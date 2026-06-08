La Jeep Avenger revisitée affiche une calandre à sept fentes rétroéclairée

Modèle de la gamme Jeep
le plus vendu en Europe avec 270 000 commandes à ce jour, le SUV
urbain Jeep Avenger
bénéficie d'un restylage.
Les premières livraisons de la Jeep Avenger
restylée sont prévues à partir du mois de septembre.Design extérieur
Le SUV urbain Avenger
de quatre mètres de long affiche un style extérieur légèrement revisité.
La calandre à sept fentes est essentielle à l'esprit de famille Jeep. Sur la Jeep Avenger restylée, cet élément est renforcé par un rétroéclairage à LED : un détail illuminé qui rend la calandre visible de nuit et immédiatement reconnaissable dans le trafic. Disponible de série sur les finitions supérieures, cet équipement deviendra la nouvelle signature de la gamme Jeep.
Le « Design to function » est le principe fondamental du style Jeep. Des éléments esthétiques distinctifs tels que la protection des bas de caisse, les projecteurs encastrés et les skis de protection teintés dans la masse contribuent à éviter les dommages en cas de petits chocs. La Jeep Avenger revisitée renforce cette protection à 360 degrés avec de boucliers retravaillés, complétés, sur la version 4xe, par des détails verticaux rouges à l'avant et le Jeep Shield : un masque de bouclier noir mat à l'avant.
Un toit noir est disponible en option pour ajouter une touche de personnalisation.Design intérieur
L'intérieur a été repensé afin d'améliorer l'aspect visuel, le toucher et la qualité perçue de l'ensemble des surfaces:
- Les panneaux de porte adoptent un matériau plus doux.
- La partie inférieure de la planche de bord est enrichie d'un insert rembourré.
- Les sièges des finitions Altitude et Summit proposent des garnissages tissu/TEP.
- La version 4xe offre des intérieurs lavables et résistants.
Le sélecteur Selec-Terrain est désormais encadré de rouge et recouvert de caoutchouc afin d'être facilement identifiable et utilisable. Le Selec-Terrain permet de choisir le mode de conduite adapté au terrain, en fonction de réglages spécifiques de l'accélérateur, de la boîte de vitesses, des contrôles de motricité et de stabilité, de la direction, et (sur la version 4xe) de la gestion du couple.Capacités en dehors des sentiers battus
Les angles tout-terrain optimisés (jusqu'à 22° d'attaque, 21° ventral et 35° de fuite) et une garde au sol pouvant atteindre 210 mm permettent des escapades en dehors des sentiers battus sur toutes les versions.
Les performances
en tout-terrain et dans toutes les conditions météorologiques sont renforcées par le Selec-Terrain et le Hill Descent Control, tous deux proposés de série sur l'ensemble des finitions.Projecteurs Matrix LED
La Jeep Avenger propose des projecteurs Matrix LED. Le système adapte automatiquement le faisceau en fonction du trafic et de la vitesse, garantissant une visibilité optimale sans intervention du conducteur. Le système Matrix LED offre une conduite plus sûre: une meilleure vision
nocturne, un éclairage des bas-côtés et des virages, avec une fatigue visuelle réduite. Vision à 360°
Grâce à une caméra frontale supplémentaire, la Jeep Avenger propose une vision à 360° qui simplifie les manœuvres de stationnement. Lorsque les caméras sont activées, une vue aérienne du véhicule et de son environnement
immédiat est reconstruite numériquement et affichée sur l'écran tactile. En fonction du contexte, la meilleure vue et le niveau de zoom sont automatiquement sélectionnés. Le conducteur peut à tout moment reprendre la main et modifier la vue.Motorisations
La Jeep Avenger propose plusieurs types de motorisations (essence, e-Hybrid, 4xe et électrique), avec boîtes manuelles et automatiques, traction ou transmission intégrale:
- moteur essence Turbo 100 avec boîte manuelle,
- moteur e-Hybrid 110 à boîte automatique à double embrayage à 6 rapports,
- version 4xe hybride
145 à transmission intégrale équipée d'une boîte à double embrayage électrifiée,
- version électrique de 156 ch.
Le moteur essence Turbo 100 avec boîte manuelle est un 3 cylindres de 1 199 cm³ développant une puissance maximale de 101 ch (74 kW) à 5 500
tr/min et un couple maximal de 205 Nm à partir de 1 750 tr/min, associé à une boîte manuelle à 6 rapports.
Le turbocompresseur à géométrie variable optimise la réponse du moteur à bas régime, facilitant la conduite en ville et les dépassements, tout en garantissant du plaisir de conduite en toutes conditions.
- Efficience optimisée
La consommation
de carburant et la maîtrise des émissions sont assurées par un système d'injection directe haute pression (350 bar), de nouveaux pistons, un nouveau système de distribution réduisant les frottements internes, et un fonctionnement en cycle Miller avec un taux de compression élevé améliorant le rendement thermique.
- Fiabilité renforcée
Le moteur essence Turbo 100 est équipé d'une distribution par chaîne offrant une durabilité supérieure. Le nouveau bloc moteur, les pistons et les segments sont conçus pour assurer robustesse et maîtrise de la consommation d'huile.
Lors de son développement, le moteur a subi des essais
d'endurance dans des conditions extrêmes, avec plus de 30 000 heures sur bancs reproduisant toutes les conditions de conduite.
- Maintenance réduite
Les modèles équipés du nouveau moteur essence Turbo 100 bénéficieront d'un plan d'entretien optimisé, avec une révision tous les 2 ans ou 25 000 km et un contrôle intermédiaire annuel.
Le moteur e-Hybrid 110 intègre un turbocompresseur à géométrie variable et un cycle Miller (reposant sur une distribution à chaîne). Il est associé à une boîte automatique à double embrayage à 6 rapports avec moteur électrique intégré et batterie Li Ion
48V / 0,9 kWh. Cette combinaison permet jusqu'à 1 km de roulage en mode électrique en dessous de 30 km/h.
La version 4xe hybride de 145 ch à transmission intégrale est équipée d'une boîte à double embrayage électrifiée, d'un moteur thermique à l'avant et d'un moteur électrique à l'arrière délivrant jusqu'à 1 900 Nm de couple aux roues arrière. La Jeep Avenger 4xe peut franchir des pentes de 40 % sur terre et de 20 % lorsque l'essieu avant n'adhère pas. Performances
La Jeep Avenger essence Turbo 100 avec boîte manuelle développe un couple de 205 Nm à 1 750 tr/min et atteint une vitesse de pointe de 184 km/h. L'accélération de zéro à 100 km/h est réalisée 10,6 en secondes.
La Jeep Avenger e-Hybrid 110 à boîte automatique à double embrayage à 6 rapports développe un couple de 205 Nm à 1 750 tr/min et atteint une vitesse de pointe de 184 km/h. L'accélération de zéro à 100 km/h est réalisée 10,4 en secondes. Le moteur électrique de 28 ch développe un couple de 55 Nm.
La Jeep Avenger 4xe à transmission intégrale hybride 145 équipée d'une boîte à double embrayage électrifiée développe un couple de 230 Nm à 1 750 tr/min et atteint une vitesse de pointe de 194 km/h. L'accélération de zéro à 100 km/h est réalisée 9,5 en secondes. Les deux moteurs électriques de 28 ch développent un couple de 55 Nm et 88 Nm.Prix
Le SUV urbain Jeep Avenger démarre à partir de 25 590 euros (1.2 Turbo T3 100 Longitude).
La première version à transmission intégrale est à 35 390 euros (1.2 Turbo T3 145 BVR6 4xe 85th Anniversary).Les prix de la Jeep Avenger:
1.2 Turbo T3 100 Longitude: 25 590 €
1.2 Turbo T3 100 Altitude: 27 890 €
1.2 Turbo T3 100 85th Anniversary: 29 490 €
1.2 Turbo T3 100 Summit: 30 190 €
1.2 Turbo T3 110 BVR6 e-Hybrid Longitude: 27 890 €
1.2 Turbo T3 110 BVR6 e-Hybrid Altitude: 30 190 €
1.2 Turbo T3 110 BVR6 e-Hybrid 85th Anniversary: 31 790 €
1.2 Turbo T3 110 BVR6 e-Hybrid Summit:32 490 €
1.2 Turbo T3 145 BVR6 4xe 85th Anniversary: 35 390 €
1.2 Turbo T3 145 BVR6 4xe Upland: 33 790 €
1.2 Turbo T3 145 BVR6 4xe Overland: 36 090 €Equipements de sérieLes équipements de série de la Jeep Avenger:LONGITUDE
Accoudoir central avant
Aide à la descente (Hill Descent Control)
Airbags frontaux et latéraux conducteur et passager, airbags rideaux avant/arrière
Alerte de franchissement de ligne avec correction
Banquette arrière rabattable 60/40
Caméra d'alerte d'attention du conducteur
Capteur de pluie et de luminosité (essuie-glaces et allumage des feux automatiques)
Climatisation automatique
Combiné d'instrumentation numérique 7 pouces
Commutation automatique feux de route/feux de croisement
Démarrage sans clé
Feux arrière halogènes
Fixation Isofix sur le siège passager avant
Frein de stationnement électrique
Freinage autonome d'urgence avec détection piétons et cyclistes
Insert de planche de bord noir
Jantes alliage 16 pouces
Phares LED
Poches aumônières au dos des sièges avant
Poignées de porte couleur carrosserie
Prédisposition attelageRadars
de recul
Reconnaissance des panneaux de signalisation
Régulateur et limiteur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
Rétroviseurs extérieurs noirs
Selec-Terrain à 6 modes de conduite : Eco, Normal, Sport, Sable, Bouge, Neige
Sellerie tissu
Services connectés Uconnect Services
Siège conducteur à réglages manuels 6 voies
Siège passager à réglages manuels 4 voies
Système audio 6 haut-parleurs 100 W
Système multimédia Uconnect 10,25 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto
sans fil
Vitres avant et arrière électriques et séquentiellesALTITUDE
. En plus que LONGITUDE
Caméra de recul 180°
Chargeur sans fil pour smartphone
Combiné d'instrumentation numérique 10,25 pouces
Enter-N-Go : système d'ouverture et de démarrage sans clé
Feux arrière à LED
Insert de planche de bord Gris Silver
Jantes alliage 17 pouces Grey Gloss
Plancher de coffre modulable et réversible
Prise USB-C au 2ème rang
Rétroviseur intérieur électrochrome sans contour
Sellerie mixte tissu/TEP noir/gris
Tapis de sol avant et arrière
Vitres et lunette arrière surteintées
Volant et pommeau de levier de vitesses(A) en TEP85TH ANNIVERSARY
. En plus que ALTITUDE
Calandre rétroéclairée à 7 fentes
Caméra 360°
Eclairage d'ambiance multicolore à LED
Inserts de pare-chocs avant coloris or
Jantes alliage 18 pouces diamantées noir/or
Projecteurs antibrouillard à LED avec fonction cornering
Projecteurs Matrix LED
Rétroviseurs extérieurs Gloss Black
Sellerie mixte tissu/TEP noir/tartan 85th Anniversary
Spots de lecture avant et arrière à LEDSUMMIT
. En plus que 85TH ANNIVERSARY
Eclairage extérieur d'accueil et d'accompagnement
Jantes alliage 18 pouces noir/gris argent
Palettes au volant
Radars de stationnement 360°
Régulateur de vitesse adaptatif (avec fonction Stop&Go sur e-Hybrid, 4xe)
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Surveillance des angles mortsUPLAND
. En plus que SUMMIT
Palettes au volant
Barres de toit longitudinales noires
Crochet de remorquage arrière
Pare-chocs avant et arrière spécifiques
Inserts de pare-chocs avant coloris rouge
Jantes alliage 17 pouces noir mat
Kit de gonflage (Fix & Go)
Plaque de protection sous châssis (avant)
Pneumatiques M plus S / 3PMSF
Selec-Terrain à 4 modes de conduite : Auto, Sable/Bouge, Neige, Sport
Sellerie mixte tissu/TEP noir/vert lavable
Transmission intégrale 4xeOVERLAND
. En plus que UPLAND
Couvercle magnétique pour le rangement de la console centrale
Assistance à la conduite semi-autonome
Insert de planche de bord vert avec lignes topographiques
Liens vidéos
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