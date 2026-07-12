L'Audi Q7 de troisième génération affiche une apparence imposante

La troisième génération de l'Audi Q7
établit de nouvelles références en matière d'espace
, de dynamisme de conduite, de confort et de technologies.
Le design extérieur repose sur une face avant marquante avec la calandre Singleframe emblématique de la marque, des proportions affirmées, une ligne d'épaule haute, une silhouette puissante et une technologie d'éclairage numérique.
Les phares Digital Matrix
LED en option, dotés de modules micro LED, reposent sur une technologie capable de projeter directement des faisceaux lumineux haute résolution. À l'arrière, les feux arrière OLED numériques disposent de fonctions d'éclairage communicant et d'une signature lumineuse numérique active. L'Audi Q7
propose jusqu'à huit signatures lumineuses numériques pour les feux arrière et les phares. Les panneaux OLED numériques permettent des effets tridimensionnels dans les signatures lumineuses arrière.
Disponible en configurations cinq, six ou sept places, l'Audi Q7
offre un maximum de polyvalence et de facilité d'utilisation au quotidien. L'Audi Q7 est proposée de série avec cinq places. Deux sièges individuels sont disponibles en option sur la deuxième rangée. Associés aux deux sièges de la troisième rangée, ils transforment l'Audi Q7 en version six places. La configuration sept places est également disponible en option, permettant l'installation de trois sièges enfants. Tous les sièges sont réglables électriquement.
Les passagers profitent d'un intérieur spacieux, pouvant accueillir un toit panoramique éclairé à transparence commutable.
La console centrale offre un espace permettant de recharger sans fil deux smartphones selon le standard Qi2.2, ainsi que des porte gobelets.
La version cinq places dispose d'un volume de coffre de 670 litres. En rabattant les sièges de la deuxième rangée, le volume de chargement peut atteindre jusqu'à 2 075 litres. La version sept places offre 581 litres de volume de chargement derrière la deuxième rangée et un volume maximal de 1 980 litres derrière la première rangée.
Le Q7 propose diverses fonctions d'assistance à la conduite
, telles que l'assistant de conduite adaptatif plus, qui aide le conducteur pour l'accélération, le freinage, le maintien de la vitesse et de la distance, ainsi que le maintien dans la voie.
Avec l'éclairage de maintien de voie ou l'éclairage d'orientation, des informations importantes provenant des systèmes d'assistance sont affichées directement dans le champ de vision
du conducteur devant le véhicule.
La motorisation repose sur un moteur V6 diesel 3.0 litres développant 299 ch (220 kW) et 630 Nm de couple, avec technologie MHEV plus, incluant un générateur de chaîne cinématique capable d'apporter temporairement jusqu'à 24 ch (18 kW) de puissance supplémentaire et jusqu'à 370 Nm de couple additionnel.. Le moteur V6 diesel trois litres est doté d'un compresseur électrique assurant une réponse immédiate à l'accélérateur. Le moteur V6 diesel trois litres offre ainsi des démarrages puissants et une conduite efficiente.
L'Audi Q7 est équipée d'une boîte tiptronic à huit rapports et de la transmission intégrale permanente quattro avec différentiel central autobloquant à précharge.
La gamme de motorisations sera complétée au premier trimestre 2027 par l'introduction de deux motorisations hybrides rechargeables de 395 ch (290 kW) et 490 ch (360 kW).
L' Audi Q7 (https://www.latribuneauto.com/reportages/nouveautes/10793-le-grand-suv-audi-q7-revisite-affiche-un-style-imposant) est produite à Bratislava, tout comme les deux générations précédentes.
Les premières livraisons sont prévues à compter du mois d'octobre.Design extérieur affirmé
La troisième génération de l'Audi Q7 conserve un design musclé. Les quatre anneaux d'Audi, tout comme le capot, sont positionnés sensiblement plus haut, donnant à la face avant du SUV
une apparence plus imposante. La sportivité caractérise la face avant marquante avec sa grande calandre Singleframe,. L'Audi Q7 gagne en largeur grâce au renforcement musculaire des passages de roues. Les feux de jour numériques et les phares Digital Matrix LED situés en dessous améliorent la visibilité et rendent le véhicule immédiatement reconnaissable.
L'extérieur affirme davantage son caractère grâce à une ligne d'épaule ascendante, conférant à l'Audi Q7 une silhouette autoritaire. Les renflements quattro caractéristiques d'Audi
émergent de cette ligne d'épaule et se prolongent vers l'arrière pour aboutir à un montant D distinctif. Celui ci adopte une position globalement plus verticale, donnant lieu à une ligne de toit quasi horizontale et offrant davantage de hauteur sous plafond et d'espace à l'intérieur.Dimensions
Avec ses dimensions généreuses (5 056 mm de long, 2 010 mm de large, 1 757 mm de haut et un empattement de 2 998 mm), l'Audi Q7 conjugue prestance sur la route et habitabilité de référence pour le segment des grands SUV.Technologie d'éclairage
Les phares Digital Matrix LED dotés de la technologie micro LED garantissent une visibilité optimale dans l'obscurité.
La technologie d'éclairage de l'Audi Q7 soutient également activement la conduite. Les fonctions de guidage lumineux des phares Digital Matrix LED, appelées éclairage de maintien de voie et éclairage d'orientation, sont plus étroitement intégrées aux systèmes d'assistance. L'Audi Q7 affiche directement dans le champ de vision de la conductrice ou du conducteur les informations fournies par les systèmes d'assistance.
Si un autre véhicule se situe dans l'angle mort lors d'un changement de voie, l'éclairage de maintien de voie le signale dans le champ de vision. L'avertissement de franchissement involontaire de ligne affiché par l'éclairage d'orientation apporte également une assistance sur autoroute et hors agglomération. Il s'active de la même manière que l'affichage familier du combiné d'instruments dès qu'une limite de voie est franchie involontairement. Lors de la conduite sur des routes potentiellement verglacées hors agglomération, l'Audi Q7 projette brièvement un symbole de flocon sur la chaussée afin d'alerter la conductrice ou le conducteur.
Afin de faciliter la navigation dans des zones de chantier complexes, les phares Digital Matrix LED adaptent automatiquement le guidage lumineux en désactivant l'éclairage de maintien de voie au profit de l'éclairage d'orientation. Les phares Digital Matrix LED intègrent également une fonction de marquage lumineux destinée à mieux identifier les piétons. Dans l'obscurité, elle met en évidence les personnes situées à proximité de la chaussée en les éclairant directement. Les fonctions des phares Digital Matrix LED peuvent être activées ou désactivées via le MMI.Clignotants avancés
En complément des clignotants dynamiques, les clignotants avant et arrière constituent un élément essentiel de l'équipement d'éclairage. De nuit, les clignotants avancés sont projetés sur le sol en synchronisation avec les clignotants dynamiques à l'avant et à l'arrière. Ils s'activent automatiquement lorsque les feux de croisement sont allumés et que le clignotant ou les feux de détresse sont actionnés.Feux arrière OLED
Grâce à ses feux arrière OLED numériques de troisième génération, l'Audi Q7 offre des possibilités de personnalisation plus étendues que celles de la première génération et alerte également les autres usagers de la route en cas d'accident ou de panne en amont. Dans des situations critiques de conduite ou de circulation, les panneaux OLED numériques affichent, à la place des graphismes habituels des feux arrière, une signature statique spécifique accompagnée de symboles d'avertissement. En complément, la fonction d'éclairage communicant utilise une signature lumineuse spécifique à l'avant et à l'arrière lorsque l'Audi Q7 effectue une manœuvre de stationnement automatisée. Si un autre véhicule s'approche trop près de l'Audi Q7 à l'arrêt, par exemple dans une circulation dense, les panneaux OLED numériques s'illuminent entièrement afin d'avertir le conducteur qui suit.Projection lumineuse dans les portes
La projection lumineuse dans les portes constitue une fonctionnalité contribuant à la mise en scène du véhicule. À l'aide d'un module LED intégré dans les seuils de porte, un losange blanc plein est projeté au sol sous les portes conducteur et passager avant, tandis qu'un losange en pointillé est projeté sous les portes arrière. Le losange se déploie à l'ouverture des portes, accueillant les passagers et éclairant le chemin menant au véhicule. Associée à la fonction d'avertissement de sortie, cette projection gagne une dimension supplémentaire: si des cyclistes ou des véhicules s'approchent au moment où un passager s'apprête à sortir de l'Audi Q7, le losange est projeté au sol à proximité de la porte concernée. Les feux arrière à éclairage communicant s'activent simultanément afin d'alerter les autres usagers de la route.Habitacle
Le design intérieur poursuit l'intégration géométrique de la planche de bord et des portes. Des lignes épurées et des surfaces clairement définies créent une impression d'ordre. Des éléments tels que les aérateurs se fondent dans l'arrière plan.
Le volant reçoit un airbag recouvert de cuir et des surpiqûres contrastées assorties à la teinte choisie.
L'architecture intérieure est complétée par l'écran passager de série et par les aérateurs à réglage électrique.Eléments lumineux
Dans la version équipée des sièges sport plus en option, des éléments lumineux situés sous les appuie têtes renforcent la perception de qualité des assises de l'Audi Q7. Ils s'illuminent lors du verrouillage ou du déverrouillage du véhicule et sont clairement visibles depuis l'extérieur. Les portes avant peuvent également être éclairées en option par une source lumineuse intégrée dans les inserts de porte. L'éclairage de contour de la planche de bord et des portes souligne la largeur de l'habitacle. Un éclairage indirect sous l'écran panoramique Audi MMI ainsi que dans la console centrale crée un effet de flottement. En complément, l'éclairage interaction dynamique de série, appelé IAL, prend la forme d'une bande lumineuse LED s'étendant sur toute la largeur de la planche de bord et soutient l'interaction entre les occupants et le véhicule. L'IAL contribue également à la mise en scène de l'habitacle, fournit une fonction d'accueil et indique visuellement le verrouillage et le déverrouillage du véhicule.Toit ouvrant panoramique
Audi a accordé une attention particulière au grand toit panoramique. L'importante luminosité qu'il laisse entrer dans l'habitacle renforce la sensation d'espace sur les trois rangées de sièges. Un mécanisme nouvellement développé permet une structure de toit plus fine, offrant davantage de hauteur sous plafond à l'avant comme à l'arrière. Parmi les fonctionnalités en option figurent la transparence commutable et l'éclairage du toit en verre, dont la couleur s'adapte à l'éclairage d'ambiance personnalisé. Le toit peut passer de transparent à opaque sur neuf segments distincts. Lorsque l'Audi Q7 est stationnée, le toit devient automatiquement opaque afin d'empêcher les regards extérieurs. Lorsque le véhicule redémarre, le dernier réglage sélectionné est rétabli.
Un motif intégré aux panneaux de verre, associé à 78 LED, procure un éclairage agréable dans l'habitacle. La transparence réglable permet une transition rapide, zone par zone, entre un intérieur baigné de lumière et une protection contre l'éblouissement. Le vitrage feuilleté traité de série réfléchit les rayons infrarouges et bloque plus de 99,5 % du rayonnement ultraviolet. Un déflecteur de vent intégré réduit les bruits d'air lorsque le toit est ouvert. Le toit panoramique se commande via un bouton situé dans le module de pavillon ou via le système MMI.Système audio
Le système audio premium Bang & Olufsen offre un son 4D. Le son 4D s'appuie sur le précédent système de son 3D avec haut parleurs intégrés aux appuie têtes et y ajoute des actuateurs innovants dans les sièges avant. L'objectif est d'offrir une expérience sonore immersive et personnalisée, où la musique n'est pas seulement audible, mais également perceptible physiquement. Un total de 22 haut parleurs assure un plaisir musical avec une puissance pouvant atteindre 1 360 watts. L'éclairage interactif se synchronise avec le rythme de la musique.
Les haut parleurs intégrés aux appuie têtes permettent aussi la gestion des appels téléphoniques personnels, des instructions de navigation et du son surround. Le système 4D propose une ambiance sonore authentique qui efface les frontières à l'intérieur de l'habitacle. L'intégration de la technologie Fraunhofer Symphoria permet une répartition sonore adaptative et une qualité audio optimale.
Les actuateurs intégrés aux sièges génèrent des vibrations finement réglées, synchronisées avec la musique, et renforcent la perception des basses fréquences comme dans un concert en direct. Les occupants conservent à tout moment le contrôle du niveau d'immersion, via des réglages individuels ou des préréglages, et peuvent également désactiver entièrement la fonction.Infodivertissement connecté
Le système d'infodivertissement de l'Audi Q7 est centré sur l'utilisateur. L'écran panoramique Audi MMI, au design incurvé et à technologie OLED, réunit l'Audi virtual cockpit et l'écran tactile MMI. L'écran passager, doté d'un mode de confidentialité dynamique limitant les distractions, est inclus de série. Un affichage tête haute en option projette des informations clés telles que la vitesse, les limitations de vitesse et les flèches de navigation directement dans le champ de vision de la conductrice ou du conducteur.
L'Audi Application Store offre l'accès à un large éventail d'applications ne nécessitant pas de smartphone. Lors du lancement de l'Audi Q7, des applications sont disponibles dans les catégories suivantes: musique, vidéo, jeux, navigation, stationnement et recharge, productivité, météo et actualités.
L'assistant Audi, un assistant vocal auto
apprenant, permet de commander plusieurs fonctions du véhicule. Il reconnaît s'il doit exécuter une fonction du véhicule, rechercher une destination ou fournir une prévision météorologique. Ce n'est que si le système Audi ne peut pas répondre à une question d'ordre général que celle ci est transmise à ChatGPT. Personnalisation
Grâce à un large éventail de combinaisons de couleurs et de matériaux, l'Audi Q7 offrent de nombreuses possibilités de personnalisation. Sièges
L'Audi Q7 est proposée en trois configurations de sièges. Cinq places sont disponibles de série, tandis que les versions six ou sept places sont proposées en option. Tous les sièges sont partiellement réglables électriquement.
Dans les configurations cinq et sept places, la banquette de la deuxième rangée peut accueillir trois sièges enfants côte à côte.
Les sièges de la deuxième rangée sont réglables électriquement en longueur, tandis que les dossiers sont rabattables selon un fractionnement 65/35. Dans la partie de 65 %, une section centrale de 30 % peut également être rabattue manuellement, créant ainsi un fractionnement 35/30/35.
Les sièges enfants installés sur la deuxième rangée n'entravent pas l'accès à la troisième rangée grâce à une fonction d'accès confort. Les sièges de la rangée centrale basculent vers l'avant selon un fractionnement 65/35 sans se rabattre complètement à plat. La fonction d'accès confort peut être activée via le système MMI ou à l'aide de boutons situés dans le montant C et dans le compartiment à bagages.
Selon la configuration des sièges, Audi propose en option des fonctions de ventilation et de massage pour les sièges avant.Volume de coffre
Le volume du coffre des versions cinq et sept places varie de 581 à 670 litres selon la position des dossiers, ou de 1 980 à 2 075 litres lorsque les sièges sont rabattus.
Moteur diesel six cylindres trois litres
L'Audi Q7, Audi propose un moteur V6 diesel trois litres à la fois puissant et très efficient. Le bloc diesel délivre une puissance de 299 ch (220 kW) avec un couple de 630 Nm. Le groupe motopropulseur associe la technologie MHEV plus à un compresseur électrique, garantissant des démarrages puissants tout en conservant une efficacité élevée.
L'architecture MHEV plus repose sur trois composants clés? l'alterno démarreur entraîné par courroie, le générateur de chaîne cinématique et la batterie lithium fer phosphate. Elle améliore les performances
et l'expérience de conduite, et contribue à réduire la consommation de carburant
et les émissions de CO2
. Le générateur de chaîne cinématique permet de brèves phases de conduite partiellement électrique, lors des manœuvres, du stationnement ou de la circulation urbaine, et soutient les phases de démarrage et de dépassement avec jusqu'à 24 ch (18 kW) de puissance et 370 Nm de couple.
Un compresseur électrique fonctionne sur l'ensemble de la plage de régime moteur. Il garantit une réponse linéaire et rapide, de puissantes accélérations intermédiaires avec une sensation de pédale encore plus directe, une efficacité accrue et une durabilité améliorée sur le long terme. Le générateur de chaîne cinématique fournit un couple électrique, tandis que le compresseur électrique établit extrêmement rapidement une pression de suralimentation de 3,4 bars absolus. Les éléments assurent ensemble une montée en couple fluide, proche des sensations procurées par une motorisation électrique de puissance équivalente. Lors de l'accélération, la roue du compresseur atteint jusqu'à 90 000 tours par minute en 250 millisecondes. En associant la suralimentation électrique à la délivrance de puissance impressionnante du moteur diesel, le V6 TDI transmet sa puissance à la route avec autorité.
Il est possible d'alimenter l'Audi Q7 avec du carburant HVO. Le HVO, pour huile végétale hydrogénée, est produit à partir de résidus et de déchets tels que des huiles de cuisson usagées et peut réduire les émissions de CO2
de 70 à 95 % par rapport au diesel d'origine fossile.
La gamme sera complétée au premier trimestre 2027 par l'introduction de deux motorisations hybrides rechargeables (PHEV) de 290 kW (395 ch) et 360 kW (490 ch).Conduite
L'Audi Q7 offre un confort de suspension élevé et maîtrise aisément tous les types de terrain, incarnant pleinement l'ADN Audi. La suspension pneumatique adaptative proposée en option joue un rôle essentiel. Associée à la direction intégrale, qui améliore significativement la maniabilité à basse vitesse, elle accroît sensiblement la précision et la stabilité à vitesse élevée.Suspensions
Trois systèmes de suspension sont disponibles sur l'Audi Q7 : une suspension à ressorts en acier, une suspension pneumatique adaptative avec amortissement piloté électroniquement et une suspension pneumatique adaptative sport.
La suspension de série à ressorts en acier procure un confort de roulage élevé.
La suspension pneumatique adaptative avec amortissement piloté électroniquement confère à l'Audi Q7 une large palette de comportements, allant d'un confort élevé à une tenue de route sportive.
La suspension pneumatique adaptative sport abaisse le modèle de base de 30 millimètres et rend l'Audi Q7 plus dynamique.
Les deux systèmes pneumatiques compensent automatiquement la charge du véhicule, garantissant une assiette constante. Lorsque la fonction de rehausse est activée, des données de géolocalisation sont utilisées pour adapter la suspension au trajet. Si l'itinéraire comprend un passage à niveau, l'Audi Q7 ajuste la suspension en conséquence afin d'assurer un franchissement fluide. La fonction d'aide à la sortie rend la suspension pneumatique adaptative encore plus pratique en abaissant l'Audi Q7 de 62 millimètres en mode de conduite équilibré pour faciliter l'accès à bord des passagers.Système de commande de freinage
L'Audi Q7 s'immobilise grâce à un système de commande de freinage intégré et à des disques de frein ventilés.
Les disques de frein composites légers à l'avant affichent un diamètre de 400 millimètres, tandis que les disques arrière mesurent 350 millimètres.
Les étriers fixes à six pistons sont proposés de série en gris et disponibles en option en rouge. Les pédales de frein et d'accélérateur peuvent être équipées en option de caches en acier inoxydable.Assistances à la conduite
L'Audi Q7 est équipée d'un ensemble complet de technologies de sécurité actives et passives. Celles-ci comprennent :
- Système de freinage d'urgence automatique : prévention des collisions vers l'avant et vers l'arrière avec détection des piétons et des cyclistes
- Surveillance des angles morts : alertes visuelles et haptiques lorsque des véhicules se trouvent dans les voies adjacentes
- Alerte de trafic transversal arrière : avertit de l'approche de véhicules lors de la sortie en marche arrière d'une place de stationnement
- Système de caméras à 360 degrés : caméras panoramiques avec plusieurs angles de vue pour le stationnement et les manœuvres
- Aide au stationnement : stationnement parallèle et perpendiculaire automatisé avec gestion de la direction, de l'accélération et du freinage
- Aide aux manœuvres avec remorque : prend en charge la direction lors des marches arrière avec une remorque attelée ; le conducteur contrôle la direction via l'écran MMI
- Contrôle de stabilité de la remorque : détecte les oscillations de la remorque et les stabilise en appliquant un freinage ciblé sur des roues individuelles
- Commande intégrée des freins de remorque : installée en usine pour un contrôle fluide des freins de la remorque
L'avertissement de sortie est une fonction de l'Audi Q7 pouvant améliorer la sécurité en circulation urbaine impliquant divers usagers de la route. Des capteurs radar intégrés dans le pare-chocs arrière surveillent l'environnement
autour de l'Audi Q7 à l'arrêt et détectent l'approche de véhicules, de cyclistes et de piétons. Si le système identifie un risque de collision, il empêche l'ouverture des portes ou arrête une porte déjà en mouvement, tout en affichant des avertissements à l'intérieur des portes. Cette fonction est également conçue pour protéger les passagers arrière, notamment les enfants, qui ne peuvent pas utiliser les rétroviseurs.
L'Audi Q7 intègre une fonction d'assistant d'urgence avec guidage vers l'accotement. L'assistant d'urgence détecte une inactivité du conducteur dans les limites du système et l'invite à reprendre le contrôle du véhicule via des signaux visuels, sonores et haptiques. En l'absence de réaction, le système prend le contrôle de l'Audi Q7. Cela peut se faire par le maintien dans la voie et une réduction progressive de la vitesse. Des mesures supplémentaires, telles que l'activation des feux de détresse, des sollicitations de la ceinture de sécurité et des impulsions de freinage, peuvent également être déclenchées.
Sur autoroute, l'assistant d'urgence peut guider l'Audi Q7 vers la bande d'arrêt d'urgence libre à des vitesses comprises entre 50 et 30 km/h et immobiliser le véhicule, à condition que l'accotement soit adjacent à la voie de circulation. Cette manœuvre est signalée au conducteur par un message dans l'Audi virtual cockpit et par l'activation du clignotant. Le système initie ensuite le déplacement vers l'accotement. Si cette manœuvre n'est pas possible, l'Audi Q7 s'arrête de manière contrôlée sur la voie en cours. Après quelques secondes d'inactivité, un appel d'urgence est automatiquement déclenché.
L'avertissement de franchissement de ligne propose deux modes distincts : réduit et normal. Lorsque la route est dégagée, le système se contente en mode réduit d'avertir le conducteur d'un écart de trajectoire par une légère vibration du volant et l'affichage d'une ligne rouge sur l'écran. Dans ce mode, des corrections de direction peuvent être appliquées en fonction de la situation du trafic. En mode normal, tout franchissement de ligne déclenche des corrections automatiques de la direction, des avertissements visuels ainsi que des vibrations du volant, indépendamment de la situation de circulation.
La fonction de stationnement entraîné permet d'enseigner à l'Audi Q7 des manœuvres de stationnement individuelles. Si l'accès à un carport ou à un garage est difficile, l'Audi Q7 ne nécessite qu'un seul apprentissage et prend ensuite en charge le stationnement de manière autonome, sous la supervision du conducteur. Il en va de même pour la sortie de stationnement. L'Audi Q7 peut mémoriser jusqu'à cinq manœuvres de stationnement, d'une longueur maximale de 200 mètres chacune. Chaque manœuvre peut recevoir une désignation propre. L'assistance à la marche arrière offre un soutien fiable lors des manœuvres dans les rues étroites ou les parkings. L'Audi Q7 peut mémoriser un trajet d'environ 50 mètres et reculer de manière autonome à une vitesse pouvant atteindre 10 km/h. En circulation urbaine, l'assistant de stationnement plus soutient le conducteur par des corrections ciblées de la trajectoire dès que les capteurs à ultrasons ont détecté une place de stationnement adaptée, qu'elle soit en créneau ou perpendiculaire. L'assistant de stationnement intervient également lors des sorties de stationnement et peut être activé pendant une manœuvre manuelle en cours. Le conducteur doit suivre les instructions affichées à l'écran et gérer l'accélération et le freinage. Quatre caméras grand angle du système de vision périphérique couvrent l'ensemble de la zone immédiate autour du véhicule et permettent différents affichages pour faciliter les manœuvres. Les différentes vues proposées sur l'écran MMI aident à positionner précisément l'Audi Q7 dans la place de stationnement.
Production
Tout comme les générations précédentes, l'Audi Q7, troisième du nom, est produite à Bratislava, en Slovaquie. Finitions
L'Audi Q7 est proposé en France en deux finitions, S line et Avus.
Les feux arrière OLED numériques (de série en France), associés à un bandeau lumineux continu, se distinguent de jour comme de nuit. Le bandeau lumineux divise visuellement la partie arrière et s'étend sur toute la largeur du véhicule. En combinaison avec le hayon, il confère à l'Audi Q7 une élégance sportive. Le pare chocs relevé avec diffuseur intégré ainsi que les sorties d'échappement au design distinctif et assorti complètent l'ensemble.
Des portes automatiques en option offrent un confort accru lors de l'entrée et de la sortie du véhicule. Des capteurs périphériques complets protègent contre les collisions: un système de détection d'obstacles empêche l'ouverture si la porte ne peut pas s'ouvrir complètement. Un mécanisme de fermeture électrique assistée assure une fermeture en douceur. Les portes électriques peuvent être ouvertes et fermées facilement depuis différents points de commande et à distance via l'application myAudi.Prix
Le SUV familial premium est proposé à partir de 99 150 euros avec la motorisation V6 TDI électrifié quattro 299 ch (V6 TDI quattro 299 ch S line).
Disponible de série en 5 places, l'Audi Q7 V6 TDI peut également être configurée en 6 ou 7 places
.Les prix de l'Audi Q7
:
V6 TDI quattro 299 ch S line : 99 150 €
V6 TDI quattro 299 ch Avus : 109 370 €Equipements de série
Sur l'ensemble de la gamme
Pack technologique
Motorisation, transmission et châssis
Châssis standard
Audi Drive select
Design extérieur
Jantes 20 pouces, style "Aero" à 5 bras, Gris Graphite pneus 275/50 R20
Barres de toit en style aluminium
Pack style brillant
Boîtier de rétroviseur extérieur dans la teinte du véhicule
Design intérieur
Inserts décoratifs en aluminium mat brossé foncé
Pédalier standard
Pavillon en tissu
Éclairage d'ambiance Pro
Volant multifonction en cuir à branches doubles avec palettes
Éléments d'équipement intérieur en haut et en bas avec couture contrastée
Tapis de sol avant et arrière
Garniture de siège combinaison cuir/similicuir
Siège sport
Confort et vie à bord
Climatisation automatique confort 3 zones
Système d'aide au stationnement plus avec indicateur de distance
5 Sièges
Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique
Appuis lombaires pneumatiques
Direction progressive
Réglage électrique du volant
Hayon de coffre à ouverture et fermeture électrique
Clé digitale
Sièges avant chauffants
Clé confort sans Safelock
Filet de séparation
Pare-brise à vitrage athermique et acoustique
Chauffage d'appoint électrique à air
Audio, navigation, connectivité et infodivertissement
Écran MMI pour passager avant
MMI experience avec Audi sound system
MMI Navigation plus avec MMI touch
Audi connect Navigation & Infotainment
Audi Application Store et Smartphone Interface
Deux ports USB-C à l'avant et à l'arrière
Audi sound system
Audi virtual cockpit plus
Réception radio numérique (DAB)
Audi phone box light
Audi connect Appel d'urgence & Service avec Audi connect Remote & Control
Éclairage et visibilité
Projecteurs à LED plus
Sécurité active et passive du véhicule
Trousse de secours, triangle de pré signalisation et gilets rétro-réfléchissants
Boulons de roue antivol 1PD
Airbags à l'avant, airbag du passager avant désactivable
Airbags latéraux avec systèmes d'airbags rideaux à l'arrière
Sonorité extérieure
Assistant d'évitement et assistant de braquage
Système de protection proactive des occupant
Régulateur de vitesse adaptatif
Détection des panneaux de signalisation par caméra
Limiteur de vitesse basé sur la détection de signalisation routière
Pack Assistance systèmes de protection et d'avertissement Plus
Système de contrôle de la pression des pneumatiques
Kit anti-crevaison
Assistant d'intersection avant
Side assist avec assistance de trafic transversale arrière
Alerte de sortie de voie avec pilotage semi-automatique du véhicule en cas d'urgence
Fixation de siège pour enfant i-Size côté passager avant et i-Size et Top Tether pour les sièges arrière extérieurs
Avertissement de contrôle de la banquette arrière
Détecteur d'hypovigilance et de fatigue avec observation du conducteur
S LINE
Pack technologique
Pack Tech plus
Motorisation, transmission et châssis
Design extérieur
Extérieur S line
Design intérieur
Intérieur S avec sièges sport, combinaison cuir/matière synthétique
Pédalier et repose-pieds en acier inoxydable
Pavillon en tissu Noir
Volant sport multifonction en cuir à 3 branches, aplati en haut et en bas, avec palettes
Éléments d'équipement intérieur en microfibre Dinamica
Confort et vie à bord
Fonction mémoire de siège
Audio, navigation, connectivité et infodivertissement
Éclairage et visibilité
Fonction matrix
Bloc de feux arrière numérique OLED
Sécurité active et passive du véhicule
Assistant de conduite adaptatif plus
Assistance au freinage d'urgence autonome à l'avant et à l'arrière
Systèmes de vision périmétrique 3D et à 360°
Pack assistance route et stationnement Pro
Assistant aux manœuvres de stationnement pro avec fonctionnalité à distance
AVUS
Pack technologique
Pack Tech plus
Motorisation, transmission et châssis
Trains roulants à ressorts pneumatiques adaptatifs
Audi drive select assistant
Design extérieur
Design intérieur
Intérieur avec sièges sport, combinaison cuir/matière synthétique
Inserts décoratifs en tilleul structure Brun Gris Naturel
Confort et vie à bord
Fonction mémoire de siège
Climatisation automatique confort 4 zones
Lave-projecteurs
Vitrage acoustique pour glaces de portes et glaces latérales
Vitrage pare-soleil surteinté
Pack Trains roulants Confort
Direction intégrale
Ventilation de siège à l'avant
Affichage tête haute
Toit coulissant panoramique avec transparence activable/désactivable
Pack Climatisation pour l'hiver
Préparation pour dispositif d'attelage
Audio, navigation, connectivité et infodivertissement
MMI experience plus avec système audio premium Bang & Olufsen
Système audio Bang & Olufsen Premium avec son
Éclairage et visibilité
Fonction matrix
Bloc de feux arrière numérique OLED
Sécurité active et passive du véhicule
Assistant de conduite adaptatif plus
Assistance au freinage d'urgence autonome à l'avant et à l'arrière
Systèmes de vision périmétrique 3D et à 360°
Pack assistance route et stationnement Pro
Assistant aux manœuvres de stationnement pro avec fonctionnalité à distance