également à cet écart.
Les modes spécifiques « offroad » et « offroad plus » augmentent la garde au sol de 15 millimètres supplémentaires, améliorant ainsi les capacités sur terrains difficiles.
En mode « offroad », les réglages d'amortissement sont adaptés à la hauteur accrue afin d'assurer un comportement optimisé hors route.
Le mode « offroad plus » agit également sur d'autres paramètres : le contrôle de traction autorise davantage de patinage afin d'améliorer l'adhérence sur des surfaces telles que le gravier, le sable ou la neige. Si nécessaire, le différentiel électronique intervient de manière plus marquée. Des interventions de freinage ciblées empêchent dans une large mesure le patinage des roues individuelles, et le couple est dirigé vers celles offrant la meilleure motricité. Par ailleurs, les points de passage de la transmission à double embrayage sont légèrement relevés en mode « offroad plus ». En tout-terrain, la boîte S tronic maintient les rapports plus longtemps et change de vitesse à des régimes moteur plus élevés. Cela permet une délivrance de puissance plus constante, permettant à l'Audi A6 allroad d'évoluer avec aisance hors route, même à basse vitesse. Au-delà de 85 km/h en modes tout-terrain, la suspension revient automatiquement à sa hauteur normale afin de favoriser l'efficience. La fonction « lift » permet d'augmenter encore les capacités en tout-terrain sur les terrains particulièrement accidentés. Elle relève la carrosserie de l'Audi A6 allroad de 20 millimètres supplémentaires et reste disponible jusqu'à 35 km/h.
Outre les modes « comfort », « balanced » et « efficiency », les profils « individual » et « dynamic » sont également proposés. En mode « comfort », la suspension absorbe les irrégularités avec douceur, garantissant un roulage particulièrement fluide et confortable, notamment sur longs trajets. En mode « dynamic », l'Audi A6 allroad s'abaisse de 20 millimètres afin d'améliorer la précision et la stabilité. À partir de 120 km/h, la suspension s'abaisse automatiquement à hauteur normale afin de réduire la traînée aérodynamique et d'améliorer l'efficience.
Lorsque l'assistant Audi drive select est activé, l'Audi A6 allroad sélectionne automatiquement le mode de conduite le plus adapté. En fonction des conditions de route et de la situation de conduite, le système choisit entre les modes « balanced », « comfort » ou « dynamic ».
Un affichage spécifique allroad, de série dans l'écran tactile du MMI et disponible dans l'affichage tête haute en option, fournit des informations sur les angles de tangage et de roulis, l'angle de braquage et la hauteur de caisse. Les coordonnées géographiques et l'orientation via la boussole sont également affichées, permettant de se repérer à tout moment hors des routes.Direction progressive et direction intégrale
L'Audi A6 allroad est équipée de série d'une direction progressive. Par rapport à la génération précédente, l'ensemble de la chaîne de direction ; du volant aux roues ; a été rigidifié. Cela concerne notamment la barre de torsion, la crémaillère fixée de manière plus rigide ainsi que les silentblocs de bras de suspension. Le carrossage de l'essieu avant a également été légèrement augmenté. Ces évolutions permettent d'améliorer sensiblement la précision de direction et de transmettre un ressenti plus direct de la route.
Cet effet est renforcé par la direction intégrale, de série sur la version hybride rechargeable et proposée en option sur l'Audi A6 allroad V6 TDI. Elle améliore la maniabilité et l'agilité en orientant les roues arrière jusqu'à cinq degrés en sens opposé à celles de l'avant à des vitesses pouvant atteindre environ 60 km/h. Plus la vitesse est faible, plus cet angle est important, ce qui réduit le diamètre de braquage jusqu'à un mètre. Sur routes sinueuses ou sur terrains accidentés, l'Audi A6 allroad, avec son empattement de 2,93 mètres, se montre plus agile tout en conservant une excellente précision de direction en position centrale. À vitesse moyenne et élevée, les roues arrière tournent jusqu'à deux degrés dans le même sens que les roues avant, ce qui renforce la stabilité et la précision.Roues et pneumatiques
L'Audi A6 allroad est équipée de série de jantes de 20 pouces avec pneumatiques 275. Les pneus sont conçus pour offrir une résistance au roulement optimisée. La monte la plus large, avec des jantes de 21 pouces, est associée à des pneumatiques performance 285/35 spécialement conçus pour optimiser la dynamique latérale.
Toutes les jantes présentent une largeur supérieure à celle du modèle précédent, ce qui permet d'adopter des pneumatiques élargis de 30 à 40 millimètres selon la dimension choisie. Cette évolution profite à la dynamique de conduite. Le diamètre de roue accru, par rapport au modèle précédent et à l'Audi A6 Avant, contribue à améliorer le confort de roulage. Tous les pneumatiques de l'Audi A6 allroad sont équipés d'absorbeurs de bruit, optimisant ainsi l'acoustique à bord. Des anneaux en mousse intégrés à l'intérieur des pneus réduisent les vibrations de l'air, pour une ambiance intérieure plus agréable.Motorisations
Toutes les motorisations de l'Audi A6 allroad sont électrifiées et associées de série à la transmission intégrale quattro.
Lors de son lancement, l'Audi A6 allroad est disponible avec un moteur diesel V6 3.0 litres ainsi qu'en version e-hybrid. La transmission intégrale quattro de série assure une répartition optimale de la puissance sur tous les terrains, tandis que les composants électrifiés du groupe motopropulseur favorisent une conduite efficiente.Audi A6 allroad e-hybrid 367 ch
L'Audi A6 allroad e-hybrid associe un moteur 2.0 TFSI développant 185 kW (252 ch) à un moteur électrique pouvant atteindre 105 kW (143 ch). L'ensemble délivre une puissance combinée de 270 kW (367 ch) et un couple total de 500 Nm. L'Audi A6 allroad hybride rechargeable permet à d'accélérer de 0 à 100 km/h en 5,5 secondes et d'atteindre une vitesse maximale de 250 km/h.
Une batterie haute tension, d'une capacité brute de 25,9 kWh (20,7 kWh nets), fournit l'énergie nécessaire pour parcourir jusqu'à 95 kilomètres (cycle mixte WLTP) en mode électrique. Lorsqu'elle est déchargée, elle se recharge en courant alternatif (AC) jusqu'à une puissance maximale de 11 kW. Une recharge complète nécessite environ deux heures et demie. Un câble de recharge (mode 3, type 2), permettant une recharge pratique à domicile comme en déplacement, est fourni de série.
Le système de gestion hybride de l'Audi A6 allroad e-hybrid est conçu pour privilégier l'efficience, la flexibilité ainsi qu'un confort maximal, aussi bien sur route qu'en dehors. Elle sélectionne automatiquement la stratégie de fonctionnement la plus adaptée. Deux modes sont proposés : EV et hybride. En mode EV, l'hybride rechargeable fonctionne exclusivement en mode électrique. En mode hybride, le niveau de charge de la batterie est maintenu, si nécessaire, afin de conserver suffisamment d'énergie pour une utilisation ultérieure. En complément du mode hybride automatique, le niveau de charge souhaité peut être défini individuellement à l'aide d'un curseur numérique dans le MMI.
Selon les conditions de conduite, le véhicule récupère automatiquement de l'énergie à partir des données d'itinéraire enregistrées dans le système de navigation. L'Audi A6 allroad e-hybrid peut également récupérer de l'énergie sans guidage actif. L'intensité de la récupération d'énergie en décélération peut être réglée à l'aide de palettes situées derrière le volant.Audi A6 allroad 3.0 V6 TDI 299 ch
Dans le moteur diesel V6 trois litres développant 220 kW (299 ch) et 580 Nm de couple, Audi associe trois composants électrifiés : un alterno-démarreur à courroie et un générateur de chaîne cinématique dans le cadre de la technologie MHEV plus, qui délivre jusqu'à 18 kW (24 ch) de puissance supplémentaire ainsi que jusqu'à 25 kW issus de la récupération d'énergie, ainsi qu'un compresseur électrique. Le V6 TDI délivre des performances élevées dans toutes les situations de conduite, que ce soit au démarrage, lors des accélérations hors agglomération, des dépassements ou sur autoroute. L'Audi A6 allroad accélère de 0 à 100 km/h en 5,4 secondes et atteint une vitesse maximale de 250 km/h.
Le compresseur électrique permet d'éliminer le temps de réponse du turbocompresseur, en délivrant un couple élevé dès les bas régimes. Cela contribue également à réduire la consommation
. L'accélération au démarrage durant les 2,5 premières secondes a été nettement améliorée. Tandis que l'alterno-démarreur assure le démarrage du moteur et l'accompagne dans ses montées en régime, le générateur de chaîne cinématique et le compresseur électrique apportent du couple à l'accélération. Le compresseur électrique amplifie la montée en pression de suralimentation, tandis que le générateur transmet une première impulsion directe de couple aux roues.
Grâce à l'interaction entre le compresseur électrique et le générateur de chaîne cinématique, une pression de suralimentation maximale de 3,6 bar (valeur absolue) est atteinte près d'une seconde plus rapidement que sur la génération précédente. Le résultat : une accélération sensiblement plus réactive, sans effet de latence.
Lors des accélérations, la roue du compresseur atteint jusqu'à 90 000 tr/min en 250 millisecondes, soit une augmentation d'environ 40 %. Le V6 TDI transmet sa puissance à la route avec autorité, grâce à la combinaison de la suralimentation électrique et de la délivrance de puissance fluide du moteur diesel.Système de freinage intégré
Toutes les motorisations de l'Audi A6 allroad sont équipées d'un système de freinage intégré avec récupération d'énergie. Avec cette technologie, la pédale de frein et le système hydraulique sont entièrement découplés. Le système peut optimiser la récupération d'énergie, sans recourir à la pression hydraulique ni aux freins mécaniques des roues. Lorsque la pédale de frein est actionnée, le système détermine si l'effet de freinage souhaité peut être obtenu uniquement par récupération via le moteur électrique (qu'il s'agisse du générateur de chaîne cinématique ou du moteur électrique de l'hybride rechargeable) ou si un freinage mécanique est nécessaire.
Lorsque la motorisation électrique fonctionne en mode générateur, elle prend en charge la majorité des phases de décélération sur l'Audi A6 allroad e-hybrid. Les freins à friction ne sont sollicités que lors des freinages plus intenses. L'unité de commande détermine en une fraction de seconde le couple de freinage à appliquer via le système hydraulique, qui génère la pression nécessaire. Cette transition reste imperceptible : le passage entre récupération et freinage mécanique est fluide et constant, sans variation de la sensation à la pédale. L'Audi A6 allroad e-hybrid peut récupérer jusqu'à 88 kW de puissance, tandis que les versions équipées de la technologie MHEV plus peuvent récupérer jusqu'à 25 kW.Infodivertissement et commande
Comme les autres modèles de la gamme Audi A6, l'A6 allroad dispose d'un système d'infodivertissement moderne et de nombreuses fonctionnalités numériques. L'élément central est l'écran panoramique MMI indépendant, au design incurvé et doté de la technologie OLED. Il se compose du Audi virtual cockpit de 11,9 pouces, de l'écran tactile MMI de 14,5 pouces et de l'écran passager MMI de 10,9 pouces en option. L'éclairage d'ambiance, intégré au tableau de bord et aux portes, accentue la largeur de l'habitacle, tandis qu'un éclairage indirect sous l'écran panoramique MMI et dans la console centrale crée un effet de flottement. L'éclairage d'interaction dynamique prend la forme d'une bande lumineuse LED s'étendant sur toute la largeur de l'habitacle et qui s'illumine lors de l'activation du clignotant.
Dans l'Audi virtual cockpit, le conducteur peut choisir entre trois modes d'affichage : le combiné d'instruments rond classique, la vue navigation ou l'affichage intégré des systèmes d'aide à la conduite
. Les fonctions multimédias, téléphoniques et de navigation peuvent être reproduites depuis un smartphone non seulement sur l'écran tactile MMI, mais également sur l'Audi virtual cockpit grâce à l'intégration directe de l'Audi smartphone interface dans le système d'infodivertissement. L'écran passager, intégré de manière harmonieuse dans le design du tableau de bord, permet d'afficher des sites internet et de diffuser des contenus vidéo. Le passager avant peut également connecter un casque Bluetooth. Il peut en outre assister le conducteur dans la navigation.
Les fonctions du véhicule peuvent être commandées en touchant les icônes du MMI, via les boutons capacitifs et les commandes haptiques du volant, ou encore à l'aide de l'assistant vocal auto
-apprenant Audi assistant. L'assistant vocal Audi intègre le logiciel ChatGPT et peut répondre à des questions détaillées sur le véhicule en s'appuyant sur le manuel utilisateur.
La commande vocale permet de piloter plusieurs systèmes d'aide à la conduite, tels que l'assistant de conduite adaptative, qui inclut la régulation de vitesse et de distance. Le système est capable d'identifier certaines situations et de proposer des recommandations. Après avoir rejoint une autoroute, il peut suggérer d'activer l'assistant de conduite adaptative, en proposant proactivement la fonction au conducteur.
Certaines tâches récurrentes donnent lieu à la création automatique de routines, comme l'activation du chauffage de siège à une température extérieure donnée, l'activation de la fonction massage après un long trajet ou encore le relèvement de la suspension pneumatique adaptative à un endroit spécifique. L' assistant Audi apprend les habitudes du conducteur et peut rendre les trajets plus confortables en activant automatiquement certaines fonctions.Technologie d'éclairage
Les projecteurs digital Matrix LED en option, dotés de la technologie micro-LED, assurent une visibilité optimale de nuit. Ils offrent un haut niveau de personnalisation ainsi que des fonctions d'éclairage adaptatives à haute résolution. Ils améliorent sensiblement l'éclairage et renforcent les contrastes sur la route, ce qui s'avère utile en cas de conditions de visibilité réduite liées à la météo.
Sur autoroute, les projecteurs équipés de modules micro-LED projettent des fonctions d'éclairage de voie et d'orientation directement sur la chaussée. Sur routes secondaires, une projection adaptée garantit un éclairage optimal et améliore le confort de conduite. Ces fonctions contribuent à maintenir le véhicule au centre de la voie. Un symbole en forme de flèche intégré à l'éclairage de voie indique si le véhicule se déporte involontairement. Lorsqu'un véhicule se trouve dans l'angle mort de l'Audi A6 allroad, l'éclairage correspondant est atténué. À l'inverse, lors d'un changement de voie avec le clignotant, l'éclairage s'élargit. En cas de risque de chaussée glissante, un symbole de glace est brièvement projeté sur la route. Un éclairage de marquage met également en évidence les personnes se trouvant à proximité immédiate de la route. Les fonctions de projection des projecteurs digital Matrix LED contribuent à améliorer la sécurité routière
.
Les projecteurs digital Matrix LED projettent l'une des trois animations dynamiques sélectionnables lors de la montée à bord et de la descente du véhicule, mettant en scène l'éclairage à l'arrêt. Les feux de jour numériques, composés de 48 segments LED par projecteur, renforcent la signature visuelle. Ils proposent huit signatures lumineuses sélectionnables individuellement via le MMI. En cohérence, les feux arrière numériques OLED 2.0, avec 198 segments par côté, adaptent également leur apparence.
La plupart des signatures lumineuses avant et arrière intègrent des éléments actifs, ce qui signifie que certaines zones s'intensifient ou s'atténuent de manière intelligente.
Les feux arrière offrent plusieurs fonctions supplémentaires, dont le feu de communication. La signature lumineuse arrière alerte les véhicules suiveurs en cas de situation critique grâce à des symboles spécifiques en forme de triangles stylisés. Elle signale également aux autres usagers que le véhicule est en train de se garer lorsque l'Audi A6 allroad se trouve en mode de stationnement automatisé. Par ailleurs, les feux arrière intègrent une fonction de détection de proximité : lorsqu'une voiture
, une moto ou un vélo s'approche trop près de l'Audi A6 allroad à l'arrêt, les capteurs de stationnement détectent le mouvement et activent l'ensemble des segments OLED numériques restants. Cela génère un signal lumineux large et visible. Une fois le véhicule reparti, les feux arrière numériques OLED 2.0 reviennent à la signature lumineuse sélectionnée.Espace de chargement
L'Audi A6 allroad offre de multiples solutions de rangement pour les bagages et les équipements sportifs, à l'intérieur comme sur le toit ou à l'arrière. Le compartiment à bagages, d'un volume compris entre 466 et 1 497 litres (entre 404 et 1 423 litres pour l'Audi A6 allroad e-hybrid) est accessible via le hayon électrique de série, commandé d'une simple pression sur un bouton. Il peut également être ouvert par un mouvement du pied. La banquette arrière est rabattable selon une configuration 40:20:40 et peut être commandée via les poignées situées dans le coffre. Un système de rails avec points d'ancrage réglables permet de maintenir en place les courses ou les équipements de loisirs. Un filet de séparation empêche les objets non fixés de pénétrer dans l'habitacle en cas de freinage d'urgence. Un kit de fixation de chargement comprenant une barre télescopique et une sangle de maintien est disponible en option.
Un dispositif d'attelage est proposé en option. Selon la motorisation choisie, l'Audi A6 allroad peut tracter une charge comprise entre 2 000 kilogrammes (Audi A6 allroad e-hybrid) et 2 500 kilogrammes (Audi A6 allroad V6 TDI).Équipements et confort
En complément des sièges sport, l'Audi A6 allroad peut être équipée de sièges Confort avec ventilation et fonction massage. Leurs bourrelets d'assise et de dossier réglables pneumatiquement, leur soutien lombaire adaptable ainsi que leur extension de coussin d'assise réglable électriquement permettent un confort personnalisé.
De nombreux équipements contribuent également au bien-être à bord, notamment le toit panoramique en verre à opacité réglable. Celui-ci renforce la sensation d'espace, offre une vue dégagée aux passagers arrière et permet de passer d'un habitacle lumineux à un ombrage efficace.
La climatisation automatique à quatre zones, proposée en option, assure un confort optimal pour tous les occupants grâce à des réglages de température distincts pour le conducteur, le passager avant et les occupants des places arrière gauche et droite.
Un pack qualité de l'air, comprenant un capteur de particules fines, est également disponible. L'Audi A6 allroad peut être refroidie en été et préchauffée en hiver grâce au chauffage et à la ventilation auxiliaires, activables à distance via l'application myAudi ou le MMI. Cela garantit une température idéale dès le départ.
Pendant le trajet, l'ambiance à bord est enrichie par des « univers d'expérience », qui modulent l'éclairage intérieur, le système sonore, les fonctions de massage et les réglages de climatisation afin de créer une atmosphère dynamique, relaxante ou équilibrée. Une fois activés, ces programmes durent entre cinq et trente minutes et s'accompagnent d'une ambiance sonore en accord
avec les mouvements du véhicule.
Les performances aéroacoustiques et l'acoustique globale du véhicule contribuent largement au confort de roulage de l'Audi A6 allroad. En plus d'une isolation phonique optimisée, des vitrages mieux étanchéisés et des joints de porte améliorés assurent un environnement sonore encore plus agréable à l'intérieur. Cet effet est renforcé par un vitrage acoustique disponible en option, qui concerne également les vitres latérales arrière.
Le système audio premium Bang & Olufsen avec son 3D, disponible en option, offre une expérience d'écoute personnalisé e. Des haut-parleurs intégrés dans les appuie-têtes avant permettent de créer un son surround personnalisé et d'améliorer l'immersion. Ils assurent également une restitution audio extrêmement précise : les instructions de navigation et les appels téléphoniques sont dirigés spécifiquement vers le conducteur.
À l'arrêt, la fermeture assistée électrique des portes, disponible en option, permet une fermeture douce et silencieuse. Il suffit d'accompagner légèrement la porte dans son mouvement?; si le verrouillage n'est pas complet, la porte est automatiquement ajustée jusqu'à une fermeture parfaite.
Audi propose en outre un large éventail d'options
de personnalisation intérieure, incluant les offres Audi exclusive. La palette étendue de couleurs permet de personnaliser presque tous les éléments visibles de l'habitacle, tels que les sièges, le tableau de bord, le volant, les panneaux de porte, les accoudoirs ou encore les tapis de sol.Finition
L'A6 allroad bénéficie d'une finition dédiée. Elle reçoit notamment de série le châssis allroad, le style extérieur allroad, des jantes 20 pouces, les protections de carrosserie noires et le Pack Esthétique Noir. À bord, elle associe ambiance premium et des technologies Audi avec, entre autres, l'Audi virtual cockpit plus, Audi connect navigation & infotainment, la climatisation automatique quatre zones, les projecteurs Matrix LED et les caméras périmétriques.Prix
La cinquième génération de l'Audi A6 allroad est proposée à partir de 87 200 euros (e-hybrid quattro 367 ch).
L'Audi A6 allroad V6 TDI quattro 299 ch est proposée à partir de 89 000 euros.